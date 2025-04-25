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Улановский Андрей



25.04.2025 Система для автоматизации ветеринарных клиник «Бит.Айболит» подтвердила совместимость с «1С» 1
18.10.2022 «Первый бит» разработала облачный сервис для управления частными медицинскими клиниками 1
18.06.2018 «Первый БИТ» автоматизировал рабочие места в клиниках Vivo Medical Group при помощи «1С:Медицина. Больница» 1
31.08.2016 «Первый БИТ» выпустил мобильное приложение для коммерческих медицинских организаций 1
22.01.2015 «Первый БИТ» автоматизировал работу сети медицинских центров «АМД Лаборатории» 1
17.10.2014 «Первый БИТ» разработал программное решение для учета государственных закупок 1

Публикаций - 6, упоминаний - 6

Улановский Андрей и организации, системы, технологии, персоны:

1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 831 5
8409 5
BBK vivo - Vivo Mobile Communications - Vivo Communication Technology 304 1
Vivo Medical Group 1 1
АМД Лаборатории 1 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67363 4
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1592 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31575 2
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1832 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5603 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11818 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8602 1
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 2955 1
ЦРПТ - Честный знак РФ - Национальная система маркировки - ГИСМ - ГИС МТ - Государственная информационная система маркировки и прослеживаемости товаров - Система маркировки товаров средствами идентификации и отслеживания движения товаров 490 1
SRM - Supplier Relationship Management - Управление взаимоотношениями с поставщиками - Система управления и планирования закупками 779 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5212 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7755 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24573 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7274 1
RDP - Remote Desktop Protocol - Протокол удалённого рабочего стола - RDG - Remote Desktop Gateway - Шлюз удаленных рабочих столов 293 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11650 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11433 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7616 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21665 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28177 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30354 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2311 2
1С Первый Бит - БИТ.Мед - БИТ.Медицина 365 4 2
Apple iOS 7929 1
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 542 1
1С:Медицина 44 1
1С Первый Бит - БИТ.Контрактный управляющий 1 1
Apple - App Store 2924 1
Google Play - Google Store - Android Market 3335 1
Google Android 14199 1
Курхули Анна 1 1
Панкратова Александра 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 147821 3
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1593 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43933 1
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль - Ярославская агломерация 733 1
Грузия 1251 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2295 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1540 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4038 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17729 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10076 4
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8969 2
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4458 2
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4211 2
CRM - Клиентоориентированность - Клиентоориентированный сервис - Клиентоцентричность 319 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52233 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6237 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8177 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6069 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5045 1
Тендер - НМЦК - начальная (максимальная) цена контракта при осуществлении государственных и муниципальных закупок 226 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3673 1
ОКПД - Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности 46 1
ОКВЭД - Общероссийский классификатор видов экономической деятельности 233 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24610 1
Английский язык 6722 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1355814, в очереди разбора - 758734.
Создано именных указателей - 173548.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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