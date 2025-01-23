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Inform GmbH



23.01.2025 В России создан неубиваемый смартфон без Android, но с поддержкой Android-приложений. Опрос 1
23.10.2024 Очередное ужесточение блокировки лицензий IntelliJ IDEA в РФ 1
02.08.2024 Baum-Inform и НТЦ ИТ «Роса» подтвердили совместимость своих продуктов 1
17.11.2023 Планшет MIG T8X x86 исполнение 51 в реестре Минпромторга 1
17.10.2023 Россиян разлучают с Android. Страну ждет засилье китайских смартфонов с предустановленными российскими ОС 1
18.08.2023 Mobile Inform Group получила патент на первый российский корпоративный планшет MIG LT11i с нативной поддержкой Astra Linux Special Edition 4.7 1
25.07.2023 Промышленные планшеты MIG теперь работают и на операционной системе РОСА 1
13.07.2023 Российские промышленные планшеты на архитектуре x86 совместимы с российской операционной системой РОСА 1
05.06.2023 Выпущен антисанкционный ПК на редком отечественном процессоре и с российским Linux 1
26.04.2023 Корпоративный планшет MIG с нативной поддержкой Linux 1
13.04.2023 OCS начинает продвижение промышленных мобильных устройств Mobile Inform Group 1
27.02.2023 Treolan начинает поставки промышленного мобильного оборудования MIG 1
17.03.2022 Семь российских аналогов иностранному ПО 1
05.07.2021 Промышленный планшет MIG T8X включен в реестр отечественного «железа» 1
29.04.2021 Россияне создали компактный сверхзащищенный планшет на отечественной ОС 1
24.03.2021 «Дочка» «Росатома» покупает российские смартфоны и планшеты дороже iPhone и iPad 1
26.01.2021 Устройства MIG работают с дуальными смарт-картами Рутокен ЭЦП 3.0 NFC 1
20.04.2020 Linksys принудительно сбросил пользовательские пароли роутеров из-за множества атак 1
15.01.2020 Россияне выпустили премиальный смартфон для экстремальных условий. Он будет работать на отечественной Linux 1
13.06.2019 Операционная система Astra Linux – теперь для мобильных решений 1
11.03.2019 Integro представила INFORM Line Maintenance для ТОиР 2
25.02.2019 ГК «Рамакс» стала официальным партнером Swiss Aviation Software 1
26.11.2018 Российский промышленный планшет MigT8 получил RFID-приставку 1
18.07.2018 «Рамакс» стал партнером Центра инноваций в гражданской авиации 1
22.01.2018 ГК «Рамакс» и «Иннодата» стали технологическими партнерами 1
15.01.2018 ГК «Рамакс» пополнилась системным интегратором и разработчиком приложений 1
14.11.2013 Рука из монитора 1
01.02.2012 Охранять "Домодедово" будут киборги и умные заборы. ВИДЕО 1
19.09.2011 Club.CNews: ИнформСистем: Электроэнергетика застряла между Excel и MES 1
12.09.2011 Club.CNews: ИнформСистем: Экономии топлива электростанций быть не может 1
05.09.2011 Club.CNews: ИнформСистем: Самосознание электроэнергетики должно проснуться 1
31.08.2011 Club.CNews: ИнформСистем: Порочный энергоаудит электростанций 1
29.08.2011 Club.CNews: ИнформСистем: Самоокупаемость MES-Системы для электростанций 1
21.08.2011 Club.CNews (мнение) ИнформСистем: Деградация ИТ в электроэнергетике 1
16.08.2011 Club.CNews: ИнформСистем: Неверие в перерасход топлива электростанций 1
11.08.2011 Club.CNews (мнение): ИнформСистем: Тарифы, как мера порядочности Генерирующих компаний 1
08.08.2011 Club.CNews: Генерирующие компании на распутье 1
02.08.2011 CNews.Club: ИнформСистем: Современные энергоблоки ПГУ с устаревшей технологией 1
14.04.2009 Преимущества ИТ в авиации "смазывает" человеческий фактор 1
18.08.2008 DDos-война: кто стравливает Россию и Грузию? 1

Публикаций - 47, упоминаний - 48

Inform GmbH и организации, системы, технологии, персоны:

Мобайл Информ - Mobile Inform Group - MIG - Адванст Мобилити Солюшинз 60 17
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1882 11
Ramax - Рамакс 115 5
МегаФон 8822 5
SAP SE 5279 5
Microsoft Corporation 24631 5
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4876 5
IBM - International Business Machines Corp 9442 4
Sabre Corporation - Sabre Holdings 166 4
Integro Technologies - Интегро Текнолоджис 23 4
Intel Corporation 12197 4
Cisco Systems 5114 3
Celonis 26 3
Deutsche Lufthansa Systems 24 3
AR Door 3 3
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 318 3
Иннодата - Innodata 22 2
Apple Inc 12103 2
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 638 2
Qualcomm Technologies 1824 2
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 431 2
Базальт СПО - BaseALT 656 2
Ростех - Азимут 65 2
ДОК 828 2
Swiss-AS - Swiss Aviation Software 2 1
НКК - ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS Business Integrator - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 590 1
Oracle Corporation 6690 1
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2641 1
Dell EMC 5028 1
LG Electronics 3614 1
ASUS - AsusTek Computer Inc 2051 1
AMD - Advanced Micro Devices 4231 1
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2548 1
Крок - Croc 1777 1
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3003 1
Sony 6544 1
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2640 1
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1689 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8747 1
Samsung Electronics 10262 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 800 5
Почта России ПАО 2113 4
Автодор - Российские автомобильные дороги 82 4
ВТБ - ВТБ24 665 4
Аэрофлот - Россия ГТК ФГУП - Пулково ФГУАП - Пулковские авиалинии - авиакомпания 74 3
Мираторг АПХ - Мираторг Агропромышленный Холдинг 33 2
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 437 2
