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Naumen SRM Naumen Supplier Relationship Management Naumen SRM GPMS Управление закупками

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


27.10.2025 «Контур» и Naumen выпустили совместное решение для проверки контрагентов ​ 1
01.09.2020 «Акрон» запустила собственную электронную торговую площадку на базе технологий Naumen 2
12.09.2016 В Реестре российского ПО появились программные продукты для автоматизации закупок от Naumen 1
06.03.2014 SaaS-сервис Zakupki365.ru позволит управлять закупками по 44-ФЗ 1
05.11.2013 Naumen запустила новый интернет-сервис для автоматизации закупок 1
14.10.2013 «Ростелеком» передал часть закупок «Сэтонлайн» 1
08.12.2011 Naumen модернизировал АИС госзаказа Санкт-Петербурга 1
15.11.2011 Naumen GPMS обеспечивает полный цикл управления закупками Нижнего Тагила 1

Публикаций - 10, упоминаний - 11

Naumen SRM и организации, системы, технологии, персоны:

Naumen - Наумен 742 10
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2933 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4841 2
Акрон ГК - Аркон Диджитал - Acron Digital - АйТиОфис 18 1
Ростелеком 10829 1
Крок - Croc 1952 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1317 1
Ростелеком Волга - Приволжский макрорегиональный филиал Ростелекома 77 1
Акрон ГК - Acron 65 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13565 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5500 2
ГРБС - Главный распорядитель бюджетных средств 44 2
Администрация города Нижний Тагил 5 1
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 572 1
Федеральное казначейство России 1935 1
SRM - Supplier Relationship Management - Управление взаимоотношениями с поставщиками - Система управления и планирования закупками 1146 8
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 63818 6
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35568 6
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 60706 3
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13788 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 24996 3
ЭТП - Электронная торговая площадка - Электронные закупки - E-procurement - Electronic procurement - Цифровые закупки 763 3
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12675 3
Искусственный интеллект - Генеративный ИИ - ИИ-агент - Агентский ИИ - AI-агент - Agentic AI - Агент искусственного интеллекта - Цифровые сотрудники - digital employees - IPA - Intelligent Process Automation - IBA - Intelligent Business Automation 987 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 21394 2
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4286 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27938 2
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 6618 2
ITAM - IT Asset Management - Information Asset Management - Управление ИТ-активами - Система управления ИТ-инфраструктурой 755 2
Бюджетирование - Бюджетный процесс - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль 1999 2
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 17874 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6551 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17766 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12024 1
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9905 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13440 1
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 2215 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33015 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7702 1
Транспорт - ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - Intelligent Transportation System - Единая платформа управления транспортной системы, ЕПУТС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда, ЕЦТЛС - Умная дорога - Умный пешеходный переход 1476 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13001 1
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 3112 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 3057 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13680 1
EIP - Enterprise Information Portal - Корпоративный информационный портал - портальные решения - веб-интерфейс для доступа сотрудника к корпоративным данным и приложениям 1256 1
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями 2345 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 15796 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12015 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26061 1
Электронный документ - Electronic document 1565 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3525 5
Naumen SD - Naumen Service Desk - NauRP - NauServiceDesk 198 2
Naumen SMP - Naumen Service Management Platform - NSMP 44 2
Naumen - Сэтонлайн - SETonline ЭТП 42 2
Naumen ЭТП - Naumen Электронная Торговая Площадка 4 1
Акрон ГК - ИСА ERP-система 16 1
Naumen Contact Center IP-АТС - Naumen CC - Naumen Phone - Naumen Skorozvon - Наумен Скорозвон - сервис для холодных продаж 182 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1337 1
Правительство Москвы - Наш город 110 1
Naumen Inventory 7 1
Naumen DMS - NauDoc 43 1
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Новиков Игорь 9 1
Гузанов Денис 18 1
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Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 1194 1
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1417 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3400 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19324 1
Россия - УФО - Свердловская область 1906 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1402 1
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