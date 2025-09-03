Разделы

Ростех РТ-ПТ РТ-проектные технологии


АО «РТ-Проектные технологии» – организация Госкорпорации Ростех, специализирующаяся на реализации перспективных проектов в области информационных технологий. Является центром компетенций по развитию и внедрению информационных технологий в области государственных закупок, в том числе систем контроля за ценообразованием при осуществлении государственных закупок как в гражданской, так и в военной сфере. С 2017 по 2020 год единственный исполнитель государственных контрактов с Федеральным казначейством (Федеральное казначейство – функциональный заказчик ЕИС) по развитию и эксплуатации Единой информационной системы в сфере закупок (ЕИС), разработчик информационно-аналитической системы мониторинга и контроля в сфере закупок лекарственных препаратов для обеспечения государственных нужд (ИАС), разработчик и оператор Единого агрегатора торговли «Березка» (ЕАТ) – федерального информационного ресурса обязательного для использования органами исполнительной власти при осуществлении закупок малого объема.   

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 7 дел, на cумму 463 253 103 ₽*

Судебные дела (7) на сумму 463 253 103 ₽*
в качестве истца (5) на сумму 254 710 658 ₽*
в качестве ответчика (1) на сумму 143 270 819 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

УПОМИНАНИЯ


03.09.2025 Перевод авиации на российское ПО обойдется в 10,75 миллиардов 1
06.12.2024 Цифровизация регулирования тарифов на ЖКХ и телефонную связь обошлась в полмиллиарда 1
22.05.2024 «Ростех» представил отечественную платформу виртуализации на замену импортным решениям 2
21.05.2024 «Умная» разработка «Ростеха» поможет в развитии комфортной и безопасной среды в российских городах 1
21.05.2024 Разработка «Ростеха» поможет россиянам получать квалифицированную электронную подпись на территории стран СНГ 1
24.04.2024 90 млн пассажиров совершили авиаперелеты с помощью отечественной системы бронирования «Леонардо» в прошлом году 1
12.09.2023 Цифровые решения «Ростеха» помогут повысить безопасность и комфорт в Крыму 1
31.05.2023 «Ростех» создает автоматизированную систему обслуживания гражданской авиационной техники 1
30.05.2023 «Ростех» испытал систему пожарной безопасности «Прометей» 1
01.12.2022 Главой холдинга «РТ-Проектные технологии» стал Олег Менжинский 1
22.11.2022 «Ростех» и «Диасофт» разработали программную платформу RT ERP по управлению ресурсами для предприятий 1
01.11.2022 «Аэрофлот» перешел на отечественную систему бронирования «Леонардо» 1
01.06.2022 Авиакомпания «Победа» перешла на систему бронирования «Леонардо» 1
27.01.2022 На ИТ-систему контроля гособоронзаказа потратят 1,8 млрд руб, но ее создание притормозили депутаты 1
18.10.2021 «Ростех» предложит технологии для цифровизации транспортной и туристических отраслей Венесуэлы 1
05.10.2021 «Ростех» и «Диасофт» создали предприятие по разработке ИТ-решений 1
04.08.2021 Удостоверяющий центр «Ростеха» получил статус доверенного лица ФНС 1
21.07.2021 Удостоверяющий центр «Ростеха» расширит сеть до 350 филиалов по стране 1
29.12.2020 «Ростех» и «Селдон» объявили об открытии крупнейшего в России удостоверяющего центра 1
07.09.2020 «Ростех» расширит функциональность ЕИС 1
09.07.2020 «Березка» Ростеха помогла компаниям и ведомствам сэкономить на закупках более 400 млн рублей 1
04.02.2020 Дочерняя структура Ростеха и «РТС-тендер» займутся популяризацией закупок малого объема 3
24.12.2019 Ростех и Минздрав запустили онлайн-каталог зарегистрированных в РФ лекарственных препаратов 1
24.12.2019 В России с опозданием на два года появилась цифровая платформа для госзакупок лекарств 1
12.04.2019 «Ростех» и «Селдон» создадут «крупнейший в России удостоверяющий центр» 1
01.03.2019 Малые госзакупки в России переехали на агрегатор «Ростеха» 1
24.01.2019 В госкорпорации «Ростех» назначен куратор цифровых проектов 2
24.01.2019 В Ростехе назначен куратор цифровых проектов 1
30.11.2018 Семья Глазьева разработала крипторубль на американской платформе. Расследование CNews 2
02.07.2018 Ростех запустил Единый агрегатор торговли «Березка» 1
29.06.2018 Ростех скорректировал регламент функционирования Единого агрегатора торговли 1
20.02.2017 «Ростех» займется эксплуатацией и развитием информационной системы госзакупок 1
07.12.2016 «Ростех» предотвратил 1 млрд банкротство НИЦ «Атом» 1
16.06.2016 В «РТ-Проектные технологии» назначен новый генеральный директор 1

