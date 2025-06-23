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i-Free Just AI Jay Knowledge Hub


УПОМИНАНИЯ


23.06.2025 Just AI запускает Jay Knowledge Hub — PaaS-платформу для быстрого создания RAG-систем 1
26.03.2025 Совместное решение Figura и Just AI поможет повысить доступность критичных ИИ-сервисов 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

i-Free Just AI и организации, системы, технологии, персоны:

i-Free Just AI 34 2
Фигура АйТи - Figura IT 5 1
DeepSeek - ДипСик 54 1
Yandex - Яндекс 7826 1
OpenAI 274 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7714 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1261 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6108 1
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ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68798 1
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика 2265 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7639 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4744 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30733 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7144 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21979 1
Atlassian - Confluence 128 1
Alibaba Group - Qwen - Tongyi Qianwen 16 1
i-Free Just AI - Caila MLOps-платформа 2 1
Meta AI - Llama - Large Language Model Meta AI - LLaMA 51 1
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1218 1
Microsoft Office 3834 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2124 1
Google Docs - Google Office - Бесплатный онлайн-офис - Текстовый редактор 320 1
Atlassian - Jira Service Management - Система отслеживания ошибок 274 1
Власов Вячеслав 8 1
Обломский Глеб 2 1
Мировой океан - World Ocean 515 1
Россия - РФ - Российская федерация 150056 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2552 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
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