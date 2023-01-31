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Список системообразующих предприятий РФ

Список системообразующих предприятий РФ

СОБЫТИЯ


31.01.2023 На российские ОС и СУБД перешла ничтожная часть системообразующих предприятий

Прогресс невелик Только 1,7% субъектов критической информационной инфраструктуры (КИИ) и 3% системообразующих предприятий полностью заменили иностранные операционные системы (ОС) и системы управления базами данных (СУБД) на отечественные. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на иссле
16.05.2022 Минцифры объявило отбор банков для участия в программе льготного кредитования системообразующих ИТ-компаний

Минцифры России объявило отбор банков для участия в программе льготного кредитования системообразующих ИТ-компаний. Программа реализуется в рамках исполнения указа Президента Рос
14.04.2022 «Булат» концерна «Автоматика» включен в перечень системообразующих предприятий России

организаций, оказывающих существенное влияние на развитие экономики страны, а также обеспечивающих наибольшую занятость в своих отраслях. Их отбор и учет ведется в специализированном списке – реестре системообразующих организаций экономики России, утверждаемом Правительственной комиссией по повышению устойчивости развития российской экономики. В 2022 г. этот перечень расширяется для защиты

26.06.2020 В России появилось 10 новых системообразующих компаний в ИТ и телекоме. Полный список

вновь внесло изменение в перечень системообразующих предприятий России в области информации и связи Перечень системообразующих организаций российской экономики в сфере информации и связи впервы
21.04.2020 Названы 79 системообразующих компаний России в ИТ и телекоме. Список

ерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минкомсвязи) России сформировало перечень системообразующих организаций российской экономики в сфере информации и связи. Об этом говори
21.04.2020 Российские айтишники попросили включить SAP в перечень системообразующих компаний

истемообразующая компания Российское представительство немецкой компании SAP может войти в перечень системообразующих организаций, подготавливаемый российскими властями. С соответствующей прось
26.12.2008 ИТ-компании не попали в «лист спасения» правительства

Список «системообразующих предприятий», которые могут претендовать на государственную поддержку, был


Публикаций - 328, упоминаний - 346

Список системообразующих предприятий РФ и организации, системы, технологии, персоны:

