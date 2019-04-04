Разделы

Naumen ITAM Naumen IT Asset Management


СОБЫТИЯ

Опубликовать описание системы — book@cnews.ru


Цифровизация госсектора 2025 1
04.04.2019 В реестр российского ПО внесена Naumen Service Management Platform 1
03.07.2017 «Интер РАО» и СО ЕЭС повысили эффективность сервисного обслуживания c помощью продуктов Naumen 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Naumen ITAM и организации, системы, технологии, персоны:

Naumen - Наумен 688 2
Интер РАО ИТ - Интер РАО Информационные технологии 5 1
СО ЕЭС ОДУ - Объединенное диспетчерское управление энергосистемы - СО ЕЭС ЦДУ - Центральное диспетчерское управление Единой энергетической системы 28 1
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 291 2
Почта России ПАО 2253 2
Интер РАО ЕЭС ПАО 355 1
Авилон - AGR Automotive Group - АГР - Volkswagen Group Rus - Фольксваген Груп Рус - Фольксваген Компоненты и Услуги - Скания Лизинг - Скания Финанс - Скания Страхование 52 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 656 1
Полюс ПАО - Полюс Золото - Polyus Gold - Алданзолото ГРК - Полюс логистика - Полюс Вернинское - Полюс Красноярск - Полюс Алдан - Полюс Магадан 66 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12917 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73489 2
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5947 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34045 2
ITAM - IT Asset Management - Information Asset Management - Управление ИТ-активами 674 1
Service Desk - Help Desk - Trouble Ticketing - Единая система учета обращений - Сервис деск - Система обслуживания обращений от клиентов и сотрудников 1099 1
ITSM - IT Service Management - Управление ИТ-услугами - ITSMT - IT Service Management Tool 845 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11472 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 5718 1
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 1400 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57451 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7427 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9392 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2823 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6919 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4295 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23213 1
On-premise - Он-премис - модель локального развёртывания программного обеспечения 1008 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17169 1
Naumen SD - Naumen Service Desk - NauRP - NauServiceDesk 186 2
Naumen Contact Center IP-АТС - Naumen CC - Naumen Phone - Naumen Skorozvon - Наумен Скорозвон - сервис для холодных продаж 168 1
Naumen SMP - Naumen Service Management Platform - NSMP 38 1
Naumen SMIA - Naumen Service Management Intelligent Automation - NSMIA 6 1
Naumen DAP - Naumen Data Aggregation Platform 4 1
Naumen ITSM365 46 1
Рубин Дмитрий 52 2
Лигачев Глеб 105 1
Алтухов Дмитрий 47 1
Садовский Алексей 12 1
Мальков Илья 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 157516 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53499 1
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 620 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3221 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14513 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55060 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10356 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5878 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2321 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1357 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7358 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6339 1
Цифровая трансформация - Экономика данных цифровая трансформация государства - Data economy 437 1
Технопарки - инновационные центры и наукограды - Technoparks, innovation centers and science cities - ИТ-кампус - Индустриальный парк 947 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2919 1
Энергетика - Energy - Energetically 5528 1
Социализация - процесс интеграции индивида в социальную систему 142 1
Оптимизация затрат - Cost optimization 920 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11778 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6261 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 320 1
