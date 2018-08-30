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Федеральный закон 1-ФЗ, 63-ФЗ Об электронной цифровой подписи (ЭЦП)

Федеральный закон 1-ФЗ, 63-ФЗ - Об электронной цифровой подписи (ЭЦП)

СОБЫТИЯ


30.08.2018 «Аванпост» представил решение для автоматизации корпоративных удостоверяющих центров

отзыва сертификатов — с учетом особенностей заказчика и в полном соответствии с требованиями ФЗ-63 Об электронной подписи, включая новые требования к аккредитованным и корпоративным УЦ. Сегодн
27.06.2012 Закон об ЭЦП продлили из-за риска парализовать госуслуги и электронные закупки

тр. Работы над новым законом – «Об электронной подписи» (ЭП) - начались еще в 2005 г. Новый закон (№63-ФЗ) был утвержден в 2011 г. Документ предусматривает более либеральный подход и предполага
26.06.2012 Действие федерального закона «Об электронной цифровой подписи» может быть продлено на год

т силу только 1 июля 2013 г., полагают в компании «СКБ Контур». Так, согласно федеральному закону № 63-ФЗ «Об электронной подписи», 1 июля 2012 г. должно стать датой отмены действия федеральног
29.03.2011 Госдума приняла закон «Об электронной подписи»

Государственная дума на заседании 25 марта приняла в третьем, окончательном чтении закон «Об электронной подписи», который заменит действующий в настоящее время федеральный закон №1 о
16.10.2006 Правительство рассмотрит проект закона об электронной подписи

МЭРТ до конца 2006 г. внесет в правительство проект федерального закона об электронной подписи и соответствующие поправки в Налоговый кодекс. Об этом заявил сегодня глава Минэкономразвития Герман Греф, выступая на консультативном совете по иностранным инвестициям,

10.11.2005 Мининформсвязи: новая редакция закона об ЭЦП

Министерство информационных технологий и связи РФ подготовило новую редакцию федерального закона «Об электронной подписи» (ЭЦП) и направило его на рассмотрение в заинтересованные министерства
13.04.2005 Закон об ЭЦП заработает через две недели

Закон «Об электронной цифровой подписи» (ЭЦП) предполагает использование ЭЦП с депонированием ключа.
18.01.2005 Закон об ЭЦП пока только вредит

тификата, что на практике не может быть осуществлено. Кроме того, Мининформсвязи намерено учесть рекомендацию министерства юстиции. Дело в том, что, поскольку цифровая и бумажная подписи равноправны, Закон об ЭЦП регулирует также и использование бумажной подписи. Однако Минюст попросил ограничить действие закона только областью ЭЦП. Впрочем, данные поправки носят лишь косметический характер
20.07.2004 В Киргизии принят закон об электронной цифровой подписи

анционного предоставления бухгалтерской отчетности в налоговые органы. Специалисты отмечают, что уже сейчас большая часть оборота информации и документов осуществляется в Киргизии в электронном виде. Закон об ЭЦП обеспечивает не только юридическое признание самой электронной подписи, но и формирует правовую базу для создания центров инфраструктуры сертификации. Закон, по мнению экспертов, н
11.01.2002 Президент РФ подписал закон об электронной цифровой подписи

е правовых отношений в процессах обмена электронными документами, при соблюдении которых ЭЦП в электронном документе признается равнозначной собственноручной подписи в документе на бумажном носителе. Закон об ЭЦП предусматривает порядок защиты прав лиц, использующих электронную подпись, а также условия приостановления действия и аннулирования сертификата ключа подписи. Для этого в законе оп
13.12.2001 Госдума окончательно одобрила закон "Об ЭЦП"

умы. Зато два других законопроекта - об электронном документе и об электронной торговле, -к которым закон об ЭЦП, в принципе, должен являться лишь техническим дополнением, вызывают сомнения у с
22.11.2001 Закон Об ЭЦП принят во втором чтении

ляд, сам факт прохождения закона во втором чтении является значимым для отрасли в целом, потому что закон об ЭЦП является базовым для развития и интернета, и электронной коммерции, - отметил в

02.03.2001 Скоро во Франции будет опубликован декрет об электронной подписи

Выступая на открытии праздника интернета во Франции, премьер-министр Лионель Жоспен (Lionel Jospin) объявил о том, что до конца марта будет опубликован правительственный декрет об электронной подписи, который позволит разработать решения, укрепляющие безопасность электронных сделок. Премьер-министр так же высказался за скорейшее введение системы неограниченного доступ
16.02.2001 Германский парламент одобрил закон об электронной подписи

