Ростех - ОАК - Иркут Корпорация НПК - МС-21 - Магистральный самолёт XXI века - семейство ближне-среднемагистральных пассажирских самолётов

«Росэлектроника» разработала электронные компоненты для оборудования связи Superjet и МС-21 Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» разработал электронные компоненты для связного оборудования самолетов Superjet и МС-21. Технические параметры новых устройств позволяют полностью заменить американские изделия в составе бортовой аппаратуры радиосвязи. Новая линейка вакуумных высокочастотных выключателей пол

В ЦАГИ испытывают композитный киль для самолета ковского начали испытания композитного киля для перспективного ближне-среднемагистрального самолета МС-21. Он разработан инженерами корпорации "Иркут", изготовлен на предприятии "Технология" хо

Госзаказы на разработку и сертификацию МС-21 получит только "Иркут" ителем государственных заказов на проведение работ по разработке и сертификации самолетов семейства МС-21. Соответствующее распоряжение президента РФ выпущено в соответствии с пунктом 17 части

Украина может подключиться к проектированию самолета МС-21 Как сообщает РБК, авиационный научно-технический комплекс имени Антонова (Киев) может подключиться к проектированию российского магистрального самолета МС-21. Такое мнение высказал 20 апреля 2010 года журналистам президент Объединенной авиастроительной корпорации Алексей Федоров. Глава ОАК сказал, что пока Россия работает над разработкой самол

Программа МС-21 прошла очередной бизнес-этап "Иркут" объявила об успешном завершении работ по прохождению третьего контрольного рубежа программы МС-21. Комиссия, в состав которой входили представители промышленности, отраслевых институтов

Завершен выбор поставщиков основных систем для программы МС-21 Корпорация «Иркут» завершила выбор поставщиков основных систем для программы МС-21, сообщает пресс-служба Коропорации. По системе авионики выбрано совместное предложение

МС-21-300 испытан на обледенение В ЦАГИ завершились предварительные испытания модели ближнесреднемагистрального самолета МС-21-300 с имитацией условий обледенения. Испытания проводились в аэродинамической трубе Т-1

Модель самолета МС-21 испытали на флаттер Специалисты Центрального аэрогидродинамического института испытали на флаттер первую аэроупругую динамически подобную модель консоли крыла с двигателем ближнесреднемагистрального самолета МС-21, разрабатываемого корпорацией «Иркут» и ОКБ им. А.С. Яковлева. Экспериментальные исследования проходили в аэродинамической трубе в широком диапазоне скоростей потока. В процессе испытаний

МС-21 испытывается в ЦАГИ Как сообщила пресс-служба ЦАГИ, завершен первый этап испытаний механизированной модели ближнесреднемагистрального самолета МС-21 на режимах взлета и посадки. Основной целью проведенных экспериментов являлось получение данных для формирования банка аэродинамических характеристик МС-21. Испытания проходили в а

Закончились очередные испытания модели самолета МС-21 В Центральном аэрогидродинамическом институте закончились очередные экспериментальные аэродинамические испытания модели ближне-среднемагистрального самолета МС-21, сообщает пресс-служба ЦАГИ. Испытания проходили в трансзвуковой аэродинамической трубе в широком диапазоне чисел Маха и Рейнольдса при различных углах атаки и скольжения. В процессе эксп

МС-21: в кооперации задействуют и российские предприятия Как сообщила пресс-служба корпорации "Иркут", отобраны поставщики первого уровня по ряду систем для программы МС-21. Так, двигатели для перспективного рассийского пассажирского самолёта будут поставлять Pratt&Whitney (США) или Rolls-Royce (Великобритания) - конкурс продолжится. Антиоблединительную сист

Корпорация "Иркут" признана лауреатом национальной Премии "ИТ-Лидер-2009" ь программные платформы всей компании. В рамках программы создания нового пассажирского авиалайнера МС-21 создано общее информационное пространство предприятий, участвующих в проекте. ОКБ им. А

На авиасалоне "Аэро Индия-2009" будет представлен российский авиалайнер МС-21 торый имеются заказы и от отечественных и от зарубежных ВВС. Корпорация «Иркут» представляет на выставке свою новейшую разработку в области гражданской авиации: ближне- среднемагистральный авиалайнер МС-21 вместимостью 150-210 пассажиров, призванный прийти на смену Ту-154. Среди других гражданских экспонатов компании модель самолета-амфибии Бе-200ЧС, успевшего хорошо зарекомендовать себя пр

Начат поиск поставщиков систем для МС-21 работку и поставку систем для нового семейства ближне- и среднемагистральных пассажирских самолетов МС-21. Ведущим российским и иностранным компаниям, специализирующимся на создании двигателей,

МС-21 планируют совместить с китайским самолетом ОАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК) ведет переговоры с китайскими партнерами о возможности совмещения проектов перспективного магистрального самолета МС-21 и аналогичного китайского проекта. Об этом в рамках Международного аэрокосмического салона "Фарнборо-2008" в Великобритании сообщил президент ОАК Алексей Федоров, пишет РБК. "Пока рано го

МАКС-2007: новые российские самолеты Одной из новинок нынешнего авиасалона станет новый перспективный пассажирский авиалайнер – проект МС-21. Созданное на его основе новое семейство самолетов призвано прийти на смену в первую очередь Ту-154. Головным исполнителем данной программы правление Объединенной авиастроительной корпора