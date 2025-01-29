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Naumen SMP Naumen Service Management Platform NSMP


Naumen Service Management Platform (Naumen SMP) от компании Naumenlow-code платформа создания систем управления бизнес-процессами. Предоставляет механизмы для быстрой разработки процесса — структуры данных, конструкторы интерфейсов, ролевой модели, workflow, обработчики событий и среду для выполнения кода. Включает портал самообслуживания, мобильное приложение, модули планирования, персонализации интерфейса, визуализации связей, механизм импорта и экспорта данных. Сервисный портал Naumen позволяет собирать все запросы и сервисы, в том числе из нескольких ITSM и ESM-систем, в едином интерфейсе, предоставляя централизованный доступ к услугам компании.

 

 

Никита Кардашин, Руководитель практики комплексной цифровизации процессов, Naumen "Повышение эффективности бизнес-процессов с использованием импортонезависимых платформ" 29 июня 2022 года на конферени CNews "Low-code и No-code: программисты больше не нужны"


29.01.2025 Naumen запускает корпоративный портал 1
27.11.2024 Подтверждена совместимость Jatoba и Naumen SMP 2
13.11.2024 «Кофемания» запустила приложение для поваров на базе портальных low-code-технологий Naumen 1
06.11.2024 Naumen запускает новый портал самообслуживания 1
16.09.2024 «Леста Игры» внедрила Naumen SAM для управления программными активами 1
15.02.2024 Обновленная Naumen CX для контакт-центров заменит Avaya и Cisco 1
05.10.2023 Адаптировались к отсутствию иностранного ПО: 70% российских компаний используют low-code разработку 1
13.09.2023 Никита Кардашин, Naumen: ИТ-стратегия — это не реагирование на инциденты, а продолжение стратегии бизнеса 1
02.05.2023 Naumen использует Solar appScreener для проверки безопасности своего ПО 1
07.10.2022 Market.CNews опубликовал рейтинг Low-code платформ 2022 1
29.09.2022 Никита Кардашин, Naumen: «Спросите сотрудников, какой автоматизации им не хватает, и low-code платформы решат этот вопрос» 2
08.07.2022 Мифы о low- и no-code: их возможности явно переоценены 2
07.04.2022 ФПК запустила интеллектуальную систему обработки обращений пассажиров на базе технологий Naumen 1
24.03.2022 ИТ-компания AB’Craft автоматизировала работу с клиентскими обращениями на платформе ITSM 365 1
08.02.2022 «Авантерн телематика» ускорила обработку обращений пользователей систем мониторинга транспорта с помощью ITSM 365 1
07.09.2021 «Мотив» с помощью Naumen создал центр управления клиентским опытом и внутренними процессами 1
09.08.2021 Abbyy централизовала управление ИТ-активами в международных офисах на базе платформы Naumen 1
31.05.2021 Служба ИТ-поддержки «Росгосстраха» перешла на платформу Naumen SMP 1
16.10.2020 Naumen дополнила платформу для автоматизации сервисных и бизнес-процессов Naumen SMP визуальной аналитикой 2
30.07.2020 Газпромбанк научился прогнозировать и управлять рабочей нагрузкой сотрудников благодаря технологиям Naumen 2
28.04.2020 Минпромторг отобрал пять решений Naumen для организации удаленной работы предприятий промышленности 1
25.12.2019 Naumen автоматизировала обработку обращений к финансовому уполномоченному 2
28.11.2019 Российский рынок BPM показал взрывной рост 1
04.04.2019 В реестр российского ПО внесена Naumen Service Management Platform 2
18.01.2019 Платформа для интеллектуального мониторинга и предиктивной аналитики Naumen DAP включена в Единый реестр российского ПО 1
18.12.2018 CNews опубликовал рейтинг крупнейших игроков рынка BPM 1
04.12.2018 Российский рынок BPM ждет взрывной рост 1
28.06.2018 Naumen переводит ITSM на интеллектуальную платформу 2
27.04.2018 ITSM станет опорой при переводе бизнеса в «цифру» 1
29.05.2017 Российские компании рассказали об использовании платформы Naumen SMP 2
10.05.2017 Naumen представила новую версию Service Desk 4.7 для ИТ и бизнеса 1
10.05.2017 Naumen выпустила новую версию Service Desk 4.7 1
26.01.2016 Naumen обновила облачное решение ITSM365 для автоматизации служб поддержки 1
24.01.2012 Naumen внедрила Naumen Service Desk в белорусских банках 1
06.10.2011 Новый Naumen Service Desk обеспечит полноценный мониторинг ИТ-инфраструктуры 1