Нижняя Палата Парламента Германии приняла в четверг закон об электронной подписи, позволяющий заключать сделки через интернет, сообщает Mercury Center.
08.09.2000 Закон об электронной подписи будет принят в Польше к концу этого года

Ведущие польские финансовые институты объединили свои усилия для скорейшего принятия в стране закона об электронной подписи, который позволит ускорить развитие в стране электронной коммерции и рынка электронных банковских услуг. Принятие закона планируется уже к концу этого года, сообщает Merc
17.08.2000 Правительство Германии утвердило законопроект об электронной подписи

Правительство Германии утвердило 16 августа закон об электронной подписи, придающий электронной подписи такой же юридический статус как обычной бумажной, сообщает SiliconValley.com. Принятие нового закона призвано ускорить развитие электронной
22.06.2000 После принятия закона об электронной подписи интернет ожидает вторая волна C2C

ия уже приготовила к продаже ряд доменных имен, например, DigitallySigned.com and SignSecurely.com, которые могут быть востребованы в ходе развития этого бизнеса. Ожидается, что после принятия закона об электронной подписи список P2P компаний, включающий PayPal.com, eBay и CheckFree Holdings Inc., пополнится такими именами, как CashTransport.com, CashViaEmail.com, и P2PCash.com.
19.06.2000 Сенат США утвердил закон об электронной подписи, очередь за президентом Клинтоном

16 июня Сенат Конгресса США единогласно 87 голосами утвердил закон об электронной подписи (e-signature bill) всего лишь через два дня после голосования в Палате представителей. Теперь закон должен быть подписан президентом Клинтоном для вступления в силу. Посл
15.06.2000 Палата Представителей Конгресса США приняла закон об электронной подписи

Палата Представителей Конгресса США 14 июня 426 голосами против 4 приняла закон об электронной подписи (e-signature bill, номер S. 761) по которому электронная подпись и электронные документы приобретают такой же законный статус, как и обычные документы, подписанные на бум
14.06.2000 Лидеры республиканской партии США пообещали быстрое прохождение через Конгресс законопроекта об электронной подписи

Сенатор Конрад Бернс в еженедельном радиообращении республиканской партии к избирателям пообещал, что законопроект об электронной подписи скоро получит одобрение в Конгрессе США. Он мотивировал необходимость быстрого одобрения законопроекта заботой о жителях сельских районов, которые благодаря усилиям респу
25.05.2000 Чешский парламент одобрил закон об электронной подписи

ие в сенате. Принятие закона позволит частным лицам подписывать официальные документы, передаваемые через Интернет. Чехия будет первой страной в Центральной и Восточной Европе, где будет принят закон об электронной подписи. Авторы законопроекта рассчитывают, что закон начнет действовать в конце года.
19.05.2000 Конгресс США приблизился к компромиссу относительно закона об электронной подписи

Члены Республиканской партии в Конгрессе США согласились работать вместе с демократами над законопроектом об электронной подписи, после того как 18 мая к ним обратился с призывом министр финансов США Лоуренс Саммерс (Lawrence Summers). Демократы призывали не форсировать принятие закона и внести туд

Публикаций - 447, упоминаний - 689

Федеральный закон 1-ФЗ, 63-ФЗ и организации, системы, технологии, персоны:

КриптоПРО - Крипто-ПРО 488 35
Ростелеком 10948 31
Microsoft Corporation 25775 28
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1351 27
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken - Aktiv.Consulting 381 20
9594 19
Docsvision - ДоксВижн 1060 19
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 495 19
Oracle Corporation 7074 16
Directum - Директум 1268 16
SAP SE 5601 14
ЭОС - Электронные офисные системы - ЭОС Софт 1218 14
Газинформсервис - ГИС 496 14
Intel Corporation 12811 13
IBM - International Business Machines Corp 9699 12
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 11
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 10
Такском - Taxcom 256 10
Сбер - Сбер2В - Cбер2B ЭДО - СберКорус - Корус Консалтинг СНГ 262 10
Восход ФГБУ НИИ 721 9
InterTrust - ИнтерТраст 336 9
Cisco Systems 5372 8
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1208 8
Информзащита 941 8
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии - Когнитив Технолоджис 722 8
АйТи 1519 8
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1123 8
Тензор 173 8
Signal-COM - Сигнал-КОМ 52 7
Digital Design - Диджитал Дизайн 563 7
Google LLC 12688 7
Dell EMC 5180 6
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TerraLink - ТерраЛинк 292 6
Yahoo! 3726 6
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 540 6
Астрал ГК - Калуга Астрал - Астрал-Софт 137 6
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 5
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 903 5
Минцифры РФ - НУЦ - Национальный удостоверяющий центр Национального удостоверяющего центра Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 53 5
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 20
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 12
СКБ Контур УЦ - Удостоверяющий центр 52 9
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 8
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 6
Платина КБ - CyberPlat - КиберПлат 342 6
Почта России ПАО 2370 5
НСПК - Национальная система платежных карт 948 5
Familia - Фамилия - Торговая сеть 285 5
Аэрофлот - Россия ГТК ФГУП - Пулково ФГУАП - Пулковские авиалинии - авиакомпания 77 4
eBay Inc 1640 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 4
Газпром ПАО 1493 4
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 4
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 4
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 4
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 320 4
Альфа-Банк 1979 4
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России - Единая энергетическая система России - Единая национальная электрическая сеть (ЕНЭС) РФ 325 4
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 3
ДенталПРО - DentalPRO 5 3
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 3
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 3
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 3
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 3
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 525 3
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 3
Транснефть 335 3
Nestle Group - Нестле ГК - Nestle Food - Нестле Фуд - Шёллер Айскрем 132 3
Интер РАО ЕЭС ПАО 373 3
ГПБ ЭТП - Электронная торговая площадка Газпромбанк 60 2
Пробизнесбанк АКБ 135 2
Intesa - Интеза Санпаоло - Банк Интеза - КМБ-Банк - Банк кредитования малого бизнеса 66 2
Гознак ППФ - Пермская печатная фабрика 21 2
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - Renaissance Capital - Renaissance Securities 195 2
Геометрия НПО 165 2
GROUPAUTO - Групавто Рус - Rossko - Fit service - Фит Автосервис - Международная сеть автосервисов 15 2
Первый Ключ Центр выпуска ЭЦП - Удостоверяющий центр 9 2
РЖД - Российские железные дороги 2096 2
ГПБ - Газпромбанк 1273 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 132
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 86
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 71
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 59
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 57
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 47
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 37
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 36
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 28
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 28
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 26
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 23
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 264 20
Федеральное казначейство России 1949 17
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 16
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 16
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 16
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Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 11
Судебная власть - Judicial power 2500 10
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 10
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 9
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 358 9
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 9
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ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 8
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Государственные органы власти - ОМСУ - Органы местного самоуправления - Федеральный закон 8-ФЗ - Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления - 131-ФЗ - Об общих принципах организации 225 7
Юриспруденция - Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное и областное 303 7
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СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 441 7
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 6
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 6
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 6
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 405 6
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 5
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 614 5
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 5
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 114 5
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 5
РОСЭУ ИНКО Ассоциация - Разработчики и операторы систем электронных услуг 32 4
НАУЗ - Национальная ассоциация управленцев сферы здравоохранения 6 4
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 4
Гильдия Управляющих Документацией РОО - Региональная общественная организация 84 3
