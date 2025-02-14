Фомин Дмитрий
Фомин Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:
|Толстова Татьяна 37 11
|Егорова Ольга 13 5
|Таланов Максим 14 2
|Горбатько Александр 105 1
|Соколов Алексей 134 1
|Аитов Тимур 197 1
|Шинкарук Елена 28 1
|Албычев Александр 151 1
|Осипова Александра 18 1
|Наумов Олег 15 1
|Лебедев Антон 51 1
|Калина Роман 62 1
|Месропян Владимир 16 1
|Палюх Юрий 15 1
|Веригин Илья 33 1
|Вольфсон Игорь 16 1
|Тумарев Владимир 3 1
|Афанасьева Ольга 7 1
|Матвеев Дмитрий 2 1
|Полиров Дмитрий 2 1
|Соболева Наталья 11 1
|Черепов Илья 2 1
|Жемерева Татьяна 3 1
|Гриб Владислав 2 1
|Бугаева Наталья 2 1
|Путин Владимир 3187 1
|Гусев Павел 7 1
|Шабанов Дмитрий 11 1
|Шварц Ольга 3 1
|Медвецкий Леонид 4 1
|Шамов Виктор 2 1
|Белицкая Виктория 2 1
|Осокина Полина 25 1
|Познанская Людмила 1 1
|Моторин Андрей 1 1
|Грецкий Дмитрий 2 1
|Замородских Сергей 1 1
|Игнатьева Татьяна 5 1
|Рахматов Юрий 2 1
|Ремчуков Константин 4 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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