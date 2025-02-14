Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 168683
ИКТ 13117
Организации 10288
Ведомства 1446
Ассоциации 973
Технологии 3388
Системы 25093
Персоны 72026
География 2741
Статьи 1508
Пресса 1183
ИАА 683
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2570
Мероприятия 843

N3 Group Netrika Нетрика Медицина ЭлНетМед

N3 Group - Netrika - Нетрика Медицина - ЭлНетМед

«ЭлНетМед»,  входит в N3 group и ГК «Ташир МЕДИКА», является подразделением компании «Нетрика Медицина» в сегменте коммерческой медицины. Компания создаёт сервисы цифрового здравоохранения для частных клиник на основе интеграционной платформы N3.Health.  Компания является официальным «оператором иной информационной системы», уполномоченным МЗ РФ для размещения сведений об оказанной медицинской помощи в ЕГИСЗ МЗ РФ  и ГИСЗ субъектов РФ в соответствии с законодательством. 


14.02.2025 Владелец Positive Technologies с партнерами вложат 200 миллионов в медицинскую ERP «Ася» 1
21.11.2024 В России создадут медицинскую ERP-систему «Ася» 1
28.08.2023 МИС «Санаториум» присоединилась к облачной платформе N3.Health для взаимодействия с ЕГИСЗ Минздрава 1
03.05.2023 «Первый бит» стала партнером облачной платформы N3.Health 1
22.09.2022 «Юниверс-софт» стала партнером облачной платформы N3.Health 1
28.06.2022 Ушедший из России основатель Mail.ru нашел нового хозяина для своих активов 1
27.06.2022 N3 group и Арсен Галстян стали владельцами DataArt в России 1
07.02.2022 Пользователи МИС Renovatio получили возможность оперативно передавать данные в ЕГИСЗ Минздрава России 1
01.12.2021 «ЭлНетМед» поможет частным клиникам интегрироваться в ЕГИСЗ МЗ России 1
15.10.2021 «Ташир медика» и «Нетрика» объявили о стратегическом партнёрстве в проектах цифрового здравоохранения 1
15.06.2021 Webiomed и «Нетрика медицина» будут сотрудничать в сфере ИИ 1

Публикаций - 11, упоминаний - 11

N3 Group и организации, системы, технологии, персоны:

N3 Group - Netrika - Нетрика 147 5
N3 Group - Netrika - Нетрика Медицина 48 5
iTentika - Айтентика 14 2
DataArt - DataArt Enterprises - ДатаАрт 70 2
К-МИС - К-Скай - K-SkAI 21 1
VK - Mail.ru Group 3458 1
EPAM Solutions - EPAM Systems - Effective Programming for America 413 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1637 1
Цифра ГК 2435 1
VK - Mail.ru Port.ru 91 1
DXC Technology - Computer Sciences 89 1
Luxoft Holding - Luxoft International - Luxoft Global Operations - Люксофт 288 1
Реновацио софт 1 1
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 814 1
Санаториум 2 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1201 1
CorpSoft24 - Корп Софт - КорпСофт24 202 1
Новые облачные технологии (НОТ) 449 1
Tashir - Ташир Медика - Т Медика - ТМедика 35 4
Tashir Group - Ташир ГК 30 3
N3 Group - инвестиционно-управляющая компания 37 3
Клиника Фомина - федеральная сеть многопрофильных клиник 3 2
VK - Mail.ru Group - netBridge 36 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5950 3
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1381 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3061 1
Минздрав РФ - Росздравнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 149 1
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 158 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 427 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3148 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4146 1
НАМО - Национальная Ассоциация медицинских организаций 1 1
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1488 8
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66543 7
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21241 6
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50849 5
MedTech - EHR - Electronic Health Record - ЭМК - Электронная медицинская карта - Электронная история болезни - Электронная амбулаторная история болезни - ИЭМК - Интегрированная электронная медицинская карта - протоколы и планы лечения 409 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30896 4
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6819 3
iPaaS - Integration Platform as a Service - Интеграционные платформы как сервис 359 3
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10144 3
MedTech - МИС МО - Медицинские информационные системы медицинских организаций - Медицинские программно-аппаратные решения 317 3
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4500 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11421 2
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7124 2
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5082 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7631 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11187 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13622 1
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 1016 1
MLOps - NLP - Neuro-linguistic programming - НЛП - Нейролингвистическое программирование 159 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3895 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12080 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5801 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6601 1
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3343 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13231 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5055 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11661 1
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3320 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3180 1
LIMS - Laboratory Information Management System - ЛИС - Лабораторная информационная система - Управления лабораторными потоками работ и документов 134 1
MedTech - Телемедицина - Telemedicine - Телемедицинские системы - Трансляционная медицина - Биотелеметрия - Биотелеметрические системы - Телерадиология 1209 1
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 1867 1
Стандартизация - Standardization 2137 1
Сеть передачи данных - Data transmission network 3745 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 3840 1
ЦРПТ - Честный знак РФ - Национальная система маркировки - ГИСМ - ГИС МТ - Государственная информационная система маркировки и прослеживаемости товаров - Система маркировки товаров средствами идентификации и отслеживания движения товаров 457 1
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2381 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8493 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4710 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24237 1
N3 Group - Netrika - Нетрика Медицина - ЭлНетМед - N3.Health - Цифровое здравоохранение для частных клиник 24 7
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 528 7
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 391 2
N3 Group - Netrika - Нетрика Медицина - N3.Здравоохранение 45 2
РЭМД - Федеральный реестр электронных медицинских документов 28 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5231 2
К-МИС - К-Скай Webiomed СППВР - Вебиомед - Система поддержки принятия врачебных решений 29 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 438 1
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 481 1
ФГИС МДЛП - Федеральная государственная информационная система мониторинга движения лекарственных препаратов - Федеральный закон 61-ФЗ - Об обращении лекарственных средств 84 1
1С Первый Бит - БИТ.Phone - БИТ.АТС 4 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Мое здоровье онлайн 46 1
ЕГИСЗ МЗ РФ - ФИЭМК - Федеральная интегрированная электронная медицинская карта 4 1
Соловьев Владимир 106 5
Мошков Артем 14 3
Галстян Арсен 6 3
Голанд Евгений 11 2
Фомин Дмитрий 24 2
Чумаков Денис 18 1
Новицкий Роман 11 1
Мисюлин Сергей 1 1
Тимошков Виталий 1 1
Добкин Аркадий 77 1
Иова Дмитрий 1 1
Агапова Анна 2 1
Естенков Дмитрий 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 145113 8
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17459 3
Беларусь - Белоруссия 5690 2
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1509 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43360 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 1966 2
Германия - Федеративная Республика 12703 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2493 1
Армения - Республика 2290 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52196 1
Украина 7622 1
Польша - Республика 1964 1
Великобритания - Лондон 2387 1
Болгария - Республика 776 1
Украина - Харьковская область - Харьков 218 1
США - Нью-Йорк 3100 1
Германия - Бавария - Мюнхен 469 1
Аргентина - Аргентинская Республика 586 1
Украина - Киев 1125 1
Швейцария - Цуг 16 1
Украина - Львов 97 1
Украина - Одесса 188 1
Узбекистан - Республика 1736 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1032 1
Турция - Турецкая республика 2364 1
Казахстан - Республика 5550 1
Канада 4891 1
Испания - Королевство 3715 1
Колумбия - Республика 529 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9866 7
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8734 7
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51313 6
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13604 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16364 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24216 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6160 2
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4681 2
Управленческая отчётность - Внутренняя отчетность - Управленческий учёт - Management Reporting - Management Accounting 732 2
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2317 2
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4376 2
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 1897 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18618 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 5853 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48209 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4486 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14435 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7014 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5407 1
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 670 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6418 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 5993 1
Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 276 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1372 1
HRM - KPI - Мотивация персонала - Staff motivation 506 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5031 1
Здравоохранение - Хирургия - хирургические методы 299 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2835 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 689 2
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1340989, в очереди разбора - 768502.
Создано именных указателей - 168683.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Лучшие электронные конструкторы, чтобы создать и запрограммировать робота: выбор ZOOM

Лучшие беспроводные вертикальные пылесосы для сухой уборки: выбор ZOOM

Лучшие мониторы с защитой зрения: хиты продаж

Показать еще

Наука

Найден огромный череп динозавра возрастом 200 миллионов лет — раньше этот вид не встречался

Земля родила Луну? Удивительные открытия бросают вызов старым теориям

Создан первый российский прототип 50-кубитного квантового вычислителя — его точность выше 0,998
Показать еще