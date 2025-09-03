Разделы

Sirena-Travel Сирена-Трэвел

Sirena-Travel - Сирена-Трэвел

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 7 дел, на cумму 123 615 508 469 ₽*

Судебные дела (7) на сумму 123 615 508 469 ₽*
в качестве истца (4) на сумму 3 076 131 478 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

УПОМИНАНИЯ


03.09.2025 Перевод авиации на российское ПО обойдется в 10,75 миллиардов 1
24.04.2024 90 млн пассажиров совершили авиаперелеты с помощью отечественной системы бронирования «Леонардо» в прошлом году 1
08.04.2024 Двум топ-менеджерам разработчика российской системы бронирования Leonardo грозят сроки от 5 до 10 лет. Возбуждено уголовное дело 1
03.04.2024 Идет обыск в здании крупной ИТ-компании, связанной с оборонкой. Видео 1
28.02.2024 Positive Technologies: в 2023 г. транспортная отрасль вошла в топ-10 наиболее атакуемых 1
08.12.2023 Созданная «Ростехом» система бронирования билетов «Аэрофлота» вышла из строя на несколько часов из-за сбоя 1
28.09.2023 Российская система регистрации пассажиров упала из-за кибератаки. Пассажиры не могут улететь из Москвы 1
28.04.2023 «Аэрофлот» отказывается от SAP в пользу «1С» 1
24.01.2023 Государство будет привлекать к развитию ИТ на транспорте частных инвесторов 1
01.11.2022 «Аэрофлот» перешел на отечественную систему бронирования «Леонардо» 1
16.06.2022 Минцифры: российские авиакомпании перейдут на отечественные системы бронирования авиабилетов в 2022 году 1
01.06.2022 Авиакомпания «Победа» перешла на систему бронирования «Леонардо» 1
16.09.2020 ВТБ запустил эквайринг для авиакомпании Smartavia 1
22.04.2014 Опубликована обновленная программа Авиационного ИТ-форума 1
15.04.2013 30 мая в Москве пройдет «Авиационный ИТ-Форум» 1
18.07.2012 Российский ИТ-подрядчик страховщиков и авиаторов привлек $600 тыс. инвестиций 1
13.03.2012 «VIP Сервис» ищет CIO: кандидатов предостаточно 1
28.09.2011 5 октября в Москве состоится конференция «Информационные технологии в авиационном бизнесе» 1
26.09.2011 5 октября в Москве состоится конференция «Информационные технологии в авиационном бизнесе» 1
26.05.2011 «Сирена-Трэвел» привезёт в Россию решения Mercator для авиационного бизнеса 2
25.11.2009 «Сирена-Трэвел» управляет бизнес-процессами вместе с «БОСС-Референтом» 5
14.04.2009 Преимущества ИТ в авиации "смазывает" человеческий фактор 2

Публикаций - 22, упоминаний - 28

Sirena-Travel и организации, системы, технологии, персоны:

Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3279 8
Amadeus IT Group - Amadeus Global Travel Distribution - Amadeus Global Hotel Group - Amadeus Leisure Group - Амадеус Россия - Амадеус-ИТ - Амадеус – Информационные технологии 93 6
SITA - Société Internationale de Télécommunications Aéronautiques 127 5
Sabre Corporation - Sabre Holdings 167 5
Ростех - РТ-ПТ - РТ-проектные технологии 35 3
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 638 3
Корус Консалтинг ГК 1283 2
МегаФон 9563 2
SAP SE 5378 2
8703 2
Sabre Airline Solutions 16 2
ТАИС - Транспортные автоматизированные информационные системы 5 2
ORS - ОРС - Онлайн резервейшн систем 29 2
ФОРС - Центр разработки 661 1
VK - Mail.ru Group 3500 1
IBM - International Business Machines Corp 9504 1
Google LLC 12072 1
Yandex - Яндекс 8070 1
Oracle Corporation 6801 1
Docsvision - ДоксВижн 1023 1
Ростех - Автоматика Концерн 1707 1
NDC Technologies 41 1
Deutsche Lufthansa Systems 24 1
Цифра ГК 2509 1
ВитаСофт - Вита-Софт 5 1
НКК - ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS Business Integrator - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 599 1
Inform GmbH 53 1
Energy Consulting - Энерджи Консалтинг 78 1
ARINC - Aeronautical Radio - Авиационное радио 18 1
Международный аэропорт Пулково - РИВЦ-Пулково - Региональный информационно-вычислительный центр Пулково 19 1
Videcom 1 1
АйТи - Аплана Группа компаний 174 1
Аэронавигатор 5 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1388 1
ИКС 357 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4325 1
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 930 1
Ростелеком - Макомнет - МаксимаТелеком - MaximaTelecom 139 1
Системный софт - SysSoft - Сиссофт 228 1
Ramax - Рамакс 117 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 837 9
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 457 8
UTair Aviation - ЮТэйр Пассажирские авиалинии - авиакомпания - ЮТэйр Карго - ЮТэйр-Вертолетные услуги 64 6
Международный аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева - ИАТА: VKO, ИКАО: UUWW 200 6
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 351 4
РусЛайн - авиакомпания 11 4
РЖД - Российские железные дороги 1965 3
Алроса АК - Алмазы России — Саха 229 3
Уральские авиалинии - Ural Airlines - авиакомпания 42 3
Ростех - РТ Финанс - Red Wings Airlines - Ред Вингс 14 3
Международный аэропорт Пулково - ВВСС - Воздушные Ворота Северной Столицы - IATA: LED, ICAO: ULLI - Northern Capital Gateway 218 3
S7 Airlines - авиакомпания Сибирь - S7 Group - Группа компаний С7 133 2
Deutsche Lufthansa AG 119 2
Лента - Сеть розничной торговли 2210 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2932 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2605 1
АльфаСтрахование СГ 341 1
Visa International 1962 1
Auchan Holding - Ашан Ритейл 309 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 477 1
Boeing 1014 1
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 227 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1895 1
Familia - Фамилия - Торговая сеть 274 1
OBI - ОБИ - Международная торговая сеть магазинов строительных и хозяйственных товаров 61 1
Smartavia - Смартавиа - авиакомпания - Аэрофлот-Норд - Архангельские воздушные линии, АВЛ 11 1
Marriott Hotels - Marriott Grand - Courtyard by Marriott - Marriott Vacation Club - Marriott Aurora - JW Marriott - Marriott Marquis 127 1
Venture Capital 40 1
Czech Airlines - Чешские Авиалинии 1 1
Абсолют Банк - КИТ Финанс Страхование 7 1
Muse Group 29 1
РЖД МЖД - Савёловская железная дорога - Савеловский вокзал 11 1
ERG - ТрансКом 5 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1284 1
Emirates Airlines - Эмирейтс авиакомпания 56 1
Аэрофлот - Победа Авиакомпания 1 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 591 1
Доктор на работе 16 1
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - ОКБ Сухого - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 109 1
Ростех - ОАК - МиГ РСК - Российская самолётостроительная корпорация - Российская авиастроительная компания - ОКБ имени А.И. Микояна Инженерный центр - Луховицкий авиационный завод имени П.А. Воронина - НПК им. П.А. Воронина 175 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6186 1
Минюст РФ - ФСИН РФ СИЗО - Следственный изолятор 192 1
Росгвардия - СОБР - Специальный отряд быстрого реагирования 16 1
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 714 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 271 1
Федеральная служба по оборонному заказу - Гособоронзаказ - Рособоронзаказ 256 1
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 812 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12490 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3055 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 689 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5143 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1464 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3193 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1011 1
Госкорпорация по ОрВД ФГУП - Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации - Аэронавигация 70 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - ДТиРДТИ Москва - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы 223 1
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 73 4
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 717 2
АЭВТ - Российская ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта 6 2
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 98 1
ACI - Airports Council International - Международный совет аэропортов 10 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70419 12
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54980 7
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 30274 7
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21870 6
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32892 6
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7063 5
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12686 4
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13081 4
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5072 3
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11051 3
Транспорт - Аэропорт - Цифровая трансформация аэропортов - Системы управления аэропортами - Airport management systems - аэрологистика - aerologistics 536 3
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3363 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25445 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7120 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16582 2
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1695 2
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 6037 2
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5533 2
GDS - Global Distribution System - Глобальная дистрибьюторская система 69 2
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2568 2
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7792 2
Транспорт - ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - Intelligent Transportation System - Единая платформа управления транспортной системы, ЕПУТС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда, ЕЦТЛС - Умная дорога - Умный пешеходный переход 1386 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12029 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7313 1
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3178 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4280 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28574 1
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2611 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 5330 1
