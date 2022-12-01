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Национальный проект



01.12.2022 Главой холдинга «РТ-Проектные технологии» стал Олег Менжинский 1
29.11.2022 Проектный офис Правительства России использует технологии Naumen 1
10.11.2022 Лучшие проекты и решения получили премии CNews Awards 2022 1
09.08.2022 Какие выгоды может извлечь крупный и средний бизнес из ситуации на ИТ-рынке? 1
18.07.2022 «билайн» выпустил ESG-отчет за 2021 год 1
17.06.2022 «билайн» и главы регионов объединили усилия в развитии цифровой среды 1
17.05.2022 ICL построит завод с объемом производства до 1 млн изделий в год 1
12.05.2022 В контакт-центре Казначейства России заработал чат-бот Naumen 1
01.04.2022 Для возрождения электронной отрасли России власти обратились к опыту Госплана СССР 1
18.02.2022 Как власти потратят 411 млрд руб. на цифровизацию российского госуправления 1
15.02.2022 При поддержке Росатома в Мурманской области запущена электронная система информирования жителей о реализации нацпроектов 1
14.02.2022 «Русгидро» отказалось от поставок Astra Linux и «Р7-офиса». Компанию подозревают в пристрастии к скандально известному ПО 1
01.02.2022 Мониторинг законодательства в области ИКТ за январь 2022 года 1
12.01.2022 Sitronics Group вошла в состав рабочей группы «Умный город» Минстроя России 1
21.12.2021 Три модели сканеров производства концерна «Автоматика» внесены в реестр Минпромторга 1
17.12.2021 Концерн «Автоматика» представил новый процессорный модуль E2C3-COM 1
17.11.2021 Россияне смогут подключаться к спутниковому интернету без разрешения властей 1
28.10.2021 Станет ли госсектор драйвером развития российского рынка BI 1
Импортозамещение в госсекторе. Как Федеральное казначейство перешло на отечественную ITSM-систему 1
25.10.2021 Концерн «Автоматика» создал тонкую материнскую плату на основе процессора «Байкал-М» 1
21.10.2021 Tele2 обеспечила М11 связью 5G Ready 1
14.10.2021 Подтверждена совместимость компьютеров ICL с «Ред ОС» 1
24.09.2021 Как в России потратят 54 млрд рублей на изучение мозга и его связь с компьютером 1
15.09.2021 Владимир Месропян возглавит направление GR в «Мегафоне» 1
09.09.2021 Sitronics Group начала сотрудничество с Ульяновской областью в сфере цифровой трансформации 1
30.08.2021 Мониторинг ПИР: как «Аэрофлот» цифровизировал программу инновационного развития 1
19.07.2021 В ФИОП «Роснано» назначен генеральный директор 1
19.07.2021 МойОфис и AstraLinux запустили комплексное решение для импортозамещения с обучением в Академии АйТи 1
14.07.2021 Разработчики «железа» для «закона Яровой» создают российский процессор за десятки миллиардов рублей 1
05.07.2021 Путин включил информбезопасность в число приоритетов Стратегии национальной безопасности России 1
23.06.2021 Пять отечественных разработчиков представили многоместные импортонезависимые рабочие станции для МФЦ 1
18.06.2021 ОМП представит на конференции ЦИПР информационный киоск на базе российского процессора «Байкал-М» и устройства на платформе «Аврора» 1
02.06.2021 Вышел рейтинг «CNews100: Крупнейшие ИТ-компании России 2021». Выручка участников перевалила за 2 триллиона 1
28.05.2021 Гознак и Uniteller представили платформу для проектов Карты жителя 1
28.05.2021 Выручка 100 крупнейших российских ИТ-компаний впервые преодолела порог в ₽2 трлн 1
25.05.2021 Казначейство России осуществило миграцию ITSM-системы на российскую платформу Naumen 1
24.05.2021 ИТ-компании требуют запретить вузам и школам покупать иностранные ноутбуки 1
28.04.2021 Республика Татарстан автоматизирует контроль результатов нацпроектов при поддержке «AT Consulting Восток» 1
20.04.2021 Регионы разработали планы популяризации ИТ-специальностей 1
14.04.2021 Концерн «Автоматика» нарастил выручку от реализации гражданской продукции на 6% 1

Публикаций - 241, упоминаний - 241
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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