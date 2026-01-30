Разделы

СО ЕЭС ОДУ Объединенное диспетчерское управление энергосистемы СО ЕЭС ЦДУ Центральное диспетчерское управление Единой энергетической системы


Филиал АО «СО ЕЭС» «Объединенное диспетчерское управление энергосистемы Центра» (ОДУ Центра) обеспечивает функционирование и развитие ЕЭС России в пределах операционной зоны Центра, в которую входят регионы: Белгородская, Брянская, Владимирская, Вологодская, Воронежская, Ивановская, Калужская, Костромская, Курская, Орловская, Липецкая, Рязанская, Смоленская, Тамбовская, Тверская, Тульская и Ярославская области, а также Москва и Московская область.

Электроэнергетический комплекс образуют 144 электростанции мощностью 5 МВт и выше, 2269 электрических подстанций 110–750 кВ и 2774 линий электропередачи 110–750 кВ общей протяженностью 88956 км. Суммарная установленная мощность электростанций ОЭС Центра составляет 50407 МВт (по данным на 01.10.2023). Площадь территории операционной зоны ОДУ Центра – 795,9 тыс. кв. км, в городах и населенных пунктах, расположенных на ней, проживает 41,4 млн человек.

СОБЫТИЯ

30.01.2026 Конференция CNews «Информационная безопасность 2026» состоится 25 февраля 1
20.01.2023 Системный оператор внедрил цифровую технологию СМЗУ для увеличения степени использования пропускной способности сети в южной части Московской энергосистемы 2
22.10.2020 Топ-менеджер «Яндекс.денег» и Альфа-банка взяла под контроль финтехнологии «Почты России» 1
25.09.2017 «СО ЕЭС» внедрит систему мониторинга ИТ-инфраструктуры с помощью «Техносерва» 1
03.07.2017 «Интер РАО» и СО ЕЭС повысили эффективность сервисного обслуживания c помощью продуктов Naumen 1
13.11.2015 Проект СО ЕЭС и «Техносерва» получил премию CNews Awards в номинации «Территориально-распределенный ЦОД года» 1
14.04.2014 СО ЕЭС оптимизировал ИТ-инфраструктуру диспетчерского управления энергосистемами Востока 1
11.01.2013 Оператор энергосистемы России снова сменил ИТ-директора 1
19.12.2012 Optima создала видеостену для филиала СО ЕЭС Кольское РДУ 1
28.12.2011 В СО ЕЭС сменился ИТ-директор 1
08.09.2011 «АйТи» развернула ИКТ-инфраструктуру в новом здании «Регионального диспетчерского управления энергосистемы Саратовской области» 1
15.08.2011 «Микротест» обучил ИТ-специалистов СО ЕЭС администрированию систем защиты 2
25.08.2010 СО ЕЭС заплатил за IP-сеть 560 млн рублей 2
26.02.2009 Энергетики делают выбор между ИТ-аутсорсингом и инсорсингом 2
31.10.2008 CNews FORUM 2008: ИТ-директоры о кризисе 1
20.03.2008 Жизнь после РАО ЕЭС: энергетики дают ИТ-прогнозы 1
14.02.2008 КРОК построил единую транспортную инфраструктуру для СО-ЦДУ ЕЭС 2
14.12.2007 IT Team Energy: итоги 2
02.10.2007 Энергетики установили мощный суперкомпьютер 1
01.10.2007 20 ноября откроется конференция IT Team Energy 2
13.09.2007 "Инфосьют": как выжить холдингу в период становления? 8
11.05.2007 «Дочка» РАО ЕЭС России перешла на «1С:Предприятие 8» 2
05.12.2006 В Москве прошла конференция IT Team Energy 1
21.11.2006 Siemens Enterprise Communications представляет конвергентные решения на "ВКСС-2006" 3
01.11.2006 Конференция "IT Team Energy" пройдет 27-30 ноября 2
07.12.2005 Псковская ГРЭС автоматизировала учет электроэнергии 2
03.10.2005 Невинномысская ГРЭС внедрит систему СПИ 1
09.03.2004 В РАО " ЕЭС России" завершен первый этап строительства защищенной сети передачи данных 1
23.06.2003 “Verysell Проекты” помогает реформировать РАО ЕЭС России 1

Крок - Croc 1816 8
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5310 6
9086 6
Microsoft Corporation 25315 5
IBM - International Business Machines Corp 9563 5
НКК - ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS Business Integrator - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 608 5
РАО ЕЭС России ПАО - ГВЦ Энергетики - Центр регионального развития и структурирования ИТ 68 5
Dell EMC 5102 4
Cisco Systems 5231 4
Citrix Systems 841 4
Микротест 280 4
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1515 4
FTS - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Fujitsu Technology Group - Fujitsu Technology Systems - Fujitsu Computers - Fujitsu Computer Systems - Fujitsu Computer Products 783 4
ПМСофт 60 4
InfoSuite - Инфосьют 6 3
Broadcom - VMware 2507 3
HP Inc. 5767 3
Oracle Corporation 6896 3
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 641 3
Verysell - Верисел - Merisel CIS 326 3
Verysell IT Projects - Верисел Проекты 107 3
Siemens AG - Siemens Group 2633 3
SAP SE 5454 2
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1190 2
Autodesk 625 2
Xerox - The Haloid Company 1155 2
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1225 2
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1535 2
DEPO Computers - Депо Электроникс 668 2
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1044 2
АйТи 1440 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Элвис-Плюс - Элвис+ 168 2
Hitachi Data Systems - HDS - Хитачи Дата Системс 415 2
BCC - Би.Си.Си. - BCC Company - Business Computer Center - Бизнес Компьютер Центр 168 2
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп - Sciener - Сайнер - Файномика 31 2
ICL КПО ВС - АйСиЭл КПО ВС - Казанское производственное объединение вычислительных систем 159 2
