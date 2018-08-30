Федеральный закон 1-ФЗ, 63-ФЗ - Об электронной цифровой подписи (ЭЦП)

«Аванпост» представил решение для автоматизации корпоративных удостоверяющих центров отзыва сертификатов — с учетом особенностей заказчика и в полном соответствии с требованиями ФЗ-63 Об электронной подписи, включая новые требования к аккредитованным и корпоративным УЦ. Сегодн

Закон об ЭЦП продлили из-за риска парализовать госуслуги и электронные закупки тр. Работы над новым законом – «Об электронной подписи» (ЭП) - начались еще в 2005 г. Новый закон (№63-ФЗ) был утвержден в 2011 г. Документ предусматривает более либеральный подход и предполага

Действие федерального закона «Об электронной цифровой подписи» может быть продлено на год т силу только 1 июля 2013 г., полагают в компании «СКБ Контур». Так, согласно федеральному закону № 63-ФЗ «Об электронной подписи», 1 июля 2012 г. должно стать датой отмены действия федеральног

Госдума приняла закон «Об электронной подписи» Государственная дума на заседании 25 марта приняла в третьем, окончательном чтении закон «Об электронной подписи», который заменит действующий в настоящее время федеральный закон №1 о

Правительство рассмотрит проект закона об электронной подписи МЭРТ до конца 2006 г. внесет в правительство проект федерального закона об электронной подписи и соответствующие поправки в Налоговый кодекс. Об этом заявил сегодня глава Минэкономразвития Герман Греф, выступая на консультативном совете по иностранным инвестициям,

Мининформсвязи: новая редакция закона об ЭЦП Министерство информационных технологий и связи РФ подготовило новую редакцию федерального закона «Об электронной подписи» (ЭЦП) и направило его на рассмотрение в заинтересованные министерства

Закон об ЭЦП заработает через две недели Закон «Об электронной цифровой подписи» (ЭЦП) предполагает использование ЭЦП с депонированием ключа.

Закон об ЭЦП пока только вредит тификата, что на практике не может быть осуществлено. Кроме того, Мининформсвязи намерено учесть рекомендацию министерства юстиции. Дело в том, что, поскольку цифровая и бумажная подписи равноправны, Закон об ЭЦП регулирует также и использование бумажной подписи. Однако Минюст попросил ограничить действие закона только областью ЭЦП. Впрочем, данные поправки носят лишь косметический характер

В Киргизии принят закон об электронной цифровой подписи анционного предоставления бухгалтерской отчетности в налоговые органы. Специалисты отмечают, что уже сейчас большая часть оборота информации и документов осуществляется в Киргизии в электронном виде. Закон об ЭЦП обеспечивает не только юридическое признание самой электронной подписи, но и формирует правовую базу для создания центров инфраструктуры сертификации. Закон, по мнению экспертов, н

Президент РФ подписал закон об электронной цифровой подписи е правовых отношений в процессах обмена электронными документами, при соблюдении которых ЭЦП в электронном документе признается равнозначной собственноручной подписи в документе на бумажном носителе. Закон об ЭЦП предусматривает порядок защиты прав лиц, использующих электронную подпись, а также условия приостановления действия и аннулирования сертификата ключа подписи. Для этого в законе оп

Госдума окончательно одобрила закон "Об ЭЦП" умы. Зато два других законопроекта - об электронном документе и об электронной торговле, -к которым закон об ЭЦП, в принципе, должен являться лишь техническим дополнением, вызывают сомнения у с

Закон Об ЭЦП принят во втором чтении ляд, сам факт прохождения закона во втором чтении является значимым для отрасли в целом, потому что закон об ЭЦП является базовым для развития и интернета, и электронной коммерции, - отметил в

Скоро во Франции будет опубликован декрет об электронной подписи Выступая на открытии праздника интернета во Франции, премьер-министр Лионель Жоспен (Lionel Jospin) объявил о том, что до конца марта будет опубликован правительственный декрет об электронной подписи, который позволит разработать решения, укрепляющие безопасность электронных сделок. Премьер-министр так же высказался за скорейшее введение системы неограниченного доступ

Германский парламент одобрил закон об электронной подписи Нижняя Палата Парламента Германии приняла в четверг закон об электронной подписи, позволяющий заключать сделки через интернет, сообщает Mercury Center.

Закон об электронной подписи будет принят в Польше к концу этого года Ведущие польские финансовые институты объединили свои усилия для скорейшего принятия в стране закона об электронной подписи, который позволит ускорить развитие в стране электронной коммерции и рынка электронных банковских услуг. Принятие закона планируется уже к концу этого года, сообщает Merc

Правительство Германии утвердило законопроект об электронной подписи Правительство Германии утвердило 16 августа закон об электронной подписи, придающий электронной подписи такой же юридический статус как обычной бумажной, сообщает SiliconValley.com. Принятие нового закона призвано ускорить развитие электронной

После принятия закона об электронной подписи интернет ожидает вторая волна C2C ия уже приготовила к продаже ряд доменных имен, например, DigitallySigned.com and SignSecurely.com, которые могут быть востребованы в ходе развития этого бизнеса. Ожидается, что после принятия закона об электронной подписи список P2P компаний, включающий PayPal.com, eBay и CheckFree Holdings Inc., пополнится такими именами, как CashTransport.com, CashViaEmail.com, и P2PCash.com.

Сенат США утвердил закон об электронной подписи, очередь за президентом Клинтоном 16 июня Сенат Конгресса США единогласно 87 голосами утвердил закон об электронной подписи (e-signature bill) всего лишь через два дня после голосования в Палате представителей. Теперь закон должен быть подписан президентом Клинтоном для вступления в силу. Посл

Палата Представителей Конгресса США приняла закон об электронной подписи Палата Представителей Конгресса США 14 июня 426 голосами против 4 приняла закон об электронной подписи (e-signature bill, номер S. 761) по которому электронная подпись и электронные документы приобретают такой же законный статус, как и обычные документы, подписанные на бум

Лидеры республиканской партии США пообещали быстрое прохождение через Конгресс законопроекта об электронной подписи Сенатор Конрад Бернс в еженедельном радиообращении республиканской партии к избирателям пообещал, что законопроект об электронной подписи скоро получит одобрение в Конгрессе США. Он мотивировал необходимость быстрого одобрения законопроекта заботой о жителях сельских районов, которые благодаря усилиям респу

Чешский парламент одобрил закон об электронной подписи ие в сенате. Принятие закона позволит частным лицам подписывать официальные документы, передаваемые через Интернет. Чехия будет первой страной в Центральной и Восточной Европе, где будет принят закон об электронной подписи. Авторы законопроекта рассчитывают, что закон начнет действовать в конце года.