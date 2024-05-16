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Национальный проект

СОБЫТИЯ


16.05.2024 Административная поддержка нацпрограммы «Цифровая экономика» и нацпроектов обойдется в 50 миллиардов

23 млрд руб. на Центр национальных проектов АНО «Аналитический центр при Правительстве» (АЦ) получит из федерального бюджета в 2020-2030 гг., 23,6 млрд руб. на создание и функционирование Центра национальных прое
09.08.2023 Чтобы эффективно тратить бюджетные деньги, власти создадут ИТ-систему ценой в полтора миллиарда

Затраты на систему мониторинга национальных проектов На создание информационной аналитической системы мониторинга реализации
17.11.2020 «Барс груп» обеспечила интеграцию региональной системы «Управление национальными проектами» с ГИИС «Электронный бюджет»

ии «Ростех», обеспечила автоматическую загрузку паспортов федеральных и региональных проектов, предоставляемых ГИИС «Электронный бюджет» на Единый портал бюджетной системы РФ, в региональную систему «Управление национальными проектами». Теперь пользователям не требуется обновлять информацию по проектам вручную. Субъекты РФ в автоматическом режиме получают актуальные данные паспортов проекто
22.05.2019 «Барс груп» разрабатывает цифровой инструмент для контроля за исполнением национальных проектов

азателей. В рамках подсистемы будет организован единый подход к контролю за достижением результатов национальных проектов в рамках выделенных средств из бюджетов всех уровней, а также из внебюд
20.08.2007 «РегионКом» реализует масштабный проект в Пензенской области

аммного комплекса для аналитического приложения к системе электронного документооборота «Мониторинг национальных проектов» Управления информатизации Пензенской области. В рамках проекта предпол
28.04.2007 Систему реализации нацпроектов автоматизируют по полной

икационной инфраструктуры Федеральной службы охраны. Как сообщается в распоряжении Правительства, необходимость автоматизации процессов информационного обеспечения управления реализацией приоритетных национальных проектов обусловлена, в частности, ограниченностью сроков их выполнения, а также организационной и территориальной рассредоточенностью органов исполнительной власти и организаций,

18.10.2006 E-правительство начнется с е-медицины

авление в государственной деятельности. В тоже время, национальный проект позволяет оценить, насколько важно внедрение информационных технологий в таких чувствительных для общества сферах». На старте национальных проектов большое внимание уделялось созданию системы мониторинга, причем речь шла о мониторинге в реальном масштабе времени. На сегодняшний день такой единой системы мониторинга не
23.12.2005 Мининформсвязи "оцифрует" соц. сферу

На этой неделе состоялось заседание президиума Совета при президенте РФ по реализации приоритетных национальных проектов. Глава Мининформсвязи Леонид Рейман представил первому зампредседателя правительства г-ну Медведеву предложения по использованию ИКТ в приоритетных национальных проектах.

21.12.2005 Леонид Рейман: Интернет в каждом строящемся новом доме

21 декабря 2005 года состоялось заседание президиума Совета при президенте РФ по реализации приоритетных национальных проектов. Министр информационных технологий и связи РФ Леонид Рейман представил первому заместителю председателя правительства РФ г-ну Медведеву предложения по использованию ИКТ в 

