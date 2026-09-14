Identity Blitz и Naumen подтвердили технологическую совместимость своих решений

Разработчик решений для управления доступом и аутентификацией Identity Blitz и разработчик ПО для бизнеса и органов власти Naumen объявили о полной технологической совместимости платформы управления корпоративными сервисами Naumen Service Management Platform и сервера аутентификации Blitz Identity Provider. Партнёры успешно провели совместные испытания, подтвердившие устойчивую и корректную работу программных продуктов при их интеграции. В результате проведенного тестирования подписан официальный сертификат совместимости, а также подготовлено подробное руководство по подключению решений для пользователей.

Интеграция продуктов отвечает частым запросам клиентов, использующих решения Naumen для автоматизации сервисных процессов и одновременно применяющих Blitz Identity Provider для обеспечения безопасного единого входа и централизованной идентификации. Благодаря проведенному технологическому тестированию заказчики Naumen Service Management Platform смогут бесшовно внедрять решение Blitz Identity Provider в существующую ИТ-инфраструктуру, обеспечивая высокий уровень защиты корпоративных данных, строгое соблюдение регламентов информационной безопасности и удобство авторизации сотрудников без необходимости усложнять архитектуру системы.

«Спрос на надёжные отечественные решения в сфере управления доступом и сервисными процессами динамично растёт, и для наших заказчиков критически важна бесшовная интеграция используемых продуктов. Подтверждение совместимости Blitz Identity Provider с Naumen Service Management Platform позволяет клиентам быстро и без лишних рисков настраивать безопасный доступ к сервисным платформам, используя проверенные и полностью сертифицированные сценарии», — сказал Михаил Ванин, генеральный директор Identity Blitz.

«Для нас приоритетом является создание максимально комфортной и функциональной экосистемы для пользователей нашей платформы. Сотрудничество с Identity Blitz и успешные результаты совместных испытаний дают нашим заказчикам уверенность в том, что интеграция процессов управления сервисами и защиты доступа пройдёт быстро, качественно и в полном соответствии с высокими стандартами информационной безопасности», — сказал Всеволод Кылосов, менеджер продукта Naumen Service Management Platform.