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Ростех ОАК Иркут Корпорация НПК МС-21 Магистральный самолёт XXI века семейство ближне-среднемагистральных пассажирских самолётов

Ростех - ОАК - Иркут Корпорация НПК - МС-21 - Магистральный самолёт XXI века - семейство ближне-среднемагистральных пассажирских самолётов


25.07.2022 «Росэлектроника» разработала электронные компоненты для оборудования связи Superjet и МС-21

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» разработал электронные компоненты для связного оборудования самолетов Superjet и МС-21. Технические параметры новых устройств позволяют полностью заменить американские изделия в составе бортовой аппаратуры радиосвязи. Новая линейка вакуумных высокочастотных выключателей пол
30.12.2014 В ЦАГИ испытывают композитный киль для самолета

ковского начали испытания композитного киля для перспективного ближне-среднемагистрального самолета МС-21. Он разработан инженерами корпорации "Иркут", изготовлен на предприятии "Технология" хо
07.06.2010 Госзаказы на разработку и сертификацию МС-21 получит только "Иркут"

ителем государственных заказов на проведение работ по разработке и сертификации самолетов семейства МС-21. Соответствующее распоряжение президента РФ выпущено в соответствии с пунктом 17 части

21.04.2010 Украина может подключиться к проектированию самолета МС-21

Как сообщает РБК, авиационный научно-технический комплекс имени Антонова (Киев) может подключиться к проектированию российского магистрального самолета МС-21. Такое мнение высказал 20 апреля 2010 года журналистам президент Объединенной авиастроительной корпорации Алексей Федоров. Глава ОАК сказал, что пока Россия работает над разработкой самол
09.02.2010 Программа МС-21 прошла очередной бизнес-этап

"Иркут" объявила об успешном завершении работ по прохождению третьего контрольного рубежа программы МС-21. Комиссия, в состав которой входили представители промышленности, отраслевых институтов
10.12.2009 Завершен выбор поставщиков основных систем для программы МС-21

Корпорация «Иркут» завершила выбор поставщиков основных систем для программы МС-21, сообщает пресс-служба Коропорации. По системе авионики выбрано совместное предложение

24.11.2009 МС-21-300 испытан на обледенение

В ЦАГИ завершились предварительные испытания модели ближнесреднемагистрального самолета МС-21-300 с имитацией условий обледенения. Испытания проводились в аэродинамической трубе Т-1
05.11.2009 Модель самолета МС-21 испытали на флаттер

Специалисты Центрального аэрогидродинамического института испытали на флаттер первую аэроупругую динамически подобную модель консоли крыла с двигателем ближнесреднемагистрального самолета МС-21, разрабатываемого корпорацией «Иркут» и ОКБ им. А.С. Яковлева. Экспериментальные исследования проходили в аэродинамической трубе в широком диапазоне скоростей потока. В процессе испытаний
27.10.2009 МС-21 испытывается в ЦАГИ

Как сообщила пресс-служба ЦАГИ, завершен первый этап испытаний механизированной модели ближнесреднемагистрального самолета МС-21 на режимах взлета и посадки. Основной целью проведенных экспериментов являлось получение данных для формирования банка аэродинамических характеристик МС-21. Испытания проходили в а
27.08.2009 Закончились очередные испытания модели самолета МС-21

В Центральном аэрогидродинамическом институте закончились очередные экспериментальные аэродинамические испытания модели ближне-среднемагистрального самолета МС-21, сообщает пресс-служба ЦАГИ. Испытания проходили в трансзвуковой аэродинамической трубе в широком диапазоне чисел Маха и Рейнольдса при различных углах атаки и скольжения. В процессе эксп
21.08.2009 МС-21: в кооперации задействуют и российские предприятия

Как сообщила пресс-служба корпорации "Иркут", отобраны поставщики первого уровня по ряду систем для программы МС-21. Так, двигатели для перспективного рассийского пассажирского самолёта будут поставлять Pratt&Whitney (США) или Rolls-Royce (Великобритания) - конкурс продолжится. Антиоблединительную сист
29.04.2009 Корпорация "Иркут" признана лауреатом национальной Премии "ИТ-Лидер-2009"

