Успел по дешевке. Иностранный фонд купил 15% в российском разработчике разговорного ИИ с убытком 175 миллионов

Казахстанский фонд получил 15% в перспективном российском разработчике разговорного ИИ — Just AI, в который пять лет назад вложились Совкомбанк и МТС. Для казахстанского бизнеса сделка стала возможностью получить перспективный актив по низкой цене, считают эксперты. Убыток российского юрлица разработчика превысил 175 млн руб. за 2024 г. на фоне растущей выручки. В самой компании назвали убыток формальным и пообещали прибыль и выручку в 1 млрд руб. уже в 2025 г.

Казахстанский фонд вместо гражданина Грузии

Как стало известно CNews, инвестионный фонд из Казахстана Fonte Universal Fund Oeic, находящийся под управлением Fonte Capital, получил 15% в юрлице одного из самых перспективных российских разработчиков ИИ-решений Just AI —ООО «Маинд Крафт».

Сделка была зарегистрирована 17 сентября 2025 г., свидетельствуют данные Rusprofile.ru.

Одновременно из капитала вышел гражданин Грузии Авигдор Ярдени. Информация о нем, как о совладельце, стала известна после деофшоризации Just AI в 2023 г. Ярдени — один из участников серии сделок по передаче банка Home Credit (принадлежал чешской компании) российскому Совкомбанку.

Казахстанский фонд стал третьим по величине владельцем Just AI. По состоянию на сентябрь 2025 г. 28,74% находятся у Кирилла Петрова, еще 25,07% у ООО «Ай-Фри Венчурс», которым Петров владеет на паритетных началах с Сергеем Шульгой и Кириллом Горыня. По 8,93% у Игоря Гербылева и Дмитрия Чечеткина. МТС принадлежат 7,39% через ООО «МВС ИИ». Остальные доли распределены среди физлиц.

Разработчик готовится к pre-IPO

«В ближайшие месяцы будут и другие изменения, а в следующем году мы рассчитываем провести pre-IPO, к чему готовимся уже сейчас», — сообщил CNews сооснователь Just AI Кирилл Петров.

По словам Петрова, в настоящее время Just AI достаточно быстро растет.

«В этом году наша выручка превысит 1 млрд руб., что связано с нашей ставкой на новые продукты в сфере генеративного ИИ, в частности с Agent Platform, которую мы анонсировали ранее в сентябре, и Jay Flow, который вышел на рынок в феврале и на сегодня насчитывает уже более 200 тыс. пользователей», — пояснил основатель Кирилл Петров.

Предприниматель добавил, что с учетом активных инвестиций компании в сферу генеративного ИИ и особенностями их отражения в бухгалтерском учете появился формальный убыток за 2024 г., который сменится прибылью в 2025 г.

«Мы ожидаем ускорения роста в 2026-м, так как видим очень позитивную динамику спроса и высокий интерес компаний к технологии ИИ-агентов и генеративному искусственном интеллекту», — добавил основатель Just AI.

Перспективный рынок по низкой цене