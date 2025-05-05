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Федеральный закон 94-ФЗ О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд
СОБЫТИЯ
Публикаций - 257, упоминаний - 287
Федеральный закон 94-ФЗ и организации, системы, технологии, персоны:
|Емельянов Антон 63 12
|Евраев Михаил 266 10
|Медведев Дмитрий 1665 8
|Путин Владимир 3462 7
|Щеголев Игорь 699 5
|Черногоров Андрей 65 5
|Рейман Леонид 1066 4
|Скворцова Вероника 69 4
|Гаттаров Руслан 144 4
|Рудычева Наталья 95 4
|Макаров Станислав 118 4
|Габестро Сергей 28 4
|Никифоров Николай 1138 3
|Массух Илья 239 3
|Ермолаев Артем 379 3
|Кузнецов Кирилл 29 3
|Бойко Александр 24 3
|Степанов Антон 72 3
|Бородовский Михаил 10 3
|Шнейдер Мария 7 3
|Вансович Алексей 6 3
|Пак Олег 112 2
|Лысенко Эдуард 317 2
|Бойко Елена 152 2
|Бегтин Иван 61 2
|Симаков Олег 113 2
|Мацоцкий Сергей 180 2
|Навальный Алексей 63 2
|Казак Максим 162 2
|Сергеев Алексей 46 2
|Кузнецова Ирина 31 2
|Антонов Александр 77 2
|Макаров Владимир 78 2
|Ведев Дмитрий 19 2
|Гуральников Сергей 164 2
|Сафронов Роман 36 2
|Ивакин Роман 57 2
|Островский Владимир 25 2
|Валяева Елизавета 72 2
|Дрожжинов Владимир 30 2
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1467835, в очереди разбора - 725300.
Создано именных указателей - 200060.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1467835, в очереди разбора - 725300.
Создано именных указателей - 200060.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.