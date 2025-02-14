N3 Group Netrika Нетрика Медицина ЭлНетМед
«ЭлНетМед», входит в N3 group и ГК «Ташир МЕДИКА», является подразделением компании «Нетрика Медицина» в сегменте коммерческой медицины. Компания создаёт сервисы цифрового здравоохранения для частных клиник на основе интеграционной платформы N3.Health. Компания является официальным «оператором иной информационной системы», уполномоченным МЗ РФ для размещения сведений об оказанной медицинской помощи в ЕГИСЗ МЗ РФ и ГИСЗ субъектов РФ в соответствии с законодательством.
N3 Group и организации, системы, технологии, персоны:
|Tashir - Ташир Медика - Т Медика - ТМедика 35 4
|Tashir Group - Ташир ГК 30 3
|N3 Group - инвестиционно-управляющая компания 37 3
|Клиника Фомина - федеральная сеть многопрофильных клиник 3 2
|VK - Mail.ru Group - netBridge 36 1
|Соловьев Владимир 106 5
|Мошков Артем 14 3
|Галстян Арсен 6 3
|Голанд Евгений 11 2
|Фомин Дмитрий 24 2
|Чумаков Денис 18 1
|Новицкий Роман 11 1
|Мисюлин Сергей 1 1
|Тимошков Виталий 1 1
|Добкин Аркадий 77 1
|Иова Дмитрий 1 1
|Агапова Анна 2 1
|Естенков Дмитрий 1 1
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