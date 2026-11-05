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Ростех ОАК Иркут Корпорация НПК ОКБ имени Яковлева ЯК серия самолётов

СОБЫТИЯ

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05.11.2026 «МегаФон» переименовал сеть в честь Дня Конституции Татарстана 1
04.06.2024 В России создан цифровой двойник авиационного двигателя АИ-222-25. Это позволит сократить число испытаний 1
21.05.2024 ОАК активизирует внедрение отечественной PLM-платформы для проектирования авиационной техники 1
20.02.2024 «ОКБ Сухого» провело летные испытания прототипа БАС вертикального взлета 1
05.10.2022 Авиатранспорт будущего: какие электрические самолеты уже покоряют небо 1
12.01.2022 «Ростех» создаст VR-тренажер для подготовки авиатехников 1
25.06.2020 Tele2 запустил тарифный план «Игровой» 1
19.12.2013 Big Data контролирует состояние тропических лесов в 16 странах 1
31.05.2010 ВВС России потеряли Як-130 1
18.02.2010 Первый Як-130 получили ВВС РФ 1
23.12.2009 Як-130: первый несоветский 1
17.12.2009 Як-130 испытан на штопор 1
30.10.2009 Сотрудники "Корпорации "Иркут" отмечены государственными наградами 1
21.08.2009 Экспортный Як-130 совершил первый полет 1
21.08.2009 МАКС-2009: начато серийное производство Як-130 1
17.08.2009 Корпорация "Иркут" продемонстрирует свои новейшие разработки на "МАКС-2009" 1
25.05.2009 "Иркут" признан лучшим российским экспортёром авиатехники 1
20.05.2009 Первый серийный Як-130 ВВС РФ поднялся в воздух 1
09.02.2009 На авиасалоне "Аэро Индия-2009" будет представлен российский авиалайнер МС-21 1
13.08.2008 Наращивается темп испытаний Як-130 1
06.12.2007 Ninja Gaiden 2: Видео и Скриншоты 1
06.09.2007 Новый самолет Як-130 прошел инспекцию на аэродроме в Жуковском 1
21.08.2007 "МАКС-2007": интернет-рейтинг российских авиабрендов 1
15.08.2007 МАКС-2007: новые российские самолеты 1
29.08.2003 Росавиакосмос: Россия заработает на МКП $850 млн. 1

Публикаций - 25, упоминаний - 25

Ростех и организации, системы, технологии, персоны:

Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3492 4
Siemens AG - Siemens Group 2677 1
Наукасофт Экспериментальная мастерская 2 1
Беспилотные авиационные системы 98 1
Уральские заводы ФПГ - Уральские радиостанции - СЭГЗ - Сарапульский электрогенераторный завод - ЭБИСУ - СЭГЗ-Электромаш 16 1
Ростелеком 11099 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3403 1
HP Inc. 5914 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1772 1
9789 1
Wargaming 162 1
СуперОкс 4 1
Top Systems - Топ Системы 92 1
Google LLC 12852 1
Kitty Hawk Corporation 5 1
Ростех - ОАК - Иркут Корпорация НПК - Конструкторское бюро - Российская авиастроительная корпорация - ИАПО - Иркутское авиационное производственное объединение - Иркутский авиационный завод 161 12
Ростех - ОАК - Иркут Корпорация НПК - ОКБ имени Яковлева - Опытно-конструкторское бюро имени А. С. Яковлева 35 10
Ростех - ОАК - МиГ РСК - Российская самолётостроительная корпорация - Российская авиастроительная компания - ОКБ имени А.И. Микояна Инженерный центр - Луховицкий авиационный завод имени П.А. Воронина - НПК им. П.А. Воронина 179 6
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 265 4
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - ОКБ Сухого - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 110 3
Ростех - ОДК Салют НПЦ газотурбостроения - Салют ММПП ФГУП - Салют Московское машиностроительное производственное предприятие - Авиационная моторостроительная компания 29 2
Укроборонпром - Ивченко-Прогресс - Запорожское машиностроительное конструкторское бюро „Прогресс“ имени академика А.Г. Ивченко 2 2
Ростех - ОАК - Сокол НАЗ - Нижегородский авиастроительный завод 4 2
Мотор Сич 10 2
Boeing 1032 2
Airbus Group - Airbus Industries 250 2
Ростех - ОДК Авиадвигатель 81 1
Ростех - ОАК - ТАНТК имени Г.М. Бериева - Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Г. М. Бериева 21 1
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - СибНИА имени С.А. Чаплыгина ФАУ - Сибирский научно-исследовательский институт авиации имени С.А. Чаплыгина 11 1
Международный аэропорт Жуковский 9 1
Ростех - ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр - Рыбинск Моторс, Люлька-Сатурн, Рыбинские моторы - ОМО им. П.И. Баранова - Омское моторостроительное объединение имени П.И. Баранова 138 1
Ростех - ОДК - Объединённая двигателестроительная корпорация 178 1
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 693 1
Минобороны РФ - ВКС РФ - ВВС РФ - Военно-воздушные силы России 152 11
Правительство Индии - Министерство обороны Индии - Ministry of Defence, MoD - Вооружённые силы Индии - Indian Armed Forces 92 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3233 3
Минобороны РФ - ВКС РФ - Войска ВКО - Воздушно-космические силы Российской Федерации - Войска воздушно-космической обороны 131 3
Правительство Алжира - органы государственной власти 16 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 4095 2
Федеральная служба по оборонному заказу - Гособоронзаказ - Рособоронзаказ 281 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 6045 1
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 216 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6740 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2392 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1935 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 5009 1
Минприроды РФ - МПР России - Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации 201 1
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 225 1
СоюзМаш России - Союз машиностроителей России 57 2
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 111 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26698 7
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16952 3
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Робототехника - Беспилотные системы - Беспилотные технологии - Autonomous Robot - автономные роботы 2902 3
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 2713 3
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18563 2
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Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 8026 1
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Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 27296 1
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Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 17152 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 37113 1
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СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2829 1
Аккумулятор литий-ионный электрический - Li-Ion 1063 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 30016 1
Як - серия одномоторных самолётов-истребителей 34 14
Ростех - ОАК - Иркут Корпорация НПК - МС-21 - Магистральный самолёт XXI века - семейство ближне-среднемагистральных пассажирских самолётов 65 7
Ростех - ОАК - Сухой - Су - серия многоцелевых истребителей 132 5
Ростех - ОАК - Сухой - SSJ100 - Sukhoi Superjet 100 - Сухой Суперджет-100 - Russian Regional Jet - российский региональный самолет 97 3
