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Список системообразующих предприятий РФ

Список системообразующих предприятий РФ


02.12.2022 Efsol автоматизировала бюджетирование в компании «Максимателеком» с помощью «1С:Управление холдингом» 1
30.11.2022 VS Robotics представила ИИ-генератор скриптов для робота-оператора 1
16.11.2022 Компания DCLogic запустила направление по интеграции корпоративных программных продуктов «Мой офис» для российских компаний. 1
09.11.2022 CNews выпустил рейтинг доходов 185 федеральных ИТ-чиновников 1
24.10.2022 Всех российских получателей госденег на инновации учтут в едином реестре. Зачем это нужно 1
11.10.2022 Минцифры объявило, сотрудники каких именно ИТ-компаний получат бронь от частичной мобилизации 1
27.09.2022 Минцифры опубликовало перечень ИТ-специальностей, не подлежащих частичной мобилизации 1
24.09.2022 Глава Минцифры взял на личный контроль повестки ИТ-шникам, имеющим право на отсрочку от частичной мобилизации 1
23.09.2022 Минцифры пояснило, какие именно ИТ-шники не пойдут служить 1
23.09.2022 ИТ-шники оказались в приоритете. Многим из них частичная мобилизация больше не грозит 1
30.08.2022 Распадская угольная компания внедрила в систему безопасности видеосервер на российском процессоре 1
08.08.2022 «Айтеко» и SimpleOne заключили договор о сотрудничестве 1
04.08.2022 Власти вложат 300 миллионов в анализ опасностей для российских ГИС 1
19.07.2022 Smart Engines объявила о поиске партнеров-интеграторов для импортозамещения систем распознавания в России 1
04.07.2022 Как оцифровывать архивы с помощью российских платформенных решений? 1
28.06.2022 Власти разработали требования к ИБ-руководителям корпораций: Обязательно профильное высшее образование и ответственность за разглашение гостайны 1
20.06.2022 Компания Tegrus и корпорация «Галактика» заключили соглашение о сотрудничестве 1
08.06.2022 Минцифры открыло на Госуслугах раздел, где можно получить все льготы для ИТ-компаний 1
08.06.2022 РСПП создает рабочую группу по вопросам кибербезопасности 1
01.06.2022 Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за май 2022 года 2
25.05.2022 Цифровизация «Татспиртпрома»: переход в облака МТС сохранил производителю 5 млн рублей 1
24.05.2022 У ОТР сменился владелец 1
20.05.2022 Правительство выделит 3,5 млрд руб. на поддержку медиаотрасли 1
16.05.2022 Власти придумали, как резко упростить ввоз смартфонов и ПК в Россию 1
16.05.2022 Минцифры объявило отбор банков для участия в программе льготного кредитования системообразующих ИТ-компаний 2
04.05.2022 Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за апрель 2022 года 2
04.05.2022 Путин объявил в стране тотальную реформу кибербезопасности 1
28.04.2022 «Билайн» продал свою башенную инфраструктуру 1
14.04.2022 «Булат» концерна «Автоматика» включен в перечень системообразующих предприятий России 1
11.04.2022 У принадлежащего «Ростелекому» и «Ростеху» производителя телеком-«железа» вдвое рухнули выручка и прибыль 1
31.03.2022 «РУСТЭК» запускает партнерскую программу для сохранения бизнеса российских облачных провайдеров в связи с уходом зарубежных вендоров 1
25.03.2022 Разработан законопроект, ограничивающий выезд ИТ-специалистов из России. Минцифры против 1
25.03.2022 Вице-премьер Чернышенко: перед Правительством и отраслью стоит важнейшая задача – добиться суверенитета отечественной радиоэлектронной промышленности 1
24.03.2022 Уральский бизнес обживается в российских облаках 1
21.03.2022 Власти наделят разработчиков «Эльбрусов» и «Байкалов» мощнейшими государственными льготами 1
14.03.2022 Вице-премьер Чернышенко: важнейшая задача отечественной микроэлектроники – развитие своих продуктов и ускоренное импортозамещение 1
09.03.2022 Властям России предложили, как спасти сотрудников ИТ-компаний от невыплат зарплат 1
15.12.2021 Группа «Самолет» внедрила технологию, позволяющую нанимать сотрудников по всему миру 1
14.12.2021 Холдинг «Газпром-Медиа» и «МаксимаТелеком» создали совместное предприятие по развитию продуктов на основе данных 1
18.11.2021 Системообразующая ИТ-компания России выходит на рынок ИБ, составив конкуренцию Infowatch и «Ростелеком-Солар» 1

Публикаций - 173, упоминаний - 183

Список системообразующих предприятий РФ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 9991 8
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2730 8
МТС - Мобильные ТелеСистемы 9322 8
Крок - Croc 1683 7
IBM - International Business Machines Corp 9167 6
Microsoft Corporation 23395 5
Yandex - Яндекс 5551 5
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4099 4
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра 770 4
Элемент ГК - Elementec 25 4
Huawei 3459 4
Samsung Electronics 9667 3
Telegram Group 999 3
VK - Mail.ru Group 3185 3
Softline - Софтлайн 2032 3
SAP SE 4833 3
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2531 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7990 3
Галактика - Корпорация 1410 3
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1342 2
Lenovo Group 2151 2
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2471 2
Apple Inc 11103 2
BSS - Банк Софт Системс - БСС 536 2
VK - Mail.ru Цифровые технологии 83 1
InnoSTage - Инностейдж 38 1
GS Group - General Satellite - Дженерал Сателайт 216 1
KPMG 244 1
GAFAM - Big Tech - Google, Amazon, Facebook, Apple и Microsoft 15 1
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 888 1
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 355 1
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2631 1
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 545 1
Forcepoint - Stonesoft 45 1
Т1 Иннотех - Дататех 35 1
Dr.Web - Доктор Веб 1208 1
Элвис НПЦ - Электронные вычислительно-информационные системы 231 1
Информзащита 678 1
Red Hat 1224 1
DEPO Computers - Депо Электроникс 560 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5696 11
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2333 10
РЖД - Российские железные дороги 1598 8
Почта России ПАО 1973 7
Альфа-Банк 1579 3
Самолёт ГК 1649 3
Газпром ПАО 1144 3
IKEA - ИКЕА 145 2
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 557 2
Мегаполис ТК 199 1
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 181 1
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 141 1
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 183 1
Nordea Bank - Нордеа Банк 91 1
СИНХ - Связьинвестнефтехим 14 1
Сургутнефтегаз - СНГ 223 1
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 343 1
Ростех - ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр - Рыбинск Моторс, Люлька-Сатурн, Рыбинские моторы 112 1