Публикаций - 35, упоминаний - 40

Ростех и организации, системы, технологии, персоны:

Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3279 34
Seldon - Селдон 17 4
Ростех - Автоматика Концерн 1707 3
Sirena-Travel - Сирена-Трэвел 22 3
SAP SE 5378 2
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1198 2
БАРС Груп 555 2
Ростех - Швабе Холдинг - Shvabe 229 2
ИКС - Криптонит ГК - Kryptonite 77 2
NtechLab - НтехЛаб 153 2
РТ-РБ - РТ-Развитие бизнеса 30 2
Diasoft - Диасофт 980 2
Ростелеком 10092 1
МегаФон 9563 1
X Corp - Twitter 2897 1
Meta Platforms - Facebook 4498 1
GitHub 924 1
VK - Mail.ru Group 3500 1
Philips 2069 1
Анкор - Ancor - Кадровая компания 44 1
Agrivita - Экопроект 1 1
3M - 3М Россия - Три Эм - Minnesota Mining and Manufacturing Company 254 1
Quorum - Кворум - 128 1
Ростех - РТ-Диасофт 6 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4325 1
Sabre Corporation - Sabre Holdings 167 1
Прометей - Prometey 49 1
ИЦ ИАС - Инженерный центр Информационно-аналитических систем 3 1
Ростех - РТ-Иридиум - Иридиум Программные Технологии 7 1
Broadcom - VMware 2436 1
Amadeus IT Group - Navitaire 4 1
МКБ - Московский кредитный банк 604 3
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 970 2
Нацимбио НИК - Национальная иммунобиологическая компания 8 2
Алроса АК - Алмазы России — Саха 229 2
АСТ ГОЗ - Автоматизированная система торгов государственного оборонного заказа 117 2
UTair Aviation - ЮТэйр Пассажирские авиалинии - авиакомпания - ЮТэйр Карго - ЮТэйр-Вертолетные услуги 64 2
Ростех - РТ Финанс - Red Wings Airlines - Ред Вингс 14 2
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 837 2
РусЛайн - авиакомпания 11 2
НСПК - Национальная система платежных карт 876 1
PepsiCo - Pepsi Bottling - Пепсико 207 1
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 534 1
Unilever - Юнилевер Русь 160 1
Сургутнефтегаз - СНГ 277 1
Take Wing 1 1
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 380 1
Еврофинанс Моснарбанк АКБ - Eurofinance 32 1
РТС-тендер - федеральная электронная торговая площадка 60 1
РЖД - Российские железные дороги 1965 1
Ростех - Вертолеты России 172 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 441 1
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 303 1
ВСМПО-АВИСМА - Березниковский титано-магниевый комбинат, БТМК - АВИСМА-Машиностроитель - АВИСМА-Спецремонт - АВИСМА-МетрАТек - Аналитик-А 45 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 457 1
ERG - ТрансКом 5 1
Капитал ООО 4 1
Международный аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева - ИАТА: VKO, ИКАО: UUWW 200 1
Ростех - РТ-капитал 8 1
Артек МДЦ - международный детский образовательный центр 16 1
Ростех - ОАК - Иркут Корпорация НПК - Конструкторское бюро - Российская авиастроительная корпорация - ИАПО - Иркутское авиационное производственное объединение - Иркутский авиационный завод 160 1
Мираторг АПХ - Мираторг Агропромышленный Холдинг 38 1
Ростех - Калашников ГК - Калашников Концерн - Ижевский машиностроительный завод - Ижмаш НПО - Ижевский машзавод - Ижевский механический завод - Ижевский оружейный завод 58 1
Федеральное казначейство России 1838 7
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12490 6
Федеральная служба по оборонному заказу - Гособоронзаказ - Рособоронзаказ 256 5
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6186 4
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2786 4
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2222 4
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2051 4
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1426 4
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3055 3
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3475 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4697 3
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 361 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3293 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5143 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5094 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 352 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 606 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1963 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1880 1
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 413 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1011 1
Центральный банк Бразилии - Banco Central do Brasil - Национальный банк экономического и социального развития - BNDES - Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social 11 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1040 1
СВР РФ - Служба внешней разведки Российской Федерации 94 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1393 1
Правительство Республики Крым - Совет Министров Республики Крым - Государственный совет Республики Крым - органы государственной власти 68 1
Правительство Венесуэлы - Президент Венесуэлы - органы государственной власти 40 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4642 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел 433 1
Россотрудничество - Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом 43 1
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 167 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3251 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 335 1
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 345 1
ФАС РФ ФБУ ИТЦ - Информационно-технический центр - ФГИС ЕИАС Федеральной антимонопольной службы России - Экспертный совет по информационным технологиям 61 1
ФСТ РФ - Федеральная служба по тарифам 186 1
ОНФ - Общероссийский народный фронт 42 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 368 1
Яблоко - Российская объединённая демократическая политическая партия 1 1
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 192 1
