«БИТ.Управление медицинским центром» («БИТ.УМЦ») — решение для комплексной автоматизации медицинских центров и клиник. Программа охватывает цикл работы организации: от записи пациентов и ведения электронных карт до управления расписаниями и расчетов с клиентами. Решение адаптируется под специфику разных медицинских организаций, обладает понятным интерфейсом и интегрируется с другими сервисами: ЕГИСЗ, документооборот, лаборатории, медицинское оборудование, кассовое оборудование и онлайн-кассы и др.