АЗИ - Ассоциация защиты информации 36 3
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 3
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 153 2
СОИ - Союз операторов интернета 31 2
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 69 2
АЭТП - Ассоциация Электронных торговых площадки 12 2
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 2
НАУФОР - Национальная ассоциация участников фондового рынка 47 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 2
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 2
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 78 2
Опора России - ОООМиСП - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 80 2
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 2
РБО НП - Русское биометрическое общество 11 1
NASSCOM - National Association of Software Services Companies - Национальная ассоциация сервисных компаний - Национальная ассоциация компаний-производителей ПО и техобслуживания 26 1
Инфокоммуникационный союз - Союз участников рынка инфокоммуникационных услуг - Ассоциация 3G - Ассоциация операторов сетей связи третьего поколения 3G 92 1
ASHRAE - American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers - Ассоциация производителей оборудования отопления 16 1
ААИР - Ассоциация Агентств Интернет-Рекламы 3 1
АОТС - Ассоциация ОТС - Ассоциация Операторов Телематических Служб - Ассоциация операторов телефонной связи 14 1
Союз продовольственных бирж 3 1
MuseDoma - MDMA - Museum Domain Management Association - Ассоциация по Управлению Музейными Доменами 4 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 227 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
Единая Россия - Политическая партия 321 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 141 1
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 132 1
ВОИС - Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности 56 1
Справедливая Россия — За правду - российская политическая партия 109 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 1
ICC - International Chamber of Commerce - МТП - Международная торговая палата - ICC Russia - Российский национальный комитет Международной торговой палаты — Всемирной организации бизнеса 53 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4329 327
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 251
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53875 139
Электронный документ - Electronic document 1579 111
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 106
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 99
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Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 48
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5132 46
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Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 40
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ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 69
Microsoft Windows 16882 29
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ЦФТ - ЦЦС - Центр Цифровых Сертификатов - F.Doc 35 28
Linux OS 11533 24
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 20
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 20
Google Android 15243 17
КриптоПро CSP СКЗИ 255 17
Apple iOS 8583 15
СКБ Контур - Контур.Диадок - Контур.EDI 395 15
Актив - Рутокен ЭЦП PKI 207 14
СФР - ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 548 13
Thales - Gemalto - SafeNet eToken 257 11
Минцифры РФ - Госключ КЭП 220 10
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 454 10
Минтруд РФ - Работа России - портал вакансий 126 10
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 430 9
Oracle Java - язык программирования 3469 9
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1518 9
Aladdin JaCarta СКЗИ 187 8
Цифровые технологии (Trusted) - КриптоАРМ - КриптоАРМ ГОСТ - КриптоАРМ Mobile 58 8
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество 354 8
Apple macOS 2419 7
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Aladdin JaCarta ГОСТ 97 7
Microsoft Windows 2000 8678 6
ФЦП Электронное правительство России - Федеральная целевая программа 141 6
Aladdin eToken ГОСТ 41 6
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1023 6
Правительство Москвы - ЦГУ - Цифровое государственное управление - региональный проект города Москвы 320 6
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 6
Docsvision СЭД - ECM-система 249 5
OpenText EMC Documentum - платформа управления знаниями, документами и бизнес-процессами 413 5
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Сбер - Сбер2В - Cбер2B ЭДО - СберКорус - Сфера курьер ЭДО 47 5
Aladdin eToken TMS - eToken Management System - Aladdin eToken PRO 146 5
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InfoTeCS - ViPNet VPN-решение 381 5
Apple iPad 4011 5
Легченко Михаил 31 26
Путин Владимир 3454 17
Медведев Дмитрий 1665 12
Якушев Михаил 50 9
Кирюшкин Сергей 15 8
Горелов Дмитрий 61 8
Коротков Андрей 87 7
Рейман Леонид 1065 7
Шадаев Максут 1210 7
Андреев Владимир 101 7
Баранов Никита 13 5
Аксаков Анатолий 163 5
Баласанян Владимир 45 5
Курьянов Сергей 162 5
Макаров Станислав 118 4
Храмцовская Наталья 48 4
Шалманов Сергей 202 4
Романов Кирилл 32 4
Щеголев Игорь 699 4
Греф Герман 485 4
Никифоров Николай 1138 4
Сиренко Ирина 7 4
Маслов Юрий 11 4
Груздев Сергей 48 4
Агапов Иван 22 4
Мещеряков Кирилл 23 3
Урусов Виктор 157 3
Варфоломеев Антон 15 3
Плигин Владимир 7 3
Овчинников Василий 21 3
Герасимов Михаил 16 3
Беззубцев Олег 7 3
Диркс Яков 14 3
Покрышкин Дмитрий 26 3
Соловяненко Нина 5 3
Бокова Людмила 82 3
Мишустин Михаил 787 3
Пак Олег 112 3
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 3
Белоусов Андрей 149 3
Россия - РФ - Российская федерация 166167 328
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 58
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Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 14
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Die Welt 80 1
ТВ-Новости АНО 7 1
DW - Deutsche Welle - Немецкая волна 70 1
Псковская правда 1 1
Аналитический банковский журнал 14 1
AIN.UA 103 1
E-Commerce Times 69 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 1
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 895 1
Forbes - Форбс 1002 1
TAdviser - Центр выбора технологий 468 1
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РИА Новости 1033 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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