Открытие ФК - Росгосстрах 291 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1001 1
Ренессанс Страхование 119 1
Винзавод - Центр современного искусства 8 1
АТБ - Азиатско-Тихоокеанский Банк 49 1
Ростех - Калашников ГК - Ижевский машиностроительный завод 34 1
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие 320 1
ВТБ - ВТБ24 660 1
ПСБ - Промсвязьбанк 727 1
Western Union - Вестерн Юнион 127 1
X5 Group 804 1
McDonald’s - Макдоналдс 193 1
VK Delivery club 217 1
Ситимобил - Служба такси 146 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 842 1
Hyundai Motor 332 1
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 231 1
УВЗ - УралВагонЗавод - Научно-производственная корпорация имени Ф.Э. Дзержинского 106 1
Tesla Motors 336 1
Аэрофлот - Aeroflot - авиакомпания 704 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 17684 46
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 8917 35
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10300 15
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3628 15
Президент Российской Федерации 3492 14
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2790 14
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2419 7
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3039 6
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1626 5
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1578 5
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2330 5
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2924 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2657 3
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2320 3
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1511 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2363 3
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2006 2
МВД РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации 1166 2
Верховный суд Российской Федерации 777 2
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 696 2
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1916 2
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 719 2
U.S. Department of Commerce NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 314 1
Ивановская областная Дума 5 1
Администрация Президента РФ 976 1
Таможня - Таможенная служба 1022 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1200 1
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 313 1
Правительство Московской области - Губернатор Московской области 119 1
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 196 1
Федеральное казначейство России 1540 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1603 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 235 1
Губернатор Калифорнии - органы государственной власти штата Калифорнии США 28 1
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - Главный центр специальной связи - Служба специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации 116 1
Россвязь - Федеральное агентство связи 716 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 416 3
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 545 2
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 202 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2561 1
АКАР - Ассоциация коммуникационных агентств России 79 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 11431 40
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 52542 25
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 38237 21
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 7934 18
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 9403 16
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10812 14
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 17304 10
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 12783 10
Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 6818 9
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 3355 9
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 3779 8
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок 5774 8
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 9995 7
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 10669 7
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 4992 7
Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 4905 6
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии, системы 7679 6
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп 12995 6
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы 7664 5
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Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный искусственный интеллект - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 2087 5
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 5779 5
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические системы - Инженерно-технические средства 8517 5
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3177 5
ГИС - Геоинформационная система - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS 635 5
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 2628 5
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 3958 5
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 1013 4
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов 3780 4
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 7352 4
Системная интеграция - Системный интегратор - ИТ-интегратор 11249 4
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения 1263 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 19430 4
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями 4156 3
Контактный центр - Колл-центр - Call-center 2771 3
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии 652 3
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 6185 3
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 2545 3
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2305 3
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 2598 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 3986 9
Linux OS 8153 8
Microsoft Windows 2000 12612 7
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 982 5
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS 1218 4
Microsoft SQL Server 1466 4
Google Android 12432 3
Microsoft Office 3405 3
Apple iOS 6722 2
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4339 2
Oracle Java - язык программирования 2751 2
Microsoft Windows 2528 2
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1453 1
SAP ERP HCM - Human Capital Management - mySAP HR - mySAP Human Resources 191 1
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 704 1
Apache HTTP Server - Apache Web Server 506 1
