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Индексная книга (каталог) CNews*
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i-Free Just AI

i-Free Just AI

Just AI - разработчик приложений в области разговорного и генеративного AI


15.01.2025 «АНТ-ЦС» и Just AI будут совместно создавать чат-боты на базе технологий генеративного ИИ 1
16.12.2024 Выручка топ-10 поставщиков ИИ-решений за год увеличилась на 32% 1
12.09.2024 Microsoft дали отпор. «Яндекс» создал замену Copilot, которая пишет код за программиста на Python, С++ и Java. Видео 1
29.08.2024 Клиенты «Корус Консалтинг» смогут использовать ИИ-ассистентов Just AI для повышения качества сервиса 1
30.05.2024 «СберМаркет» начал обрабатывать клиентские обращения в шесть раз быстрее, чем раньше 1
17.04.2024 Исследование Selectel: российский бизнес фокусируется на обеспечении безопасности данных 1
11.03.2024 Для полного импортозамещения банкам надо еще не менее 5 лет 1
17.01.2024 Тигран Саркисов, X5: Генеративный ИИ компенсирует недостаток специалистов 1
11.12.2023 Just AI запускает инструменты для защиты персональных данных при работе с генеративным ИИ 1
Провайдеры GPU Cloud 2023 1
05.10.2023 Novardis и Just AI объявили о партнёрстве 1
21.09.2023 Just AI создала собственную большую языковую модель JustGPT и открыла ранний доступ к Jay CoPilot – инструменту генеративного ИИ для бизнеса 1
18.08.2023 Искусственный интеллект занимает «левацкие» позиции и страдает излишней политкорректностью 1
15.08.2023 Китай вводит 24 новых правила регулирования ИИ. Среди них обязательные ярлыки и регистрация алгоритмов 1
04.08.2023 Игорь Гербылев, Just AI: Для ML, AI и речевых технологий серверы на базе GPU в три раза выгоднее обычных 1
07.07.2023 От 1С-автоматизации к модели Digital Transformation-as-a-Service 1
22.06.2023 Выручка крупнейших поставщиков ИИ-решений выросла почти на 90% 1
22.06.2023 Искусственный интеллект изменит мировую экономику 1
09.06.2023 «Кредит Европа банк» запустил обновленный чат-бот 1
06.12.2021 Альфа-банк представил нового голосового помощника 1
22.11.2021 Русскоговорящие голосовые помощники: кто умнее? 1
29.06.2021 Десятилетие ИИ: Владимир Путин предлагает трансформировать страну с помощью искусственного интеллекта 1
28.06.2021 Траты на искусственный интеллект растут ударными темпами 1
22.01.2021 У «Маруси» появился конструктор для создания голосовых навыков без программирования 1
24.08.2020 Модульбанк запустил нового робота-ассистента 1
23.01.2020 Совкомбанк инвестировал в разработчика искусственного интеллекта Just AI 1
23.01.2020 МТС инвестировала в разработчика технологий разговорного искусственного интеллекта Just AI 2
18.11.2019 «… так говорил Ленин». Чат-боты могут имитировать голоса известных людей. Но их любят не только за это 1
01.08.2018 Русскоязычный Google Ассистент получил интеграцию с конструктором чатботов Aimylogic 1
28.05.2018 Just AI разработала Aimylogic – конструктор чат-ботов, понимающих естественный язык 1
25.04.2018 «Аэроэкспресс» внедрил искусственный интеллект для общения с пользователями 1

