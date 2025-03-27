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N3 Group Netrika Нетрика Медицина ЭлНетМед N3.Health Цифровое здравоохранение для частных клиник N3.ИЭМК N3.Интегрированная электронная медицинская карта N3.Портал врача

  • N3.Health - это более 1500 абонентов в единой сети: клиники, лаборатории, страховые компании, агрегаторы записи, онлайн-сервисы, которые имеют возможность безопасно и оперативно обмениваться данными между собой и с государственными информационными системами (ЕГИСЗ, ВИМИС, Роспотребнадзор). Разработчик платформы N3.Health - компания «ЭлНетМед» входит в N3 group и ГК «Ташир МЕДИКА».
  • «N3.Портал врача» – прикладной компонент региональной подсистемы «N3.Интегрированная электронная медицинская карта» («N3.ИЭМК») цифровой платформы «N3.Здравоохранение». Он предназначен для просмотра медицинскими работниками и иными авторизованными специалистами сведений по всем случаям обращения пациента за медицинской помощью в медицинские организации. Это могут быть ранее сформированные медицинские документы (врачебные заключения, выписные эпикризы и т. д.), данные лабораторных и инструментальных исследований, и другая важная информация в электронном виде, которая позволит врачу выстроить полную картину текущего состояния пациента и принять объективное решение о дальнейших действиях. Важное преимущество сервиса – доступ онлайн с рабочего места и предоставление максимально полной медицинской истории пациента – в том числе, из ведомственных, федеральных и частных клиник региона.

 

 


27.03.2025 Портал врача от компании «Нетрика Медицина» приобрел новые интеллектуальные функции и полностью адаптирован к работе на отечественном системном программном обеспечении 2
24.02.2025 «Нетрика Медицина» разработала сервис для валидации СЭМД на региональном уровне 1
18.02.2025 Копейский машиностроительный завод внедрил облачную систему медицинского учета для передачи данных в ЕГИСЗ 1
17.02.2025 «Нетрика Медицина» разработала транскодеры для обмена данными между государственными клиниками и коммерческими лабораториями 1
14.02.2025 Владелец Positive Technologies с партнерами вложат 200 миллионов в медицинскую ERP «Ася» 1
21.11.2024 В России создадут медицинскую ERP-систему «Ася» 1
21.03.2024 Удмуртский республиканский центр иммунологии и аллергологии «Аллегро» настроил передачу СЭМД в реестр с помощью модуля для «1С» 1
19.09.2023 «Нетрика медицина» запускает новое стратегическое направление работы 1
28.08.2023 МИС «Санаториум» присоединилась к облачной платформе N3.Health для взаимодействия с ЕГИСЗ Минздрава 1
03.05.2023 «Первый бит» стала партнером облачной платформы N3.Health 2
22.09.2022 «Юниверс-софт» стала партнером облачной платформы N3.Health 1
07.02.2022 Пользователи МИС Renovatio получили возможность оперативно передавать данные в ЕГИСЗ Минздрава России 1
01.12.2021 «ЭлНетМед» поможет частным клиникам интегрироваться в ЕГИСЗ МЗ России 1
15.10.2021 «Ташир медика» и «Нетрика» объявили о стратегическом партнёрстве в проектах цифрового здравоохранения 1
15.06.2021 Webiomed и «Нетрика медицина» будут сотрудничать в сфере ИИ 2
04.02.2021 ГК «Нетрика» объявила о выводе на рынок компании «Нетрика медицина» 1
15.05.2020 «Нетрика» провела пилотное подключение системы «Онконет» к сервису N3. Health 1
02.04.2020 МИС «Элемент» стала новым участником платформы N3.Health 1
25.03.2020 Медицинская информационная система Medmis присоединилась к платформе N3.Health 1
12.02.2020 Лабораторная служба «Диалаб» подключилась к платформе N3.Health 1
06.02.2020 «Пост модерн текнолоджи» подключилась к сервису «Нетрики» N3.Health 1
29.07.2019 «Нетрика» расширяет функциональность сервиса N3.Health и географию партнеров 2
25.07.2019 «Нетрика» и DOC+ усовершенствуют контроль медицинских документов 1
25.04.2019 «Нетрика» и «Сервионика» обеспечат доступность цифрового здравоохранения для любых клиник 1
17.01.2019 «Нетрика» начинает работу с зарубежными медицинскими организациями 1
07.12.2018 На смену ЕГИСЗ придет Единый цифровой контур здравоохранения 2
22.11.2018 «Нетрика» создает интеграционную шину для частного здравоохранения в России 1
21.11.2018 Конференция CNews «ИТ в здравоохранении: итоги 2018 года» пройдет 27 ноября 2018 года 1

