Электронное подписание документов с пациентами доступно в цифровой экосистеме для медучреждений «БИТ.Медицина»

Сервис «Безбумажный офис F.Doc» интегрировался c комплексной медицинской информационной системой «БИТ. Управление медицинским центром» («БИТ.УМЦ»), реализованной на базе платформы «1С». Теперь медицинские организации, использующие коробочную версию «БИТ.УМЦ», имеют возможность оформлять в электронном виде с пациентами договоры на оказание медицинских услуг, согласия на обработку персональных данных и другие документы. Об этом CNews сообщили представители F.Doc.

Электронное подписание доступно пользователям медицинской информационной системы (МИС) после подключения к сервису F.Doc и установки соответствующего расширения в программном продукте «БИТ.УМЦ».

Оформление электронных документов с помощью «Безбумажного офиса F.Doc» имеет юридическую силу и соответствует требованиям Федерального закона № 63-ФЗ «Об электронной подписи». Для подписания большинства документов сервис использует простую электронную подпись (ПЭП). При наличии законодательных требований к применению иных видов подписей при оформлении электронных документов F.Doc использует дополнительные модули программы. Интеграция коробочной версии МИС «БИТ. Управление медицинским центром» с сервисом позволяет подписывать документы с пациентами ПЭП и КЭП (квалифицированная электронная подпись) медицинской организации.

Электронное подписание реализовано в МИС следующим образом: сотрудник медучреждения формирует в «» необходимый документ или пакет документов и нажимает кнопку «Подписать через F.Doс». После чего открывается окно «Пакет документов для электронного подписания». В нем сотрудник может посмотреть информацию о подписантах, проверить или внести номер телефона пациента и направить документ в электронном виде на подпись напрямую из МИС с помощью F.Doc. Сервис отправляет пациенту СМС со ссылкой на электронный документ. Клиент переходит по ссылке, вводит проверочный код из СМС, читает документ и подписывает его нажатием одной кнопки в смартфоне.

Цифровизация

«Сегодня цифровой экосистемой «БИТ.Медицина» пользуются различные медицинские организации, в том числе многофилиальные федеральные медицинские сети. Все они заинтересованы в оптимизации бизнес-процессов с целью выстраивания эффективного взаимодействия «клиника — врач — пациент». Мы считаем, что электронное подписание имеет большой потенциал для сферы здравоохранения с учетом общего тренда на цифровизацию отрасли и новых требований законодательства. Использование диджитал-сервисов упрощает клиентский сценарий для пациентов, одновременно автоматизируя рутинные вопросы медучреждения и высвобождая тем самым ресурсы для развития организации. Оформление документов в онлайн-формате позволяет сокращать издержки на организацию документооборота, а также способствует формированию и поддержанию комфортных сценариев обслуживания, — сказал директор сервиса «Безбумажный офис F.Doc» Михаил Легченко. — Интеграция с «БИТ.УМЦ» предлагает пользователям МИС коробочное решение, функционал которого дополняется и совершенствуется с учетом обратной связи от клиник. В рамках пилотной версии доступен гибкий сценарий подписания КЭП: в автоматическом режиме/по расписанию/ вручную сотрудником медучреждения».

«Мы стараемся, чтобы работа с нашей системой была максимально удобной. Интеграция с F.Doc — это шаг к тому, чтобы медицинские центры могли полностью отказаться от бумажных формальностей. В итоге выигрывают все: пациенты быстро подписывают документы со смартфона, администраторы не тратят время на печать и хранение бумаг, а клиники получают современный инструмент, который экономит ресурсы и помогает расти», — сказал руководитель направления «Медицина» в компании «Первый Бит» Андрей Улановский.

