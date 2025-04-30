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Моторко Андрей



30.04.2025 Минобороны требует 90 миллионов у ИТ-концерна «Автоматика» 1
20.06.2023 На калужских предприятиях концерна «Автоматика» произошли кадровые изменения 1
08.02.2023 Система «Форпост» получила одобрение ФСТЭК 1
13.01.2023 Предприятию концерна «Автоматика» вручена благодарность от Дмитрия Медведева за сбор гумпомощи для участников СВО 1
12.01.2023 «Росэлектроника» разработала новые антенные системы для водного и железнодорожного транспорта 1
16.12.2022 «Росэлектроника» оснастит станками ЧПУ образовательные учреждения Пензенской области 1
11.11.2022 На уфимском предприятия концерна «Автоматика» освоена технология селективной пайки 1
14.10.2022 «Росэлектроника» начала продажи защищенного приложения для мобильных устройств «Колибри-SIP» 1
29.09.2022 «Росэлектроника» начала выпуск фискальных накопителей с функцией моментальной проверки маркировки 1
02.09.2022 Более 80 студентов пройдут обучение в концерне «Автоматика» в новом учебном году 1
30.08.2022 Уфимское предприятие концерна «Автоматика» возглавил новый руководитель 1
24.08.2022 «Росэлектроника» выпустила опытную партию IP-видеокамер 1
19.08.2022 «Росэлектроника» показала ИТ-систему, способную отражать до 8 млн кибератак в сутки 1
30.06.2022 Концерн «Автоматика» разработал новые очистители воздуха 1
09.06.2022 Кибербезопасность «Безопасного города» обеспечит «Форпост» 1
27.05.2022 Концерн «Автоматика» разработал стенд для испытаний АСУ для нефтегазового комплекса 1
21.04.2022 Воронежское предприятие концерна «Автоматика» получило льготы от государства 1
20.04.2022 Калужское предприятие концерна «Автоматика» выпустило новый телекоммуникационный шкаф 1
15.04.2022 Концерн «Автоматика» включен в реестр ИТ-компаний 1
14.04.2022 «Булат» концерна «Автоматика» включен в перечень системообразующих предприятий России 1
01.04.2022 «Булат» концерна «Автоматика» вошел в реестр ИТ-компаний 1
25.03.2022 Виртуализация рабочих мест с VeiL Connect и VeiL VDI будет работать на базе «Ред ОС» 1
22.03.2022 Самарское предприятие концерна «Автоматика» получило право на господдержку в качестве ИТ-организации 1
11.03.2022 «Масштаб» представил эффективные решения в области импортозамещения для построения ИТ-инфраструктуры и организации дистанционной работы 1
10.03.2022 Концерн «Автоматика» подтвердил российское происхождение интеллектуального счетчика электроэнергии «Булат-32» 1
09.03.2022 Концерн «Автоматика» и университет Минцифры создадут отечественные криптопроцессоры 1
09.03.2022 «Ростех» совместно с «Каскадом» и МТУСИ создают отечественные защищенные криптопроцессоры 1
11.02.2022 «Автоматика» в несколько раз увеличила объем поставок УЗИ-сканеров 1
01.02.2022 Минпромторг подтвердил статус ТОРП двух изделий концерна «Автоматика» 1
31.01.2022 Система цифровизации производства «Платон» получила свидетельство о госрегистрации 1
14.01.2022 Смоленский завод радиодеталей возглавил Георгий Лужецкий 1
24.12.2021 Концерн «Автоматика» и «С-терра сиэспи» заключили соглашение о технологическом партнерстве в области обеспечения ИБ 1
23.12.2021 Концерн «Автоматика» передал свыше 30 экспонатов Музею криптографии 1
21.12.2021 Три модели сканеров производства концерна «Автоматика» внесены в реестр Минпромторга 1
17.12.2021 Концерн «Автоматика» представил новый процессорный модуль E2C3-COM 1
02.12.2021 Концерн «Автоматика» завершил испытания новых ружей для подводной охоты 1
25.10.2021 Концерн «Автоматика» создал тонкую материнскую плату на основе процессора «Байкал-М» 1
22.10.2021 «Автоматика» представила серверы на базе «Эльбрусов» и системы противодействия БЛА 1
15.10.2021 Концерн «Автоматика» получил исключительные права на систему обнаружения компьютерных атак «Форпост» 1