Картография и навигация - навигатор - электронно-картографические сервисы - навигационный сервис - электронная картография 1445 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14317 1
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация - Радиометки - ISO/IEC 18000, 14443 - стандарт метода модуляции и протокола обмена бесконтактных пассивных карт ближнего радиуса действия 1127 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4167 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12100 1
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3383 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11051 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14220 1
Бюджетирование - Бюджетный процесс - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль 1919 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 13180 1
FinTech - Эквайринг - Acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 1583 1
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 901 3
PayOnline - электронная платёжная система 58 2
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 932 2
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 903 2
Sirena-Travel - Леонардо АИС - Система бронирования - автоматизированная информационная система организации воздушных перевозок 3 2
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 868 2
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1010 1
Boeing - серия ближне-среднемагистральных пассажирских самолётов 180 1
Qlik Qlikview 117 1
SITA AirportConnect CUTE - SITA AirportConnect Common Use Terminal Equipment - SITA Intelligent Airport 9 1
Intersoft Lab - Референт 156 1
АйТи - Аплана - Логика Бизнеса - Логика СЭД - ECM-Платформа - ранее БОСС Референт СЭД 259 1
1С:Корпорация 50 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3392 1
Amadeus Altea - Amadeus Altea Inventory and Reservation - Amadeus Altea Departure Control - Amadeus Altea Revenue Management - Amadeus Passenger Revenue Accounting 9 1
Apple - App Store 2971 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4944 1
ESA - Galileo - Galileo Supervisory Authority - European GNSS Service Centre - European Union Agency for the Space Programme - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 488 1
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - RaaS - Ransomware as a Service - Вымогательство как услуга 38 1
Positive Technologies - PT ICS - Industrial Cybersecurity Suite - PT Cybersecurity Intelligence 27 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1169 1
xLander - Социальная сеть для путешественников 4 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2837 1
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 501 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Госуслуги Авто 34 1
Ростех - ОАК - МиГ РСК - МиГ серия многоцелевых истребителей 151 1
Назаров Александр 70 2
Тополянский Всеволод 1 1
Кондратьев Андрей 8 1
Киричек Алексей 66 1
Устименко Павел 1 1
Володина Марина 1 1
Демидов Руслан 10 1
Попова Мария 141 1
Быков Алексей 52 1
Черемных Андрей 30 1
Карачаровский Владимир 3 1
Чемезов Сергей 145 1
Переславцев Алексей 1 1
Маневич Олег 1 1
Мацкевич Антон 10 1
Даренский Дмитрий 19 1
Лебедев Глеб 14 1
Снегирева Екатерина 5 1
Кальчук Александр 1 1
Кужекин Александр 3 1
Ройтман Игорь 1 1
Сорокин Владимир 7 1
Некрасова Елена 4 1
Чернышенко Дмитрий 574 1
Черненко Андрей 73 1
Подобайло Николай 16 1
Черкасов Илья 13 1
Буленков Дмитрий 30 1
Баканов Дмитрий 33 1
Россия - РФ - Российская федерация 152679 19
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 44904 11
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52955 6
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14355 4
Испания - Королевство 3746 3
Германия - Федеративная Республика 12851 2
Украина 7725 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17786 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2610 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4178 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13476 1
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 1014 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3177 1
Россия - СЗФО - Архангельская область - Архангельск 448 1
Земля - планета Солнечной системы 10540 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1653 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Геленджик 147 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4045 1
Америка Латинская 1860 1
Беларусь - Белоруссия 5940 1
Ближний Восток 3009 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1163 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2585 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18195 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7910 1
Россия - СЗФО - Новгородская область 679 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5851 13
Авиакомпания - Airline - авиационная компания - авиапредприятие транспортное - авиатранспортное предприятие - авиаперевозчики 966 12
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19779 11
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1782 10
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9672 5
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8822 4
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6073 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50182 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14600 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53777 3
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2780 3
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6771 3
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7206 3
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6507 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7752 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17032 2
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5281 2
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6210 2
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1391 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31002 2
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3614 2
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3094 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6116 1
Глобализация - процесс всемирной экономической, политической, культурной и религиозной интеграции и унификации 392 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10425 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11273 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5705 1
Аренда 2540 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2862 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3298 1
Страхование - Автострахование - ОСАГО - Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств 403 1
Страхование - Автострахование - КАСКО - автоКАСКО - страхование транспорта от ущерба, хищения или угона 222 1
Инвестиции - Брокерское обслуживание - брокерские услуги - брокерский счет 1016 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2866 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2660 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 6966 1
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки 1301 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1161 1
Киберучения 108 1
Английский язык 6813 1
Ведомости 1139 3
Открытые системы ИД 175 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2060 1
TAdviser - Центр выбора технологий 416 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1074 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1046 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8297 2
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 350 1
ИТАБ - Информационные технологии в авиационном бизнесе 2 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7648 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1243 1
