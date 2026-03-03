Получите все материалы CNews по ключевому слову
Доктор плюс
«Доктор Плюс» — сеть многопрофильных медицинских центров, которая работает в Екатеринбурге с 2007 года. Состоит из пяти многопрофильных клиник и травмпункта. В пределах одного медучреждения сети клиник «Доктор Плюс» пациенты могут получить полный комплекс услуг — диагностику, амбулаторную и стационарную помощь, реабилитацию и профилактику. Клиника работает как со взрослыми, так и с детьми.
СОБЫТИЯ
