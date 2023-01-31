Список системообразующих предприятий РФ

Прогресс невелик Только 1,7% субъектов критической информационной инфраструктуры (КИИ) и 3% системообразующих предприятий полностью заменили иностранные операционные системы (ОС) и системы управления базами данных (СУБД) на отечественные. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на иссле

«Булат» концерна «Автоматика» включен в перечень системообразующих предприятий России организаций, оказывающих существенное влияние на развитие экономики страны, а также обеспечивающих наибольшую занятость в своих отраслях. Их отбор и учет ведется в специализированном списке – реестре системообразующих организаций экономики России, утверждаемом Правительственной комиссией по повышению устойчивости развития российской экономики. В 2022 г. этот перечень расширяется для защиты