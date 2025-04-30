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Моторко Андрей
Моторко Андрей и организации, системы, технологии, персоны:
|Евтушенко Олег 143 2
|Путин Владимир 3230 2
|Протасов Сергей 9 1
|Голубцов Иван 1 1
|Кабанов Владимир 178 1
|Жолобов Андрей 5 1
|Братухин Иван 7 1
|Ковалев Дмитрий 36 1
|Смирнов Павел 45 1
|Шалимов Юрий 1 1
|Кирсанов Василий 1 1
|Калачев Константин 1 1
|Белов Александр 74 1
|Тимиров Марат 6 1
|Иванов Михаил 105 1
|Лужецкий Георгий 1 1
|Шепелев Анатолий 1 1
|Трошин Алексей 12 1
|Симакин Евгений 1 1
|Рустамов Рустам 432 1
|Батыров Ринат 1 1
|Почивалов Юрий 1 1
|Медведев Дмитрий 1657 1
|Некрасов Александр 5 1
|Мовтян Борис 7 1
|Ручков Владимир 1 1
|Балахонова Ирина 1 1
|Золотницкий Евгений 7 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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