Публикаций - 72, упоминаний - 73

Моторко Андрей и организации, системы, технологии, персоны:

Ростех - Автоматика Концерн 1661 70
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3237 69
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1177 20
Ростех - Автоматика - Сигнал НПП - Научно-производственное предприятие 22 7
Ростех - Швабе Холдинг - Shvabe 229 7
Ростех - Росэлектроника - НЦИ - Национальный центр информатизации 423 7
Ростех - Автоматика - КалугаПрибор 48 6
Ростех - Автоматика - Электроприбор ПО - Пензенское производственное объединение 58 6
Ростех - ОПК - Объединённая приборостроительная корпорация 324 6
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие - ВНИИС - Воронежский научно-исследовательский институт связи 390 6
Ростех - Автоматика - НИИ Масштаб - Научно-исследовательский институт 121 5
ИКС - Форпост 74 5
Ростех - Автоматика - Магнетрон УЗМ - Уфимский завод микроэлектроники - Прогресс БПО - Башкирское производственное объединение 36 5
Ростелеком - Булат НИЦ 29 3
СИП РС - Самарское Инновационное предприятие Радиосистем 11 3
Ростелеком 9881 2
IVA Technologies - ИВА - ИВКС 251 2
Каскад КПЗ АО - Краснодарский приборный завод 123 2
Data Matrix - Дата Матрикс 78 1
ТрекМарк 6 1
Элемент ГК - НИПС - Новосибирский институт программных систем 33 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2023 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 379 1
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology 926 1
ICL ГК 403 1
S-Terra CSP - С-Терра СиЭсПи 98 1
Ростех - Автоматика Концерн - НацТех - Национальные Технологии 55 1
Ростех - Автоматика - НТ 3 1
BQ - Bright & Quick - Новая линия 394 1
Ред Софт - Red Soft 778 1
ICL Techno - АйСиЭл Техно - Завод вычислительной техники 103 1
ХайТэк - Hi-Tech 203 1
Ростех - Автоматика Концерн - СЗР - Смоленский завод радиодеталей 1 1
Ростех - РЭК - Радиоэлектронный кластер 41 1
Beckhoff - Beckhoff Automation 38 1
Связь ТК 1 1
Лаборатория кибербезопасности АСУ ТП 9 1
SAGA Robotics - САГА Роботикс 2 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 432 7
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 275 7
УВЗ - УралВагонЗавод - Научно-производственная корпорация имени Ф.Э. Дзержинского 111 7
Ростех - ОДК - Объединённая двигателестроительная корпорация 151 7
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 220 7
Ростех - Вертолеты России 168 7
Ростех - Калашников ГК - Калашников Концерн - Ижевский машиностроительный завод - Ижмаш НПО - Ижевский машзавод - Ижевский механический завод - Ижевский оружейный завод 57 6
Ростех - Автоматика - КЭМЗ - Калужский электромеханический завод 39 5
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 255 2
ChemChina - Pirelli SpA - Пирелли Таер Руссия 40 2
Boeing 1013 2
Renault Groupe 160 2
Airbus Group - Airbus Industries 226 2
Mercedes-Benz Group - Daimler AG - Даймлер АГ - Daimler-Benz - Даймлер-Бенц АГ - Daimler-Chrysler - ДаймлерКрайслер Автомобили РУС 245 2
Ростех - Автоматика - ВНИИ Вега - Воронежский НИИ 14 2
Газпром нефть 633 1
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 138 1
ИКС - Музей криптографии и вычислительной техники 6 1
Газпром ПАО 1361 1
РусГидро ПАО - ГидроОГК 313 1
Ростех - ОАК - ТАНТК имени Г.М. Бериева - Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Г. М. Бериева 21 1
АСТ ГОЗ - Автоматизированная система торгов государственного оборонного заказа 113 1
Сплав НПО им. А.Н. Ганичева - Сплав ГНПП 7 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3022 7
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6057 7
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11961 6
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4606 4
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4334 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5047 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3028 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2954 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1378 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1864 1
Ростех - Рособоронэкспорт - Росвооружение - Промэкспорт 117 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1667 1
Организация Варшавского договора - Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи от 14 мая 1955 года до 1 июля 1991 года 24 1
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