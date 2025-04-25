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Система для автоматизации ветеринарных клиник «Бит.Айболит» подтвердила совместимость с «1С»

Продукт «Бит.Айболит», ред. 2.0, разработанный и поддерживаемый компанией «Первый Бит», прошел сертификацию на продление статуса «Совместимо! Система программ 1С:Предприятие». Об этом CNews сообщили представители интегратора «Первый Бит».

«Обновление статуса «1С:Совместимо» – плановая, но важная часть работы, потому что это дает клиентам ощущение уверенности в продукте на годы вперед. А для нас это еще одно подтверждение того, что «Бит.Айболит» продолжает развиваться в соответствии с актуальными требованиями отрасли и платформы », — отметил Андрей Улановский, руководитель департамента проектов компании «Первый Бит».

Решение «Бит.Айболит» предназначено для автоматизации финансового, оперативного учета и медицинской деятельности в коммерческих ветеринарных клиниках. Оно позволяет вести истории болезни и учет посещений питомцев, управлять лабораторными исследованиями, проводить вакцинации и др.

С момента получения прошлого сертификата о полной совместимости с решениями на платформе «1С:Предприятие», в числе поддерживаемых функций «Бит.Айболит» появилась розничная торговля маркированными товарами.

Новый сертификат «1С:Совместимо!» действует до 9 апреля 2027 г.

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