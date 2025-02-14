Клиника Фомина - федеральная сеть многопрофильных клиник

Клиника Фомина – федеральная сеть многопрофильных медицинских центров. Врачи клиники помогают пациентам на всех уровнях: от амбулаторного до хирургического лечения. Первая клиника открылась в Твери в 2011 году. В 2017 году была успешно открыта первая клиника за пределами родного региона в г. Калуга. После этого начато масштабирование по России: клиника и большой госпиталь в г. Москве, медицинские центры в Санкт-Петербурге, Белгороде, Пензе, Краснодаре, Перми.

Ускорить рост компании получилось за счет привлечения инвестиций, в 2018 году партнером стал инвестфонд «ТилТех капитал», который создали основатель компании «ВкусВилл» Андрей Кривенко, владелец компании «Agama» Юрий Алашеев и глава ГК «ХимРар» Андрей Иващенко. На 2023 год сеть насчитывает 19 клиник в 12 регионах – Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Твери, Калуге, Туле, Пензе, Белгороде, Краснодаре, Уфе, Перми, Воронеже.