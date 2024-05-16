Получите все материалы CNews по ключевому слову
Национальный проект
СОБЫТИЯ
|16.05.2024
|
Административная поддержка нацпрограммы «Цифровая экономика» и нацпроектов обойдется в 50 миллиардов
23 млрд руб. на Центр национальных проектов АНО «Аналитический центр при Правительстве» (АЦ) получит из федерального бюджета в 2020-2030 гг., 23,6 млрд руб. на создание и функционирование Центра национальных прое
|09.08.2023
|
Чтобы эффективно тратить бюджетные деньги, власти создадут ИТ-систему ценой в полтора миллиарда
Затраты на систему мониторинга национальных проектов На создание информационной аналитической системы мониторинга реализации
|17.11.2020
|
«Барс груп» обеспечила интеграцию региональной системы «Управление национальными проектами» с ГИИС «Электронный бюджет»
ии «Ростех», обеспечила автоматическую загрузку паспортов федеральных и региональных проектов, предоставляемых ГИИС «Электронный бюджет» на Единый портал бюджетной системы РФ, в региональную систему «Управление национальными проектами». Теперь пользователям не требуется обновлять информацию по проектам вручную. Субъекты РФ в автоматическом режиме получают актуальные данные паспортов проекто
|22.05.2019
|
«Барс груп» разрабатывает цифровой инструмент для контроля за исполнением национальных проектов
азателей. В рамках подсистемы будет организован единый подход к контролю за достижением результатов национальных проектов в рамках выделенных средств из бюджетов всех уровней, а также из внебюд
|20.08.2007
|
«РегионКом» реализует масштабный проект в Пензенской области
аммного комплекса для аналитического приложения к системе электронного документооборота «Мониторинг национальных проектов» Управления информатизации Пензенской области. В рамках проекта предпол
|28.04.2007
|
Систему реализации нацпроектов автоматизируют по полной
икационной инфраструктуры Федеральной службы охраны. Как сообщается в распоряжении Правительства, необходимость автоматизации процессов информационного обеспечения управления реализацией приоритетных национальных проектов обусловлена, в частности, ограниченностью сроков их выполнения, а также организационной и территориальной рассредоточенностью органов исполнительной власти и организаций,
|18.10.2006
|
E-правительство начнется с е-медицины
авление в государственной деятельности. В тоже время, национальный проект позволяет оценить, насколько важно внедрение информационных технологий в таких чувствительных для общества сферах». На старте национальных проектов большое внимание уделялось созданию системы мониторинга, причем речь шла о мониторинге в реальном масштабе времени. На сегодняшний день такой единой системы мониторинга не
|23.12.2005
|
Мининформсвязи "оцифрует" соц. сферу
На этой неделе состоялось заседание президиума Совета при президенте РФ по реализации приоритетных национальных проектов. Глава Мининформсвязи Леонид Рейман представил первому зампредседателя правительства г-ну Медведеву предложения по использованию ИКТ в приоритетных национальных проектах.
|21.12.2005
|
Леонид Рейман: Интернет в каждом строящемся новом доме
21 декабря 2005 года состоялось заседание президиума Совета при президенте РФ по реализации приоритетных национальных проектов. Министр информационных технологий и связи РФ Леонид Рейман представил первому заместителю председателя правительства РФ г-ну Медведеву предложения по использованию ИКТ в
Национальный проект и организации, системы, технологии, персоны:
|Путин Владимир 3454 51
|Рейман Леонид 1065 24
|Григоренко Дмитрий 249 21
|Медведев Дмитрий 1665 20
|Мишустин Михаил 787 14
|Шадаев Максут 1210 11
|Носков Константин 241 6
|Чернышенко Дмитрий 580 6
|Шалманов Сергей 202 6
|Щеголев Игорь 699 5
|Абакумов Евгений 227 5
|Моторко Андрей 73 5
|Гарбузов Анатолий 167 4
|Акимов Максим 192 4
|Никифоров Николай 1138 4
|Белоусов Андрей 149 4
|Сахненко Сергей 91 4
|Смирнов Алексей 269 4
|Лашин Ренат 87 4
|Пехтерев Сергей 56 4
|Фурсенко Андрей 128 4
|Осеевский Михаил 350 3
|Попов Сергей 166 3
|Чемезов Сергей 147 3
|Шведов Александр 46 3
|Силуанов Антон 84 3
|Лихачев Алексей 44 3
|Лебедев Георгий 57 3
|Мельников Алексей 74 3
|Покровский Иван 136 3
|Калмыкова Вероника 4 3
|Никитин Глеб 52 3
|Орлов Станислав 59 3
|Кравцов Алексей 35 3
|Шойтов Александр 116 3
|Алкснис Виктор 70 3
|Кудрявцев Алексей 40 3
|Степашин Сергей 31 3
|Якунин Владимир 25 3
|Кузьмин Леонид 6 3
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463228, в очереди разбора - 724339.
Создано именных указателей - 199225.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.