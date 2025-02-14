Владелец Positive Technologies с партнерами вложат 200 миллионов в медицинскую ERP «Ася»

«Клиника Фомина» вместе с основным владельцем Positive Technlogies Юрий Максимов и бывшим техническим директором «МойОфис» Максимом Юдиным создали СП «Ася». Оно будет выводить в рынок одноименную медицинскую ERP, в проект будет вложено 200 млн руб.

Совместный проект «Клиника Фомина», Юрия Максимова и Максима Юдина

Медицинская сеть «Клиника Фомина» создало совместное предприятие (СП) по развитию телемедицинской ERP-системы «Ася». Об этом сообщил основатель сети клиник Дмитрий Фомин.

Партнерами в проекте стали основной владелец компании Positive Technologies Юрий Максимов и бывший технический директор («Новые облачные технологии» (бренд - «МойОфис») Максим Юдин.

Юридическое лицо проекта - ООО «Ася». По данным базы «Контур.Фокус», 50% в компании принадлежат «Домофин Групп». Изначально учредителями этой компании был Дмитрий Фомин и Марианна Кислицына (в настоящее время носит фамилию Борисычева). В 2018 г. 49% в компании приобрело АО «Тилтех», которая представляет интересы фонда «Тилтех Капитал», созданного основателем сети «Вкусвилл» Андреем Кривенко.

Positive Technologies Основатель «Клиники Фомина» и ERP «Ася» Дмитрий Фомин

Юдин стал гендиректоров компании и получил в ней 5%. Инвестиции партнеров в проект составят 200 млн руб. Ранее, с 2018 г., «Клиника Фомина» влодила в разработку «Аси» еще 300 млн руб. Из этой суммы половина (150 млн руб.) ушла на оплату работы разработчиков, другая половина - на работу экспертов и врачей.

Для чего нужна «Ася»

Первоначально «Ася» создавалась для нужд «Клиники Фомина». Однако на данный продукт существует запрос извне, причем как от частных клиник, так и от государственных.

До конца 2025 г. «Ася» должна стать коробочным продуктом. В листе ожидания на его покупку находится около 100 клиник. Юрий Максимов, по словам Фомина, должен обеспечить продукту «Нетворкинг в ИТ» и визионерский взгляд на медицину.

Задача «Аси» - контролировать работу врачей. «Ася» предназначена для контроля работы врачей. Сейчас врача, во время общения с пациентом, порядка 70% времени тратит на запись его показаний. Причем записи делается не для самого врача, а «для прокурора».

Предполагается, что благодаря «Асе» пациент и врач будут общаться друг с другом «с глазу на глаз». А «Ася» будет слушать пациента и записывать. Кроме того, «Ася» должна будет подсказывать врачу, что он мог допустить ошибку.

Также «Ася» будет иметь функциональность обратной связи. По мнению Фомина, сейчас в медицинской отрасли нет обратной связи, что оказывает «пагубное воздействие на индустрию» и создает недоверие к врачам.

Как «Клиника Фомина» тестировала правильность постановки диагнозов

По словам Фомина, в 2024 г. он провел эксперимент: нанял профессиональных актеров, которые ходили по врачам и симулировали диагнозы в области гинекологии. Всего диагнозов было три - простой, средний и сложный. Фомин утверждает, что все три диагноза правильно определили только в его клинике. Ни в одной клинике не смогли правильно определить по два диагноза. По одному диагнозу правильно поставили в четырех клиниках.

Классификация медицинских ERP

ERP можно классифицировать по нескольким видам. рассказывает исполнительный директор «Элнетмед» (платформа N3.Health) Максим Таланов. Первый способ - универсальные и отраслевые. Универсальные ERP подходят для широкого спектра отраслей и часто имеют модульную структуру, позволяющую настроить систему под конкретные нужды бизнеса. Отраслевые же ERP разрабатываются с учетом специфики определенной сферы деятельности и предоставляют функционал, который может быть неактуален за ее рамками

Другой способ классификации - облачные и локальные ERP. Облачные ERP хранят данные на удаленных серверах ровайдвра и доступны через интернет, что уменьшает начальные инвестиции в ИТ-инфраструктуру и упрощает масштабирование. В отличие от них, развернутые системы требуют значительных первичных вложений, но предоставляют полный контроль над данными и инфраструктурой. «Ася» относится к облачным ERP.