Публикаций - 35, упоминаний - 44

Naumen SMP и организации, системы, технологии, персоны:

Naumen - Наумен 627 34
ELMA - Элма - Интеллект Лаб - Практика БПМ 221 5
Comindware - Колловэар 154 4
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2161 3
АйТи - Аплана Группа компаний 173 3
Docsvision - ДоксВижн 1008 3
Terrasoft - Террасофт 200 3
ФОРС - Центр разработки 638 3
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1464 3
КСК Технологии 43 2
RKIT Group - РКИТ 18 2
ЦМД-Софт 42 2
Мотив - Екатеринбург-2000 - Екатеринбургская сотовая связь 265 2
8230 2
Rocket science - Рокет Саинс 6 2
Первая Форма - 1Форма 49 2
Softline - Sl Soft - Citeck - Ситек 25 2
SAP SE 5279 1
ServiceNow 89 1
Digital Design - Диджитал Дизайн 538 1
АйТи - Аплана Бизнес решения 11 1
Ланит БиПиЭм - Lanit BPM 39 1
FIS - ФИС - Финансовые Информационные Системы - Финсофт 9 1
K2 - К2РУ - SourceCode 86 1
BPMteam 2 1
Telegram Group 2000 1
EPAM Solutions - EPAM Systems - Effective Programming for America 412 1
Innovative People - Инновейтив Пипл 36 1
IBM - International Business Machines Corp 9442 1
Ростелеком 9710 1
Pega - Pegasystems - Пегасистемс Рус 37 1
Oracle Corporation 6694 1
Directum - Директум 1092 1
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1166 1
Новапорт - Аэропортовая сеть 5 1
Unify Communications - Siemens Enterprise Communications - Siemens Communications - Сименс Энтерпрайз Коммьюникейшнс 266 1
Biocad - Биокад 79 1
Tibco Software 81 1
Camunda - Camunda Services GmbH 25 1
CSC - Corporation 68 1
Почта России ПАО 2116 5
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 266 2
Газпром нефть 620 2
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах 349 2
РЖД ФПК - Федеральная Пассажирская Компания Российские железные дороги 64 2
Авилон - AGR Automotive Group - Volkswagen Group Rus - Фольксваген Груп Рус - Фольксваген Компоненты и Услуги - Скания Лизинг - Скания Финанс - Скания Страхование 49 2
ГПБ - Газпромбанк 1085 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 463 1
Полюс ПАО - Полюс Золото - Polyus Gold - Алданзолото ГРК - Полюс логистика - Полюс Вернинское - Полюс Красноярск 55 1
Мособлгаз ГУП МО 20 1
Шоколадница - Кофе Хауз - Ваби Саби - Panda Express - сеть кофеен - dark kitchen EAZZYPIZZY - Нордфуд 58 1
Antoninus Marcus Aurelius - Антонин Марк Аврелий 8 1
Россети Ленэнерго 1701 1
РЖД - Российские железные дороги 1904 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1337 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 514 1
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 433 1
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 234 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1631 1
OTP Group - ОТП Банк - Инвестсбербанк 241 1
Ингосстрах СПАО 421 1
СОДФУ АНО - Служба обеспечения деятельности финансового уполномоченного Автономная некоммерческая организация 6 1
Интер РАО ЕЭС ПАО 337 1
Ренессанс Страхование 160 1
Акрон ГК - Acron 49 1
Свеза - Sveza 31 1
AB InBev Efes - АБ ИнБев Эфес - САН Инбев 61 1
Ростех - ОДК - Объединённая двигателестроительная корпорация 149 1
Интер РАО - Мосэнергосбыт АО 101 1
КМЗ - Копейский машзавод - Копейский машиностроительный завод 2 1
Finch - Finch.fm - Финч-мелроуз - Финч Мобаил 6 1
Максима Лигал - Maxima Legal 9 1
ГПБ Белгазпромбанк 18 1
Альфа-Банк - Белросбанк АКБ - Франсабанк 9 1
МТБанк 9 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 916 1
Росатом - АтомЭнергоСбыт - Колэнергосбыт - Колэнергосбыт - Смоленскэнергосбыт 15 1
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 285 1
Кофемания 51 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3050 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4104 2
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 331 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11658 1
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства - Официальная гостиница Государственного Эрмитажа 178 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4757 1