Академии военных наук - Межрегиональная общественная организация 9 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 717 1
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 73 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70419 22
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54980 18
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13081 9
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32892 9
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7120 8
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4067 7
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21870 6
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1695 6
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12654 5
SRM - Supplier Relationship Management - Управление взаимоотношениями с поставщиками - Система управления и планирования закупками 1047 5
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11883 4
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 10847 4
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7063 3
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1553 3
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12686 3
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7931 3
Маркировка - Marking 1172 3
Электродвигатель - electric motor - электрический двигатель - электрическая машина - электромеханический преобразователь 149 3
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2726 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6027 2
Data Fabric - DataFabric - Фабрика данных - Единое решение (концептуальная архитектура) управления хранением информации в системах разных производителей 60 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 16326 2
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3179 2
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 6037 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11657 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4765 2
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2340 2
ЭЦП УКЭП - Усиленная квалифицированная электронная подпись - КЭП - Квалифицированная электронная подпись 343 2
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2294 2
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 4415 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16582 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 30274 2
PKI - Public Key Infrastructure - ИОК - Инфраструктура открытых ключей 377 2
SWIFT - Swift Pay Service - Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications - Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи 425 1
Smart City - Cognitive City - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1501 1
Утилизация мусора - Переработка отходов - Waste disposal - Рециклинг - Recycling - Нулевое захоронение - Сортировка бытовых отходов - Вторичное сырьё, вторсырьё - Утилизационный сбор, утильсбор 1177 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11887 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7313 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25445 1
HRM - WFM - Workforce Management - Планирование, учет и оптимизация рабочего времени сотрудников - Time Management - Тайм-менеджмент 942 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3392 14
РТС-тендер - ЕАТ - Единый агрегатор торговли - Березка 41 12
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 558 4
ГРЛС - Государственный реестр лекарственных средств 6 3
ЦРПТ - КМТ - Национальный каталог маркированных товаров, работ, услуг - КТРУ 40 2
Правительство Москвы - ЦГУ - Цифровое государственное управление - региональный проект города Москвы 291 2
ЕАЭС - ИАС ГОЗ - Единая информационная система государственного оборонного заказа 6 2
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 901 2
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 414 2
Sirena-Travel - Леонардо АИС - Система бронирования - автоматизированная информационная система организации воздушных перевозок 3 2
Ethereum (ETH) - Ether - Эфириум - Этериум - Эфир - платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 400 1
JPMorgan Chase - Quorum - блокчейн-платформа Ethereum 34 1
Независимый регистратор ГИС - Государственная информационная система 60 1
ЦБ РФ - Цифровой рубль - Крипторубль 182 1
CryptoPay - КриптоПэй - Криптовалюта 3 1
Федеральное казначейство России - ЭБ ГИИС ЕПБС - Единый портал бюджетной системы РФ - Электронный бюджет Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 245 1
JPMorgan Chase - IIN - Interbank Information Network - Межбанковская информационная сеть 1 1
Системы распределенного реестра - Мастерчейн - Masterchain - Российская национальная блокчейн-сеть 43 1
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 676 1
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 903 1
Ростех - ОАК - Иркут Корпорация НПК - МС-21 - Магистральный самолёт XXI века - семейство ближне-среднемагистральных пассажирских самолётов 64 1
Ростех - ОАК - Сухой - SSJ100 - Sukhoi Superjet 100 - Сухой Суперджет-100 - Russian Regional Jet - российский региональный самолет 95 1
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 243 1
Intersoft Lab - Контур Корпорация 65 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5637 1
Broadcom - VMware vSphere 583 1
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 646 1
Ростех - РТ-Иридиум - DeepMail 20 1
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 322 1
Назаров Александр 70 16
Ярош Сергей 11 10
Димитров Илия 9 4
Путин Владимир 3292 3
Скворцова Вероника 69 3
Чемезов Сергей 145 2
Сахненко Сергей 89 2
Бровко Василий 54 2
Менжинский Олег 2 2
Аксаков Анатолий 158 1
Титов Борис 59 1
Петров Дмитрий 67 1
Глазьев Руслан 1 1
Аузан Александр 10 1
Касацкий Александр 1 1
Моисеев Алексей 33 1
Карнаухов Алексей 1 1
Волобуев Николай 9 1
Лишенков Владимир 16 1
Федотов Валерий 2 1
Глазьев Юрий 1 1
Гавренков Сергей 12 1
Глазьев Сергей 14 1