Microsoft Dynamics NAV - Microsoft Business Solutions Navision 549 1
IBM Tivoli 278 1
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги 762 1
Сбер - ЮMoney - ЮKassa - Яндекс.Касса 135 1
Baikal - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 285 1
Ростелеком-Солар - Solar inRights - (ранее Jet inView Identity Manager) 56 1
ESET NOD32 Antivirus - Антивирусная программа 460 1
Tesla Model 3 38 1
Apache Hadoop 371 1
Яндекс.Директ 238 1
Tesla Model Y 6 1
Tesla Model S 67 1
Tesla Model X 20 1
Новые облачные технологии - МойОфис 464 1
Независимый регистратор ГИС - Государственная информационная система 56 1
Positive Technologies - MaxPatrol SIEM - MaxPatrol Security Information and Event Management 200 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 323 1
ESET NOD32 Smart Security Business Edition 131 1
WhatsApp Messenger 835 1
Aladdin JaCarta СКЗИ 326 1
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 727 1
CNews - Market.CNews - ИТ-маркетплейс 183 1
InnoSTage CyberART SOC - Центр предотвращения киберугроз 21 1
Сбер - Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 590 1
Чернышенко Дмитрий 412 7
Путин Владимир 2696 6
Мишустин Михаил 466 3
Хинштейн Александр 73 2
Zak Igal - Зак Игал 16 1
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 243 1
Массух Илья 215 1
Комлев Николай 67 1
Копосов Максим 22 1
Пригожин Евгений 6 1
Безбогов Сергей 13 1
Носков Константин 230 1
Сонк Алексей 5 1
Городничий Виктор 8 1
Андреев Сергей 63 1
Симоненко Вячеслав 32 1
Newsom Gavin - Ньюсом Гэвин 5 1
Шувалов Игорь 69 1
Макаров Валентин 188 1
Касперский Евгений 300 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39002 25
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13077 13
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 49969 11
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 14676 7
Беларусь - Белоруссия 4165 7
Казахстан - Республика 4750 6
Россия - РФ - Российская федерация 121478 5
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 12777 4
Германия - Федеративная Республика 11760 4
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1368 3
Армения - Республика 1352 3
Япония 12847 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 14925 3
Россия - СФО - Новосибирск 3663 2
Россия - СФО - Омская область 560 2
Китай - Тайвань 3659 2
Бразилия - Федеративная Республика 2082 2
Нидерланды 3287 2
Россия - ЦФО - Тульская область 1051 2
Земля - планета Солнечной системы 9676 2
Россия - ЦФО - Ивановская область 432 2
Россия - СЗФО - Калининградская область 1011 1
Россия - ЮФО - Республика Крым 766 1
Россия - ПФО - Казань 2333 1
США - Калифорния 4511 1
США - Калифорния - Сан-Франциско 1384 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 1028 1
Россия - ПФО - Марий Эл Республика 356 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3420 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1617 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1402 1
Чехия - Чешская Республика 1276 1
Россия - СФО - Омская область - Омск 993 1
США - Техас 967 1
Польша - Республика 1770 1
Россия - УФО - Екатеринбург 3285 1
США - Калифорния - Фримонт 15 1
Россия - ПФО - Самарская область 1101 1
Россия - ЦФО - Московская область - Балашиха 296 1
Румыния 709 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 10554 47
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 10010 17
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3151 13
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 8815 12
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3083 12
Юриспруденция - Jurisprudence 6158 7
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail 19430 7
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 2658 6
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 8847 5
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 7390 5
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Аутплейсмент - Outplacement 2129 4
НДС - Налог на добавленную стоимость 1827 4
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 3371 4
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 864 4
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Aviation industry - Aircraft construction 3783 3
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы 2975 3
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана 486 2
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 4909 2
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность 1736 2
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Sustainable Forestry Initiative - Инициатива устойчивого лесопользования 703 2
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1786 2
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4225 2
Машиностроение - Машиностроительные предприятия - Mechanical engineering - Machine-building enterprises 501 1
Судостроение - кораблестроение - судоремонтные предприятия 120 1
Астрономия - Космос - Космические технологии и исследования - Ракетостроение 9317 1
Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 428 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 2516 1
Ergonomics - Эргономика 1488 1
Атомная энергетика - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction 2615 1
Доступный интернет - Бесплатный доступ к социально значимым сайтам 521 1
ЭПЛ - электронный путевой лист 11 1
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 411 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1153 1
ОГЭ - Основной государственный экзамен - ГИА - Государственная итоговая аттестация 71 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 4072 1
Цифровой регион - Федеральный проект 63 1
Федеральный закон 257-ФЗ Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 1188 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 5122 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 841 1
Образование в России 767 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10985 3
TAdviser - Центр выбора технологий 285 3
Коммерсантъ - Издательский дом 1166 2
The Verge - Издание 498 1
Forbes - Форбс 623 1
NYT - The New York Times 999 1
IDC - International Data Corporation 4840 1
Juniper Research 501 1
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 195 1
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - ЦНИИС ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт связи 70 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 863 4
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 411 1
GeekBrains 76 1
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
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