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i-Free Just AI Jay Flow



21.02.2025 Just AI представляет Jay Flow – первую в России платформу для работы с нейросетями на основе мультиагентных рассуждений 1

Публикаций - 1, упоминаний - 1

i-Free Just AI и организации, системы, технологии, персоны:

i-Free Just AI 32 1
Adobe Figma 43 1
GUI - Graphical User Interface - Графический интерфейс пользователя 273 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1342402, в очереди разбора - 766378.
Создано именных указателей - 169490.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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