Международный аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева - ИАТА: VKO, ИКАО: UUWW 194 2
Global CIO - Глобал Си Ай Оу 59 1
Dixis - Диксис 359 1
Евросеть 1404 1
S7 Airlines - авиакомпания Сибирь - S7 Group - Группа компаний С7 126 1
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 336 1
Deutsche Lufthansa AG 118 1
Евросеть Техмаркет 80 1
Международный аэропорт Пулково - ВВСС - Воздушные Ворота Северной Столицы - IATA: LED, ICAO: ULLI - Northern Capital Gateway 205 1
Muse Group 29 1
РЖД МЖД - Савёловская железная дорога - Савеловский вокзал 11 1
РЖД - Российские железные дороги 1904 1
Лента - Сеть розничной торговли 2082 1
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 433 1
Интер РАО ЕЭС ПАО 337 1
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 387 1
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России 275 1
Теплоэнергия 3 1
Walt Disney Company 622 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7311 1
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 232 4
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5439 4
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2806 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4090 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1363 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5917 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2993 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3138 1
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 371 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4514 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 1
Минобороны РФ - ВМФ РФ - Черноморский флот - Черноморская военно-морская группа 28 1
Минэнерго РФ - Департамент государственной энергетической политики и энергоэффективности Министерства энергетики РФ 12 1
Кабинет министров Грузии - Правительство Грузии - Парламент Грузии - органы государственной власти 31 1
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 96 1
ATEA - Australian Telecommunications Employees Association - Австралийская ассоциация работников телекоммуникаций 4 1
Linux Foundation 186 1
Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 50 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6272 1
ACI - Airports Council International - Международный совет аэропортов 10 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25359 17
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30706 17
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13937 15
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12189 15
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24149 11
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8562 11
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19316 11
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 2219 11
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 752 10
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66034 9
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27412 9
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9606 7
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27858 7
IPX - International Protection Marking - Ingress Protection Code - Ingress Protection Rating - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании - влагозащита, пылеводозащита, противоударное водонепроницаемое оборудование 1333 7
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50461 7
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20804 7
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10086 7
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация - Радиометки - ISO/IEC 18000, 14443 - стандарт метода модуляции и протокола обмена бесконтактных пассивных карт ближнего радиуса действия 1097 6
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 2957 6
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12544 5
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9284 5
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 4760 5
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24138 5
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7578 5
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13117 5
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11360 5
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13806 5
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29700 5
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11618 5
Транспорт - Топливо - Контроль топлива - СКЗиТ - системы контроля загрузки и топлива - ДУТ - датчики уровня топлива - Fuel gauge - Топливомер 1566 5
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6043 4
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7301 4
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8142 4
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Chipset - Чипсет - набор микросхем 1403 4
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Мобайл Информ MIG T - Серия планшетные компьютеры 19 12
Google Android 13998 10
Фирма ИнформСистем - MES-T2 - Инновационная Самонастраиваемая MES-Система 10 10
Linux OS 9950 8
Microsoft Windows 15664 7
Мобайл Информ MIG S - Защищенный планшет 11 6
Intel x86 - архитектура процессора 1856 6
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 528 5
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4974 4
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Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1558 3
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2750 3
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 830 3
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1557 3
Google Android 9 - Android Pie 210 3
Inform GroundStar 5 2