Optima - Оптима - OXS - Optima eXchange Services - Optima Consulting 321 2
HPE Networking - HPE ProCurve 82 2
Интертех НЦИТ - Научный Центр Интернет-Технологий 52 2
Ростелеком 10391 1
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 293 18
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России - Единая энергетическая система России - Единая национальная электрическая сеть (ЕНЭС) РФ 323 13
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 659 10
Интер РАО ЕЭС ПАО 356 5
ОГК-2 - ОГК-6 - Красноярская ГРЭС-2 - Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии - Рязанская, Псковская, Новомичуринская, Новочеркасская, Сургутская, Череповецкая, Ставропольская, Киришская, Серовская ГРЭС 55 5
Лукойл - ЭЛ5-Энерго - Энел Россия - Конаковская ГРЭС - Невинномысская ГРЭС - Среднеуральская ГРЭС - Азовская ВЭС - Кольская ВЭС - ОГК-5 32 4
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 318 4
РусГидро ПАО - ГидроОГК 350 3
Почта России ПАО 2261 2
Россети МРСК Сибири ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири - Красноярскэнерго - Читаэнерго- Алтайэнерго - Алтайэнергосбыт - Кузбассэнерго-РЭС - Бурятэнерго - Хакасэнерго - Омскэнерго - МЭС Сибири 94 2
СО ЕЭС РДУ - Региональные диспетчерские управления энергосистемы 12 2
АТС - Администратор торговой системы оптового рынка электроэнергии 7 1
Интер РАО ЕЭС ПАО - ИГРЭС - Ириклинская ГРЭС 4 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3019 1
Газпром ПАО 1424 1
ВТБ - Почта Банк 504 1
ГПБ - Газпромбанк 1184 1
Альфа-Банк 1885 1
Северсталь ПАО - Severstal 569 1
ПСБ - Промсвязьбанк 908 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 508 1
Global Payments - UCS - United Card Services - КОКК - Компания объединенных кредитных карточек - процессинговая компания 109 1
USM Holdings - Металлоинвест УК - горно-металлургический холдинг 118 1
Мосэнерго ПАО 129 1
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 210 1
ВТБ - ВТБ24 669 1
Россети МРСК Центра ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра - Орелэнерго - Смоленскэнерго - Липецкэнерго - Курскэнерго - Белгородэнерго - Брянскэнерго - Воронежэнерго - Костромаэнерго - Тамбовэнерго - Тверьэнерго - МЭС Центра 200 1
Radisson Blu Slavyanskaya Hotel and Business Centre - Отель Рэдиссон Славянская 293 1
Островок.ру - Ostrovok.ru 110 1
Россети Ленэнерго 1699 1
Allianz - Альянс СК - страховая компания - Альянс РОСНО Жизнь Российское страховое народное общество - РОСНО СК - Страховая компания 259 1
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 292 1
Россети МРСК Северо-Запада - Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада - Карелэнерго - Колэнерго - Вологдаэнерго - Новгородэнерго - Псковэнерго - Боровичские, Валдайские, Старорусские, Ильменские, Великоустюгские электрические 67 1
Интер РАО - Гусиноозёрская ГРЭС 3 1
Тульский хлебокомбинат - Тульский хлебобулочный комбинат 1 1
Газпром энергосбыт 11 1
Северсталь Ресурс 18 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3408 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5271 2
Минэнерго РФ - Росэнерго - Федеральное агентство по энергетике России 8 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12993 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5015 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3492 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6327 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 915 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 346 1
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 357 1
Росрезерв - Федеральное агентство по государственным резервам 53 1
Информика ФГАУ ГНИИ ИТТ - Государственный научно-исследовательский институт информационных технологий и телекоммуникаций 42 1
Минобрнауки РФ - Рособразование - Федеральное агентство по образованию 222 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 138 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6428 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73666 19
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34029 10
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11471 6
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31982 6
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12068 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57453 5
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10137 4
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1452 4
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6696 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23213 4
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3480 4
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12357 4
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3410 4
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4368 4
Стандартизация - Standardization 2243 4
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 6276 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31935 3
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9786 3
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2372 3
Цифровая стратегия - ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий - Цифровая устойчивость 1047 3
Управляемость - Manageability 1955 3
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12402 2
