Naumen SMP Naumen Service Management Platform NSMP
Naumen Service Management Platform (Naumen SMP) от компании Naumen — low-code платформа создания систем управления бизнес-процессами. Предоставляет механизмы для быстрой разработки процесса — структуры данных, конструкторы интерфейсов, ролевой модели, workflow, обработчики событий и среду для выполнения кода. Включает портал самообслуживания, мобильное приложение, модули планирования, персонализации интерфейса, визуализации связей, механизм импорта и экспорта данных. Сервисный портал Naumen позволяет собирать все запросы и сервисы, в том числе из нескольких ITSM и ESM-систем, в едином интерфейсе, предоставляя централизованный доступ к услугам компании.
Никита Кардашин, Руководитель практики комплексной цифровизации процессов, Naumen "Повышение эффективности бизнес-процессов с использованием импортонезависимых платформ" 29 июня 2022 года на конферени CNews "Low-code и No-code: программисты больше не нужны"
Naumen SMP и организации, системы, технологии, персоны:
|Рубин Дмитрий 51 7
|Кардашин Никита 18 7
|Кветная Алла 4 3
|Копаев Геннадий 16 2
|Лапшин Алексей 18 2
|Кузнецова Анна 15 2
|Пимоненко Борис 7 2
|Фитисов Андрей 8 2
|Трефилов Алексей 45 1
|Новиков Сергей 45 1
|Могильник Алексей 1 1
|Буняк Анатолий 2 1
|Потоцкий Игорь 11 1
|Анфиногентов Василий 8 1
|Никитин Андрей 45 1
|Лигачев Глеб 87 1
|Рубинштейн Кирилл 6 1
|Петров Евгений 28 1
|Федоров Антон 22 1
|Золотарев Андрей 13 1
|Лыткин Евгений 1 1
|Чепакин Андрей 26 1
|Истомин Константин 56 1
|Зотин Станислав 1 1
|Шингарев Павел 16 1
|Али Максим 10 1
|Зварковский Михаил 6 1
|Михеев Андрей 9 1
|Селезнев Денис 28 1
|Решетников Андрей 6 1
|Щипачев Дмитрий 2 1
|Пивоваров Кирилл 5 1
|Суровцев Владимир 18 1
|Рыбалкин Виталий 10 1
|Грибанов Петр 2 1
|Киселёв Андрей 12 1
|Калинин Владислав 2 1
|Чернов Даниил 79 1
|Лекучев Олег 2 1
|Беспалов Антон 3 1
|ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 310 1
|Мобильные системы 115 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8136 4
|Forrester Research 821 1
|CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 685 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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