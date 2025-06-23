Получите все материалы CNews по ключевому слову
i-Free Just AI Jay Knowledge Hub
УПОМИНАНИЯ
|23.06.2025
|Just AI запускает Jay Knowledge Hub — PaaS-платформу для быстрого создания RAG-систем 1
|26.03.2025
|Совместное решение Figura и Just AI поможет повысить доступность критичных ИИ-сервисов 1
i-Free Just AI и организации, системы, технологии, персоны:
|i-Free Just AI 34 2
|Фигура АйТи - Figura IT 5 1
|DeepSeek - ДипСик 54 1
|Yandex - Яндекс 7826 1
|OpenAI 274 1
|Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7714 1
|Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1261 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1367553, в очереди разбора - 750468.
Создано именных указателей - 177519.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.