Ростех - ОАК - МиГ РСК - МиГ серия многоцелевых истребителей 151 2
Минпромторг РФ - ММПП - Модульная мультисервисная промышленная платформа 17 2
Ростех - ОАК Туполев ПАО - Ту-154 - советский и российский трёхдвигательный реактивный пассажирский авиалайнер и транспортный самолет 35 2
Ростех - ОДК ММП имени В.В. Чернышева - РД - Турбовентиляторный двигатель 15 1
CERN LHC - Large Hadron Collider - LHC Computing Grid - Всемирная вычислительная сеть Большого адронного коллайдера - Большой адронный коллайдер - Compact Muon Solenoid - Компактный мюонный соленоид 465 1
McDonnell Douglas - F-15 Eagle - американский истребитель 85 1
Ростех - ОАК - АК имени С.В. Ильюшина - Ил-76 - тяжёлый транспортный самолёт 68 1
Caltech Submillimeter Observatory - JCMT - James Clerk Maxwell Telescope - инфракрасный телескоп Джеймса Кларка Максвелла 11 1
Минприроды РФ - Рослесхоз ИСДМ - Информационная система дистанционного мониторинга лесных пожаров Федерального агентства лесного хозяйства 68 1
ФЦП Развитие гражданской авиационной техники России на 2002-2010 годы - Развитие гражданской авиации - Федеральная целевая программа 9 1
Ростех - ОАК - АК имени С.В. Ильюшина - Ил-96 - советский и российский пассажирский широкофюзеляжный самолёт 21 1
Ростех - ОАК Туполев ПАО - Ту-204 - советский и российский среднемагистральный узкофюзеляжный пассажирский самолёт 34 1
HP Vertica Analytics Platform - HP HAVEn 52 1
Ростех - ОАК Туполев ПАО - Ту-214 10 1
Ростех - ОАК Туполев ПАО - Ту-334 5 1
СПбПУ - CompMechLab - CML-Bench - цифровая платформа цифровых двойников 7 1
Koei Tecmo - Ninja Gaiden 29 1
Google YouTube - Видеохостинг 3025 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 3007 1
Amazon - Twitch - видеостриминговый сервис 158 1
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1549 1
ESA - Galileo - Galileo Supervisory Authority - European GNSS Service Centre - European Union Agency for the Space Programme - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 541 1
Wargaming - World of Tanks - Мир танков 199 1
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - РРПП - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 823 1
АТОЛ Sigma - АТОЛ Сигма - Смарт-терминал - онлайн-касса 129 1
Wargaming - World of Warships - Мир кораблей 51 1
Cyberhero 9 1
Microsoft Windows BitLocker 942 1
Wargaming - World of Warplanes 38 1
Укроборонпром - ГП Антонов - АНТК Антонов - ОКБ имени О.К. Антонова - Ан-124 Руслан - транспортный самолет-гигант 69 1
Демченко Олег 29 3
Зелин Александр 32 3
Таскаев Роман 2 2
Слюсарь Юрий 13 2
Олехнович Алексей 2 1
Лякишева Татьяна 5 1
Стрелец Михаил 2 1
Михайлюк Сергей 2 1
Полещук Сергей 1 1
Кара Сергей 1 1
Елисеев Юрий 3 1
Борунов Валерий 21 1
Andelman Sandy - Андельман Сэнди 1 1
Кревер Владимир 1 1
Рубцов Евгений 1 1
Шмотин Юрий 2 1
Шиповова Наталья 1 1
Путин Владимир 3489 1
Решетин Олег 51 1
Мантуров Денис 132 1
Черменин Артем 7 1
Артяков Владимир 8 1
Россия - РФ - Российская федерация 169597 21
Алжир - Алжирская Народная Демократическая Республика 255 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 48352 3
Земля - планета Солнечной системы 10935 3
Индия - Bharat 5931 3
Малайзия 932 3
Россия - СФО - Иркутская область - Приангарье 1398 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 55228 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3177 2
Россия - ПФО - Нижегородская область 2366 2
Украина 7984 2
Россия - ЦФО - Московская область - Жуковский 99 2
Россия - ДФО - Приморский край - Уссурийск 147 1
Италия - Венеция 78 1
Россия - ЦФО - Московская область - Раменский район - Раменское 101 1
Россия - ЮФО - Астраханская область - Ахтубинск 29 1
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Европа 25063 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13892 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8732 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3539 1
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Германия - Федеративная Республика 13327 1
Италия - Итальянская Республика 4528 1
Франция - Французская Республика 8221 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3651 1
Бразилия - Федеративная Республика 2538 1
Россия - ПФО - Самарская область 1635 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1763 1
Россия - ЦФО - Липецкая область - Липецк 505 1
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 945 1
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Иран - Исламская Республика Иран 1164 1
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НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - ЦИАМ имени П.И. Баранова - Центральный институт авиационного моторостроения 33 2
ЛИИ имени М.М. Громова - Летно-исследовательский институт имени М.М. Громова 18 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 344 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 360 1
МАКС - Международный авиационно-космический салон 235 5
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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