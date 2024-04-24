90 млн пассажиров совершили авиаперелеты с помощью отечественной системы бронирования «Леонардо» в прошлом году

Автоматизированная информационная система (АИС) организации воздушных перевозок «Леонардо» помогла авиакомпаниям в России и за рубежом перевезти 90 млн пассажиров в 2023 г. Этот показатель более чем вдвое превышает результат 2022 г. В данный момент к цифровому решению, от компаний «РТ-Проектные технологии» (входит в «Ростех») и «Сирена-Трэвел», подключены 64 авиаперевозчика. Об этом CNews сообщили представители «Ростеха».

Для повышения удобства использования и безопасности в системе «Леонардо» за год были реализованы 320 улучшений и оптимизаций. Также в целях развития бизнеса, авиакомпаниям в этом году будет представлен новый интеграционный шлюз «Леонардо» с системой управления доходами. Решение включает модули на основе искусственного интеллекта и работает в режиме реального времени. Это позволяет автоматизировать динамическое ценообразование перевозки и сопутствующих услуг, что помогает авиакомпаниям конкурировать с зарубежными перевозчиками.

Сейчас «Леонардо» активно выходит на зарубежный рынок. Ключевыми направлениями для экспорта являются дружественные страны в Латинской Америке, Ближнем востоке, Юго-Восточной Азии. Так, в апреле 2023 г. с Венесуэльским перевозчиком Conviasa SA был заключен контракт на поставку системы. Кроме того, в полном объеме система была запущена у национального перевозчика Беларуси.

«В 2023 г. мы наблюдали рост перевозок в авиакомпаниях-партнерах. В целом, порядка 120% от общего объема 2022 г. Система «Леонардо» справилась с этой нагрузкой. Общее количество перевезенных при помощи нашей АИС пассажиров выросло с 44 млн в 2022 г. до, 90 млн в 2023. Система постоянно развивается и улучшается в интересах пассажиров и авиакомпаний», – сказал директор по развитию «РТ-Проектные технологии» Александр Кужекин.

Официальный запуск «Леонардо» состоялся в 2014 г. Уже в первые два года работы на АИС перешла значительная часть российских авиакомпаний. Темпы миграции в 2019 г. ускорило постановление Правительства о необходимости локализовать систему бронирования с целью снижения зависимости от иностранного программного обеспечения. Проект по переходу ведущих авиакомпаний на отечественное решение был реализован в рекордно сжатые сроки.

Напомним, в сентябре 2023 г. «Леонардо» выдержал беспрецедентную хакерскую атаку. Тогда злоумышленники задействовали более миллиона адресов с целью вывести систему из строя и парализовать воздушное сообщение по всей России. Транспортный коллапс благодаря запасу прочности отечественной АИС и грамотным действиям ИТ-команды удалось предотвратить.

***

Госкорпорация «Ростех» – машиностроительная компания России. Объединяет свыше 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Компания выступает ключевым поставщиком вооружений, военной и специальной техники в рамках гособоронзаказа. Развивает высокотехнологичные гражданские производства в стратегических важных для страны отраслях, таких как авиастроение, двигателестроение, транспортное и энергетическое машиностроение, медицинское приборостроение, фармацевтика, новые материалы и др. Консолидированная выручка в 2022 г. превысила 2,1 трлн руб., доля гражданской продукции составила 44,5%.