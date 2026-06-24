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Все категории 196621
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ЭнергоРынок

СОБЫТИЯ


24.06.2026 МТС запустила платформу для выхода предприятий на оптовый энергорынок 1
03.06.2008 10 июня пройдет конференция «Электроэнергетика – потребителям» 1
19.05.2008 10 июня пройдет конференция «Электроэнергетика – потребителям» 1
28.04.2008 10 июня пройдет конференция «Электроэнергетика – потребителям» 1
09.04.2008 16 апреля состоится форум «Информационные технологии и измерение в электроэнергетике» 1
02.04.2008 16 апреля состоится форум «Информационные технологии и измерение в электроэнергетике» 1
26.03.2008 16 апреля состоится форум «Информационные технологии и измерение в электроэнергетике» 1
05.12.2006 В Москве прошла конференция IT Team Energy 1
14.11.2006 27 ноября откроется конференция IT Team Energy 1

Публикаций - 9, упоминаний - 9

ЭнергоРынок и организации, системы, технологии, персоны:

РАО ЕЭС России ПАО - ГВЦ Энергетики - Центр регионального развития и структурирования ИТ 68 5
Microsoft Corporation 25682 2
HP Inc. 5868 2
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1206 2
Интертех НЦИТ - Научный Центр Интернет-Технологий 52 2
ICL КПО ВС - АйСиЭл КПО ВС - Казанское производственное объединение вычислительных систем 161 2
IBM - International Business Machines Corp 9672 2
Cisco Systems 5349 2
ПМСофт 60 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5575 2
FTS - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Fujitsu Technology Group - Fujitsu Technology Systems - Fujitsu Computers - Fujitsu Computer Systems - Fujitsu Computer Products 786 2
Verysell IT Projects - Верисел Проекты 109 2
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1127 2
Citrix Systems 863 2
Крок - Croc 1955 2
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1409 2
НКК - ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS Business Integrator - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 625 2
9486 2
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 648 2
Hitachi Data Systems - HDS - Хитачи Дата Системс 419 2
СО ЕЭС ОДУ - Объединенное диспетчерское управление энергосистемы - СО ЕЭС ЦДУ - Центральное диспетчерское управление Единой энергетической системы 29 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15509 1
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп - Sciener - Сайнер - Файномика 32 1
ISG - Integrated Services Group - АйЭсДжи 92 1
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России - Единая энергетическая система России - Единая национальная электрическая сеть (ЕНЭС) РФ 324 5
РусГидро ПАО - ГидроОГК 370 2
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 717 2
Лукойл - ЭЛ5-Энерго - Энел Россия - Конаковская ГРЭС - Невинномысская ГРЭС - Среднеуральская ГРЭС - Азовская ВЭС - Кольская ВЭС - ОГК-5 33 1
ОГК-2 - ОГК-6 - Красноярская ГРЭС-2 - Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии - Рязанская, Псковская, Новомичуринская, Новочеркасская, Сургутская, Череповецкая, Ставропольская, Киришская, Серовская ГРЭС, ГРЭС-24 57 1
Интер РАО ЕЭС ПАО 369 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5390 3
Минэнерго РФ - Росэнерго - Федеральное агентство по энергетике России 8 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64038 5
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 1395 4
КИПиА - АСКУЭ - АИИС КУЭ - АИИСКУЭ - Автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета электроэнергии - ИСУЭЭ, Интеллектуальная система учета (умные счетчики, смартсчетчик) ЭЭ - ИПУЭ, Интеллектуальные приборы учета ЭЭ 423 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35665 2
Стандартизация - Standardization 2322 1
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3545 1
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 2370 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12054 1
EAI - Enterprise Application Integration - Интеграция приложений предприятия 118 1
EAM - Enterprise Asset Management - Plant Asset Management software - Система управления промышленными активами - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования - УФАП - Управление фондами и активами предприятия 1097 1
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 1940 1
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3562 1
CGI - Common Gateway Interface - общий интерфейс шлюза для связи внешней программы с веб-сервером 105 1
Кибербезопасность - СОИБ - Система обеспечения информационной безопасности 972 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2534 1
Монахова Елена 6 1
Дятлов Сергей 18 1
Ровных Евгений 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 164338 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47239 3
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3431 2
Энергетика - Energy - Energetically 5781 7
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57065 6
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Энергосбыт - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2088 4
Федеральный закон 171-ФЗ, 234-ФЗ, 250-ФЗ - ЗОЗПП - О защите прав потребителей 277 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26974 3
Торговля оптовая - Wholesale trade 1252 3
Электроэнергетика - Тепловая электростанция - теплоэнергетика, теплоснабжение - теплоэлектроцентраль, ТЭЦ 206 3
CRM - Клиентоориентированность - Клиентоориентированный сервис - Клиентоцентричность 370 3
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8430 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6520 2
Список системообразующих предприятий РФ 325 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15825 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17982 1
Рыночная капитализация - Market capitalization 553 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6108 1
Экономический эффект 1311 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11534 2
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1452259, в очереди разбора - 728134.
Создано именных указателей - 196621.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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