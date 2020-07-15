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Федеральный закон 94-ФЗ О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд



15.07.2020 Двухгодичные спринты: почему существующая система госзакупок мешает развитию государственных ИТ 1
16.12.2016 Минздрав потратит 1,2 млрд на поддержку своей ГИС 1
08.07.2015 Минздрав заплатил 447 млн руб. «Ростеху», «Восходу» и «Ростелекому» за аренду серверов 1
21.04.2015 Михаил Константинов: Отрасль надо регулировать рыночными, а не жесткими административными мерами 1
12.12.2014 Составлен рейтинг эффективности госзакупок 2
28.11.2014 Казначейство готовит замену сайту госзакупок 1
21.11.2014 ФАС одобрила рекомендации ОЭСР в сфер госзакупок 1
21.10.2014 Участники госзакупок смогут подавать заявки в электронной форме 1
29.09.2014 Андрей Черногоров: Бизнес ошибочно считает себя более эффективным собственником, чем государство 1
17.09.2014 Электронные закупки нуждаются в защите от мошенников 1
11.06.2014 Сергей Корнеев - Умение делать крупные сложные интеграционные проекты помогает развиваться успешно
 1
14.05.2014 «Техносерв Консалтинг» оптимизировал электронные госзакупки в Нижегородской области с помощью SAP SRM 1
14.05.2014 Михаил Головушкин: Чем совершеннее будет 44-ФЗ, тем понятнее станет наша работа 1
28.03.2014 Электронное правительство: Чиновники и ИТ-компании обсудили главные задачи 1
24.03.2014 «Ространсмодернизация» отменила конкурс на внедрение ИАС регулирования на транспорте 1
18.03.2014 В Татарстане госзакупки взяты под народный контроль благодаря порталу открытых данных 1
17.03.2014 «Глобус-Телеком» предоставит дополнительные телефонные номера Генеральной прокуратуре РФ 1
05.03.2014 «Глобус-Телеком» предоставит услуги телефонной связи поликлинике Управделами президента 1
27.02.2014 Ущерб от неэффективных госзакупок в 2013 г. составил 265 млрд руб 1
26.02.2014 «Глобус-Телеком» организует телефонную связь и аудиоконференции для Росрыболовства 1
23.02.2014 «Электронная Москва» забрала контракт на предоставление ИТ-инфраструктуры ДИТ Москвы в аренду за 311,3 млн руб. 1
05.02.2014 НИИ «Восход» забрал контракт стоимостью 138,5 млн руб. на поддержание стенда главного конструктора ГАС «Выборы» в актуальном состоянии 1
03.02.2014 От 94-ФЗ к контрактной системе 2
31.01.2014 ИТ-конкурс на 1 млрд: ФАС запретила Казначейству отстранять компанию с минимальной ценой 2
29.01.2014 Контракт стоимостью 338,9 млн руб. на сопровождение ГАС «Выборы» достался НИИ «Восход» 1
30.12.2013 МИД России отдал контракт на обслуживание офисной техники и оборудования связи единственному участнику тендера 1
10.12.2013 «СКБ Контур» запустил новый сервис для участников размещения заказа 1
06.12.2013 «Ростелеком» забрал контракт ФССП стоимостью 594 млн руб. на оказание услуг по обеспечению функционирования ВСПД 1
03.12.2013 «Мобильные радиосистемы» займутся оснащением Петербургского метрополитена системой единой цифровой радиосвязи 1
02.12.2013 Чиновники и электронные площадки готовятся к отбору новых провайдеров госзакупок 1
25.11.2013 «Глобус-Телеком» предоставит услуги телефонии Управлению капитального строительства Москвы 1
21.11.2013 «Росдормониторинг» отдал контракт на разработку системы мониторинга состояния автомобильных дорог «ИБС Экспертизе» 1
21.11.2013 Конкурс Ростуризма на создание и развитие АИС «Туризм» не состоялся 1
18.11.2013 «Глобус-Телеком» обеспечит Россвязь доступом в интернет 1
16.10.2013 Минкомсвязи заключит контракт с НИИ «Восход», проигравшим тендер 1
16.10.2013 «Глобус-Телеком» окажет услуги телефонии Отделению ПФР по Москве и Московской области 1
06.10.2013 Чего ждать от ФКС? 2
04.10.2013 Открытый конкурс МИД РФ по выбору подрядчика для сопровождения и развития АСУ ФХД не состоялся 1
04.10.2013 «Техносерв» забрал контракт на дооснащение объектов автоматизации ГАС «Правосудие» стоимостью свыше 777 млн руб. 1
26.09.2013 МВД России отдало контракт на поставку телеком-оборудования единственному участнику тендера 1

Публикаций - 249, упоминаний - 278
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2023 годы.
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