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) - Situation, Dispatch Center - Информационно-аналитическая система ситуационного центра (АС СЦ) - Системы ситуационного управления - Situational management systems 1130 2
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8467 2
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8939 2
ITSM - IT Service Management - Управление ИТ-услугами - ITSMT - IT Service Management Tool 846 2
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7649 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7331 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26101 2
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2881 2
ЦОД ТРК - территориально-распределенные катастрофоустойчивые центры обработки данных - ЦОД Сетевая инфраструктура 349 2
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4323 2
КИПиА - АСКУЭ - АИИС КУЭ - АИИСКУЭ - Автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета электроэнергии - ИСУЭЭ, Интеллектуальная система учета (умные счетчики, смартсчетчик) ЭЭ - ИПУЭ, Интеллектуальные приборы учета ЭЭ 393 2
ЭВМ - Электронно-вычислительная машина - Вычислительные комплексы 1217 2
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2245 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13079 2
ВКСС - Ведомственные и корпоративные информационные системы, сети и средства связи - Корпоративная сеть - Corporate Network - ЕВСПД - Единая ведомственная сеть передачи данных 756 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11590 2
Сеть передачи данных - Data transmission network 3921 2
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 4690 2
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2455 4
СО ЕЭС ЕТРК ЦОД - Единый территориально-распределенный корпоративный центр обработки данных Системного оператора Единой энергетической системы 4 3
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 658 2
BMC Atrium CMDB - BMC Atrium Dashboards and Analytics - Atrium Configuration Management Database 8 1
РАО ЕЭС России ПАО - ОРЭМ - Оптовый рынок электроэнергии и мощности России - ФОРЭМ - Федеральный (общероссийский) оптовый рынок электроэнергии и мощности 17 1
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги - Yandex Money 893 1
Microsoft SQL Server - MS SQL 1728 1
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 569 1
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1402 1
Naumen SD - Naumen Service Desk - NauRP - NauServiceDesk 186 1
Naumen Contact Center IP-АТС - Naumen CC - Naumen Phone - Naumen Skorozvon - Наумен Скорозвон - сервис для холодных продаж 168 1
Cisco UCS - Cisco Unified Computing System - Система унифицированных вычислений 53 1
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1273 1
Cisco Webex - Cisco Webex Meetings - Cisco WebEx Events - Cisco CMS - Cisco Meeting Server - Cisco CMM - Cisco Meeting Manager - Cisco MeetingPlace - Cisco Webex Room - WebEx Communications - Intranets.com 249 1
Cisco Catalyst - Серия коммутаторов 247 1
Ростех - МИКС - Многофункциональный интегрированный комплекс связи 135 1
Microsoft Dynamics 1185 1
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 987 1
Microsoft Office EPM - Microsoft Office Enterprise Project Management - Microsoft Project - MS Project 254 1
Schneider Electric - APC Smart-UPS - серия ИБП 52 1
SAP BO - SAP BusinessObjects - SAP BOBJ - SAP BObjects 242 1
IBM Storage - IBM System Storage 46 1
IBM DataPower 11 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5136 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Элвис-Плюс - Застава АПК - аппаратно-программный комплекс 47 1
Naumen ITAM - Naumen IT Asset Management 3 1
Unify OpenScape UC Suite - Unify OpenScape Voice UC Application - OpenScape Unified Communication - HiPath 96 1
SBI Bank Свой круг 31 1
Fujitsu FlexFrame 21 1
Cisco Works LMS - LAN Management Solution - CiscoWorks Common Services - CiscoWorks VPN Security Management Solution - CiscoWorks NCM - CiscoWorks VMS 31 1
IBM Tivoli 284 1
IBM System eServer BladeCenter 118 1
Intel Xeon MP - Twin Castle 38 1
Cisco Secure PIX Firewall - Cisco Secure Firewall - Cisco Secure Firewall Cloud Native - Cisco PIX - Cisco Private Internet eXchange 39 1
Лигачев Глеб 105 4
Дятлов Сергей 18 4
Абраменко Михаил 3 3
Азерников Денис 5 3
Данилин Алексей 22 2
Павлов Сергей 17 2
Перфилов Александр 7 2
Монахова Елена 6 2
Кондратенко Андрей 3 2
Бродский Олег 1 1
Сулицкая Елена 1 1
Кузовков Максим 3 1
Гриднев Михаил 2 1
Уринсон Яков 5 1
Вергунов Вячеслав 1 1
Лузай Игорь 1 1
Тришанков Лев 1 1
Эйгес Павел 107 1
Рубин Дмитрий 52 1
Вексельберг Виктор 154 1
Корнеев Сергей 84 1
Селютин Александр 60 1
Чернов Александр 16 1
Максимов Вячеслав 15 1
Алтухов Дмитрий 47 1
Лифшиц Евгений 11 1
Попова Мария 141 1
Сечин Игорь 36 1
Ершова Элеонора 67 1
Бочарова Алена 6 1
Бородянский Борис 24 1
Моничев Андрей 2 1
Садовский Алексей 12 1
Широких Алексей 72 1
Лесниченко Максим 11 1
Аксенов Евгений 20 1
Стрелкова Елена 5 1
Артюхов Александр 19 1
Бандурин Гаральд 15 1
Леонтьев Алексей 11 1
Россия - РФ - Российская федерация 158045 20
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46030 9
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53552 2
