Just AI запускает открытый дистрибутив Just AI Agent Platform и снимает барьеры для внедрения ИИ в крупных компаниях

Российский разработчик ИИ-решений, Just AI, представляет открытый дистрибутив Just AI Agent Platform – бесплатную Enterprise-редакцию платформы для создания и управления ИИ-агентами. Компания может самостоятельно развернуть платформу в своей подготовленной инфраструктуре за несколько часов, что позволяет крупному бизнесу тестировать и внедрять ИИ-технологии без длительных пилотов и рисков для безопасности данных. Об этом CNews сообщили представители Just AI.

Пилотные проекты по внедрению ИИ-технологий в крупных компаниях занимают от трех до шести месяцев, требуя сложных интеграций и длительных согласований и установки. В результате бизнес несет издержки еще до того, как сможет оценить реальную пользу от технологии. Открытый дистрибутив Just AI Agent Platform решает эту проблему, позволяя компаниям развернуть полнофункциональную платформу для оркестрации ИИ-агентов в собственном контуре и протестировать ее в реальных условиях в течение месяца без коммерческих обязательств.

Ключевая особенность дистрибутива — сочетание скорости и безопасности. В отличие от других open source инструментов, решение не требует передачи данных за пределы корпоративного периметра. Just AI Agent Platform поставляется в виде Helm-чартов для Kubernetes, что является отраслевым стандартом. Решение может масштабироваться прямо из коробки и поддерживает работу с собственными LLM и корпоративными данными из контура клиента, что гарантирует полный контроль над данными и соответствие внутренним политикам ИБ.

«Мы видим, что главный барьер на пути внедрения ИИ в Enterprise — это не сама технология, а сложность и длительность пилотных проектов. Компании боятся многомесячных согласований и рисков, связанных с безопасностью данных, — сказал Андрей Грабарник, руководитель genAI-продуктов, — Наш Открытый дистрибутив убирает эти препятствия. Мы даем бизнесу возможность «потрогать» технологию в собственной, безопасной среде, оценить ее потенциал и принять взвешенное решение о масштабировании без вендора, интегратора и коммерческих переговоров».

Just AI Agent Platform дает все необходимое для создания и запуска ИИ-агентов: визуальный low/pro-code конструктор, агенты для диалогов и длинных workflow, подключение к чат-каналам и почте, триггеры по расписанию и событиям, память агентов между сессиями, готовые коннекторы к корпоративным сервисам и приложениям и MCP-стандарт для внешних инструментов. Встроенная аналитика — трассировка и контроль расходов на LLM.