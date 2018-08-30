Федеральный закон 1-ФЗ, 63-ФЗ - Об электронной цифровой подписи (ЭЦП)

«Аванпост» представил решение для автоматизации корпоративных удостоверяющих центров отзыва сертификатов — с учетом особенностей заказчика и в полном соответствии с требованиями ФЗ-63 Об электронной подписи, включая новые требования к аккредитованным и корпоративным УЦ. Сегодн

Закон об ЭЦП продлили из-за риска парализовать госуслуги и электронные закупки тр. Работы над новым законом – «Об электронной подписи» (ЭП) - начались еще в 2005 г. Новый закон (№63-ФЗ) был утвержден в 2011 г. Документ предусматривает более либеральный подход и предполага

Действие федерального закона «Об электронной цифровой подписи» может быть продлено на год т силу только 1 июля 2013 г., полагают в компании «СКБ Контур». Так, согласно федеральному закону № 63-ФЗ «Об электронной подписи», 1 июля 2012 г. должно стать датой отмены действия федеральног

Госдума приняла закон «Об электронной подписи» Государственная дума на заседании 25 марта приняла в третьем, окончательном чтении закон «Об электронной подписи», который заменит действующий в настоящее время федеральный закон №1 от 10 января 2002 г. «Об электронной цифровой подписи». Об этом сообщается на официальном сайте Минис

Правительство рассмотрит проект закона об электронной подписи МЭРТ до конца 2006 г. внесет в правительство проект федерального закона об электронной подписи и соответствующие поправки в Налоговый кодекс. Об этом заявил сегодня глава Минэкономразвития Герман Греф, выступая на консультативном совете по иностранным инвестициям,

Скоро во Франции будет опубликован декрет об электронной подписи Выступая на открытии праздника интернета во Франции, премьер-министр Лионель Жоспен (Lionel Jospin) объявил о том, что до конца марта будет опубликован правительственный декрет об электронной подписи, который позволит разработать решения, укрепляющие безопасность электронных сделок. Премьер-министр так же высказался за скорейшее введение системы неограниченного доступ

Германский парламент одобрил закон об электронной подписи Нижняя Палата Парламента Германии приняла в четверг закон об электронной подписи, позволяющий заключать сделки через интернет, сообщает Mercury Center. Данный закон приводит организацию электронного бизнеса в Германии в соответствие с параметрами един

Закон об электронной подписи будет принят в Польше к концу этого года Ведущие польские финансовые институты объединили свои усилия для скорейшего принятия в стране закона об электронной подписи, который позволит ускорить развитие в стране электронной коммерции и рынка электронных банковских услуг. Принятие закона планируется уже к концу этого года, сообщает Merc

Правительство Германии утвердило законопроект об электронной подписи Правительство Германии утвердило 16 августа закон об электронной подписи, придающий электронной подписи такой же юридический статус как обычной бумажной, сообщает SiliconValley.com. Принятие нового закона призвано ускорить развитие электронной

После принятия закона об электронной подписи интернет ожидает вторая волна C2C ия уже приготовила к продаже ряд доменных имен, например, DigitallySigned.com and SignSecurely.com, которые могут быть востребованы в ходе развития этого бизнеса. Ожидается, что после принятия закона об электронной подписи список P2P компаний, включающий PayPal.com, eBay и CheckFree Holdings Inc., пополнится такими именами, как CashTransport.com, CashViaEmail.com, и P2PCash.com.

Сенат США утвердил закон об электронной подписи, очередь за президентом Клинтоном 16 июня Сенат Конгресса США единогласно 87 голосами утвердил закон об электронной подписи (e-signature bill) всего лишь через два дня после голосования в Палате представителей. Теперь закон должен быть подписан президентом Клинтоном для вступления в силу. Посл

Палата Представителей Конгресса США приняла закон об электронной подписи Палата Представителей Конгресса США 14 июня 426 голосами против 4 приняла закон об электронной подписи (e-signature bill, номер S. 761) по которому электронная подпись и электронные документы приобретают такой же законный статус, как и обычные документы, подписанные на бум

Лидеры республиканской партии США пообещали быстрое прохождение через Конгресс законопроекта об электронной подписи Сенатор Конрад Бернс в еженедельном радиообращении республиканской партии к избирателям пообещал, что законопроект об электронной подписи скоро получит одобрение в Конгрессе США. Он мотивировал необходимость быстрого одобрения законопроекта заботой о жителях сельских районов, которые благодаря усилиям респу

Чешский парламент одобрил закон об электронной подписи ие в сенате. Принятие закона позволит частным лицам подписывать официальные документы, передаваемые через Интернет. Чехия будет первой страной в Центральной и Восточной Европе, где будет принят закон об электронной подписи. Авторы законопроекта рассчитывают, что закон начнет действовать в конце года.