9594 25
Ростелеком 10948 18
Microsoft Corporation 25775 17
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1139 15
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 14
IBM - International Business Machines Corp 9699 13
Oracle Corporation 7074 13
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 13
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 12
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 12
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1225 12
Softline - Софтлайн 3743 11
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1208 10
Крок - Croc 1964 10
Cisco Systems 5372 9
Yandex - Яндекс 9216 9
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 9
SAP SE 5601 8
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 8
ОТР ГК - ОТР 2000 227 8
Broadcom - VMware 2610 7
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1778 7
Telegram Group 2940 7
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 950 7
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 7
Восход ФГБУ НИИ 721 6
Huawei 4676 6
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1351 6
Diasoft - Диасофт 1144 6
ИВК - Информационная внедренческая компания 202 6
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 1084 6
Галактика - Корпорация 1545 6
АйТи 1519 6
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 599 5
МегаФон 10742 5
ЦКИКТ - ЦКИТ АНО - Центр Компетенций по Импортозамещению в сфере ИКТ - ЦРВ ППО - Центр развития и внедрения промышленного программного обеспечения 150 5
HP Inc. 5883 5
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 5
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 783 5
SearchInform - СёрчИнформ - ранее СофтИнформ 520 5
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 25
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 16
Почта России ПАО 2370 12
РЖД - Российские железные дороги 2096 10
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 9
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 9
Газпром ПАО 1493 7
Альфа-Банк 1979 7
Деловые Линии ГК 93 7
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 6
ВТБ - Почта Банк 514 6
ГПБ - Газпромбанк 1273 6
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 622 6
ВТБ - ВТБ24 671 6
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 5
Группа Самолет 106 5
МГУ Научный парк - Научный Парк Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова 25 4
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 4
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 4
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 4
Ростех - ОДК - Объединённая двигателестроительная корпорация 175 4
Ингосстрах СПАО 478 4
Комос Групп 27 3
Ростех - ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр - Рыбинск Моторс, Люлька-Сатурн, Рыбинские моторы - ОМО им. П.И. Баранова - Омское моторостроительное объединение имени П.И. Баранова 137 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 3
МКБ - Московский кредитный банк 657 3
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 3
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 497 3
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 3
Visa International 1993 3
Русагро Группа Компаний 379 3
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 3
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 3
ПСБ - Промсвязьбанк 963 3
Газпром нефть 725 3
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 525 3
Транснефть 335 3
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 220 3
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 342 3
IKEA - ИКЕА 171 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 78
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 48
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 43
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 33
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 29
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 26
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 25
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 23
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 16
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 12
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 12
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 11
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 10
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 758 10
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 10
Федеральное казначейство России 1949 10
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 9
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 9
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 9
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 8
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 8
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 7
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 7
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 7
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 213 6
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 6
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 6
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 6
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 388 6
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 5
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 284 5
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 583 4
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 4
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 4
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 4
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 448 4
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 4
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 4
Минтранс РФ - Росавиация - ФАВТ - Федеральное агентство воздушного транспорта 153 4
Ростех - Рособоронэкспорт - Росвооружение - Промэкспорт 121 4
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 6
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 6
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 5
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 126 3
Ассоциация пользователей и разработчиков CD-ROM-продукции 4 3
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 2
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 181 2
SoGo - Open Source Groupware 8 2
Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 64 2
Гильдия Управляющих Документацией РОО - Региональная общественная организация 84 1
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 1
RISC-V International - RISC-V Foundation - Ассоциация независимых разработчиков программного обеспечения и вычислительной техники на основе микроархитектуры 51 1
АКППОО - Ассоциация КП ПОО - Ассоциация крупнейших потребителей программного обеспечения и оборудования 22 1
АКИТ РФ - Ассоциация кластеров, технопарков и ОЭЗ России - Ассоциация технопарков в сфере высоких технологий 20 1
ФСП - Федерация спортивного программирования 10 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 61 1
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 1
АКАР - Ассоциация коммуникационных агентств России - РАРА - Российской ассоциации рекламных агентств 104 1
ЦТЛ - АЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 55 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
Apache Software Foundation - ASF 231 1
МКС - Медиа-коммуникационный союз 25 1
РосСХД АНО - Консорциум российских разработчиков систем хранения данных (СХД) 21 1
BIAN - Banking Industry Architecture Network 9 1
IASP - International Association of Science Parks - Международная Ассоциация Научных Парков - Международная ассоциация технопарков 7 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53875 157
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 142
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 122
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 95
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 85
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 58
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 56
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 48
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 43
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 40
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 39
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 38
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 36
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 36
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 34
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 32
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 31
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 31
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 30
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 28
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 28
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5132 27
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 26
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 26
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 26
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8282 25
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2769 25
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 24
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 23
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6238 22
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6480 20
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 20
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 20
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 7060 20
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 20
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4394 20
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7460 19
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6684 19
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5638 19
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14267 19
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 21
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 14
Linux OS 11533 13
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5725 12
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 12
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 10
Microsoft Windows 16882 10
Microsoft Exchange - MS Exchange 1846 10
Новые облачные технологии - МойОфис 958 9
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 7
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 7
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 7
FreePik 1841 6
Базальт СПО - BaseALT - Альт Платформа - Альт ОС 658 6
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 6
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1684 6
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 6
Google Android 15243 5
Oracle Java - язык программирования 3469 5
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 744 5
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 370 5
ИВК Юпитер Крипто 32 5
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1044 4
Apple iOS 8583 4
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1672 4
CNews - CNewsMarket - ИТ-маркетплейс 776 4
Microsoft Office 365 1042 4
НКТ - Р7-Офис 543 4
Интерфакс СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний 297 4
Галактика ERP - Галактика Enterprise Resource Planning 147 4
Правительство Москвы - ЦГУ - Цифровое государственное управление - региональный проект города Москвы 320 4
ФГИС ЕСНСИ - Единая система нормативной справочной информации 51 4
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 1034 4
Новые облачные технологии - МойОфис Почта Mailion - МойОфис Почта Мейлион 153 4
Microsoft Windows 2000 8678 4
Независимый регистратор ГИС - Государственная информационная система 60 4
Минцифры РФ - Russoft.ru - маркетплейс российского ПО 9 3
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1045 3
Microsoft Office 4170 3
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1287 3
Путин Владимир 3454 24
Шадаев Максут 1210 13
Мишустин Михаил 787 10
Чернышенко Дмитрий 581 9
Паршин Максим 323 7
Рыбаков Дмитрий 15 6
Осеевский Михаил 350 4
Мальков Антон 46 4
Ляпунов Игорь 132 4
Шпак Василий 279 4
Овчинский Владислав 230 3
Макаров Валентин 251 3
Калинин Александр 189 3
Бадалов Андрей 66 3
Кириченко Игорь 58 3
Гольцов Александр 84 3
Козак Николай 209 3
Лавров Владимир 111 3
Мельников Евгений 24 3
Юсупов Ренат 125 3
Бигун Егор 14 2
Киров Евгений 6 2
Мерещенко Сергей 10 2
Морарь Максим 25 2
Родионова Любовь 14 2
Панин Максим 4 2
Касперская Наталья 319 2
Арлазаров Владимир 290 2
Носков Константин 241 2
Парфентьев Алексей 183 2
Чаркин Евгений 317 2
Белоусов Андрей 149 2
Абакумов Евгений 227 2
Попов Сергей 166 2
Березин Максим 144 2
Ускова Ольга 174 2
Смирнов Алексей 269 2
Макар Герман 11 2
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 457 2
Лашин Ренат 87 2
Россия - РФ - Российская федерация 166167 299
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 58
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 28
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 25
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 22
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 21
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 21
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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