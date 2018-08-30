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Федеральный закон 1-ФЗ, 63-ФЗ Об электронной цифровой подписи (ЭЦП)

Федеральный закон 1-ФЗ, 63-ФЗ - Об электронной цифровой подписи (ЭЦП)


30.08.2018 «Аванпост» представил решение для автоматизации корпоративных удостоверяющих центров

отзыва сертификатов — с учетом особенностей заказчика и в полном соответствии с требованиями ФЗ-63 Об электронной подписи, включая новые требования к аккредитованным и корпоративным УЦ. Сегодн
27.06.2012 Закон об ЭЦП продлили из-за риска парализовать госуслуги и электронные закупки

тр. Работы над новым законом – «Об электронной подписи» (ЭП) - начались еще в 2005 г. Новый закон (№63-ФЗ) был утвержден в 2011 г. Документ предусматривает более либеральный подход и предполага
26.06.2012 Действие федерального закона «Об электронной цифровой подписи» может быть продлено на год

т силу только 1 июля 2013 г., полагают в компании «СКБ Контур». Так, согласно федеральному закону № 63-ФЗ «Об электронной подписи», 1 июля 2012 г. должно стать датой отмены действия федеральног
29.03.2011 Госдума приняла закон «Об электронной подписи»

Государственная дума на заседании 25 марта приняла в третьем, окончательном чтении закон «Об электронной подписи», который заменит действующий в настоящее время федеральный закон №1 от 10 января 2002 г. «Об электронной цифровой подписи». Об этом сообщается на официальном сайте Минис
16.10.2006 Правительство рассмотрит проект закона об электронной подписи

МЭРТ до конца 2006 г. внесет в правительство проект федерального закона об электронной подписи и соответствующие поправки в Налоговый кодекс. Об этом заявил сегодня глава Минэкономразвития Герман Греф, выступая на консультативном совете по иностранным инвестициям,

02.03.2001 Скоро во Франции будет опубликован декрет об электронной подписи

Выступая на открытии праздника интернета во Франции, премьер-министр Лионель Жоспен (Lionel Jospin) объявил о том, что до конца марта будет опубликован правительственный декрет об электронной подписи, который позволит разработать решения, укрепляющие безопасность электронных сделок. Премьер-министр так же высказался за скорейшее введение системы неограниченного доступ
16.02.2001 Германский парламент одобрил закон об электронной подписи

Нижняя Палата Парламента Германии приняла в четверг закон об электронной подписи, позволяющий заключать сделки через интернет, сообщает Mercury Center. Данный закон приводит организацию электронного бизнеса в Германии в соответствие с параметрами един
08.09.2000 Закон об электронной подписи будет принят в Польше к концу этого года

Ведущие польские финансовые институты объединили свои усилия для скорейшего принятия в стране закона об электронной подписи, который позволит ускорить развитие в стране электронной коммерции и рынка электронных банковских услуг. Принятие закона планируется уже к концу этого года, сообщает Merc
17.08.2000 Правительство Германии утвердило законопроект об электронной подписи

Правительство Германии утвердило 16 августа закон об электронной подписи, придающий электронной подписи такой же юридический статус как обычной бумажной, сообщает SiliconValley.com. Принятие нового закона призвано ускорить развитие электронной
22.06.2000 После принятия закона об электронной подписи интернет ожидает вторая волна C2C

ия уже приготовила к продаже ряд доменных имен, например, DigitallySigned.com and SignSecurely.com, которые могут быть востребованы в ходе развития этого бизнеса. Ожидается, что после принятия закона об электронной подписи список P2P компаний, включающий PayPal.com, eBay и CheckFree Holdings Inc., пополнится такими именами, как CashTransport.com, CashViaEmail.com, и P2PCash.com.
19.06.2000 Сенат США утвердил закон об электронной подписи, очередь за президентом Клинтоном

16 июня Сенат Конгресса США единогласно 87 голосами утвердил закон об электронной подписи (e-signature bill) всего лишь через два дня после голосования в Палате представителей. Теперь закон должен быть подписан президентом Клинтоном для вступления в силу. Посл
15.06.2000 Палата Представителей Конгресса США приняла закон об электронной подписи

Палата Представителей Конгресса США 14 июня 426 голосами против 4 приняла закон об электронной подписи (e-signature bill, номер S. 761) по которому электронная подпись и электронные документы приобретают такой же законный статус, как и обычные документы, подписанные на бум
14.06.2000 Лидеры республиканской партии США пообещали быстрое прохождение через Конгресс законопроекта об электронной подписи

Сенатор Конрад Бернс в еженедельном радиообращении республиканской партии к избирателям пообещал, что законопроект об электронной подписи скоро получит одобрение в Конгрессе США. Он мотивировал необходимость быстрого одобрения законопроекта заботой о жителях сельских районов, которые благодаря усилиям респу
25.05.2000 Чешский парламент одобрил закон об электронной подписи

