Клиника Фомина федеральная сеть многопрофильных клиник
Клиника Фомина – федеральная сеть многопрофильных медицинских центров. Врачи клиники помогают пациентам на всех уровнях: от амбулаторного до хирургического лечения. Первая клиника открылась в Твери в 2011 году. В 2017 году была успешно открыта первая клиника за пределами родного региона в г. Калуга. После этого начато масштабирование по России: клиника и большой госпиталь в г. Москве, медицинские центры в Санкт-Петербурге, Белгороде, Пензе, Краснодаре, Перми.
Ускорить рост компании получилось за счет привлечения инвестиций, в 2018 году партнером стал инвестфонд «ТилТех капитал», который создали основатель компании «ВкусВилл» Андрей Кривенко, владелец компании «Agama» Юрий Алашеев и глава ГК «ХимРар» Андрей Иващенко. На 2023 год сеть насчитывает 19 клиник в 12 регионах – Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Твери, Калуге, Туле, Пензе, Белгороде, Краснодаре, Уфе, Перми, Воронеже.
|14.02.2025
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Клиника Фомина и организации, системы, технологии, персоны:
|Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1201 2
|N3 Group - Netrika - Нетрика Медицина - ЭлНетМед 11 2
|Cooper Surgical 1 1
|CorpSoft24 - Корп Софт - КорпСофт24 202 1
|Новые облачные технологии (НОТ) 449 1
|ВкусВилл - Избёнка 159 1
|НСПК - Национальная система платежных карт 817 1
|ТилТех капитал - Tealtech capital 15 1
|N3 Group - Netrika - Нетрика Медицина - ЭлНетМед - N3.Health - Цифровое здравоохранение для частных клиник 24 2
|СКБ Контур - Контур.Фокус 1065 1
|Cooper Surgical - RI Witness 1 1
|Новые облачные технологии - МойОфис 788 1
|Фомин Дмитрий 24 3
|Таланов Максим 14 2
|Раменский Демьян 17 1
|Максимов Юрий 27 1
|Кривенко Андрей 3 1
|Юдин Максим 2 1
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