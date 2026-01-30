Получите все материалы CNews по ключевому слову
СО ЕЭС ОДУ Объединенное диспетчерское управление энергосистемы СО ЕЭС ЦДУ Центральное диспетчерское управление Единой энергетической системы
Филиал АО «СО ЕЭС» «Объединенное диспетчерское управление энергосистемы Центра» (ОДУ Центра) обеспечивает функционирование и развитие ЕЭС России в пределах операционной зоны Центра, в которую входят регионы: Белгородская, Брянская, Владимирская, Вологодская, Воронежская, Ивановская, Калужская, Костромская, Курская, Орловская, Липецкая, Рязанская, Смоленская, Тамбовская, Тверская, Тульская и Ярославская области, а также Москва и Московская область.
Электроэнергетический комплекс образуют 144 электростанции мощностью 5 МВт и выше, 2269 электрических подстанций 110–750 кВ и 2774 линий электропередачи 110–750 кВ общей протяженностью 88956 км. Суммарная установленная мощность электростанций ОЭС Центра составляет 50407 МВт (по данным на 01.10.2023). Площадь территории операционной зоны ОДУ Центра – 795,9 тыс. кв. км, в городах и населенных пунктах, расположенных на ней, проживает 41,4 млн человек.
Создано именных указателей - 189842.