Публикаций - 28, упоминаний - 33

N3 Group и организации, системы, технологии, персоны:

N3 Group - Netrika - Нетрика 151 20
N3 Group - Netrika - Нетрика Медицина 52 9
N3 Group - Netrika - Нетрика Медицина - ЭлНетМед 11 9
8346 4
CorpSoft24 - Корп Софт - КорпСофт24 207 3
Доктор рядом - Doc+ 52 3
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 823 3
Samsung Electronics 10313 2
Linx - Связь ВСД 158 2
Гиасофт - Giasoft 2 2
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1235 2
Laval - Лаваль 6 1
Ростелеком 9819 1
Broadcom - VMware 2390 1
Айтеко - SBCloud - СБКлауд - Ай-Теко-Новинтех - Ай-Теко Новые инжиниринговые технологии - Новинтех 47 1
БАРС Груп 548 1
Ростелеком - РТЛабс 180 1
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1019 1
Т1 Сервионика - Servionica 259 1
СП.АРМ 47 1
Samsung Digital Media Business - подразделение Цифровые медиатехнологии 59 1
К-МИС - К-Скай - K-SkAI 21 1
Medods - Медодс 6 1
Цифра ГК 2451 1
Арциус - МедПоинт24-лаб - MedPoint24 5 1
Реновацио софт 1 1
Санаториум 2 1
Ростелеком - РТЛабс - Цифромед - Цифровые медицинские сервисы 46 1
Армада - ПМТ - Пост Модерн Текнолоджи 26 1
Софт-сервис 2 1
Новые облачные технологии (НОТ) 455 1
Amwell - American Well Corporation 4 1
Альфа-Банк - Альфа-Лаборатория - Электронный бизнес 18 1
Tashir - Ташир Медика - Т Медика - ТМедика 39 6
N3 Group - инвестиционно-управляющая компания 41 5
Качкин и Партнеры Адвокатское бюро 10 2
Ингосстрах СПАО - Будь Здоров - Клиника ЛМС 35 2
Tashir Group - Ташир ГК 30 2
Клиника Фомина - федеральная сеть многопрофильных клиник 3 2
LabQuest - ЛабКвест - Медицинская лаборатория 9 1
РЖД - Российские железные дороги 1927 1
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 238 1
ДиаЛаб Лаборатория 1 1
ВкусВилл - Избёнка 161 1
НСПК - Национальная система платежных карт 824 1
ТилТех капитал - Tealtech capital 15 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1393 9
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6011 8
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5027 6
РАМН МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр Российской академии медицинских наук 155 4
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 428 3
Минтруд РФ - ФГБУ ФБ МСЭ - Федеральное бюро медико-социальной экспертизы 72 3
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 160 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3168 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4248 2
ФМБА России - Центр Крови ФГБУЗ 99 2
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 92 2
МИАЦ - Медицинские информационно-аналитические центры 175 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2782 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 345 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3081 1
Минздрав РФ - Росздравнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 152 1
ФНБ РФ - Фонд национального благосостояния России - Российский государственный резервный фонд 76 1
СФР - ФСС РФ - Департамент информатизации Фонда социального страхования России 39 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 225 1
Правительство Челябинской области 64 1
НАМО - Национальная Ассоциация медицинских организаций 1 1
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1580 18
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67546 16
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21487 16
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51672 14
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АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11754 4
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B2G - Business-to-government - Бизнес правительству - отношения между бизнесом и государством 334 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12120 2
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ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 538 21
N3 Group - Netrika - Нетрика Медицина - N3.Здравоохранение 49 10
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 398 7
ЕГИСЗ МЗ РФ - РЭМД - Федеральный реестр электронных медицинских документов 34 6
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 441 4
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5332 3
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Laval Элемент МИС - Медицинская информационная система 1 1
Samsung Knox 97 1
Samsung Health - Samsung Galaxy Health 22 1
Linx Datacenter 51 1
CorpSoft24 Хостинг ИСПДн 13 1
К-МИС - К-Скай Webiomed СППВР - Вебиомед - Система поддержки принятия врачебных решений 29 1
N3 Group - Netrika - N3.Аналитика 20 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2296 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5003 1
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 499 1
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ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Мое здоровье онлайн 46 1
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АрхиМед Плюс - Archimed+ МИС 4 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1349494, в очереди разбора - 761995.
Создано именных указателей - 171810.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

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