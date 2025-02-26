Раменский Демьян
Раменский Демьян и организации, системы, технологии, персоны:
|Единая Россия - Политическая партия 294 1
|РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 221 1
|Селиванов Дмитрий 51 6
|Фишер Андрей 74 5
|Симаков Олег 113 5
|Швецов Денис 13 5
|Смирнова Екатерина 8 5
|Балабанов Анатолий 12 5
|Меркулов Борис 7 5
|Тыров Илья 28 4
|Соловьев Владимир 106 4
|Медведев Дмитрий 1655 4
|Бойко Елена 152 3
|Гайдуков Алексей 23 3
|Орлов Геннадий 16 3
|Петрова Лариса 2 2
|Краснов Андрей 3 1
|Терехов Александр 15 1
|Захаров Алексей 47 1
|Али Максим 10 1
|Глушков Иван 9 1
|Погонин Алексей 5 1
|Андрейчук Юрий 6 1
|Петренко Николай 6 1
|Шишканов Дмитрий 4 1
|Клименко Сергей 3 1
|Жупанова Дарья 1 1
|Миронович Филипп 11 1
|Шаповалов Павел 1 1
|Царев Евгений 23 1
|Бурмистров Дмитрий 1 1
|Самойлов Александр 3 1
|Чигодайкин Сергей 1 1
|Ковалев Дмитрий 36 1
|Чечейбаев Эркин 1 1
|Кирьянова Александра 138 1
|Аксенов Олег 44 1
|Шадаев Максут 1017 1
|Абакумов Евгений 206 1
|Врацкий Андрей 135 1
|Харитонов Вадим 28 1
|Нестеров Алексей 144 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8151 4
|Тинькофф - Tinkoff Data 5 1
|CNews Инновация года - награда 111 1
|CNews IaaS рейтинг - CNews Мишень IaaS Enterprise 58 1
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