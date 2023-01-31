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Список системообразующих предприятий РФ
СОБЫТИЯ
|31.01.2023
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На российские ОС и СУБД перешла ничтожная часть системообразующих предприятий
Прогресс невелик Только 1,7% субъектов критической информационной инфраструктуры (КИИ) и 3% системообразующих предприятий полностью заменили иностранные операционные системы (ОС) и системы управления базами данных (СУБД) на отечественные. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на иссле
|16.05.2022
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Минцифры объявило отбор банков для участия в программе льготного кредитования системообразующих ИТ-компаний
Минцифры России объявило отбор банков для участия в программе льготного кредитования системообразующих ИТ-компаний. Программа реализуется в рамках исполнения указа Президента Рос
|14.04.2022
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«Булат» концерна «Автоматика» включен в перечень системообразующих предприятий России
организаций, оказывающих существенное влияние на развитие экономики страны, а также обеспечивающих наибольшую занятость в своих отраслях. Их отбор и учет ведется в специализированном списке – реестре системообразующих организаций экономики России, утверждаемом Правительственной комиссией по повышению устойчивости развития российской экономики. В 2022 г. этот перечень расширяется для защиты
|26.06.2020
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В России появилось 10 новых системообразующих компаний в ИТ и телекоме. Полный список
вновь внесло изменение в перечень системообразующих предприятий России в области информации и связи Перечень системообразующих организаций российской экономики в сфере информации и связи впервы
|21.04.2020
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Названы 79 системообразующих компаний России в ИТ и телекоме. Список
ерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минкомсвязи) России сформировало перечень системообразующих организаций российской экономики в сфере информации и связи. Об этом говори
|21.04.2020
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Российские айтишники попросили включить SAP в перечень системообразующих компаний
истемообразующая компания Российское представительство немецкой компании SAP может войти в перечень системообразующих организаций, подготавливаемый российскими властями. С соответствующей прось
|26.12.2008
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ИТ-компании не попали в «лист спасения» правительства
Список «системообразующих предприятий», которые могут претендовать на государственную поддержку, был
Список системообразующих предприятий РФ и организации, системы, технологии, персоны:
|Путин Владимир 3454 24
|Шадаев Максут 1210 13
|Мишустин Михаил 787 10
|Чернышенко Дмитрий 581 9
|Паршин Максим 323 7
|Рыбаков Дмитрий 15 6
|Осеевский Михаил 350 4
|Мальков Антон 46 4
|Ляпунов Игорь 132 4
|Шпак Василий 279 4
|Овчинский Владислав 230 3
|Макаров Валентин 251 3
|Калинин Александр 189 3
|Бадалов Андрей 66 3
|Кириченко Игорь 58 3
|Гольцов Александр 84 3
|Козак Николай 209 3
|Лавров Владимир 111 3
|Мельников Евгений 24 3
|Юсупов Ренат 125 3
|Бигун Егор 14 2
|Киров Евгений 6 2
|Мерещенко Сергей 10 2
|Морарь Максим 25 2
|Родионова Любовь 14 2
|Панин Максим 4 2
|Касперская Наталья 319 2
|Арлазаров Владимир 290 2
|Носков Константин 241 2
|Парфентьев Алексей 183 2
|Чаркин Евгений 317 2
|Белоусов Андрей 149 2
|Абакумов Евгений 227 2
|Попов Сергей 166 2
|Березин Максим 144 2
|Ускова Ольга 174 2
|Смирнов Алексей 269 2
|Макар Герман 11 2
|Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 457 2
|Лашин Ренат 87 2
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