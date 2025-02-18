Разделы

ПО Цифровизация Бизнес-приложения Внедрения
|

Копейский машиностроительный завод внедрил облачную систему медицинского учета для передачи данных в ЕГИСЗ

Интегратор эффективных ИТ-решений «Первый Бит» успешно внедрил облачную медицинскую информационную систему «БИТ.Медицина 365» в работу АО «Копейский машиностроительный завод», крупнейшего предприятия России по производству горно-шахтного оборудования. Об этом CNews сообщили представители «Первого Бита».

Среди задач, стоящих перед интегратором, стала подготовка предприятия к соблюдению новых законодательных требований, согласно которым завод должен оперативно передавать данные о медицинских заключениях в ЕГИСЗ (единую государственную информационную систему здравоохранения).

Для этого компании понадобился удобный сервис по ведению медицинского учета, включающий передачу данных в ЕГИСЗ.

В ходе анализа рынка автоматизированных решений для медицины, в качестве партнера был выбран Челябинский офис компании «Первый Бит», имеющей большой опыт и экспертизу в автоматизации медицинских бизнес-процессов.

Проект был реализован в рекордно короткие сроки — всего за две недели. Это стало возможным благодаря оперативному взаимодействию между командой завода и специалистами компании «Первый Бит».

«С внедрением облачной системы мы смогли перейти на новые стандарты ведения медицинского учета, что позволило быстро адаптироваться под новые требования законодательства, не увеличивая нагрузку на сотрудников», — сказала главный врач санатория-профилактория АО «Копейский машиностроительный завод» Елена Панасенко.

Облачная система «БИТ.Медицина 365», выбранная для проекта, позволяет не только выполнять функцию передачи данных в ЕГИСЗ, но и полностью охватывает все аспекты ведения медицинского учета на промышленном предприятии. Облачное решение интегрируется с платформой N3.Health, что обеспечивает надежное и простое взаимодействие с государственными системами.

Вячеслав Касимов, МКБ: В случае DDoS-атак простои не могут превышать трех минут
Безопасность

«Наша цель — предложить клиентам адаптивные и современные решения, и мы гордимся тем, что смогли обеспечить успешное внедрение на таком значимом предприятии», — сказал старший программист интегратора эффективных ИТ-решений «Первый Бит» Андрей Клепиков.

В результате внедрения, санаторий-профилакторий АО «Копейский машиностроительный завод» решил проблему с передачей данных в ЕГИСЗ и автоматизировал процессы работы профилактория. Учет пациентов и заполнение протоколов консультаций теперь проводится не в электронных таблицах, а напрямую в программе «БИТ.Медицина 365». Это позволило сократить время, затрачиваемое сотрудниками санатория-профилактория на организационную и учетную работу.

Перед полноценным запуском для специалистов завода были подготовлены обучающие видеоматериалы и проведено обучение по работе в программе.

Этот проект служит примером того, как современные ИТ-решения могут оказывать положительное влияние на организацию процессов и повышение качества обслуживания сотрудников на производстве.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Вячеслав Касимов, МКБ: В случае DDoS-атак простои не могут превышать трех минут

Пивоваренная компания «Балтика» отказывается от MS Office и переходит на «Яндекс 360»

Виктор Фогельсон, «Сакура PRO»: Западные решения не дотягивают до уровня нашего продукта

Добавление ИИ в Siri на iPhone и Mac откладывается. Проблемы с точностью ответов и с техническими сбоями

Как власти сэкономят 155 млрд руб. на стимулировании спроса на беспилотники

В России вводится обязательная маркировка телефонных звонков, чтобы защитить граждан от мошенников и рекламы

Конференции

Информационная безопасность 2025

Цифровое здравоохранение 2025

Оптимизация цифровой инфраструктуры 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Лучшие телевизоры 4K с русскоязычным голосовым помощником: хиты продаж

Лучшие электронные конструкторы, чтобы создать и запрограммировать робота: выбор ZOOM

Лучшие беспроводные вертикальные пылесосы для сухой уборки: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Первый этап строительства российского коллайдера завершен — линейный ускоритель запущен

Найден огромный череп динозавра возрастом 200 миллионов лет — раньше этот вид не встречался

Земля родила Луну? Удивительные открытия бросают вызов старым теориям
Показать еще