Oracle Java - язык программирования 3076 2
Intel Celeron - Серия процессоров 963 2
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1894 2
JavaScript - JS - язык программирования 1188 2
Microsoft Edge - браузер 1995 2
ESA - Galileo - Galileo Supervisory Authority - European GNSS Service Centre - European Union Agency for the Space Programme - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 464 2
Microsoft Office 3737 2
Microsoft Office Excel 1198 2
PKWARE - ZIP - Формат архивации файлов и сжатия данных 526 2
BeiDou - BDS - Бэйдоу - Китайская спутниковая система навигации 227 2
Microsoft Windows 10 Enterprise - Microsoft Windows 10 Корпоративная 23 2
Google AOSP - Android Open Source Project - Android Open Source Platform 115 2
НТЦ ИТ Роса - ROSA Virtualization 80 2
НТЦ ИТ Роса - Хром 118 2
НТЦ ИТ Роса - Rosa Enterprise Linux Desktop - RELD 104 2
Swiss-AS AMOS 34 1
Integro Inform Line Maintenance 1 1
Microsoft Windows XP 2400 1
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1634 1
Huawei Mate - серия смартфонов 353 1
Apple iMac - Серия моноблоков 456 1
Microsoft Windows 2000 8661 1
Sony AIBO - Sony Artificial Intelligence RoBOt - серия собак-роботов 62 1
Манцветов Константин 8 6
Манцветова Анна 3 3
Черемных Андрей 29 2
Мылицын Роман 110 2
Канушин Иван 1 1
Исаак Мостов 9 1
Бариев Искандер 10 1
Хрусталь Оксана 25 1
Кондратьев Андрей 7 1
Демидов Руслан 10 1
Попова Мария 141 1
Быков Алексей 35 1
Гуляева Татьяна 39 1
Пономаренко Виктор 4 1
Москалева Татьяна 73 1
Анфимов Павел 48 1
Богданова Анна 4 1
Касперский Евгений 323 1
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Эйгес Павел 97 1
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Ульянов Владимир 161 1
Карачаровский Владимир 3 1
Семилетов Антон 4 1
Саакашвили Михаил 18 1
Камлюк Виталий 30 1
Махмадиев Шухрат 5 1
Делягин Михаил 10 1
Смирнов Алексей 243 1
McCarron Dean - МакКэррон Дин - МакКаррон Дин 23 1
Эмм Максим 16 1
Friedman Batya - Фрейдман Батья 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 144326 35
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43181 8
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52120 7
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17383 6
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17035 5
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14192 3
Европа 21772 3
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 559 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14116 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13318 2
Азия - Азиатский регион 5531 2
Индия - Bharat 5447 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7428 2
Германия - Федеративная Республика 12683 2
Россия - УФО - Екатеринбург 3942 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2451 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1563 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Геленджик 127 1
Америка - Американский регион 2162 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3526 1
Америка Южная 851 1
Франция - Французская Республика 7849 1
США - Калифорния 4627 1
США - Массачусетс 505 1
Россия - ЦФО - Орловская область - Орёл 425 1
США - Миннесота 194 1
США - Джорджия - Атланта 257 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5184 1
Земля - планета Солнечной системы 10376 1
Россия - ЦФО - Смоленская область - Смоленск 459 1
Грузия 1241 1
Япония 13287 1
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1537 1
Украина 7609 1
Южная Корея - Республика 6650 1
Южная Осетия - Государство Алания 110 1
Абхазия - Республика 169 1
Израиль 2731 1
Россия - ЦФО - Калужская область - Калуга 529 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Новороссийск 238 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51045 12
Энергетика - Energy - Energetically 5087 12
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1901 10
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18472 10
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14328 8
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5657 6
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2402 5
Авиакомпания - Airline - авиационная компания - авиапредприятие транспортное - авиатранспортное предприятие - авиаперевозчики 925 5
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29045 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48024 4
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8391 4
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2756 4
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6402 4
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10958 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24096 3
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1689 3
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6947 3
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4003 3
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5521 3
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4952 3
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3108 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5767 2
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3127 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8639 2
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2802 2
Глобализация - процесс всемирной экономической, политической, культурной и религиозной интеграции и унификации 383 2
Статистика - Statistics - статистические данные 1734 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 6058 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6124 2
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