ь программные платформы всей компании. В рамках программы создания нового пассажирского авиалайнера МС-21 создано общее информационное пространство предприятий, участвующих в проекте. ОКБ им. А
09.02.2009 На авиасалоне "Аэро Индия-2009" будет представлен российский авиалайнер МС-21

торый имеются заказы и от отечественных и от зарубежных ВВС. Корпорация «Иркут» представляет на выставке свою новейшую разработку в области гражданской авиации: ближне- среднемагистральный авиалайнер МС-21 вместимостью 150-210 пассажиров, призванный прийти на смену Ту-154. Среди других гражданских экспонатов компании модель самолета-амфибии Бе-200ЧС, успевшего хорошо зарекомендовать себя пр
25.12.2008 Начат поиск поставщиков систем для МС-21

работку и поставку систем для нового семейства ближне- и среднемагистральных пассажирских самолетов МС-21. Ведущим российским и иностранным компаниям, специализирующимся на создании двигателей,
14.07.2008 МС-21 планируют совместить с китайским самолетом

ОАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК) ведет переговоры с китайскими партнерами о возможности совмещения проектов перспективного магистрального самолета МС-21 и аналогичного китайского проекта. Об этом в рамках Международного аэрокосмического салона "Фарнборо-2008" в Великобритании сообщил президент ОАК Алексей Федоров, пишет РБК. "Пока рано го
15.08.2007 МАКС-2007: новые российские самолеты

Одной из новинок нынешнего авиасалона станет новый перспективный пассажирский авиалайнер – проект МС-21. Созданное на его основе новое семейство самолетов призвано прийти на смену в первую очередь Ту-154. Головным исполнителем данной программы правление Объединенной авиастроительной корпора
17.08.2005 Стоимость проекта по созданию ближне-среднемагистрального самолета MC-21 составила $229 млн.

еститель гендиректора ОАО «ОКБ им. Яковлева», являющегося главным разработчиком проекта, Николай Долженков. Государственные средства в данный проект, по его словам, составили $100 млн. Первый образец МС-21 планируется изготовить в 2007 г. Сертификация самолета запланирована на 2009 г., сообщает РБК. Напомним, что в августе 2003 г. «Авиационный комплекс им.С. В. Ильюшина», корпорация «Иркут»

