Индексная книга (каталог) CNews*
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Месропян Владимир
СОБЫТИЯ
Публикаций - 17, упоминаний - 19
Месропян Владимир и организации, системы, технологии, персоны:
|Родин Кирилл 8 4
|Путин Владимир 3475 3
|Акимов Максим 192 3
|Носков Константин 241 3
|Ковнир Евгений 75 2
|Осеевский Михаил 355 2
|Ведяхин Александр 184 2
|Онищенко Владислав 98 2
|Нестеренко Татьяна 42 1
|Мантуров Денис 131 1
|Дроздов Игорь 45 1
|Шайхутдинов Роман 116 1
|Палюх Юрий 15 1
|Васильева Ольга 25 1
|Абрамченко Виктория 18 1
|Набиуллина Эльвира 125 1
|Шулика Виталий 10 1
|Фетисов Александр 33 1
|Турчак Андрей 27 1
|Веригин Илья 39 1
|Каем Кирилл 41 1
|Вольфсон Игорь 16 1
|Чеботарев Александр 1 1
|Коновалов Александр 14 1
|Текслер Алексей 31 1
|Сапетко Алексей 1 1
|Ивашко Андрей 5 1
|Шерейкин Максим 15 1
|Котюков Михаил 11 1
|Белановский Владимир 10 1
|Тумарев Владимир 3 1
|Фомин Дмитрий 25 1
|Афанасьева Ольга 7 1
|Любимов Юрий 4 1
|Кузьмин Сергей 44 1
|Матвеев Дмитрий 4 1
|Медведев Дмитрий 1665 1
|Лебедев Иван 25 1
|Соболева Наталья 11 1
|Хорова Наталья 1 1
|ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 268 4
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8679 2
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1478074, в очереди разбора - 724547.
Создано именных указателей - 202504.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1478074, в очереди разбора - 724547.
Создано именных указателей - 202504.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.