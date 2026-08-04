Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Получите все материалы CNews по ключевому слову
МФЦА Астана Международный финансовый центр Astana International Financial Centre
СОБЫТИЯ
Публикаций - 11, упоминаний - 15
МФЦА и организации, системы, технологии, персоны:
|Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 1
|Келимбетов Кайрат 3 2
|Горыня Кирилл 25 1
|Наумов Александр 6 1
|Мусин Антон 2 1
|Малькова Лариса 20 1
|Steckel Adrián - Штекель Адриан 2 1
|Назарбаев Нурсултан 85 1
|Диланян Вартан 17 1
|Токаев Касым-Жомарт 9 1
|Абдыкулова Динара 1 1
|Шульга Сергей 3 1
|Князев Анатолий 2 1
|Клумов Григорий 1 1
|Мадиев Магжан 1 1
|Иващенцева Елена 2 1
|Турлов Артем 2 1
|Гербылев Игорь 4 1
|Мусин Багдат 6 1
|Чечеткин Дмитрий 2 1
|Чернов Владимир 10 1
|Жумагулов Айдос 2 1
|Курин Дмитрий 23 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8616 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3953 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1462307, в очереди разбора - 725559.
Создано именных указателей - 198922.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1462307, в очереди разбора - 725559.
Создано именных указателей - 198922.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.