Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 168683
ИКТ 13117
Организации 10288
Ведомства 1446
Ассоциации 973
Технологии 3388
Системы 25093
Персоны 72026
География 2741
Статьи 1508
Пресса 1183
ИАА 683
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2570
Мероприятия 843

Клиника Фомина федеральная сеть многопрофильных клиник

Клиника Фомина - федеральная сеть многопрофильных клиник

Клиника Фомина – федеральная сеть многопрофильных медицинских центров. Врачи клиники помогают пациентам на всех уровнях: от амбулаторного до хирургического лечения. Первая клиника открылась в Твери в 2011 году. В 2017 году была успешно открыта первая клиника за пределами родного региона в г. Калуга. После этого начато масштабирование по России: клиника и большой госпиталь в г. Москве, медицинские центры в Санкт-Петербурге, Белгороде, Пензе, Краснодаре, Перми.

Ускорить рост компании получилось за счет привлечения инвестиций, в 2018 году партнером стал инвестфонд «ТилТех капитал», который создали основатель компании «ВкусВилл» Андрей Кривенко, владелец компании «Agama» Юрий Алашеев и глава ГК «ХимРар» Андрей Иващенко. На 2023 год сеть насчитывает 19 клиник в 12 регионах – Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Твери, Калуге, Туле, Пензе, Белгороде, Краснодаре, Уфе, Перми, Воронеже


14.02.2025 Владелец Positive Technologies с партнерами вложат 200 миллионов в медицинскую ERP «Ася» 2
21.11.2024 В России создадут медицинскую ERP-систему «Ася» 1
05.02.2020 «Клиника Фомина» начала использовать блокчейн для ЭКО 2

Публикаций - 3, упоминаний - 5

Клиника Фомина и организации, системы, технологии, персоны:

Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1201 2
N3 Group - Netrika - Нетрика Медицина - ЭлНетМед 11 2
Cooper Surgical 1 1
CorpSoft24 - Корп Софт - КорпСофт24 202 1
Новые облачные технологии (НОТ) 449 1
ВкусВилл - Избёнка 159 1
НСПК - Национальная система платежных карт 817 1
ТилТех капитал - Tealtech capital 15 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3148 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4146 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 223 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15787 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6696 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29831 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12592 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66543 2
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16184 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11103 1
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 2923 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21241 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4029 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 3898 1
On-premise - модель локального развёртывания программного обеспечения 733 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6819 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50849 1
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 7902 1
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 2892 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27674 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11421 1
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3837 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30896 1
Кибербезопасность - SAPAS - Safety, Accessibility, Privacy, Authenticity, Security - Векторы киберзащиты: безопасность, доступность, приватность, аутентичность и защищенность данных 1253 1
MedTech - МИС МО - Медицинские информационные системы медицинских организаций - Медицинские программно-аппаратные решения 317 1
N3 Group - Netrika - Нетрика Медицина - ЭлНетМед - N3.Health - Цифровое здравоохранение для частных клиник 24 2
СКБ Контур - Контур.Фокус 1065 1
Cooper Surgical - RI Witness 1 1
Новые облачные технологии - МойОфис 788 1
Фомин Дмитрий 24 3
Таланов Максим 14 2
Раменский Демьян 17 1
Максимов Юрий 27 1
Кривенко Андрей 3 1
Юдин Максим 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 145113 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8734 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51313 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9866 2
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4376 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6160 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4844 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5989 1
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1334 1
Здравоохранение - Генетика - Genetics - Геном человека - The human genome - генетическая информация - наследственный ген - Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий - Национальная база генетической информации 1625 1
Стресс - Stress - состояние повышенного напряжения 796 1
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 1208 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2317 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2835 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1340989, в очереди разбора - 768502.
Создано именных указателей - 168683.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Лучшие электронные конструкторы, чтобы создать и запрограммировать робота: выбор ZOOM

Лучшие беспроводные вертикальные пылесосы для сухой уборки: выбор ZOOM

Лучшие мониторы с защитой зрения: хиты продаж

Показать еще

Наука

Найден огромный череп динозавра возрастом 200 миллионов лет — раньше этот вид не встречался

Земля родила Луну? Удивительные открытия бросают вызов старым теориям

Создан первый российский прототип 50-кубитного квантового вычислителя — его точность выше 0,998
Показать еще