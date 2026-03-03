Разделы

Доктор плюс


«Доктор Плюс» — сеть многопрофильных медицинских центров, которая работает в Екатеринбурге с 2007 года. Состоит из пяти многопрофильных клиник и травмпункта. В пределах одного медучреждения сети клиник «Доктор Плюс» пациенты могут получить полный комплекс услуг — диагностику, амбулаторную и стационарную помощь, реабилитацию и профилактику. Клиника работает как со взрослыми, так и с детьми.

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


03.03.2026 Медицинский центр «Доктор Плюс» полностью автоматизировал обработку входящих обращений с помощью LLM-агента платформы targetai 1
23.08.2023 «Первый бит» за полгода перевел на МИС БИТ.УМЦ сеть медцентров «Доктор плюс» в Екатеринбурге 1
18.01.2022 В Екатеринбурге запустили голосовое заполнение медицинских протоколов 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Доктор плюс и организации, системы, технологии, персоны:

К-МИС - КМИС - Комплексные медицинские информационные системы 51 1
Ростех - Росэлектроника - Вега - Полет ЧРЗ - Челябинский радиозавод 62 1
9126 1
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 474 1
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 922 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8345 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2024 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 19047 2
Инсорсинг - Insourcing - Инхаус-команда - inhouse, in-house разработка в компаниях - внутренний, не выходящий за рамки организации - Самописное ПО - Самописный софт 1390 1
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3367 1
Здравоохранение - УЗИ - Ультразвуковое исследование - Ультразвуковая диагностика - Сонография - Ультрасонография 305 1
Здравоохранение - Рентгенология - МРТ - Магнитно-резонансная томография - Магниторезонансная визуализация - Magnetic Resonance Imaging, MRI - Магнитный резонанс - MR Scanner - ядерно-магнитное зондирование, ЯМР 625 1
MedTech - МИС МО - Медицинские информационные системы медицинских организаций - Медицинские программно-аппаратные решения 389 1
MedTech - EHR - Electronic Health Record - ЭМК - Электронная медицинская карта - Электронная история болезни - Электронная амбулаторная история болезни - ИЭМК - Интегрированная электронная медицинская карта - протоколы и планы лечения 455 1
Стандартизация - Standardization 2255 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34212 1
Искусственный интеллект - Генеративный ИИ - ИИ-агент - Агентский ИИ - AI-агент - Agentic AI - Агент искусственного интеллекта - Цифровые сотрудники - digital employees - IPA - Intelligent Process Automation - IBA - Intelligent Business Automation 573 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 74249 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11552 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57915 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13431 1
ЦРПТ - Честный знак РФ - Национальная система маркировки - ГИСМ - ГИС МТ - Государственная информационная система маркировки и прослеживаемости товаров - Система маркировки товаров средствами идентификации и отслеживания движения товаров 645 1
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 666 1
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 989 1
ЦРТ Voice2Med 38 1
ЕГИСЗ МЗ РФ - РЭМД - Федеральный реестр электронных медицинских документов 40 1
Microsoft Office 4017 1
Спарго Технологии - F3 TAIL - еФарма 11 1
OnDoc - МедКарта - Медицинский ИТ-сервис 26 1
1С Первый Бит - БИТ.УМЦ - БИТ.Управление медицинским центром 9 1
Павин Алексей 2 1
Шиленко Владислав 4 1
Дырмовский Дмитрий 144 1
Россия - РФ - Российская федерация 159109 3
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4350 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46247 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3226 1
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1715 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10814 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9756 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2820 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6358 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55287 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6444 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4438 1
Страхование - ДМС - Добровольное медицинское страхование 274 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4785 1