Европа 24671 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3249 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18763 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8204 2
Россия - УФО - Екатеринбург 4314 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14531 2
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1250 2
Россия - ЦФО - Костромская область 443 2
Россия - СКФО - Ставропольский край - Пятигорск 145 2
Россия - УФО - Свердловская область - Рефтинский посёлок городского типа 5 1
Россия - ЦФО - Тульская область 1306 1
Россия - СЗФО - Вологодская область 755 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3305 1
Германия - Федеративная Республика 12955 1
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 623 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1720 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1909 1
Россия - ЦФО - Курская область 702 1
Россия - ПФО - Самарская область 1477 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 2137 1
Россия - ПФО - Ульяновская область 649 1
Россия - ЦФО - Калужская область 1031 1
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 894 1
Россия - ЦФО - Ивановская область 564 1
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратовский регион 788 1
Россия - ЦФО - Липецкая область 595 1
Россия - ЦФО - Рязанская область 608 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1585 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверская агломерация - Тверской регион 656 1
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимирская агломерация 866 1
Россия - СЗФО - Мурманская область 738 1
Россия - ПФО - Пензенская область 623 1
Австрия - Австрийская Республика 1337 1
Россия - ЦФО - Ярославская область 933 1
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгородская агломерация 698 1
Россия - ЦФО - Тамбовская область 617 1
Россия - ЦФО - Воронежская область 898 1
Энергетика - Energy - Energetically 5528 14
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6281 11
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5893 8
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55059 8
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2017 6
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15225 5
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51315 5
Торговля оптовая - Wholesale trade 1232 5
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1361 4
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3393 4
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6337 4
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2328 4
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 3
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4378 3
Энергетика - Энергообеспечение - Энергопотребление - обеспечение и потребление энергии 993 3
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6683 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7358 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11777 2
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2324 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20407 2
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5297 2
Экономический эффект 1215 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31950 2
Гидроэнергетика - Hydropower - ГРЭС - гидроэлектростанции - гидроэнергетическая технология - hydroelectric power plants 56 2
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3254 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8241 2
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2384 2
Рыночная капитализация - Market capitalization 543 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10404 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5323 1
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1887 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 1065 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6373 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5411 1
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1709 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26004 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5315 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6260 1
MBA - Master of Business Administration - Магистр бизнес-администрирования - EMBA, Executive MBA 492 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10535 1
ЭнергоРынок 8 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11435 1
N+1 - Издание 181 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8406 2
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 795 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1656 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 575 1
МИРБИС - Московская международная высшая школа бизнеса 70 1
НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 269 1
Росатом - ВНИИАЭС - Всероссийский Научно-исследовательский институт по эксплуатации атомных электростанций 21 1
Микротест УЦ - Учебный центр 13 1
МФЮА - Московский финансово-юридический университет - Московская финансово-юридическая академия 23 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1223 2
CNews AWARDS - награда 556 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1416029, в очереди разбора - 727528.
Создано именных указателей - 189842.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

