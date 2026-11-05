Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Ростех ОАК Иркут Корпорация НПК ОКБ имени Яковлева ЯК серия самолётов
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
Публикаций - 25, упоминаний - 25
Ростех и организации, системы, технологии, персоны:
|СоюзМаш России - Союз машиностроителей России 57 2
|ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 111 1
|Демченко Олег 29 3
|Зелин Александр 32 3
|Таскаев Роман 2 2
|Слюсарь Юрий 13 2
|Олехнович Алексей 2 1
|Лякишева Татьяна 5 1
|Стрелец Михаил 2 1
|Михайлюк Сергей 2 1
|Полещук Сергей 1 1
|Кара Сергей 1 1
|Елисеев Юрий 3 1
|Борунов Валерий 21 1
|Andelman Sandy - Андельман Сэнди 1 1
|Кревер Владимир 1 1
|Рубцов Евгений 1 1
|Шмотин Юрий 2 1
|Шиповова Наталья 1 1
|Путин Владимир 3489 1
|Решетин Олег 51 1
|Мантуров Денис 132 1
|Черменин Артем 7 1
|Артяков Владимир 8 1
|BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2737 5
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11623 2
|CNews RND - R&D.CNews - Rnd.CNews.ru 2283 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 2525 1
|CNews - ZOOM.CNews 1916 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1484081, в очереди разбора - 722718.
Создано именных указателей - 203893.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1484081, в очереди разбора - 722718.
Создано именных указателей - 203893.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.