Публикаций - 61, упоминаний - 87

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МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12802 3
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Siemens Teamcenter 67 3
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Ростех - ОАК Туполев ПАО - Ту-214 9 3
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4990 2
Укроборонпром - ГП Антонов - АНТК Антонов - ОКБ имени О.К. Антонова - Ан-148 - украинский среднемагистральный узкофюзеляжный пассажирский самолёт 23 2
Ростех - ОАК - МиГ РСК - МиГ серия многоцелевых истребителей 148 2
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HPE Synergy 57 1
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AMD Ryzen - Серия микропроцессоров 500 1
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1123 1
Минпромторг РФ - ММПП - Модульная мультисервисная промышленная платформа 17 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3245 1
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 836 1
Softline - Sl Soft - БОСС Кадровые системы - БОСС-HCM - БОСС Кадровик HRMS 250 1
Microsoft Windows 2000 8661 1
Ростех - ОАК Туполев ПАО - Ту-144 - советский сверхзвуковой пассажирский самолёт 7 1
Ростех - ОАК - АК имени С.В. Ильюшина - Ил-86 - советский четырёхдвигательный широкофюзеляжный пассажирский самолёт 8 1
Ростех - ОАК - АК имени С.В. Ильюшина - Ил-114 - советский и российский турбовинтовой ближнемагистральный (региональный) пассажирский самолёт 9 1
Демченко Олег 27 12
Христенко Виктор 43 3
Попович Константин 2 2
Мантуров Денис 108 2
Федоров Алексей 119 2
Путин Владимир 3193 2
Слюсарь Юрий 9 2
Трапезин Владимир 30 1
Емельченков Сергей 140 1
Широков Александр 25 1
Касперский Евгений 323 1
Иванов Сергей 388 1
Тимошкин Андрей 8 1
Казак Максим 162 1
Рогозин Дмитрий 101 1
Жаров Сергей 6 1
Медведев Дмитрий 1655 1
Стрелец Михаил 2 1
Вдовин Андрей 3 1
Бобровников Борис 103 1
Капишников Дмитрий 8 1
Шувалов Игорь 82 1
Переведенцев Александр 8 1
Кузюк Максим 8 1
Артяков Владимир 6 1
Савченко Евгений 12 1
Денисов Георгий 1 1
Кокшаров Николай 4 1
Комм Леонид 1 1
Долженков Николай 2 1
Волков Николай 8 1
Зуев Вячеслав 2 1
Сахненко Сергей 89 1
Сергунина Наталья 369 1
Овчинский Владислав 228 1
Filipakos Tassos - Филипакос Тассос 1 1
Ефимов Владимир 144 1
Дегтев Геннадий 258 1
Назаров Александр 65 1
Андриевский Иван 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 145538 48
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52243 8
Россия - СФО - Иркутская область 1115 8
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43426 7
Малайзия 868 6
Франция - Французская Республика 7864 4
Алжир - Алжирская Народная Демократическая Республика 236 4
Европа 21811 4
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 758 3
Индия - Bharat 5472 3
Украина 7632 3
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2887 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17144 2
Германия - Федеративная Республика 12710 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13348 2
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1472 2
Земля - планета Солнечной системы 10406 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17496 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Таганрог 166 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14226 1
Южная Корея - Республика 6666 1
Китай - Тайвань 4002 1
Швеция - Королевство 3625 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14152 1
Азия - Азиатский регион 5558 1
Германия - Бавария - Мюнхен 469 1
Индия - Карнатака - Бангалор 202 1
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1561 1
Греция - Афины 122 1
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 920 1
Украина - Киев 1127 1
Греция - Греческая Республика 981 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 1896 1
Бутан - Королевство 31 1
Россия - ПФО - Самарская область 1329 1
Северный Ледовитый океан - Баренцево море - Штокмановское газоконденсатного месторождения 5 1
Испания - Каталония - Барселона 742 1
Германия - Северный Рейн-Вестфалия - Дюссельдорф 139 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5198 1
Россия - СЗФО - Мурманская область - Мурманск 593 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5684 53
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51442 16
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29344 14
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18684 11
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3446 8
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Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48349 5
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Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 277 3
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5820 3
Машиностроение - Машиностроительные предприятия - Mechanical engineering - Machine-building enterprises 640 3
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5002 3
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2614 3
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ОПК - Танк - Танковые войска - бронированная боевая машина - 10 сентября в России отмечается День Танкиста 513 3
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ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13664 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4864 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9899 2
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7539 2
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5432 2
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4043 2
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 1899 2
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 926 2
Федеральный закон 210-ФЗ - Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг 849 2
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1595 2
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4690 2
Авиакомпания - Airline - авиационная компания - авиапредприятие транспортное - авиатранспортное предприятие - авиаперевозчики 931 2
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Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14497 2
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4167 2
Национальный проект - Беспилотные авиасистемы - Беспилотные авиационные системы - ФЦ БАС - Федеральный центр беспилотных авиасистем - Кадры для БАС Федеральный проект 71 2
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4389 2
Ордена России - Орденская система Российской Федерации - Государственные награды Российской Федерации 94 1
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1644 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5460 1
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry 805 1
Число Маха - скорость 55 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11262 6
TAdviser - Центр выбора технологий 395 1
CNews RND - R&D.CNews 2273 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2705 1
РИА Новости 924 1
Sputnik 57 1
Вести 24 - Российский информационный канал 46 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 975 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1898 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1003 1
CNews Инновация года - награда 111 5
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н. Е. Жуковского 123 6
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МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 99 1
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РХТУ - Российский химико-технологический университет имени Д. И. Менделеева 48 1
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 210 1
Элемент ГК - НИИЭТ ФГБУ - Научно-исследовательский институт электронной техники - Воронежский НИИ электронной техники 38 1
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - ЦИАМ имени П.И. Баранова - Центральный институт авиационного моторостроения 32 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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