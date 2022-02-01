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Минпромторг подтвердил статус ТОРП двух изделий концерна «Автоматика»

Минпромторг России подтвердил статус изделий российского производства (ТОРП) в отношении коммутатора BS7500-48X6Q и маршрутизатора BR100-24F-6X, произведенных компанией «Булат» концерна «Автоматика» госкорпорации «Ростех». Ведомство также продлило их нахождение в реестре радиоэлектронной продукции. Благодаря этим мерам изделия могут поставляться, в том числе и на предприятия, где на основании постановления Правительства России №1224, действует запрет на использование иностранных товаров и услуг для нужд обороны страны и безопасности государства.

Коммутатор BS7500-48X6Q имеет оптимальное количество интерфейсов (48 портов 10 Gigabit Ethernet и 6 портов 40 Gigabit Ethernet), повышенную надежность и отказоустойчивость питания и охлаждения, что позволяет использовать его в сетях средних и крупных предприятий, а также в сетевой инфраструктуре датацентров. Маршрутизаторы серии BR100 предназначены для работы в магистральных мультисервисных сетях операторов связи, корпоративных сетей и датацентров. BR100-24F6X располагает 24 портами Gigabit Ethernet и 6 портами 10 Gigabit Ethernet, обеспечивает отказоустойчивое питание и охлаждение, достаточную производительность, масштабирование, широкий набор протоколов маршрутизации и MPLS.

«Многие изделия, выпускаемые в контуре холдинга концерна «Автоматика», создаются в рамках политики импортозамещения, объявленной президентом России. Они полностью соответствуют требованиям заказчиков. Оборудование можно использовать как в коммерческих, так и в государственных структурах в открытых и закрытых сетях связи, – сказал генеральный директор концерна «Автоматика» Андрей Моторко. – Подтверждение статуса телекоммуникационного оборудования российского происхождения позволит продукции компании «Булат» принимать участие в конкурсных процедурах на поставки изделий предприятиям, отказавшимся от иностранных аналогов».

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