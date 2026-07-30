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i-Free Just AI Agent Platform
Agent Platform предлагает no-/low-code решение, позволяющее создавать как простых агентов для рутинных задач внутри департаментов, так и сложные мультиагентные системы, охватывающие всю компанию.
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
Публикаций - 13, упоминаний - 23
i-Free и организации, системы, технологии, персоны:
|i-Free - Just AI 79 12
|МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 16088 3
|OpenAI 606 3
|i-Free - Just AI - Маинд Крафт - Mind Craft 3 2
|Telegram Group 2995 2
|Google LLC 12782 2
|ИИ-Технологии 326 2
|Anthropic 208 2
|n8n 14 1
|SpaceX - Cursor 62 1
|Amazon Inc - Amazon.com 3304 1
|ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 491 1
|Naumen - Наумен 761 1
|Selectel - Селектел 556 1
|VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 5046 1
|Сбер - АБК - VSR - VS Robotics - Voice Systems Robotics 70 1
|Bolt 39 1
|AutoFAQ - ДипХакЛаб 47 1
|TargetAI - Таргет плюс 16 1
|Metamentor - Метаментор 15 1
|Грабарник Андрей 8 6
|Чернов Владимир 10 1
|Шмонов Михаил 3 1
|Лаврентьев Владимир 1 1
|Кобелев Сергей 1 1
|Горыня Кирилл 25 1
|Петров Кирилл 36 1
|Зименков Андрей 15 1
|Корнеев Алексей 9 1
|Шульга Сергей 3 1
|Малышев Антон 2 1
|Дорохова Марина 68 1
|Седельникова Мария 5 1
|Гербылев Игорь 4 1
|Обломский Глеб 6 1
|Болотских Максим 7 1
|Гулиев Эльдар 3 1
|Чечеткин Дмитрий 2 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8668 2
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 4067 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1475444, в очереди разбора - 724715.
Создано именных указателей - 201959.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1475444, в очереди разбора - 724715.
Создано именных указателей - 201959.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.