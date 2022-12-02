Индексная книга CNews*
Список системообразующих предприятий РФ
Публикаций - 173, упоминаний - 183
Список системообразующих предприятий РФ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Чернышенко Дмитрий 412 7
|Путин Владимир 2696 6
|Мишустин Михаил 466 3
|Хинштейн Александр 73 2
|Zak Igal - Зак Игал 16 1
|Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 243 1
|Массух Илья 215 1
|Комлев Николай 67 1
|Копосов Максим 22 1
|Пригожин Евгений 6 1
|Безбогов Сергей 13 1
|Носков Константин 230 1
|Сонк Алексей 5 1
|Городничий Виктор 8 1
|Андреев Сергей 63 1
|Симоненко Вячеслав 32 1
|Newsom Gavin - Ньюсом Гэвин 5 1
|Шувалов Игорь 69 1
|Макаров Валентин 188 1
|Касперский Евгений 300 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 10985 3
|TAdviser - Центр выбора технологий 285 3
|Коммерсантъ - Издательский дом 1166 2
|The Verge - Издание 498 1
|Forbes - Форбс 623 1
|NYT - The New York Times 999 1
|Минцифры РФ - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 195 1
|Минцифры РФ - НИИР ФГУП - ЦНИИС ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт связи 70 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1209791, в очереди разбора - 896042.
Создано именных указателей - 104941.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1209791, в очереди разбора - 896042.
Создано именных указателей - 104941.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.