Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 183313
ИКТ 14251
Организации 11071
Ведомства 1490
Ассоциации 1064
Технологии 3509
Системы 26229
Персоны 78756
География 2952
Статьи 1560
Пресса 1255
ИАА 735
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2719
Мероприятия 873

Ярдени Авигдор


УПОМИНАНИЯ


18.09.2025 Успел по дешевке. Иностранный фонд купил 15% в российском разработчике разговорного ИИ с убытком 175 миллионов 1

Публикаций - 1, упоминаний - 1

Ярдени Авигдор и организации, системы, технологии, персоны:

i-Free Just AI 39 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13764 1
PPF Group N.V. 18 1
ЕАБР - Евразийский банк развития - EDB - Eurasian Development Bank 26 1
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 360 1
Альфа-Банк 1832 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1106 1
Совкомбанк ПАО 274 1
МФЦА - Астана Международный финансовый центр - Astana International Financial Centre 10 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25536 1
Человеческие ресурсы - Подбор персонала (кадров) - Набор персонала - Поиск работы - Recruitment - Рекрутинг - Рекрутмент - Applicant Tracking System, ATS - Система управления кандидатами - Система автоматизации рекрутинга 1426 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5721 1
Искусственный интеллект - Генеративный ИИ - ГенИИ - Gen AI - Generative AI - «Креативный» искусственный интеллект - Генеративный искусственный интеллект - Generative artificial intelligence 615 1
Искусственный интеллект - Генеративный ИИ - ИИ-агент - Агентский ИИ 178 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9145 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 16580 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7164 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 5126 1
MLOps - NLP - Natural Language Processing - NLU - Natural Language Understanding - Обработка естественного языка - Компьютерная лингвистика - Инжиниринг языка 234 1
Autodesk CFD - Autodesk Computational Fluid Dynamics simulation software 33 1
FreePik 1294 1
i-Free Just AI - Jay CoPilot 4 1
i-Free Just AI - Jay Flow 2 1
i-Free Just AI - Jay Knowledge Hub 3 1
i-Free Just AI - Agent Platform 2 1
IBM AIX - Advanced Interactive eXecutive - Разновидность операционной системы UNIX 285 1
Петров Кирилл 35 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53008 1
Казахстан - Республика 5734 1
Европа 24517 1
Россия - РФ - Российская федерация 153303 1
Чехия - Чешская Республика 1328 1
Азия Центральная - Центрально-Азиатский регион 500 1
Грузия 1276 1
Казахстан - Астана - Нур-Султан - Акмола - Целиноград - Акмолинск 404 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50349 1
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2036 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5380 1
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2233 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4843 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8175 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17093 1
Инди - independent 60 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4175 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11537 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2217 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7717 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1054 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8307 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3669 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1384970, в очереди разбора - 730921.
Создано именных указателей - 183313.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Обзор смарт-часов HUAWEI WATCH GT 6 Pro: рекордная автономность и продвинутый велорежим

Что умеют умные холодильники в 2025 году: 5 лучших моделей

Обзор телевизора Starwind 58" SW LED58UG401: доступный мультимедийный центр

Показать еще

Наука

Мы можем жить в гигантской «космической пустоте» — вот почему Вселенная расширяется так быстро

Найден загадочный резервуар пресной воды под дном океана: как он там оказался?

Математика говорит, что жизнь на Земле вообще не должна существовать: новое исследование бросает вызов всем теориям происхождения
Показать еще