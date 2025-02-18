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1С Первый Бит БИТ.Мед БИТ.Медицина 365



18.02.2025 Копейский машиностроительный завод внедрил облачную систему медицинского учета для передачи данных в ЕГИСЗ 1
18.10.2022 «Первый бит» разработала облачный сервис для управления частными медицинскими клиниками 1
31.08.2016 «Первый БИТ» выпустил мобильное приложение для коммерческих медицинских организаций 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

1С Первый Бит и организации, системы, технологии, персоны:

8262 2
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 815 2
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1341391, в очереди разбора - 768226.
Создано именных указателей - 168817.
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