ие в сенате. Принятие закона позволит частным лицам подписывать официальные документы, передаваемые через Интернет. Чехия будет первой страной в Центральной и Восточной Европе, где будет принят закон об электронной подписи. Авторы законопроекта рассчитывают, что закон начнет действовать в конце года.
19.05.2000 Конгресс США приблизился к компромиссу относительно закона об электронной подписи

Члены Республиканской партии в Конгрессе США согласились работать вместе с демократами над законопроектом об электронной подписи, после того как 18 мая к ним обратился с призывом министр финансов США Лоуренс Саммерс (Lawrence Summers). Демократы призывали не форсировать принятие закона и внести туд

Публикаций - 263, упоминаний - 365

Федеральный закон 1-ФЗ, 63-ФЗ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10387 21
КриптоПРО - Крипто-ПРО 358 20
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1231 18
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken 725 16
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 361 16
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 6471 14
Directum - Директум 962 13
Docsvision - ДоксВижн 980 13
7334 13
Microsoft Corporation 23834 11
ЭОС - Электронные офисные системы 1156 9
Oracle Corporation 6415 8
InterTrust - ИнтерТраст 329 8
Газинформсервис - ГИС 121 8
SAP SE 5006 7
Signal-COM - Сигнал-КОМ 45 6
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 933 6
Такском - Taxcom 216 6
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1149 6
АйТи 1318 6
Cisco Systems 4946 5
IBM - International Business Machines Corp 9277 5
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1920 5
Росэлторг ЕЭТП - Единая электронная торговая площадка 129 5
Сбер - Сберкорус - Корус Консалтинг СНГ 170 5
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии 695 5
Тензор 75 4
Астрал ГК - Калуга Астрал - Астрал-Софт 75 4
Информзащита 687 4
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1380 4
Google LLC 11188 4
Haulmont - Хоулмонт 89 4
Dell EMC 4958 4
BSS - Банк Софт Системс - БСС 557 4
Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 1070 4
АйТи - Аплана - Логика Бизнеса - ранее БОСС Референт 232 4
TerraLink - ТерраЛинк 267 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4351 3
ГС-инвест - Avanpost - Аванпост 139 3
Корус Консалтинг ГК 1123 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6170 9
УЭК - Универсальная электронная карта - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 634 7
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6355 6
СКБ Контур УЦ - Удостоверяющий центр 11 5
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 374 4
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО 226 4
Платина КБ - CyberPlat - КиберПлат 340 4
ГПБ - Газпромбанк 974 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2524 3
Почта России ПАО 2059 3
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 458 3
Альфа-Банк 1637 3
Familia - Фамилия - Торговая сеть 240 3
X5 Group 870 3
Транснефть 279 3
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 149 2
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 284 2
ПГК - Первая грузовая компания 159 2
Россия ГТК ФГУП - Пулково ФГУАП - авиакомпания 72 2
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 598 2
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 364 2
ТМХ - Трансмашхолдинг 106 2
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 230 2
РЖД - Российские железные дороги 1692 2
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - Renaissance Capital - Renaissance Securities 184 2
Fit service - Фит Автосервис - Международная сеть автосервисов 7 2
Ак Барс Банк 254 2
Газпром нефть 527 2
РусГидро ПАО - ГидроОГК 258 2
Societe Generale - Росбанк АКБ 544 2
Газпром ПАО 1193 2
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа 1295 2
Меркури - Mercury 232 2
Сбер А - Сбербанк АСТ SberB2B ЭТП - Сбербанк Автоматизированная система торгов - Электронная торговая площадка 85 2
СПбМТСБ - ТЭК-торг ЭТП 58 2
Гознак ППФ - Пермская печатная фабрика 21 2
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 373 2
Ростатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом 408 1
Первый Ключ Центр выпуска ЭЦП - Удостоверяющий центр 9 1
Мослифт АО 5 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 18590 120
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9763 85
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2824 58
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5408 37
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3101 36
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2553 34
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1624 26
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 3945 22
Президент Российской Федерации 3862 21
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 3122 16
Федеральное казначейство России 1619 13
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2489 13
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 989 10
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1716 9
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1085 9
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 296 8
Правительство Москвы 2105 8
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3120 7
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2455 7
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1581 7
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 417 7
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1279 6
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2053 6
Юриспруденция - Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное и областное 209 5
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 846 5
Судебная власть - Judicial power 2157 5
Госдума РФ - Комитет Госдумы по по кредитным организациям и финансовым рынкам 71 4
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2071 4
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1099 4
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 591 4
ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 237 4
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 344 4
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2925 3
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1649 3
Росалкогольрегулирование - Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка 80 3
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 558 3
Росархив - Федеральное архивное агентство 109 3
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 309 3
МВД РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации 1224 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4708 3
РОСЭУ ИНКО Ассоциация - Разработчики и операторы систем электронных услуг 19 3
Опора России - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 54 2
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 235 2
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 67 2
