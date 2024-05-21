ОАК активизирует внедрение отечественной PLM-платформы для проектирования авиационной техники

«Объединенная авиастроительная корпорация» (входит в Госкорпорацию «Ростех») совместно с партнерами по отрасли и российскими разработчиками ведет работу по созданию отраслевой цифровой среды для проектирования, испытаний и производства авиационной техники на базе отечественных программных продуктов. Об этом заявил генеральный директор ОАК Юрий Слюсарь на пленарном заседании IX конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР) с участием Председателя Правительства России Михаила Мишустина.

В 2022 г. по решению Правительства России на базе ОАК был создан Индустриальный центр компетенций «Авиастроение», председателем которого является глава ОАК. В ходе пленарного заседания Юрий Слюсарь рассказал о реализации проектов перехода на российское ПО в авиастроении.

В рамках ИЦК «Авиастроение» реализуются три особо значимых проекта. Проект «Внедрение единой информационной среды для управления процессами разработки изделий авиационной техники на основе подходов и методов системной инженерии и управления их жизненным циклом» позволит доработать и внедрить отечественную PLM-систему на базе существующей платформы T-FLEX.

По словам главы ОАК, в мае 2024 г. корпорация завершает этап создания технического проекта, затем после настройки системы разработчиком перейдет к опытно-промышленной эксплуатации. Планируется запараллелить процессы доработки самой отечественной платформы T-FLEX и проектирование на ее базе уже отработанных модулей, отдельных агрегатов, систем, элементов фюзеляжа и планера. Функционал платформы позволяет это сделать.

«Для нас это важно, потому что сроки сжатые. Работу нужно начинать, не дожидаясь доработки системы целиком. У нас кадры есть. Большинство сотрудников имеют ИT-компетенции, - сказал Юрий Слюсарь. – Но нивелировать риски перехода на отечественное ПО можно только при правильной организации работ, потому что у нас поколения инженеров-конструкторов выросли на зарубежных продуктах. Мы договорились с коллегами, что будем делать это путем выделения параллельных команд, которые будут работать наряду с нашими текущими проектами по проектированию в новой системе».

Актуальная задача на перспективу, по словам главы ОАК, создать модуль, который позволит проектировать изделия из композиционных материалов и сложные изделия для авиационной техники.

Еще один проект — разработка и внедрение импортонезависимой СУР-платформы (системы управления ресурсами) «тяжелого класса» для авиастроения, в контур которой будут включены модули по управлению материально техническими ресурсами и управлению качеством продукции производственных предприятий и опытных конструкторских бюро. Решение проектируется на платформе «1С».

Третий проект ИЦК «Авиастроение» реализует ЦАГИ в интересах предприятий ОПК. Институт ведет разработку программно-аппаратного комплекса виртуального моделирования на базе отечественных суперкомпьютерных решений на базе программного продукта «Логос», разработанного в «Росатоме».

На этом работа не ограничится. К старту подготовлены еще ряд проектов по импортозамещению программных продуктов в авиастроении, которые планируется софинансировать с участием государства.

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Объединенная авиастроительная корпорация (ПАО «ОАК», входит в состав госкорпорации «Ростех») создана в 2006 г. с целью консолидации активов крупнейших авиапредприятий России. Входящие в корпорацию предприятия выпускают самолеты таких всемирно известных брендов как «Су», «МиГ», «Ил», «Ту», «Як», «Бериев», а также новые – Superjet 100 и МС-21. Предприятия OAK выполняют полный цикл работ от проектирования до послепродажного обслуживания авиационной техники. Генеральный директор ПАО «ОАК» — вице-президент ОООР «СоюзМаш России» Юрий Борисович Слюсарь.

Госкорпорация «Ростех» – машиностроительная компания. Объединяет свыше 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Компания выступает ключевым поставщиком вооружений, военной и специальной техники в рамках гособоронзаказа. Развивает высокотехнологичные гражданские производства в стратегических важных для страны отраслях, таких как авиастроение, двигателестроение, транспортное и энергетическое машиностроение, медицинское приборостроение, фармацевтика, новые материалы и др. Консолидированная выручка в 2023 г. превысила 2,9 трлн руб.