Федеральное казначейство России 1778 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1905 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2812 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 340 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 409 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3142 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2994 1
МВД РФ - БСТМ - Бюро специальных технических мероприятий - Бюро спецтехнических мероприятий - МВД РФ Управление К - Управление информационного и оперативно-технического обеспечения - УСТМ 207 1
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 125 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 290 1
ВСС - Всероссийский союз страховщиков 48 1
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FIS Platform - no-code платформа 16 2
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Microsoft Windows 2000 8661 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5190 1
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SAP IBP - SAP Integrated Business Planning 49 1
IBM BPM - IBM Business Process Manager 40 1
Tibco BPM 3 1
ГПБ - IMS - Интегрированные системы управления - Knowledge Space 22 1
Процессные Технологии - Runa WFE 10 1
Naumen Low-code 1 1
Directum Development Studio 1 1
Сбер - СберУниверситет - Edutoria 11 1
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Apple iPhone 6 4861 1
Рубин Дмитрий 51 7
Кардашин Никита 18 7
Кветная Алла 4 3
Копаев Геннадий 16 2
Лапшин Алексей 18 2
Кузнецова Анна 15 2
Пимоненко Борис 7 2
Фитисов Андрей 8 2
Трефилов Алексей 45 1
Новиков Сергей 45 1
Могильник Алексей 1 1
Буняк Анатолий 2 1
Потоцкий Игорь 11 1
Анфиногентов Василий 8 1
Никитин Андрей 45 1
Лигачев Глеб 87 1
Рубинштейн Кирилл 6 1
Петров Евгений 28 1
Федоров Антон 22 1
Золотарев Андрей 13 1
Лыткин Евгений 1 1
Чепакин Андрей 26 1
Истомин Константин 56 1
Зотин Станислав 1 1
Шингарев Павел 16 1
Али Максим 10 1
Зварковский Михаил 6 1
Михеев Андрей 9 1
Селезнев Денис 28 1
Решетников Андрей 6 1
Щипачев Дмитрий 2 1
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Суровцев Владимир 18 1
Рыбалкин Виталий 10 1
Грибанов Петр 2 1
Киселёв Андрей 12 1
Калинин Владислав 2 1
Чернов Даниил 79 1
Лекучев Олег 2 1
Беспалов Антон 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 144512 23
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43224 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14121 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52136 1
Европа 21778 1
Беларусь - Белоруссия 5671 1
Узбекистан - Республика 1727 1
Украина 7615 1
Казахстан - Республика 5533 1
Россия - ЦФО - Московская область - Балашиха 352 1
Россия - УФО - Челябинская область - Копейск 66 1
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 747 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17399 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3105 1
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Добавленная стоимость - рыночная стоимость продукции, произведённой фирмой, за вычетом понесённых затрат вне фирмы 384 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7845 1
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки 1234 1
Страхование - Автострахование - ОСАГО - Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств 372 1
Know how - Ноу-хау - Секрет производства 708 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2349 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8671 1
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1551 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7611 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 310 1
Мобильные системы 115 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8136 4
Forrester Research 821 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 685 1
Сбер - Алгоритмика - Международная школа программирования 31 1
ITMF - IT Management Forum 1 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2008 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2426 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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