Поликанов Сергей 2 1
Лаврентьев Иван 5 1
Касацкий Андрей 1 1
Поляков Кирилл 17 1
Медведев Дмитрий 1658 1
Глазков Александр 146 1
Рабаев Геннадий 1 1
Боливар Симон - Simón José Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar de la Concepción y Ponte Palacios y Blanco 3 1
Рабаева Лиана 1 1
Клюев Илья 2 1
Мацкевич Антон 10 1
Кужекин Александр 3 1
Коптелов Игорь 6 1
Константинов Владимир 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 152679 29
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 44904 6
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 971 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52955 2
Россия - ЦФО - Калужская область 1011 1
Таджикистан - Республика 894 1
Россия - ЦФО - Брянская область 368 1
Россия - ЦФО - Московская область - Солнечногорск 116 1
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1374 1
Россия - ЮФО - Ростовская область 1622 1
Европа 24498 1
Евразия - Евразийский континент 620 1
Беларусь - Брестская область - Брест 63 1
Америка Южная 864 1
Венесуэла - Боливарианская Республика 308 1
Германия - Федеративная Республика 12851 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3010 1
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1257 1
Россия - ЦФО - Тульская область 1278 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1945 1
Америка Латинская 1860 1
Беларусь - Белоруссия 5940 1
Ближний Восток 3009 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1163 1
Армения - Республика 2352 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14355 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1334 1
Казахстан - Республика 5728 1
Узбекистан - Республика 1826 1
Атлантический океан - Карибское море - Карибский бассейн - Карибские острова - Карибский архипелаг - Карибы - Антильские острова 321 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53777 23
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4649 10
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4156 6
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8822 6
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19779 6
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50182 6
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5851 6
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 931 5
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3614 4
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9357 4
Авиакомпания - Airline - авиационная компания - авиапредприятие транспортное - авиатранспортное предприятие - авиаперевозчики 966 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31002 3
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6507 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9672 3
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6241 3
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8390 3
ЕСКЛП - Единый структурированный справочник-каталог лекарственных препаратов - Справочник лекарств 4 3
Лоббизм - Lobbying 95 3
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2964 3
Машиностроение - Машиностроительные предприятия - Mechanical engineering - Machine-building enterprises 675 3
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана - ЕЭП - Единое экономическое пространство 642 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11497 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14600 2
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5229 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6674 2
Энергетика - Energy - Energetically 5379 2
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2223 2
Федеральный закон 275-ФЗ - О государственном оборонном заказе 16 2
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1782 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3520 2
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1864 2
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - ЕГРИП - Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей - ПБОЮЛ - предприниматель без образования юридического лица 198 2
Налогообложение - ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 816 1
Тендер - НМЦК - начальная (максимальная) цена контракта при осуществлении государственных и муниципальных закупок 237 1
Кибернетика - Cybernetics 247 1
Федеральный закон 259-ФЗ - Закон о криптовалюте - Закон о ЦФА - О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 205 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3712 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25332 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4225 1
Здравоохранение - Генетика - Genetics - Геном человека - The human genome - генетическая информация - наследственный ген - Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий - Национальная база генетической информации 1656 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1074 1
Ведомости 1139 1
Царьград - телеканал 27 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1604 1
РАН - Российская академия наук 1968 1
КФУ - Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского 5 1
РВИ РВ - РВВКИУ РВ - Ростовский Военный институт Ракетных Войск им. Главного Маршала Артиллерии М. И. Неделина - ГОУ ВПО 3 1
СПбГЭУ - Санкт-Петербургский государственный экономический университет - Ленинградский финансово-экономический институт - ФинЭк, ИНЖЭКОН, ГУСЭ 83 1
МВД РФ АУ - Академия управления МВД России 10 1
МГУ - Экономический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова 19 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7648 2
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2547 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 348 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1243 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1381651, в очереди разбора - 736280.
Создано именных указателей - 182090.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Сайт: