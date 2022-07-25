Ростех ОАК Иркут Корпорация НПК МС-21 Магистральный самолёт XXI века семейство ближне-среднемагистральных пассажирских самолётов
|25.07.2022
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«Росэлектроника» разработала электронные компоненты для оборудования связи Superjet и МС-21
Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» разработал электронные компоненты для связного оборудования самолетов Superjet и МС-21. Технические параметры новых устройств позволяют полностью заменить американские изделия в составе бортовой аппаратуры радиосвязи. Новая линейка вакуумных высокочастотных выключателей пол
|30.12.2014
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В ЦАГИ испытывают композитный киль для самолета
ковского начали испытания композитного киля для перспективного ближне-среднемагистрального самолета МС-21. Он разработан инженерами корпорации "Иркут", изготовлен на предприятии "Технология" хо
|07.06.2010
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Госзаказы на разработку и сертификацию МС-21 получит только "Иркут"
ителем государственных заказов на проведение работ по разработке и сертификации самолетов семейства МС-21. Соответствующее распоряжение президента РФ выпущено в соответствии с пунктом 17 части
|21.04.2010
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Украина может подключиться к проектированию самолета МС-21
Как сообщает РБК, авиационный научно-технический комплекс имени Антонова (Киев) может подключиться к проектированию российского магистрального самолета МС-21. Такое мнение высказал 20 апреля 2010 года журналистам президент Объединенной авиастроительной корпорации Алексей Федоров. Глава ОАК сказал, что пока Россия работает над разработкой самол
|09.02.2010
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Программа МС-21 прошла очередной бизнес-этап
"Иркут" объявила об успешном завершении работ по прохождению третьего контрольного рубежа программы МС-21. Комиссия, в состав которой входили представители промышленности, отраслевых институтов
|10.12.2009
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Завершен выбор поставщиков основных систем для программы МС-21
Корпорация «Иркут» завершила выбор поставщиков основных систем для программы МС-21, сообщает пресс-служба Коропорации. По системе авионики выбрано совместное предложение
|24.11.2009
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МС-21-300 испытан на обледенение
В ЦАГИ завершились предварительные испытания модели ближнесреднемагистрального самолета МС-21-300 с имитацией условий обледенения. Испытания проводились в аэродинамической трубе Т-1
|05.11.2009
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Модель самолета МС-21 испытали на флаттер
Специалисты Центрального аэрогидродинамического института испытали на флаттер первую аэроупругую динамически подобную модель консоли крыла с двигателем ближнесреднемагистрального самолета МС-21, разрабатываемого корпорацией «Иркут» и ОКБ им. А.С. Яковлева. Экспериментальные исследования проходили в аэродинамической трубе в широком диапазоне скоростей потока. В процессе испытаний
|27.10.2009
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МС-21 испытывается в ЦАГИ
Как сообщила пресс-служба ЦАГИ, завершен первый этап испытаний механизированной модели ближнесреднемагистрального самолета МС-21 на режимах взлета и посадки. Основной целью проведенных экспериментов являлось получение данных для формирования банка аэродинамических характеристик МС-21. Испытания проходили в а
|27.08.2009
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Закончились очередные испытания модели самолета МС-21
В Центральном аэрогидродинамическом институте закончились очередные экспериментальные аэродинамические испытания модели ближне-среднемагистрального самолета МС-21, сообщает пресс-служба ЦАГИ. Испытания проходили в трансзвуковой аэродинамической трубе в широком диапазоне чисел Маха и Рейнольдса при различных углах атаки и скольжения. В процессе эксп
|21.08.2009
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МС-21: в кооперации задействуют и российские предприятия
Как сообщила пресс-служба корпорации "Иркут", отобраны поставщики первого уровня по ряду систем для программы МС-21. Так, двигатели для перспективного рассийского пассажирского самолёта будут поставлять Pratt&Whitney (США) или Rolls-Royce (Великобритания) - конкурс продолжится. Антиоблединительную сист
|29.04.2009
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Корпорация "Иркут" признана лауреатом национальной Премии "ИТ-Лидер-2009"
ь программные платформы всей компании. В рамках программы создания нового пассажирского авиалайнера МС-21 создано общее информационное пространство предприятий, участвующих в проекте. ОКБ им. А
|09.02.2009
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На авиасалоне "Аэро Индия-2009" будет представлен российский авиалайнер МС-21
торый имеются заказы и от отечественных и от зарубежных ВВС. Корпорация «Иркут» представляет на выставке свою новейшую разработку в области гражданской авиации: ближне- среднемагистральный авиалайнер МС-21 вместимостью 150-210 пассажиров, призванный прийти на смену Ту-154. Среди других гражданских экспонатов компании модель самолета-амфибии Бе-200ЧС, успевшего хорошо зарекомендовать себя пр
|25.12.2008
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Начат поиск поставщиков систем для МС-21
работку и поставку систем для нового семейства ближне- и среднемагистральных пассажирских самолетов МС-21. Ведущим российским и иностранным компаниям, специализирующимся на создании двигателей,
|14.07.2008
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МС-21 планируют совместить с китайским самолетом
ОАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК) ведет переговоры с китайскими партнерами о возможности совмещения проектов перспективного магистрального самолета МС-21 и аналогичного китайского проекта. Об этом в рамках Международного аэрокосмического салона "Фарнборо-2008" в Великобритании сообщил президент ОАК Алексей Федоров, пишет РБК. "Пока рано го
|15.08.2007
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МАКС-2007: новые российские самолеты
Одной из новинок нынешнего авиасалона станет новый перспективный пассажирский авиалайнер – проект МС-21. Созданное на его основе новое семейство самолетов призвано прийти на смену в первую очередь Ту-154. Головным исполнителем данной программы правление Объединенной авиастроительной корпора
|17.08.2005
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Стоимость проекта по созданию ближне-среднемагистрального самолета MC-21 составила $229 млн.
еститель гендиректора ОАО «ОКБ им. Яковлева», являющегося главным разработчиком проекта, Николай Долженков. Государственные средства в данный проект, по его словам, составили $100 млн. Первый образец МС-21 планируется изготовить в 2007 г. Сертификация самолета запланирована на 2009 г., сообщает РБК. Напомним, что в августе 2003 г. «Авиационный комплекс им.С. В. Ильюшина», корпорация «Иркут»
Ростех и организации, системы, технологии, персоны:
|Демченко Олег 27 12
|Христенко Виктор 43 3
|Попович Константин 2 2
|Мантуров Денис 108 2
|Федоров Алексей 119 2
|Путин Владимир 3193 2
|Слюсарь Юрий 9 2
|Трапезин Владимир 30 1
|Емельченков Сергей 140 1
|Широков Александр 25 1
|Касперский Евгений 323 1
|Иванов Сергей 388 1
|Тимошкин Андрей 8 1
|Казак Максим 162 1
|Рогозин Дмитрий 101 1
|Жаров Сергей 6 1
|Медведев Дмитрий 1655 1
|Стрелец Михаил 2 1
|Вдовин Андрей 3 1
|Бобровников Борис 103 1
|Капишников Дмитрий 8 1
|Шувалов Игорь 82 1
|Переведенцев Александр 8 1
|Кузюк Максим 8 1
|Артяков Владимир 6 1
|Савченко Евгений 12 1
|Денисов Георгий 1 1
|Кокшаров Николай 4 1
|Комм Леонид 1 1
|Долженков Николай 2 1
|Волков Николай 8 1
|Зуев Вячеслав 2 1
|Сахненко Сергей 89 1
|Сергунина Наталья 369 1
|Овчинский Владислав 228 1
|Filipakos Tassos - Филипакос Тассос 1 1
|Ефимов Владимир 144 1
|Дегтев Геннадий 258 1
|Назаров Александр 65 1
|Андриевский Иван 1 1
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