Публикаций - 392, упоминаний - 402

Национальный проект и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10948 45
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 31
Microsoft Corporation 25775 21
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 18
Oracle Corporation 7074 18
Yandex - Яндекс 9215 15
9594 14
МегаФон 10742 13
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 13
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 11
HP Inc. 5883 10
Беспилотные авиационные системы 93 9
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 9
Softline - Софтлайн 3743 9
Ростелеком - РТКомм.РУ 387 9
Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 598 9
SAP SE 5601 8
ИКС 538 8
IBM - International Business Machines Corp 9699 8
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 8
ICL ГК - ICL Group 481 8
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1461 8
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 7
Крок - Croc 1964 7
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 484 7
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 7
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 1084 7
Cisco Systems 5372 6
Huawei 4675 6
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 6
Ростех - Росэлектроника - НЦИ - Национальный центр информатизации 439 6
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 646 6
Google LLC 12688 6
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 917 6
Samsung Electronics 11064 5
Dell EMC 5180 5
Восход ФГБУ НИИ 721 5
Lenovo Group 2446 5
Intel Corporation 12811 5
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2145 5
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 19
РЖД - Российские железные дороги 2096 13
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1755 12
Почта России ПАО 2370 11
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 6
Газпром ПАО 1493 6
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 5
Национальные приоритеты АНО 27 5
РВК - Российская венчурная компания 571 4
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 4
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 4
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 4
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 493 4
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 4
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 342 4
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 207 4
Infor-media Russia - Информ-Медиа 20 3
Фонд развития игровых технологий и киберспорта РОФ 3 3
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 3
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 267 3
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 328 3
Boeing 1031 3
ПСБ - Промсвязьбанк 963 3
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 461 3
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 458 3
Renault Groupe 166 3
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 263 3
Superjob - Суперджоб 858 3
УВЗ - УралВагонЗавод - Научно-производственная корпорация имени Ф.Э. Дзержинского 127 3
Рестэк ВО - Рестэк Выставочное объединение 30 3
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 3
МТС Трэвел - MTS Travel 292 3
Афонин, Божор и партнеры - АБП 18 2
ВТБ - Почта Банк 514 2
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 551 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2948 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 2
МКБ - Московский кредитный банк 657 2
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 2
Mercedes-Benz Group - Daimler AG - Даймлер АГ - Daimler-Benz - Даймлер-Бенц АГ - Daimler-Chrysler - ДаймлерКрайслер Автомобили РУС 251 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 112
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6540 82
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 72
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 65
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 40
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 37
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3901 33
Федеральное казначейство России 1949 22
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 21
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 19
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 18
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 18
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 17
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 17
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 15
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 15
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 13
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 12
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 12
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 12
Федеральное собрание Российской Федерации 318 12
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 12
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 614 11
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 364 11
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 10
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 758 10
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 342 10
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 9
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения Российской Федерации 300 9
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 9
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 9
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 8
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 8
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 8
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 8
Совет при президенте Российской Федерации 205 8
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 386 8
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 518 8
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 292 7
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Минсельхозпрод РФ 275 6
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 9
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 7
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 5
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 181 4
АМККТ - Ассоциация Международный конгресс качества телекоммуникаций - Международный консультативный комитет телеграфии связь 7 4
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 3
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 3
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 3
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 141 3
Опора России - ОООМиСП - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 80 3
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 3
Российский Союз Молодежи - Общероссийская общественная организация 9 3
Московская ассоциация предпринимателей 9 3
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 78 2
ЦТЛ - АЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 55 2
ИРСИ - Институт Развития Свободы Информации 33 2
РУСАДА РАА - Российское антидопинговое агентство 1 1
Лига зеленых брендов 1 1
ВЭО России - Вольное экономическое общество России - ВЭО Москвы - Вольное экономическое общество Москвы 14 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 1
Единая Россия - Политическая партия 321 1
Linux Foundation - Free Standards Group 206 1
OpenPOWER Foundation - Consortium 48 1
РФС - Российский футбольный союз - Сборная России по футболу 53 1
SNIA - Storage Networking Industry Association 34 1
ОНФ - Общероссийский народный фронт 46 1
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 106 1
Справедливая Россия — За правду - российская политическая партия 109 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
PCI-SIG - Peripheral Component Interconnect Special Interest Group 23 1
OpenCAPI Consortium 13 1
СоюзМаш России - Союз машиностроителей России 57 1
Gen-Z Consortium 11 1
The Valuable 500 - глобальная инициатива по продвижению инклюзивного подхода и предоставлению равных возможностей 5 1
Лига содействия оборонным предприятиям 9 1
Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 64 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53874 161
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26227 147
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25784 119
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 87
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22555 76
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 52
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 49
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 46
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 44
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 39
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 36
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 35
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 34
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 34
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 33
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7385 31
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 30
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 29
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12903 28
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16977 28
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6480 27
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 27
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 27
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9302 25
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 25
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1903 24
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 23
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3822 23
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 23
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 22
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2769 22
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2511 22
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16235 22
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7459 21
Smart City - Cognitive City - CityTech - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1587 21
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2702 21
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3583 21
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 20
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5638 20
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 20
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 45
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 24
Linux OS 11533 20
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 19
Правительство Москвы - ЦГУ - Цифровое государственное управление - региональный проект города Москвы 320 16
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 12
Федеральное казначейство России - ЭБ ГИИС ЕПБС - Единый портал бюджетной системы РФ - Электронный бюджет Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 265 12
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 744 10
ГАСУ - ГАС Управление - Государственная информационная система управления целевыми программами - ФЦП АИС - Автоматизированная информационная система сопровождения Федеральной целевой программы 70 10
Microsoft Windows 16882 9
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 9
Microsoft Office 4170 8
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 555 8
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1045 7
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 370 7
Baikal Electronics - Байкал-M - Baikal-M - микропроцессор для рабочих станций BE-M 254 6
Базальт СПО - BaseALT - Альт Платформа - Альт ОС 658 5
Новые облачные технологии - МойОфис 958 5
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1597 5
Google Android 15243 4
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 4
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 4
Naumen SD - Naumen Service Desk - NauRP - NauServiceDesk 200 4
Apple iPhone 6 4861 4
НКТ - Р7-Офис 543 4
Космическая связь - Экспресс-А - серия геостационарных телекоммуникационных спутников 392 4
ALMI AlterOS 117 4
Microsoft Windows 2000 8678 4
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы 140 4
ФЦП Электронное правительство России - Федеральная целевая программа 141 4
Apple iOS 8583 3
Intel x86 - архитектура процессора 2151 3
ФСО РФ - Официальный интернет-портал правовой информации 146 3
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 1034 3
Baikal Electronics - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 370 3
Федеральное казначейство России - ГИС ГМП ФК - Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах 279 3
Минстрой РФ - Стройкомплекс РФ - ГИСОГД - Государственная информационная система обеспечения градостроительной деятельности - ИСОГД - АИС ОГД - Автоматизированная информационная система обеспечения градостроительной деятельности 65 3
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 454 3
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5725 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 731 3
Путин Владимир 3454 51
Рейман Леонид 1065 24
Григоренко Дмитрий 249 21
Медведев Дмитрий 1665 20
Мишустин Михаил 787 14
Шадаев Максут 1210 11
Носков Константин 241 6
Чернышенко Дмитрий 580 6
Шалманов Сергей 202 6
Щеголев Игорь 699 5
Абакумов Евгений 227 5
Моторко Андрей 73 5
Гарбузов Анатолий 167 4
Акимов Максим 192 4
Никифоров Николай 1138 4
Белоусов Андрей 149 4
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Фурсенко Андрей 128 4
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Чемезов Сергей 147 3
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