Публикаций - 31, упоминаний - 32

i-Free Just AI и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 7339 8
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12551 6
Google LLC 11775 6
OpenAI 217 5
Цифра ГК 2426 4
VK - Mail.ru Group 3455 3
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2160 3
МегаФон 8804 3
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3901 3
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 445 3
Selectel - Селектел 385 3
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 789 2
Ланит - Норбит - Norbit 368 2
Microsoft Corporation 24624 2
IBM - International Business Machines Corp 9441 2
i-Free - i-Free Innovations - Айфри 126 2
Amazon Inc - Amazon.com 2998 2
Huawei 3933 2
Oracle Corporation 6687 2
Naumen - Наумен 625 2
Ctrl2Go - КонтрлТуГоу - КонтролТуГоу.Ру 44 2
Айтеко ЦКТ - Айтеко Центр когнитивных технологий 3 2
Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 1256 2
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1012 2
Корус Консалтинг ГК 1217 2
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 455 2
BSS - Банк Софт Системс - БСС 669 2
Rubbles - Раблз 33 2
МТС ИИ - MTS AI - Центр искусственного интеллекта МТС 74 2
Telegram Group 1983 1
Lenovo Group 2292 1
Inspur - Inspur Power Systems - Инспур - Langchao Electronic Information Industry Corporation 76 1
Ланит СКЗ - Системы Компьютерного Зрения 34 1
SAP SE 5276 1
HPE - Hewlett Packard Enterprise 625 1
NetApp - Network Appliance 636 1
Dell EMC 5027 1
Alibaba Group 422 1
Tencent 157 1
Xiaomi 1732 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 8
Совкомбанк ПАО 256 2
Альфа-Банк 1769 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 2
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 658 2
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1629 2
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1025 2
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 452 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 962 2
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1150 2
Лента - Сеть розничной торговли 2080 2
Газпром нефть 618 1
Модульбанк - Modulbank - Банк региональный кредит 193 1
Аэроэкспресс - Железнодорожная пассажирская компания 143 1
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 447 1
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 244 1
Окей - О'Кей - Гипермаркет 206 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 577 1
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах 349 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 461 1
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 198 1
БКС ФГ - Финансовая группа - БКС банк 152 1
ЦППК - Центральная пригородная пассажирская компания 132 1
Setl Group - Сэтл Групп - многопрофильная инвестиционно-промышленная группа компаний 12 1
Stada 25 1
Кредит Европа банк 66 1
Силовые машины 111 1
Лига Ставок БК - ПМБК - Первая международная букмекерская компания - букмекерская контора 20 1
Азия Цемент 13 1
ВТБ - Единый ЦУПИС - ЕЦУПИС - Первый ЦУПИС - Мобильная карта НКО ИТИС 75 1
Selecty - Селекти 11 1
ОТЭКО ГК 21 1
Шереметьево Хэндлинг 36 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 514 1
Ecclesia Catholica - Католическая церковь - Римско-католическая церковь - Римская (Папкская) курия - Curia Romana - Святой (Папский) Престол 86 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2343 1
Фаберлик - Faberlic 93 1
Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 187 1
Ренессанс Страхование 160 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11624 2
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 730 2
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 244 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2715 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1204 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 256 1
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 436 1
Китай - Государственный совет КНР - Государственная канцелярия интернет-информации - Cyberspace Administration of China - Государственное информационное бюро Интернета - State Internet Information Office - Центральная комиссия по делам киберпространства 63 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 308 1
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 285 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2886 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3276 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 454 1
Единая Россия - Политическая партия 293 1
АФТ - Ассоциация Финтех 164 1
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Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6552 4
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Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24449 4
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16132 4
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i-Free Just AI - Aimylogic Conversational Platform - модульный NLU-конструктор для создания чат-ботов 7 5
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СалютДевайсы - GigaChat 190 4
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OpenAI GPT - Generative Pre-trained Transformer - Алго­рит­м обра­бот­ки есте­ствен­но­го язы­ка 92 3
C/C++ - Язык программирования 755 3
Google Android 13994 2
VK - Mail.ru Маруся - голосовой помощник 171 2
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Yandex SpeechKit - Яндекс SpeechKit - нейросеть-полиглот распознавания речи 70 2
Apple iOS 7809 2
Apple - App Store 2890 2
Apple Siri - Голосовой помощник 395 2
Microsoft Office 3734 2
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i-Free Just AI - Jay CoPilot 3 2
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Google Dialogflow 10 1
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Baidu 283 1
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Яндекс.Станция - умная колонка с голосовым помощником Алисой 165 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7082 1
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Ростелеком - Wink - Zabava - онлайн-кинотеатр - цифровой видеосервис 316 1
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Узбекистан - Республика 1726 1
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США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1005 1
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Россия - ПФО - Камчатский край - Петропавловск-Камчатский 324 1
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ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5411 4
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Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3486 2
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1549 2
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Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8647 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8036 2
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5746 2
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ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3556 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5764 2
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