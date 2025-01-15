i-Free Just AI
Just AI - разработчик приложений в области разговорного и генеративного AI.
i-Free Just AI и организации, системы, технологии, персоны:
|Петров Кирилл 34 10
|Крушинский Александр 22 3
|Дмитриев Александр 34 2
|Кириченко Игорь 49 2
|Демидов Дмитрий 21 2
|Теплицкий Дмитрий 73 2
|Тихонов Иван 5 2
|Плотникова Татьяна 6 2
|Дырмовский Дмитрий 129 2
|Корнев Александр 6 2
|Дробышевская Алена 9 2
|Гербылев Игорь 3 2
|Гусев Дмитрий 70 1
|Сандлер Аркадий 24 1
|Путин Владимир 3171 1
|Мишустин Михаил 676 1
|Смирнов Михаил 67 1
|Trump Donald J. - Трамп Дональд 436 1
|Титов Илья 11 1
|Кузнецов Всеволод 2 1
|Караваев Кирилл 1 1
|Пятков Иван 27 1
|Рустамов Рустам 412 1
|Натрусов Артем 284 1
|Шадаев Максут 1008 1
|Сотин Денис 205 1
|Березин Максим 111 1
|Семенов Александр 145 1
|Леонов Алексей 79 1
|Гузовский Денис 68 1
|Гришин Дмитрий 208 1
|Чурсин Дмитрий 61 1
|Добровинский Александр 35 1
|Самородов Александр 13 1
|Бурилов Андрей 105 1
|Климов Андрей 72 1
|Ульянов Николай 112 1
|Воронин Павел 136 1
|Сивцев Илья 140 1
|Евдокимов Игорь 50 1
|ComNews - Медиа-бизнес 107 1
|Bloomberg 1286 1
|NYT - The New York Times 1054 1
|Times 622 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 1859 1
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