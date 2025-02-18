Копейский машиностроительный завод внедрил облачную систему медицинского учета для передачи данных в ЕГИСЗ

Интегратор эффективных ИТ-решений «Первый Бит» успешно внедрил облачную медицинскую информационную систему «БИТ.Медицина 365» в работу АО «Копейский машиностроительный завод», крупнейшего предприятия России по производству горно-шахтного оборудования. Об этом CNews сообщили представители «Первого Бита».

Среди задач, стоящих перед интегратором, стала подготовка предприятия к соблюдению новых законодательных требований, согласно которым завод должен оперативно передавать данные о медицинских заключениях в ЕГИСЗ (единую государственную информационную систему здравоохранения).

Для этого компании понадобился удобный сервис по ведению медицинского учета, включающий передачу данных в ЕГИСЗ.

В ходе анализа рынка автоматизированных решений для медицины, в качестве партнера был выбран Челябинский офис компании «Первый Бит», имеющей большой опыт и экспертизу в автоматизации медицинских бизнес-процессов.

Проект был реализован в рекордно короткие сроки — всего за две недели. Это стало возможным благодаря оперативному взаимодействию между командой завода и специалистами компании «Первый Бит».

«С внедрением облачной системы мы смогли перейти на новые стандарты ведения медицинского учета, что позволило быстро адаптироваться под новые требования законодательства, не увеличивая нагрузку на сотрудников», — сказала главный врач санатория-профилактория АО «Копейский машиностроительный завод» Елена Панасенко.

Облачная система «БИТ.Медицина 365», выбранная для проекта, позволяет не только выполнять функцию передачи данных в ЕГИСЗ, но и полностью охватывает все аспекты ведения медицинского учета на промышленном предприятии. Облачное решение интегрируется с платформой N3.Health, что обеспечивает надежное и простое взаимодействие с государственными системами.

«Наша цель — предложить клиентам адаптивные и современные решения, и мы гордимся тем, что смогли обеспечить успешное внедрение на таком значимом предприятии», — сказал старший программист интегратора эффективных ИТ-решений «Первый Бит» Андрей Клепиков.

В результате внедрения, санаторий-профилакторий АО «Копейский машиностроительный завод» решил проблему с передачей данных в ЕГИСЗ и автоматизировал процессы работы профилактория. Учет пациентов и заполнение протоколов консультаций теперь проводится не в электронных таблицах, а напрямую в программе «БИТ.Медицина 365». Это позволило сократить время, затрачиваемое сотрудниками санатория-профилактория на организационную и учетную работу.

Перед полноценным запуском для специалистов завода были подготовлены обучающие видеоматериалы и проведено обучение по работе в программе.

Этот проект служит примером того, как современные ИТ-решения могут оказывать положительное влияние на организацию процессов и повышение качества обслуживания сотрудников на производстве.