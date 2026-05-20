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ФЦП Развитие гражданской авиационной техники России на 2002-2010 годы Развитие гражданской авиации Федеральная целевая программа

СОБЫТИЯ

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20.05.2026 Innostage подписала соглашение о сотрудничестве с ФГУП ГосНИИ ГА 1
18.07.2025 75% российских авиакомпаний планируют увеличить инвестиции в ИТ 1
24.10.2024 Скуратов Сергей Николаевич: вклад в становление уральской авиации 1
19.04.2023 Авиакомпания «Азимут» внедрила автоматизированную систему принятия решения на вылет «РИВЦ-Пулково» 1
22.12.2022 «Россия» внедряет отечественную платформу управления мобильными устройствами 1
07.06.2010 Госзаказы на разработку и сертификацию МС-21 получит только "Иркут" 1
09.02.2010 Программа МС-21 прошла очередной бизнес-этап 1
25.05.2009 "Иркут" признан лучшим российским экспортёром авиатехники 1
25.12.2008 Начат поиск поставщиков систем для МС-21 1

Публикаций - 9, упоминаний - 9

ФЦП Развитие гражданской авиационной техники России на 2002-2010 годы и организации, системы, технологии, персоны:

НИИ СОКБ - Научно-испытательный институт систем обеспечения комплексной безопасности 58 1
Ростех - Азимут - Azimut JSC 86 1
InnoSTage - Инностейдж 220 1
Международный аэропорт Пулково - РИВЦ-Пулково - Региональный информационно-вычислительный центр Пулково 21 1
ORS - ОРС - Онлайн резервейшн систем 42 1
Ростех - ОАК - Иркут Корпорация НПК - Конструкторское бюро - Российская авиастроительная корпорация - ИАПО - Иркутское авиационное производственное объединение - Иркутский авиационный завод 161 4
Airbus Group - Airbus Industries 249 2
Международный аэропорт Пулково - ВВСС - Воздушные Ворота Северной Столицы - IATA: LED, ICAO: ULLI - Northern Capital Gateway 255 2
AerCap 3 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 1
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - ОКБ Сухого - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 110 1
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 371 1
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 263 1
Уральские авиалинии - Ural Airlines - авиакомпания 50 1
ПТМ - Платформа Третье мнение 39 1
Ростех - ОАК - Иркут Корпорация НПК - ОКБ имени Яковлева - Опытно-конструкторское бюро имени А. С. Яковлева 35 1
Международный аэропорт Кольцово имени Акинфия Демидова 29 1
Ростех - ОАК - ТАНТК имени Г.М. Бериева - Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Г. М. Бериева 21 1
Азимут - авиакомпания 7 1
Международный аэропорт Жуковский 9 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 2
МВД РФ - БСТМ - Бюро специальных технических мероприятий - Бюро спецтехнических мероприятий - МВД РФ Управление К - Управление информационного и оперативно-технического обеспечения - УСТМ 292 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 1
Минобороны РФ - ВКС РФ - ВВС РФ - Военно-воздушные силы России 152 1
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 110 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 2
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8650 2
Цифровая стратегия - ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий - Цифровая устойчивость 1071 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8283 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 1
Кибербезопасность - APT - Advanced Persistent Threats - Таргетированные, направленные или целевые атаки - развитая устойчивая угроза - сложно детектируемые сетевые атаки 1062 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 1
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - Многовекторные атаки - L7-атака - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3829 1
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3705 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 1
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14268 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5866 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13054 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4394 1
UEM - Unified Endpoint Management - Централизованное управление конечными устройствами 99 1
TQM - Total Quality Management - Terminal Quality Management - Тотальный менеджмент качества - Управление качеством - quality control - Менеджмент качества - quality management 524 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6027 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 1
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Стандартизация - Standardization 2339 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 1
Ростех - ОАК - Иркут Корпорация НПК - МС-21 - Магистральный самолёт XXI века - семейство ближне-среднемагистральных пассажирских самолётов 65 4
Ростех - ОАК Туполев ПАО - Ту-154 - советский и российский трёхдвигательный реактивный пассажирский авиалайнер и транспортный самолет 35 1
Ростех - ОАК - АК имени С.В. Ильюшина - Ил-86 - советский четырёхдвигательный широкофюзеляжный пассажирский самолёт 8 1
Ростех - ОАК - АК имени С.В. Ильюшина - Ил-18 2 1
Як - серия одномоторных самолётов-истребителей 34 1
Ростех - ОАК - Иркут Корпорация НПК - ОКБ имени Яковлева - ЯК серия самолётов 24 1
НИИ СОКБ - SafeMobile UEM 36 1
Международный аэропорт Пулково - РИВЦ-Пулково - OpenSky 7 1
Демченко Олег 29 3
Баженова Ирина 1 1
Скуратов Сергей 1 1
Левашов Сергей 4 1
Мантуров Денис 126 1
Ассур Олег 4 1
Головченко Глеб 6 1
Толпейкин Денис 9 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 8
Европа 24964 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 1
Ирландия - Республика 1051 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 1
Россия - УФО - Свердловская область 1951 1
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1803 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1689 1
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1778 1
Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбуржье 697 1
Россия - СФО - Томская область - Томск 1055 1
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Китай - Пекин - Beijing 1096 1
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ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2327 2
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CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3986 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4605 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 1
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2308 1
Пенсия - пенсионное страхование - ИПП, Индивидуальный пенсионный план - Индивидуальный (персонифицированный) учет - Федеральный закон 173-ФЗ - О трудовых пенсиях в Российской Федерации 836 1
Федеральный закон 210-ФЗ - Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг 850 1
Ордена России - Орденская система Российской Федерации - Государственные награды Российской Федерации 101 1
Трудозатраты - количество времени, необходимое для изготовления одной детали или совершения одной операции одному работнику 316 1
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IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 1
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