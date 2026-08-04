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МФЦА Астана Международный финансовый центр Astana International Financial Centre

МФЦА - Астана Международный финансовый центр - Astana International Financial Centre

СОБЫТИЯ


04.08.2026 Национальный Банк выдал шымкентской компании AUSU вторую в Казахстане лицензию на обмен цифровых активов 1
18.09.2025 Успел по дешевке. Иностранный фонд купил 15% в российском разработчике разговорного ИИ с убытком 175 миллионов 1
31.07.2023 Ozon нашел замену Nasdaq 1
26.05.2022 Binance научит регулировать криптовалюты Казахстан, куда массово бежали китайские майнеры 1
10.11.2021 OneWeb расширяет сотрудничество с Республикой Казахстан 1
28.10.2021 MTS StartUp Hub и Astana Hub откроют 5G-центр в Казахстане 1
20.10.2021 ФРИИ, Tech Hub Международного финансового центра «Астана» (МФЦА) и Mastercard ищут стартапы для банков Казахстана 1
27.01.2020 OneWeb и МЦФА займутся обеспечением связи в Казахстане 2
06.12.2019 Accenture открывает постоянный офис в Казахстане 1
20.11.2018 Accenture цифровизует финансовый рынок Казахстана 2
18.10.2017 Казахстан запускает криптовалюту, обеспеченную реальными деньгами 3

Публикаций - 11, упоминаний - 15

МФЦА и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15739 2
Accenture plc 719 2
OneWeb - WorldVU 46 2
РЦКС - Республиканский центр космической связи и электромагнитной совместимости радиоэлектронных средств 15 1
МФЦА Tech Hub 1 1
Axenix - Аксеникс - АксТим - AxTeam - ex-Accenture Russia - Аксенчер Россия ПЛС 242 1
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 1
Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 598 1
i-Free Just AI 78 1
Astana Hub 10 2
Цифра брокер - Freedom Holding - Freedom Finance - Фридом Финанс - Freedom Bank - Duntonse 27 1
Altyn Bank - Алтын-банк - Кара Алтын АКБ 7 1
AIX - Astana International Exchange - Астанинская международная биржа 11 1
Exante - Экзанте 4 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1895 1
Альфа-Банк 1977 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 1
Совкомбанк ПАО 316 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1906 1
Восток Инвестиции - Инвестиционный холдинг - BVCP - Baring Vostok Capital Partners - Бэринг Восток Кэпитал Партнерс - Baring Private Equity Partners Group 151 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 1
Правительство Казахстана - Минцифры Казахстана - МЦРИАП - Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана 14 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13853 2
Национальный банк Республики Казахстан - Центральный банк Казахстана 23 1
Правительство Казахстана - Правительство Республики Казахстан - Правительство РК 84 1
Президент Республики Казахстан - Президент РК - Управление делами Президента Республики Казахстан 70 1
Казакстан Гарыш Сапары - Казкосмос - Национальное космическое агентство республики Казахстан 17 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3646 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 402 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26190 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53801 3
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