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 235 2
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 264 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 590 2
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 72 1
РСА - Российский союз автостраховщиков 112 1
Справедливая Россия — За правду - российская политическая партия 96 1
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 58 1
Единая Россия - Политическая партия 275 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 419 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 166 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 253 1
НАУФОР - Национальная ассоциация участников фондового рынка 36 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1816 1
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 68 1
Гильдия Управляющих Документацией РОО - Региональная общественная организация 83 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1386 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 3146 193
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 11345 142
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 41559 120
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 56070 112
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 9587 68
Электронный документ - Electronic document 1321 63
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 27065 46
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография 3678 34
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 17826 32
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 18529 32
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 6144 31
USB-токен - аппаратный токен - USB-ключ - криптографический токен 782 29
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 18318 27
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 21285 27
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 11306 26
ЭЦП УКЭП - Усиленная квалифицированная электронная подпись - КЭП - Квалифицированная электронная подпись 187 26
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 10444 26
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 8402 24
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 26745 23
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Телебанкинг - Remote Banking 3800 22
Проверка контрагентов 1643 21
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 2881 20
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 10562 20
ОС - Операционная система - OS - Operating system 22771 20
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - системы электронной коммерции 10358 19
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 13868 19
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 13638 18
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1371 17
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 7723 16
Smart CardReader - Считыватель смарт-карт 807 15
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 665 15
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 4507 15
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Computer equipment 15348 15
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 8463 14
ГОСТ Р 34 - Криптографическая защита информации. Процессы формирования и проверки электронной цифровой подписи 102 14
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 5783 14
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 22095 14
Кибербезопасность - СКЗИ - Уровень криптографической защиты персональных данных - КС1, КС2, КС3, КВ1, КВ2, КА1 281 13
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13816 13
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9463 13
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 4348 48
Microsoft Windows 14769 18
Aladdin JaCarta СКЗИ 339 16
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 2989 15
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1825 14
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 919 13
Linux OS 8648 13
Google Android 13003 12
Apple iOS 7093 12
Актив - Рутокен ЭЦП PKI 132 12
СФР - ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 403 11
Microsoft Windows 2000 12878 10
КриптоПро CSP СКЗИ 179 8
Aladdin JaCarta ГОСТ 94 7
Thales - Gemalto - SafeNet eToken 250 7
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 4839 6
СКБ Контур - Контур.Диадок - Контур.EDI 211 6
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество 224 6
Aladdin eToken ГОСТ 41 6
Минтруд РФ - Работа в России - портал вакансий 78 6
Apple iPad 3775 5
ЦГУ - Цифровое государственное управление - Федеральный проект 175 5
Федеральный портал проектов нормативных правовых актов РФ 214 5
Oracle Java - язык программирования 2822 5
Apple macOS 1800 5
Google Chrome - браузер 1447 4
Microsoft Office 3534 4
Apple iPhone - серия смартфонов 6752 4
Microsoft Office Excel 1103 4
InterTrust - CompanyMedia 157 4
Age of Kings 3460 4
Aladdin JaCarta PKI 86 4
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1138 4
Microsoft Windows 7 1904 4
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 994 4
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1348 4
Docsvision СЭД - ECM-система 233 4
ЦФТ - ЦИТ - Центр инноваций и технологий - F.Doc 7 4
Microsoft SQL Server 1504 4
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 224 4
Путин Владимир 2836 11
Медведев Дмитрий 1637 9
Горелов Дмитрий 57 8
Шадаев Максут 733 6
Аксаков Анатолий 134 5
Баранов Никита 13 5
Курьянов Сергей 162 5
Никифоров Николай 1172 4
Маслов Юрий 10 4
Романов Кирилл 30 4
Сиренко Ирина 7 4
Груздев Сергей 42 4
Андреев Владимир 87 4
Якушев Михаил 50 3
Бокова Людмила 81 3
Смирнов Владимир 37 3
Храмцовская Наталья 46 3
Плигин Владимир 6 3
Щеголев Игорь 692 3
Макаров Станислав 117 3
Кирюшкин Сергей 4 3
Рейман Леонид 1033 3
Пак Олег 101 3
Мещеряков Кирилл 23 3
Овчинников Василий 8 3
Горностаев Владимир 7 3
Греф Герман 375 3
Баласанян Владимир 42 3
Мацыгин Юрий 35 2
Казарян Карен 69 2
Попова Анна 17 2
Подобайло Николай 16 2
Сабанов Алексей 21 2
Ермолаев Артем 363 2
Чаркин Евгений 247 2
Кислицын Алексей 10 2
Юров Сергей 8 2
Барсуков Сергей 31 2
Костин Сергей 32 2
Малинин Юрий 8 2
Россия - РФ - Российская федерация 127881 203
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 40491 27
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13862 23
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50829 22
Европа 21555 19
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 15712 17
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13458 11
Германия - Федеративная Республика 12232 11
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13114 7
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 6609 7
Беларусь - Белоруссия 4660 7
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15576 6
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2459 6
Россия - ЦФО - Курская область 563 5
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