«Первый бит» разработала облачный сервис для управления частными медицинскими клиниками

Российские разработчики представили облачный сервис управления медицинским центром на базе «1С». Сервис компании «Первый бит» позволяет в короткий срок запустить работу клиники и создать единую платформу для взаимодействия с пациентами.

Решение дает возможность автоматизировать работу медицинских центров и сэкономить на покупке и обслуживании собственных серверов, программного обеспечения. Кроме того, программа постоянно совершенствуется для соответствия актуальному законодательству РФ, которое касается медицинской деятельности. По мнению разработчиков, решение будет востребовано в небольших частных клиниках и специализированных медцентрах, а также у тех, кто только открывается.

Сервис, разработанный в Челябинске, позволяет в кратчайшие сроки осуществить запуск работы клиники: начать вести запись, клиентскую базу, расчет и оформление пациентов, построить график работы врачей, пользоваться готовыми шаблонами медицинских документов, вносить изменения в единую электронную медицинскую карту пациентов.

«Бит.медицина 365» — простой в освоении, но очень функциональный облачный сервис для управления частными клиниками. Мы упаковали весь наш опыт работы с лидерами отрасли и дали возможность небольшим клиникам использовать самые современные решения. Наше решение помогает клиникам не только отвечать требованиям регламентов, например, передавать данные в систему «Честный знак» или Единую информационную систему здравоохранения (ЕГИСЗ), но и управлять всеми рабочими процессами — от приема пациентов до учета времени персонала и маркетинговых активностей», — сказал Андрей Улановский, руководитель дирекции «Медицина» компании «Первый бит».

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«Бит.медицина 365» работает в клиниках Челябинска, Воронежа, Ростова-на-Дону, Екатеринбурга, Ярославля, Санкт-Петербурга и других городах.