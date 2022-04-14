«Булат» концерна «Автоматика» включен в перечень системообразующих предприятий России

Компания «Булат» концерна «Автоматика», по итогам заседания Правительственной Комиссии, признана организацией, соответствующей критериям системообразующего предприятия и включена в соответствующий список. Об этом CNews сообщили представители концерна «Автоматика».

Компания «Булат» разрабатывает и производит высокотехнологичное инфраструктурное оборудование для построения телеком- и ИТ-систем, а также внедряет «под ключ» интеграционные проекты любой сложности. Продукцией предприятия является сетевое оборудование, серверы и СХД, базовые станции, интеллектуальные приборы учета и устройства интернета вещей.

«Нахождение в данном списке позволит компании получать такие меры государственной поддержки, как субсидии для возмещения затрат на производство товаров, выполнение работ, оказание услуг; отсрочка по уплате налогов и авансовых платежей; государственные гарантии по кредитам или облигационным займам, – сказал генеральный директор Концерна «Автоматика» Андрей Моторко. – Сегодня российские компании ощущают активную поддержку государства. Мы уверены, что наука и промышленность воспользуются предоставленными возможностями и достигнут больших успехов».

В 2020 г. в рамках поддержки российской экономики были разработаны меры поддержки организаций, оказывающих существенное влияние на развитие экономики страны, а также обеспечивающих наибольшую занятость в своих отраслях. Их отбор и учет ведется в специализированном списке – реестре системообразующих организаций экономики России, утверждаемом Правительственной комиссией по повышению устойчивости развития российской экономики. В 2022 г. этот перечень расширяется для защиты отечественных промышленных предприятий от недружественных действий иностранных государств и международных организаций.

***

Виктор Корсаков, «Рэйдикс»: Переход на SDS — лучший способ оптимизации СХД в условиях дефицита «железа» Цифровизация

Концерн «Автоматика» специализируется на информационной безопасности, разработке и производстве технических средств и систем засекреченной связи, защищенных информационно-телекоммуникационных систем, а также систем автоматизированного управления специального назначения. В продуктовой линейке компании: устройства шифрования, решения информационной безопасности, системы защищенной видеоконференцсвязи, защищенные автоматические телефонные станции, системные решения «Безопасный город», «Умный город», «Интернет вещей», оборудование для автоматизации избирательных процессов, системные решения по обеспечению безопасности и мониторингу состояния объектов инфраструктуры, спутниковое оборудование и другая продукция.

Госкорпорация «Ростех» – крупнейшая промышленная компания России. В 2022 г. отмечает 15 лет со дня основания. Объединяет более 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Ключевые направления деятельности – авиастроение, радиоэлектроника, медицинские технологии, инновационные материалы и др. В портфель корпорации входят такие известные бренды, как «АвтоВАЗ», «КамАЗ», ОАК, «Вертолеты России», ОДК, «Уралвагонзавод», «Росэлектроника», «Швабе», концерн «Калашников» и др. Продукция корпорации поставляется более чем в 100 стран мира. Почти треть выручки компании обеспечивает экспорт высокотехнологичной продукции.