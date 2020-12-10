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Corpsoft24 разместила систему управления отелями Bnovo в облаке

Облака

Облачный провайдер CorpSoft24 предоставил «защищенную облачную инфраструктуру» для компании Bnovo.

Bnovo – разработчик ПО для управления средствами размещения. Bnovo работает по модели SaaS (программное обеспечение как сервис), обеспечивает хранение и обработку данных, позволяя автоматизировать управленческие и сбытовые бизнес-процессы любых средств размещения, от хостелов до сетевых отелей.

Сейчас программным продуктом Bnovo пользуются более 8 тыс. объектов, в России сервис наиболее востребован в Москве, Петербурге, Сочи, Казани, Владивостоке.

Компания Corpsoft24 предоставила Bnovo услуги по модели IaaS (инфраструктура как сервис).

«Corpsoft24 позволила развернуть программную систему в «защищенном облаке» без необходимости покупки собственного оборудования и построения «защитного контура». Одним из важнейших требований при выборе партнера была возможность соответствовать 152-ФЗ «О Защите персональных данных», что обеспечила и обеспечивает компания Corpsoft24», – сказал Павел Шаповалов, Product-менеджер Bnovo.

По словам Демьяна Раменского, руководителя направления «Хостинг ИСПДн» компании Corpsoft24, сегодня сервисы SaaS – одно из самых востребованных предложений для бизнеса.

«Облачная платформа позволяет подключить весь спектр программных продуктов и рабочих приложений для эффективной организации бизнес-процессов без дополнительных инвестиций в создание ИТ-отдела», – отметил Демьян Раменский.

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