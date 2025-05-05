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Федеральный закон 94-ФЗ О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд

СОБЫТИЯ


05.05.2025 Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за апрель 2025 года 1
15.07.2020 Двухгодичные спринты: почему существующая система госзакупок мешает развитию государственных ИТ 1
16.12.2016 Минздрав потратит 1,2 млрд на поддержку своей ГИС 1
08.07.2015 Минздрав заплатил 447 млн руб. «Ростеху», «Восходу» и «Ростелекому» за аренду серверов 1
21.04.2015 Михаил Константинов: Отрасль надо регулировать рыночными, а не жесткими административными мерами 1
12.12.2014 Составлен рейтинг эффективности госзакупок 2
28.11.2014 Казначейство готовит замену сайту госзакупок 1
21.11.2014 ФАС одобрила рекомендации ОЭСР в сфер госзакупок 1
21.10.2014 Участники госзакупок смогут подавать заявки в электронной форме 1
29.09.2014 Андрей Черногоров: Бизнес ошибочно считает себя более эффективным собственником, чем государство 1
17.09.2014 Электронные закупки нуждаются в защите от мошенников 1
11.06.2014 Сергей Корнеев - Умение делать крупные сложные интеграционные проекты помогает развиваться успешно
 1
14.05.2014 «Техносерв Консалтинг» оптимизировал электронные госзакупки в Нижегородской области с помощью SAP SRM 1
14.05.2014 Михаил Головушкин: Чем совершеннее будет 44-ФЗ, тем понятнее станет наша работа 1
28.03.2014 Электронное правительство: Чиновники и ИТ-компании обсудили главные задачи 1
24.03.2014 «Ространсмодернизация» отменила конкурс на внедрение ИАС регулирования на транспорте 1
18.03.2014 В Татарстане госзакупки взяты под народный контроль благодаря порталу открытых данных 1
17.03.2014 «Глобус-Телеком» предоставит дополнительные телефонные номера Генеральной прокуратуре РФ 1
05.03.2014 «Глобус-Телеком» предоставит услуги телефонной связи поликлинике Управделами президента 1
27.02.2014 Ущерб от неэффективных госзакупок в 2013 г. составил 265 млрд руб 1
26.02.2014 «Глобус-Телеком» организует телефонную связь и аудиоконференции для Росрыболовства 1
23.02.2014 «Электронная Москва» забрала контракт на предоставление ИТ-инфраструктуры ДИТ Москвы в аренду за 311,3 млн руб. 1
05.02.2014 НИИ «Восход» забрал контракт стоимостью 138,5 млн руб. на поддержание стенда главного конструктора ГАС «Выборы» в актуальном состоянии 1
03.02.2014 От 94-ФЗ к контрактной системе 2
31.01.2014 ИТ-конкурс на 1 млрд: ФАС запретила Казначейству отстранять компанию с минимальной ценой 2
29.01.2014 Контракт стоимостью 338,9 млн руб. на сопровождение ГАС «Выборы» достался НИИ «Восход» 1
30.12.2013 МИД России отдал контракт на обслуживание офисной техники и оборудования связи единственному участнику тендера 1
10.12.2013 «СКБ Контур» запустил новый сервис для участников размещения заказа 1
06.12.2013 «Ростелеком» забрал контракт ФССП стоимостью 594 млн руб. на оказание услуг по обеспечению функционирования ВСПД 1
03.12.2013 «Мобильные радиосистемы» займутся оснащением Петербургского метрополитена системой единой цифровой радиосвязи 1
02.12.2013 Чиновники и электронные площадки готовятся к отбору новых провайдеров госзакупок 1
25.11.2013 «Глобус-Телеком» предоставит услуги телефонии Управлению капитального строительства Москвы 1
21.11.2013 «Росдормониторинг» отдал контракт на разработку системы мониторинга состояния автомобильных дорог «ИБС Экспертизе» 1
21.11.2013 Конкурс Ростуризма на создание и развитие АИС «Туризм» не состоялся 1
18.11.2013 «Глобус-Телеком» обеспечит Россвязь доступом в интернет 1
16.10.2013 Минкомсвязи заключит контракт с НИИ «Восход», проигравшим тендер 1
16.10.2013 «Глобус-Телеком» окажет услуги телефонии Отделению ПФР по Москве и Московской области 1
06.10.2013 Чего ждать от ФКС? 2
04.10.2013 Открытый конкурс МИД РФ по выбору подрядчика для сопровождения и развития АСУ ФХД не состоялся 1

Публикаций - 257, упоминаний - 287

Федеральный закон 94-ФЗ и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10980 44
Ростелеком - Глобус-телеком 235 34
Росэлторг ЕЭТП - Единая электронная торговая площадка 160 20
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 17
Ланит - Норбит - Norbit 431 10
Восход ФГБУ НИИ 721 9
Microsoft Corporation 25807 9
Крок - Croc 1965 9
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1763 8
9627 7
NVision Group - Энвижн Груп 699 7
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1141 7
АйТи - АО Фирма АйТи Информационные технологии 1520 7
Открытые технологии 732 7
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 7
Фабрикант ЭТП - Fabrikant - ЭТС АО - межотраслевая торговая система 61 7
МегаФон 10814 6
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15885 6
Компьюлинк ГК - Compulink 456 6
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 648 6
ЕТС - Единые торговые системы - eTradeCommunity 46 6
SAP SE 5607 5
Oracle Corporation 7088 5
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 903 5
РТС-тендер - B2B-Center - Центр развития экономики - Единая система электронной торговли 291 5
IBM - International Business Machines Corp 9705 4
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1917 4
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии - Когнитив Технолоджис 722 4
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1464 4
Импульс-ИВЦ 19 3
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3358 3
Cisco Systems 5372 3
Apple Inc 13203 3
HP Inc. 5901 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9520 3
БАРС Груп 579 3
Softline - Borlas - Борлас - Консалтинговая группа - Борлас Ай-Би-Си - Borlas Info Business Consulting 545 3
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1111 3
