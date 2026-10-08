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Месропян Владимир

СОБЫТИЯ


08.10.2026 В «МегаФоне» назвали хайп вокруг искусственного интеллекта «довольно стыдным» 1
07.08.2024 Продал «серую» SIM-карту – сел в тюрьму. Сотрудников салонов связи начнут лишать свободы 1
29.03.2022 Власти обещают защитить россиян от безудержного роста цен на сотовую связь 1
29.03.2022 Власти требуют от сотовых операторов запретить безлимитные тарифы на интернет 1
15.09.2021 Владимир Месропян возглавит направление GR в «Мегафоне» 2
27.01.2020 Исследование: 87% россиян считают, что государство должно способствовать развитию ИИ 1
12.12.2019 Половина российского бизнеса не желает внедрять искусственный интеллект 1
12.12.2019 Исследование: есть ли есть контакт между ИИ и бизнесом? 1
05.06.2019 В России вышел альманах по развитию искусственного интеллекта 1
14.03.2019 Нацпроект «Цифровая экономика» запустил собственный сайт 1
21.01.2019 Вице-премьер Максим Акимов обсудит с операторами, бизнесом и международными экспертами перспективы развития 5G 1
28.11.2018 Сбербанк предлагает корейскому бизнесу партнерство в ИТ-отраслях 1
01.11.2018 Россияне знают, что их данные доступны посторонним, но совершенно не беспокоятся 1
26.09.2018 Определен состав правкомиссии по цифровому развитию России 1
12.09.2018 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2018: цифровое будущее» 1
10.07.2018 Госпрограмма «Цифровая экономика» переходит на новый уровень 1
31.01.2018 Чиновников припугнули санкциями за срыв «Цифровой экономики» 2

Публикаций - 17, упоминаний - 19

Месропян Владимир и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 10959 6
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3387 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 16158 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9578 4
Ростелеком 11053 2
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5823 2
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3091 2
ФСБ РФ Научно-техническая служба - Центральный Научный Исследовательский институт Специальной Техники ФСБ России 11 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5728 1
Microsoft Corporation 25881 1
Meta Platforms - Facebook 4635 1
ЭОС - Электронные офисные системы - ЭОС Софт 1221 1
Крок - Croc 1971 1
Telegram Group 3008 1
Cambridge Analytica 47 1
Inline Technologies - Инлайн технолоджис 232 1
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1131 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 9079 3
Ямалгазинвест 3 1
ВЭБ.РФ - ВЭБ Инновации - VEB Ventures - ВЭБ Венчурс - венчурный фонд 96 1
Почта России ПАО 2395 1
Газпром ПАО 1498 1
Сбер - Центр индустрии здоровья Сбербанка - СберЗдоровье - DocDoc - ДокДок 164 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 506 1
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 368 10
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6702 8
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13911 6
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4988 4
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2903 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3357 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3729 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2348 2
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1200 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3467 2
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 198 1
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации - УДП РФ 203 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1428 1
Правительство Республики Мордовия - Администрация Главы Республики Мордовия 61 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 408 1
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 765 1
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - Главный центр специальной связи - Служба специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации 241 1
Минэкономразвития РФ - Департамент обеспечения качества предоставления государственных услуг населению и выполнения государственных функций - Департамент государственного управления 8 1
ФНБ РФ - Фонд национального благосостояния России - Российский государственный резервный фонд 76 1
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации - ППП УД президента РФ ФГУП - Предприятие по поставкам продукции Управления делами Президента РФ 62 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 6016 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3694 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5777 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 4036 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 774 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 615 1
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 810 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1564 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2095 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5475 1
ФСБ РФ ЦИБ - Центр информационной безопасности Федеральной службы безопасности - Центр защиты информации и специальной связи 83 1
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 731 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1580 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 1007 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 392 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1309 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 414 1
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 369 1
Федеральное казначейство России 1958 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ - Агентство по управлению федеральным имуществом, ФАУФИ 624 1
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 332 3
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 266 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6523 1
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3705 13
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26964 7
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e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13820 1
B2G - Business-to-government - Бизнес правительству - отношения между бизнесом и государством 437 1
MedTech - Телемедицина - Telemedicine - Телемедицинские системы - Трансляционная медицина - Биотелеметрия - Биотелеметрические системы - Телерадиология - Дистанционный медосмотр 1447 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6403 4
INOI T - Серия смартфонов 9 1
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 770 1
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 440 1
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 1048 1
Яндекс.Маркет - Yandex Market 1311 1
Сбер - Bringly Маркетплейс 11 1
INOI R - Серия смартфонов 25 1
Родин Кирилл 8 4
Путин Владимир 3475 3
Акимов Максим 192 3
Носков Константин 241 3
Ковнир Евгений 75 2
Осеевский Михаил 355 2
Ведяхин Александр 184 2
Онищенко Владислав 98 2
Нестеренко Татьяна 42 1
Мантуров Денис 131 1
Дроздов Игорь 45 1
Шайхутдинов Роман 116 1
Палюх Юрий 15 1
Васильева Ольга 25 1
Абрамченко Виктория 18 1
Набиуллина Эльвира 125 1
Шулика Виталий 10 1
Фетисов Александр 33 1
Турчак Андрей 27 1
Веригин Илья 39 1
Каем Кирилл 41 1
Вольфсон Игорь 16 1
Чеботарев Александр 1 1
Коновалов Александр 14 1
Текслер Алексей 31 1
Сапетко Алексей 1 1
Ивашко Андрей 5 1
Шерейкин Максим 15 1
Котюков Михаил 11 1
Белановский Владимир 10 1
Тумарев Владимир 3 1
Фомин Дмитрий 25 1
Афанасьева Ольга 7 1
Любимов Юрий 4 1
Кузьмин Сергей 44 1
Матвеев Дмитрий 4 1
Медведев Дмитрий 1665 1
Лебедев Иван 25 1
Соболева Наталья 11 1
Хорова Наталья 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 168610 15
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 48118 5
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Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19381 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 55099 1
Европа 25033 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3512 1
Южная Корея - Республика 7106 1
Финляндия - Финляндская Республика 3707 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19787 1
Канада 5096 1
Россия - ПФО - Кировская область - Кировск 768 1
Россия - СЗФО - Архангельская область 832 1
Россия - ПФО - Мордовия Республика 665 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4473 13
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Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34338 7
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10997 3
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Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3822 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10563 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5864 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 22055 2
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7112 2
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 1096 1
Цифровая трансформация - Экономика данных цифровая трансформация государства - Data economy 540 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3904 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3079 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7712 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6636 1
Энергетика - Energy - Energetically - Энергетическая инфраструктура 5969 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7560 1
Паспорт - Паспортные данные 2891 1
Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления - почтовая логистика 1819 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1765 1
Здравоохранение - Гигиена - Hygiene - раздел медицины, изучающий влияние жизни и труда на здоровье человека - Средства для гигиены 310 1
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Правительство РФ - АНО АЦ - НЦРИИ (ЦРИИ) - Национальный центр развития искусственного интеллекта - Национальная стратегия развития искусственного интеллекта 106 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3178 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 12006 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги - Коммунальные службы 4017 1
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 547 1
Евросоюз - GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 271 1
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 237 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 4045 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2808 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4676 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5683 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2494 1
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 268 4
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8679 2
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1261 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1545 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 776 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 472 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 760 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7640 3
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2200 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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