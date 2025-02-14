N3 Group - Netrika - Нетрика Медицина - ЭлНетМед

«ЭлНетМед», входит в N3 group и ГК «Ташир МЕДИКА», является подразделением компании «Нетрика Медицина» в сегменте коммерческой медицины. Компания создаёт сервисы цифрового здравоохранения для частных клиник на основе интеграционной платформы N3.Health. Компания является официальным «оператором иной информационной системы», уполномоченным МЗ РФ для размещения сведений об оказанной медицинской помощи в ЕГИСЗ МЗ РФ и ГИСЗ субъектов РФ в соответствии с законодательством.