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1428 3
Maykor - Мэйкор - Сервисная Холдинговая Компания 314 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8905 9
Сбер А - Сбербанк АСТ SberB2B ЭТП - Сбербанк Автоматизированная система торгов - Электронная торговая площадка 109 5
ГПБ ЭТП - Электронная торговая площадка Газпромбанк 61 5
Газпром ПАО 1495 4
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 4
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 487 4
Почта России ПАО 2376 3
ГПБ - Газпромбанк 1278 3
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1900 3
Beiten Burkhardt - Байтен Буркхардт 72 2
РЖД - Российские железные дороги 2100 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3152 2
РусГидро ПАО - ГидроОГК 377 2
СУЭК СГК - Сибирская генерирующая компания - ТГК-13 - Енисейская территориальная генерирующая компания, Новомосковская ГРЭС - Кузбассэнерго - Беловская ГРЭС - Красноярская ГРЭС - Красноярская ТЭЦ 52 2
Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 445 2
Международный аэропорт Пулково - ВВСС - Воздушные Ворота Северной Столицы - IATA: LED, ICAO: ULLI - Northern Capital Gateway 258 2
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России - Единая энергетическая система России - Единая национальная электрическая сеть (ЕНЭС) РФ 325 2
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 2
Ростелеком - РТК Лизинг - РосТелекомЛизинг - RosTeleComLeasing AG 85 2
РЖД МЖД - Казанский вокзал 20 2
РБК Центр 16 2
Трансинжстрой 5 1
СШГЭР - Саяно-Шушенский Гидроэнергоремонт 4 1
Газпром ГПМХ - Медиа-Мост 36 1
РусГидро - Ленгидропроект 8 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 690 1
НСПК - Национальная система платежных карт 954 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 920 1
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 320 1
Ростех - ОАК - Иркут Корпорация НПК - Конструкторское бюро - Российская авиастроительная корпорация - ИАПО - Иркутское авиационное производственное объединение - Иркутский авиационный завод 161 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 532 1
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 267 1
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2436 1
Роснефть НК - нефтяная компания 562 1
Татнефть 244 1
Газпром нефть 731 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 461 1
Ак Барс Банк 284 1
ВТБ - ВИМ Инвестиции - ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест - Бизнес Финанс 298 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2341 45
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2888 43
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5445 37
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13939 36
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6571 19
Федеральное казначейство России 1950 19
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3590 16
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1511 14
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2135 13
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4962 12
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан - Президент Республики Татарстан - органы государственной власти 315 11
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3326 10
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3699 10
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2870 10
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2078 9
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3206 9
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1305 9
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1444 8
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3660 7
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 7
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 7
Правительство Московской области - Губернатор Московской области - Московская областная дума - органы государственной власти 264 7
Правительство Москвы - Департамент города Москвы по конкурентной политике - Тендерный комитет города Москвы 475 7
Минприроды РФ - Росводресурсы - ФАВР РФ - Федеральное агентство водных ресурсов Российской Федерации - Фонд информации по водным ресурсам - Акваинфотека ФГБУ 70 7
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5696 6
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1195 6
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 599 6
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5726 5
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 614 5
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2340 5
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 755 5
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 985 5
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 789 5
Правительство Архангельской области - органы государственной власти 41 5
Правительство Республики Марий Эл - Государственное Собрание Республики Марий Эл - органы государственной власти 20 5
Правительство Тверской области - Губернатор Тверской области - органы государственной власти 56 5
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 5
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3950 4
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 807 4
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1541 4
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 361 4
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 4
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6516 3
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 114 3
Единая Россия - Политическая партия 321 2
НАИЗ - Национальная ассоциация институтов закупок 8 2
ЛБИ - Лига безопасного интернета 66 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1067 1
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 106 1
