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Naumen SRM Naumen Supplier Relationship Management Naumen SRM GPMS Управление закупками
СОБЫТИЯ
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Naumen SRM и организации, системы, технологии, персоны:
|Довбня Роман 6 3
|Платонова Лариса 1 1
|Клюс Виталий 1 1
|Муллагалиев Даниэль 1 1
|Ломовский Антон 23 1
|Орловский Виктор 405 1
|Кириченко Игорь 58 1
|Новиков Игорь 9 1
|Гузанов Денис 18 1
|Фахрисламова Инна 2 1
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