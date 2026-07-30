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i-Free Just AI Agent Platform

 Agent Platform предлагает no-/low-code решение, позволяющее создавать как простых агентов для рутинных задач внутри департаментов, так и сложные мультиагентные системы, охватывающие всю компанию.

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


30.07.2026 Только 40% решений на мировом рынке оказались полноценными ИИ-агентами 1
25.06.2026 Selectel и Just AI представили совместное решение 1
24.04.2026 Владимир Лаврентьев, Just AI: Платформенный подход в разы ускоряет внедрение ИИ в компаниях 2
22.04.2026 Just AI запускает открытый дистрибутив Just AI Agent Platform и снимает барьеры для внедрения ИИ в крупных компаниях 2
10.04.2026 Just AI Agent Platform выходит в облако для ускоренного внедрения ИИ-агентов в малом и среднем бизнесе 5
04.03.2026 Just AI Agent Platform включена в реестр отечественного ПО 2
12.12.2025 Just AI запускает каталог шаблонов ИИ-агентов в Just AI Agent Platform 2
Just AI представила готовое решение для разработки и управления ИИ-агентами 2
24.09.2025 Google патентует в России новейший ИИ для создания приложений без программиста 2
18.09.2025 Успел по дешевке. Иностранный фонд купил 15% в российском разработчике разговорного ИИ с убытком 175 миллионов 1
09.09.2025 Just AI запускает Agent Platform — enterprise-платформу для разработки и управления AI-агентами и мультиагентными системами 1

Публикаций - 13, упоминаний - 23

i-Free и организации, системы, технологии, персоны:

i-Free - Just AI 79 12
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 16088 3
OpenAI 606 3
i-Free - Just AI - Маинд Крафт - Mind Craft 3 2
Telegram Group 2995 2
Google LLC 12782 2
ИИ-Технологии 326 2
Anthropic 208 2
n8n 14 1
SpaceX - Cursor 62 1
Amazon Inc - Amazon.com 3304 1
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 491 1
Naumen - Наумен 761 1
Selectel - Селектел 556 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 5046 1
Сбер - АБК - VSR - VS Robotics - Voice Systems Robotics 70 1
Bolt 39 1
AutoFAQ - ДипХакЛаб 47 1
TargetAI - Таргет плюс 16 1
Metamentor - Метаментор 15 1
DDX Fitness - Дидиикс 9 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 9016 1
Альфа-Банк 1990 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1212 1
Совкомбанк ПАО 320 1
Ренессанс Страхование - Ренессанс жизнь - Спутник–управление капиталом УК 227 1
Unilever - Юнилевер Русь 172 1
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 157 1
Bank of America - Банк Америки 272 1
ЕАБР - Евразийский банк развития - EDB - Eurasian Development Bank 26 1
Яков и партнеры - McKinsey&Company Russia - Мак-Кинзи и компания СиАйЭс 72 1
Доктор плюс 4 1
ВымпелКом - Хайв 19 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13850 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5813 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3087 1
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 595 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 405 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3460 1
МФЦА - Астана Международный финансовый центр - Astana International Financial Centre 12 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 23662 13
Искусственный интеллект - Генеративный ИИ - ИИ-агент - Агентский ИИ - AI-агент - Agentic AI - Агент искусственного интеллекта - Цифровые сотрудники - digital employees - IPA - Intelligent Process Automation - IBA - Intelligent Business Automation 1373 11
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18327 8
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36695 8
Искусственный интеллект - Генеративный ИИ - ГенИИ - Gen AI, GenAI - Generative AI - «Креативный» искусственный интеллект - Генеративный искусственный интеллект - Generative artificial intelligence 1317 8
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 7372 7
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 14133 7
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8377 6
MLOps - LLM - Large Language Model - большая языковая модель - Prompt engineering - Промпт-инжиниринг 1554 6
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 35737 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54665 5
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12420 5
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Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4916 5
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Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33881 3
LCNC - Low-code - Low Coding - LCAP - Low-Code Platform - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1950 3
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13565 3
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LCNC - No-Code - интуитивно понятный и простой интерфейс для создания пользовательских веб-приложений 1442 3
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12334 3
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VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8734 2
DevOps - Development и Operations 1276 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 14093 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13789 2
MVP - Minimum Viable Product - Продукт с минимально необходимым набором возможностей 744 2
MLOps - NLP - Natural Language Processing - NLU - Natural Language Understanding - Обработка естественного языка - Компьютерная лингвистика - Инжиниринг языка 267 2
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2862 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7860 2
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3634 2
Workflow - Поток работ 370 2
Кибербезопасность - SSO - Single Sign-On - Технология единого входа - ESSO - Enterprise Single Sign-On - однократная идентификация для предприятий 829 2
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Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Boost AI - Yandex Cloud AI Studio 107 2
Nvidia H - серия графических процессоров (GPU) 91 1
Google Firebase Studio 1 1
МТС Веб Сервисы - МВС - MTS Web Services - MWS AI Agents Platform 15 1
TargetAI - targetspeak 2 1
Selectel - AI-server - ИИ-сервер 11 1
TargetAI - targetspace 3 1
TargetAI - targetskill 4 1
Lovable 9 1
TargetAI - targetnova 2 1
LangChain 12 1
Selectel GPU-инфраструктура 1 1
Microsoft Office 4215 1
IBM AIX - Advanced Interactive eXecutive - Разновидность операционной системы UNIX 290 1
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 805 1
Salesforce - Slack Technologies - Slack - Мессенджер - Searchable Log of All Conversation and Knowledge - Журнал бесед и данных с функцией поиска 254 1
Qsoft - amoCRM 154 1
Мамба - Mamba - Единая служба знакомств и общения 150 1
Яндекс.Метрика - Yandex.Metrika - Webvisor - Вебивизор 377 1
Autodesk CFD - Autodesk Computational Fluid Dynamics simulation software 45 1
Google Cloud Services 248 1
Google Firebase Analytics 29 1
Северсталь ПАО - Севергрупп ТТ - TalentTech - Поток - ATS Potok.io - Поток Оценка 360 - Поток Рекрутмент - HCM-платформа - HRTech-решение для управления персоналом 73 1
Google Firebase Cloud Messaging (FCM) - Google Cloud Messaging (GCM) - Google Message Discovery - Google Message Continuity - служба обмена сообщениями 33 1
Omni - криптовалюта 102 1
Kubernetes Helm - Helm Chart - Helm чарт - менеджер пакетов 40 1
Selectel Cloud - Selectel Облачная платформа 43 1
Microsoft Codex 43 1
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Зименков Андрей 15 1
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Шульга Сергей 3 1
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Дорохова Марина 68 1
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Гербылев Игорь 4 1
Обломский Глеб 6 1
Болотских Максим 7 1
Гулиев Эльдар 3 1
Чечеткин Дмитрий 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 168112 10
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 55038 4
Казахстан - Республика 6105 1
Европа 25019 1
Канада 5093 1
Турция - Турецкая республика 2643 1
Азия Центральная - Центрально-Азиатский регион 542 1
Грузия 1339 1
Казахстан - Астана - Нур-Султан - Акмола - Целиноград - Акмолинск 419 1
США - Калифорния - Лос-Анджелес - Голливуд 520 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1475444, в очереди разбора - 724715.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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