Справедливая Россия — За правду - российская политическая партия 109 1
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 78 1
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 110 1
Гильдия Управляющих Документацией РОО - Региональная общественная организация 84 1
Коммунизм - Коммунистические партии 71 1
АРМИТ - Ассоциация разработчиков медицинских информационных технологий - Ассоциация развития медицинских информационных технологий 33 1
ЦеСТ - Центр свободных технологий 35 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54174 66
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36394 66
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 14017 33
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26401 30
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4349 28
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29764 23
ЭТП - Электронная торговая площадка - Электронные закупки - E-procurement - Electronic procurement - Цифровые закупки 783 20
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9957 18
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26451 18
SRM - Supplier Relationship Management - Управление взаимоотношениями с поставщиками - Система управления и планирования закупками 1177 18
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25976 17
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13988 17
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 23012 17
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12962 16
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18212 15
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8717 15
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12241 13
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33620 12
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13187 11
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 17025 11
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13705 10
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9543 10
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12900 10
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12322 9
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8687 9
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2529 9
Сеть передачи данных - Data transmission network 4047 9
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 35263 8
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4999 8
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1907 8
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4667 8
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 2482 7
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3840 7
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9340 7
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7852 7
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24522 7
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4422 7
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13408 7
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13754 7
Стандартизация - Standardization 2344 7
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3691 93
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6310 17
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1106 11
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 623 6
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 680 4
Оператор информационной системы АО - ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 334 4
ГАС Выборы - Государственная автоматизированная система 185 4
Независимый регистратор ГИС - Государственная информационная система 60 4
ФЦП Электронное правительство России - Федеральная целевая программа 141 4
Linux OS 11576 3
Microsoft Windows 2000 8678 3
OpenText EMC Documentum - платформа управления знаниями, документами и бизнес-процессами 413 3
Интертех НЦИТ - Инмарсис ЭТП 9 3
Microsoft Office 4190 2
Microsoft Windows 16936 2
Сбер - Сбербанк Онлайн - СБОЛ - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 899 2
Apple MacBook - серия ноутбуков 1089 2
Apple iPhone 6 4861 2
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 946 2
ГЕОП РФ - Гособлако - Государственная единая облачная платформа - Управление государственной единой облачной платформой (УГЕОП) 205 2
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2559 2
Федеральное казначейство России - ЭБ ГИИС ЕПБС - Единый портал бюджетной системы РФ - Электронный бюджет Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 265 2
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 704 2
1С-Битрикс - Битрикс24 Сайты 141 2
Правительство Республики Татарстан - Минцифры РТ - Цифровой Татарстан - Электронный Татарстан - Единый реестр информационных систем Республики Татарстан - Электронное Правительство Республики Татарстан - Госуслуги Татарстана 120 2
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество 354 2
SAP SRM - SAP Supplier Relationship Management - mySAP Supplier Relationship Management 35 2
Ростелеком - БФТ-Холдинг - АЦК-Финансы 73 2
МВД РФ - АИС ОВД ЕИТКС - Единая информационная телекоммуникационная система органов внутренних дел - ОВД ИМТС - Интегрированная мультисервисная телекоммуникационная система органов внутренних дел 31 2
МВД РФ - ФМС РФ - ГС ПВДНП - Государственная система изготовления, оформления и контрольно паспортно-визовых документов нового типа 48 2
Ростех - Электронный паспорт России - государственная программа 132 2
Минцифры РФ ТП НПП - Национальная программная платформа 66 2
Росрыболовство - ЦСМС - Центр системы мониторинга рыболовства и связи 20 2
Dell EMC Captiva 29 1
Генпрокуратура РФ - АС СППиВП - Автоматизированная система плановых и внеплановых проверок предпринимателей 5 1
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