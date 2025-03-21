Компания «Автобокс» подключилась к облачному сервису для передачи персональных данных в ЕГИСЗ

Интегратор ИТ-решений «Первый Бит» подключил компанию «Автобокс», занимающуюся обслуживанием автоперевозок, к облачной системе «Бит.Медицина 365» для передачи данных в ЕГИСЗ. Об этом CNews сообщили представители компании «Первый Бит».

Компания «Автобокс» уже более 15 лет занимается ремонтом и обслуживанием автомобилей. Одна из услуг компании – предрейсовые медицинские осмотры для водителей. После недавних изменений ФЗ-152 «О персональных данных», у компании появилась обязанность передавать данные о медосмотрах в единую государственную систему здравоохранения.

Для решения этой задачи компания обратилась к компании «Первый Бит». Для автоматизации передачи данных в ЕГИСЗ специалисты интегратора предложили готовое решение — облачную медицинскую информационную систему «Бит.Медицина 365». Сервис не только закрыл потребность в передаче данных о предрейсовых осмотрах в государственную медицинскую систему, но и сократил время, затрачиваемое сотрудниками на медицинский учет.

«Решение предлагает быструю активацию и настройку за несколько дней, онлайн-доступ с компьютера или ноутбука через интернет, соответствие требованиям ФЗ-152», – сказал старший программист интегратора ИТ-решений «Первый Бит» в Челябинске Андрей Клепиков.

Чтобы ускорить заверение документов по предрейсовым осмотрам, для компании выпущена квалифицированная электронная подпись. Это позволило заполнять документы осмотров, подписывать их и отправлять в РЭМД ЕГИСЗ в режиме единого окна.

Для быстрой интеграции в работу с решением для сотрудников компании «Автобокс» специалисты «Первого Бита» провели обучение по использованию сервиса «Бит.Медицина 365».

Подключение к облачной медицинской информационной системе позволило компании «Автобокс» исключить риски получения штрафов за несоблюдение требований законодательства и оптимизировать временные затраты на ведение учета по предрейсовым осмотрам. Заполнение документов, подписание и отправка данных в РЭМД ЕГИСЗ полностью перешли в «Бит.Медицина 365».