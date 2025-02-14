Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 168623
ИКТ 13114
Организации 10286
Ведомства 1446
Ассоциации 973
Технологии 3388
Системы 25093
Персоны 71984
География 2739
Статьи 1507
Пресса 1183
ИАА 683
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2569
Мероприятия 843

Фомин Дмитрий



14.02.2025 Владелец Positive Technologies с партнерами вложат 200 миллионов в медицинскую ERP «Ася» 1
21.11.2024 В России создадут медицинскую ERP-систему «Ася» 1
05.02.2020 «Клиника Фомина» начала использовать блокчейн для ЭКО 1
12.09.2018 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2018: цифровое будущее» 1
19.02.2018 Сотрудникам судов стало проще готовить отчетность 1
17.11.2017 Аудио- и видеосистемы московских судов признаны лучшим решением в госсекторе 1
01.08.2017 Суды Москвы начали принимать большую часть документов в электронном виде 1
22.03.2017 Аудиовизуальная инфраструктура судов общей юрисдикции Москвы признана лучшей видеотехнологией года 1
06.12.2016 Сотрудники Мосгорсуда: Электронное правосудие создается прежде всего в интересах граждан 1
02.11.2016 Экономия времени — экономия денег: ИТ свяжут Мосгорсуд с 12 ключевыми госорганами 1
25.10.2016 Руководство Всемирного банка оценило ход создания системы электронного правосудия в Москве 1
05.08.2016 Электронное взаимодействие столичных судов и приставов вошло в фазу пилотной эксплуатации 1
20.07.2016 «Всю историю вбивали вручную»: как суды столицы сократят сроки рассмотрения дел 1
08.07.2016 Не ЦОДом единым: как технически будет выглядеть электронное правосудие Москвы 1
01.07.2016 Полпути пройдено: Мосгорсуд рассказал о первых результатах создания КИС СОЮ 1
14.06.2016 234 зала суда в Москве оборудованы для аудио- и видеозаписи заседаний 1
18.05.2016 Мосгорсуд готов к внедрению электронного правосудия 1
17.05.2016 Москва электронная: как технологии изменят суды столицы 2
13.05.2016 Мосгорсуд: Современные технологии существенно оптимизируют судопроизводство 1
12.11.2015 В Московских судах заработает комплексная информационная система 1
24.12.2014 «Билайн» запустил сеть 4G в Хабаровске 1
28.10.2014 Дмитрий Грецкий назначен директором Брянского филиала «ВымпелКома» 1
13.03.2014 «Билайн» обеспечил скоростным интернетом около 43 тыс. жителей Брянской области 1
14.06.2013 «Билайн» увеличил скорости мобильного интернета в Брянской области 1

Публикаций - 24, упоминаний - 25

Фомин Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:

Крок - Croc 1777 16
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1010 6
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8768 4
ВымпелКом - Билайн Центральный регион 54 2
ВымпелКом - Билайн Сибирский регион 52 2
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1201 2
N3 Group - Netrika - Нетрика Медицина - ЭлНетМед 11 2
ЭОС - Электронные офисные системы 1182 1
Inline Technologies - Инлайн технолоджис 220 1
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 853 1
Polycom - Поликом Россия - Поликом Раша 402 1
МегаФон 8922 1
WSO2 16 1
Cooper Surgical 1 1
CorpSoft24 - Корп Софт - КорпСофт24 202 1
Новые облачные технологии (НОТ) 449 1
IBRD - International Bank for Reconstruction and Development - МБРР - Международный банк реконструкции и развития 66 10
Почта России ПАО 2118 5
МБРР - Московский банк реконструкции и развития 138 3
Клиника Фомина - федеральная сеть многопрофильных клиник 3 3
X5 Group - Виктория - Сеть супермаркетов 201 1
101Hotels.com 456 1
Некоммерческий фонд реструктуризации предприятий и развития финансовых институтов 1 1
НСПК - Национальная система платежных карт 817 1
ВкусВилл - Избёнка 159 1
ТилТех капитал - Tealtech capital 15 1
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 783 16
Судебная власть - Judicial power 2318 15
Минюст РФ - ФСИН РФ СИЗО - Следственный изолятор 185 11
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 732 10
Федеральное казначейство России 1783 9
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 729 8
Минюст РФ - ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 296 6
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1218 5
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 681 5
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2898 4
Конституционный суд РФ 107 4
Суд по интеллектуальным правам (СИП) - Патентный суд РФ - Арбитражный суд по интеллектуальным правам 56 4
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3342 4
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3288 3
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1381 3
Верховный суд РФ - Судебный департамент - УСД - Управления судебного департамента 214 3
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 256 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2721 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2866 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1910 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 835 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 587 1
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 325 1
Росархив - Федеральное архивное агентство 133 1
Правительство Москвы - Комитет государственных услуг города Москвы 28 1
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 193 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2754 1
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 299 1
ФСКН РФ - Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом наркотических средств (наркотиков) - Госнаркоконтроль - Наркополиция 143 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5950 1
Правительство Республики Мордовия - Администрация Главы Республики Мордовия 54 1
ФССП РФ - УФССП - Управления Федеральной службы судебных приставов 57 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2004 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2516 1
Генпрокуратура РФ - Прокуратура субъекта Российской Федерации 75 1
Минэкономразвития РФ - Департамент обеспечения качества предоставления государственных услуг населению и выполнения государственных функций - Департамент государственного управления 8 1
ФНБ РФ - Фонд национального благосостояния России - Российский государственный резервный фонд 76 1
ФССП РФ - Управление информационных технологий Федеральной службы судебных приставов 27 1
Совет судей Российской Федерации 13 1
Федеральное казначейство России УФК - Управления Федерального казначейства 94 1
ФПА - Федеральная палата адвокатов 2 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66543 19
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11103 11
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50849 11
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8052 10
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30896 10
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12573 9
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8600 7
Микрофон - Microphone 2512 7
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12004 6
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29831 6
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12592 5
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27674 4
Оцифровка - Digitization 4564 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19538 4
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 3840 4
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11421 4
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11081 4
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 7751 4
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6463 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15787 3
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9420 3
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7631 3
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта 3432 3
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 5910 3
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4710 3
3,5G - HSPA - High Speed Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных 678 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15993 2
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3214 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10144 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24237 2
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7429 2
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 2993 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10259 2
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9353 2
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16184 2
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6127 2
Auto-ID - Штриховой код - штрихкод - штрихкодирование - barcode 1423 2
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3089 2
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 3453 2
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2025 2
КИС СОЮ Москвы - Комплексная информационная система судов общей юрисдикции города Москвы 56 14
Электронное правосудие - Картотека арбитражных дел 211 7
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5231 6
WSO2 ESB - WSO2 Enterprise Service Bus 4 2
N3 Group - Netrika - Нетрика Медицина - ЭлНетМед - N3.Health - Цифровое здравоохранение для частных клиник 24 2
Cooper Surgical - RI Witness 1 1
