Naumen Service Management Platform (Naumen SMP) от компании Naumen — low-code платформа создания систем управления бизнес-процессами. Предоставляет механизмы для быстрой разработки процесса — структуры данных, конструкторы интерфейсов, ролевой модели, workflow, обработчики событий и среду для выполнения кода. Включает портал самообслуживания, мобильное приложение, модули планирования, персонализации интерфейса, визуализации связей, механизм импорта и экспорта данных. Сервисный портал Naumen позволяет собирать все запросы и сервисы, в том числе из нескольких ITSM и ESM-систем, в едином интерфейсе, предоставляя централизованный доступ к услугам компании.

Никита Кардашин, Руководитель практики комплексной цифровизации процессов, Naumen "Повышение эффективности бизнес-процессов с использованием импортонезависимых платформ" 29 июня 2022 года на конферени CNews "Low-code и No-code: программисты больше не нужны"