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Индексная книга (каталог) CNews*
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Раменский Демьян



26.02.2025 CorpSoft24 расширяет линейку комплексных услуг защищенного хостинга 1
21.11.2024 В России создадут медицинскую ERP-систему «Ася» 1
03.10.2024 CorpSoft24 расширяет линейку решений по информационной безопасности в облаке 1
23.11.2023 Бизнесу необходима реальная ИБ 1
09.10.2023 Облака для надежности бизнеса: CorpSoft24 поделится экспертизой на CNews Forum 2023 1
01.08.2022 На оборонных объектах России начнут использовать биометрическую верификацию, чтобы избежать терактов 1
20.10.2021 Corpsoft24 предоставила ПЭР защищенные облачные ресурсы 1
23.09.2021 CorpSoft24 предоставила защищенные каналы связи СПбГУТ им. Бонч-Бруевича 1
27.07.2021 CorpSoft24 перенес в облако документооборот ИТ-стартапа «Эйлер» 1
25.06.2021 ФСБ объявила, как будет проверять безопасность персональных данных в банках 1
10.12.2020 Corpsoft24 разместила систему управления отелями Bnovo в облаке 2
07.12.2018 На смену ЕГИСЗ придет Единый цифровой контур здравоохранения 1
21.11.2018 Конференция CNews «ИТ в здравоохранении: итоги 2018 года» пройдет 27 ноября 2018 года 2
12.11.2018 ИТ-директор Минздрава Елена Бойко, представители Минтруда, ФСС на конференции CNews «ИТ в здравоохранении: итоги 2018 года» 1
29.10.2018 Конференция CNews «ИТ в здравоохранении: итоги 2018 года» 1
08.10.2018 Конференция CNews «ИТ в здравоохранении: итоги 2018 года» 1
17.09.2018 «Анатарус» воспользовался услугой «Хостинг ИСПДн» Corpsoft24 1
15.06.2018 О чем говорят эксперты в сфере ИТ для здравоохранения 1

Публикаций - 18, упоминаний - 20

Раменский Демьян и организации, системы, технологии, персоны:

CorpSoft24 - Корп Софт - КорпСофт24 205 17
8273 6
Ростелеком 9755 5
Linx - Связь ВСД 158 5
Доктор рядом - Doc+ 52 5
Samsung Electronics 10294 4
N3 Group - Netrika - Нетрика 149 4
Cisco Systems 5125 2
Broadcom - VMware 2376 2
ВымпелКом - Билайн - beeline cloud by datafort - билайн клауд - билайн облако - ранее DataFort - ДатаФорт 288 1
Парус Корпорация 540 1
Anatarus - Анатарус 2 1
1С - Smartway Travel Group - Bnovo - Биново 9 1
ПЭР - Первый Электронный Рецепт 6 1
Samsung Digital Media Business - подразделение Цифровые медиатехнологии 59 1
RTM Group - RTM Technologies - РТМ Технологии 16 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3225 1
Системный софт - SysSoft - Сиссофт 219 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1637 1
Ростех - Сибер 3 1
Ростелеком - РТЛабс - Цифромед - Цифровые медицинские сервисы 45 1
Oracle Corporation 6712 1
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 508 1
Innovative People - Инновейтив Пипл 36 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12802 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4921 1
Microsoft Corporation 24678 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2165 1
Ланит Интеграция 190 1
АйТи Бастион - IT Bastion 102 1
Сбер - СберБизнес Софт 57 1
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 448 1
Скала^р - ранее InterLab IBS 197 1
АйТи 1372 1
Газинформсервис - ГИС 281 1
R-Vision - Р-Вижн 158 1
Polymedia - Полимедиа 138 1
Дом.РФ Технологии - Дом.РФ Цифровые технологии 70 1
Аусферр ИТЦ 28 1
Tufin 9 1
Ингосстрах СПАО - Будь Здоров - Клиника ЛМС 33 5
Качкин и Партнеры Адвокатское бюро 10 5
РЖД - Российские железные дороги 1914 2
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 268 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7387 1
Ренессанс Страхование 162 1
Пепеляев Групп - Пепеляев, Гольцблат и партнеры 29 1
Stada 25 1
USM Holdings - Металлоинвест УК - ОЭМК им. А.А. Угарова - Оскольский электрометаллургический комбинат 32 1
Максима Лигал - Maxima Legal 9 1
ПТМ - Платформа Третье мнение 20 1
Концерн ВКО Алмаз-Антей - ММЗ - Марийский машиностроительный завод 4 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 517 1
ФГБУ НМХЦ им. Н.И. Пирогова - Национальный медико-хирургический центр им. Н. И. Пирогова 28 1
Лаборатория ПО - Лаборатория программного обеспечения - Helix - Хеликс - Лабораторная служба 50 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1641 1
ГПБ - Газпромбанк 1089 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2819 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 495 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 455 1
Uber 331 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 441 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 467 1
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 235 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1035 1
ВТБ - Почта Банк 467 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 508 1
Абсолют Банк 231 1
lady & gentleman CITY - Леди и Джентльмен СИТИ 32 1
Русагро Группа Компаний 279 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 457 1
Клиника Фомина - федеральная сеть многопрофильных клиник 3 1
НСПК - Национальная система платежных карт 820 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 427 6
Минтруд РФ - ФГБУ ФБ МСЭ - Федеральное бюро медико-социальной экспертизы 67 6
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5968 5
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1388 5
ФМБА России - Центр Крови ФГБУЗ 99 5
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4994 5
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3152 4
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4172 4
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2760 4
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 344 4
ФНБ РФ - Фонд национального благосостояния России - Российский государственный резервный фонд 76 4
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 92 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11743 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4795 3
Минздрав РФ - Росздравнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 150 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Департамент здравоохранения Москвы 191 1
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 299 1
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 158 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3001 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 577 1
РАМН МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр Российской академии медицинских наук 154 1
СВР РФ - Служба внешней разведки Российской Федерации 90 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1969 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1861 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3066 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1913 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3349 1
Федеральное казначейство России 1783 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1165 1
СФР - ФСС РФ - Департамент информатизации Фонда социального страхования России 39 1
Единая Россия - Политическая партия 294 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 221 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66795 15
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7692 13
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21304 10
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15824 9
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27835 9
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Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13283 7
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3862 6
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11124 6
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IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5807 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12035 2
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 3971 2
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ОС - Операционная система - OS - Operating system 25531 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6644 2
CorpSoft24 Хостинг ИСПДн 13 7
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 531 6
1С:Медицина 42 4
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 328 3
Linux OS 10028 2
N3 Group - Netrika - Нетрика Медицина - ЭлНетМед - N3.Health - Цифровое здравоохранение для частных клиник 26 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Реестр операторов персональных данных 57 2
ЕМИАС РФ - Единая медицинская информационно-аналитическая система 240 1
Samsung Knox 97 1
Samsung Health - Samsung Galaxy Health 22 1
Linx Datacenter 49 1
InfoTeCS - ViPNet VPN-решение 305 1
Broadcom - VMware vCloud Director - VMware vCD 242 1
InfoTeCS - ViPNet Coordinator 63 1
Ростелеком - ГОСТ VPN - Gost VPN 46 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 439 1
Минэкономразвития РФ - Федеральный портал проектов нормативных правовых актов РФ 219 1
ЕМИАС Электронный рецепт 87 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5250 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2289 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4990 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1278 1
Oz Liveness 41 1
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 394 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4517 1
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем 304 1
Microsoft Windows 15733 1
Новые облачные технологии - МойОфис 790 1
НКТ - Р7-Офис 383 1
АйТи Бастион - СКДПУ НТ - Система контроля действий привилегированных пользователей 69 1
Сбер - СберБизнес Софт - SberCRM 43 1
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 191 1
Т1 Клауд - T1 Cloud - Т1 Облако - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 371 1
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 884 1
Бизнес Технологии - Global-ERP 58 1
Газинформсервис - Efros ПАК - Efros CI - Efros Config Inspector - Efros ACS - Efros Access Control Server - Efros DefOps - Efros Defence Operations 55 1
Новые облачные технологии - МойОфис - Squadus 74 1
Газинформсервис - Jatoba СУБД 66 1
ФМБА России - ЕИБД - Единая информационная база донорства крови 10 1
НКТ - Р7-графика 31 1
Селиванов Дмитрий 51 6
Фишер Андрей 74 5
Симаков Олег 113 5
Швецов Денис 13 5
Смирнова Екатерина 8 5
Балабанов Анатолий 12 5
Меркулов Борис 7 5
Тыров Илья 28 4
Соловьев Владимир 106 4
Медведев Дмитрий 1655 4
Бойко Елена 152 3
Гайдуков Алексей 23 3
Орлов Геннадий 16 3
Петрова Лариса 2 2
Краснов Андрей 3 1
Терехов Александр 15 1
Захаров Алексей 47 1
Али Максим 10 1
Глушков Иван 9 1
Погонин Алексей 5 1
Андрейчук Юрий 6 1
Петренко Николай 6 1
Шишканов Дмитрий 4 1
Клименко Сергей 3 1
Жупанова Дарья 1 1
Миронович Филипп 11 1
Шаповалов Павел 1 1
Царев Евгений 23 1
Бурмистров Дмитрий 1 1
Самойлов Александр 3 1
Чигодайкин Сергей 1 1
Ковалев Дмитрий 36 1
Чечейбаев Эркин 1 1
Кирьянова Александра 138 1
Аксенов Олег 44 1
Шадаев Максут 1017 1
Абакумов Евгений 206 1
Врацкий Андрей 135 1
Харитонов Вадим 28 1
Нестеров Алексей 144 1
Россия - РФ - Российская федерация 145520 15
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43423 8
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверская агломерация - Тверской регион 624 4
Россия - ЮФО - Ростовская область 1530 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17494 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52242 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13348 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2988 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 1277 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2493 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1580 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1577 1
Россия - УФО - Тюменская область 1166 1
Россия - СФО - Иркутская область 1115 1
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Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 6957 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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