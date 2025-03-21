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Клепиков Андрей


21.03.2025 Компания «Автобокс» подключилась к облачному сервису для передачи персональных данных в ЕГИСЗ 1
18.02.2025 Копейский машиностроительный завод внедрил облачную систему медицинского учета для передачи данных в ЕГИСЗ 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Клепиков Андрей и организации, системы, технологии, персоны:

1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 824 2
Автобокс 1 1
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1580 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21511 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31305 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67632 2
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7455 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2562 1
MedTech - МИС МО - Медицинские информационные системы медицинских организаций - Медицинские программно-аппаратные решения 325 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14523 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 3897 1
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 538 2
1С Первый Бит - БИТ.Мед - БИТ.Медицина 365 4 2
ЕГИСЗ МЗ РФ - РЭМД - Федеральный реестр электронных медицинских документов 34 1
N3 Group - Netrika - Нетрика Медицина - ЭлНетМед - N3.Health - Цифровое здравоохранение для частных клиник - N3.ИЭМК - N3.Интегрированная электронная медицинская карта - N3.Портал врача 28 1
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 398 1
Панасенко Елена 1 1
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1581 2
Россия - РФ - Российская федерация 146794 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51865 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13830 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9994 2
Машиностроение - Машиностроительные предприятия - Mechanical engineering - Machine-building enterprises 645 1
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry 816 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2348 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8885 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1350375, в очереди разбора - 761303.
Создано именных указателей - 172049.
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