ГАС Выборы - Государственная автоматизированная система 177 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1270 1
Районный суд - Мосгорсуд - Портал открытых данных судов общей юрисдикции Москвы - Портал Единого информационного пространства мировых судей города Москвы - Единый информационный портал судов общей юрисдикции Москвы 5 1
Новые облачные технологии - МойОфис 788 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1065 1
Толстова Татьяна 37 11
Егорова Ольга 13 5
Таланов Максим 14 2
Горбатько Александр 105 1
Соколов Алексей 134 1
Аитов Тимур 197 1
Шинкарук Елена 28 1
Албычев Александр 151 1
Осипова Александра 18 1
Наумов Олег 15 1
Лебедев Антон 51 1
Калина Роман 62 1
Месропян Владимир 16 1
Палюх Юрий 15 1
Веригин Илья 33 1
Вольфсон Игорь 16 1
Тумарев Владимир 3 1
Афанасьева Ольга 7 1
Матвеев Дмитрий 2 1
Полиров Дмитрий 2 1
Соболева Наталья 11 1
Черепов Илья 2 1
Жемерева Татьяна 3 1
Гриб Владислав 2 1
Бугаева Наталья 2 1
Путин Владимир 3187 1
Гусев Павел 7 1
Шабанов Дмитрий 11 1
Шварц Ольга 3 1
Медвецкий Леонид 4 1
Шамов Виктор 2 1
Белицкая Виктория 2 1
Осокина Полина 25 1
Познанская Людмила 1 1
Моторин Андрей 1 1
Грецкий Дмитрий 2 1
Замородских Сергей 1 1
Игнатьева Татьяна 5 1
Рахматов Юрий 2 1
Ремчуков Константин 4 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43360 17
Россия - РФ - Российская федерация 145113 15
Россия - ЦФО - Брянская область - Брянск 274 3
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1158 2
Россия - ЦФО - Брянская область 353 2
Москва - СВАО - Бутырский район - муниципальный округ Бутырский 18 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17459 1
Россия - ПФО - Кировская область - Кировск 587 1
Россия - СЗФО - Архангельская область 726 1
Россия - ПФО - Мордовия Республика 608 1
Россия - СФО - Красноярский край - Норильск - Норильский промышленный район 251 1
Европа Восточная 3080 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14137 1
Африка - Африканский регион 3485 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1666 1
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 918 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2885 1
Америка Южная 854 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14220 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1779 1
Казахстан - Республика 5550 1
Европа 21799 1
Россия - ДФО - Хабаровский край 875 1
Россия - ЮФО - Адыгея Республика 394 1
Кавказ - Caucasus - Кавказский регион - Кавказские горы 445 1
Россия - Черноземье - Центрально-Чернозёмный экономический район 237 1
Россия - ЮФО - Ростовская область 1526 1
Россия - ДФО - Приморский край - Фокино 16 1
Казахстан - Астана - Нур-Султан - Акмола - Целиноград - Акмолинск 382 1
Россия - ЦФО - Брянская область - Карачевский район - Карачев 14 1
Россия - ЦФО - Брянская область - Стародубский округ - Стародуб 11 1
Россия - ЦФО - Брянская область - Унечский район - Унеча 11 1
Россия - ЦФО - Брянская область - Выгоничский район - Выгоничи 10 1
Россия - ЦФО - Брянская область - Клинцовский район - Клинцы 17 1
Россия - ЦФО - Брянская область - Суражский район - Сураж 11 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51313 13
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7636 7
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48209 6
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8075 6
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 6948 5
Судебная власть - Арбитраж - Арбитражный суд 447 5
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2837 4
Судебная власть - Мировой суд 113 4
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 5993 3
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1741 3
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8734 3
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2269 3
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6160 2
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2317 2
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4376 2
Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления - почтовая логистика 1568 2
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1195 2
Статистика - Statistics - статистические данные 1739 2
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5745 2
Кредитование - Сrediting - Заём 6723 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9866 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3962 1
Налогообложение - НДФЛ - Налог на Доходы Физических Лиц - Подоходный налог 275 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - ЕГРИП - Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей - ПБОЮЛ - предприниматель без образования юридического лица 180 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24216 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9995 1
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 1208 1
Здравоохранение - Генетика - Genetics - Геном человека - The human genome - генетическая информация - наследственный ген - Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий - Национальная база генетической информации 1625 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4162 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18618 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6418 1
Всероссийская перепись населения 175 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2421 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29234 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4841 1
Стресс - Stress - состояние повышенного напряжения 796 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13604 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4031 1
Здравоохранение - Здоровье женщины, матери и ребенка - Беременность и роды - рождение ребенка - деторождение - декретный отпуск - материнство - пособие на детей и беременных женщин 491 1
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1636 1
Московский Комсомолец - МК - Газета 29 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8144 1
РГУ - Ростовский государственный университет 7 1
ЮФУ - Южный федеральный университет 64 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2015 1
ProIntegration Awards 5 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1340890, в очереди разбора - 768681.
Создано именных указателей - 168623.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Лучшие электронные конструкторы, чтобы создать и запрограммировать робота: выбор ZOOM

Лучшие беспроводные вертикальные пылесосы для сухой уборки: выбор ZOOM

Лучшие мониторы с защитой зрения: хиты продаж

Показать еще

Наука

Найден огромный череп динозавра возрастом 200 миллионов лет — раньше этот вид не встречался

Земля родила Луну? Удивительные открытия бросают вызов старым теориям

Создан первый российский прототип 50-кубитного квантового вычислителя — его точность выше 0,998
Показать еще