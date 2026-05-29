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Минздрав РФ Микроген НПО

Минздрав РФ - Микроген НПО

СОБЫТИЯ

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29.05.2026 Более 300 тыс. устройств в промышленном секторе работает на ОС «Альт» от «Базальт СПО» 1
03.12.2018 Что болит у фарминдустрии? 1
04.04.2016 Конференция CNews. «ИТ в здравоохранении: в ожидании прорыва» 3
07.10.2013 Конференция CNews: «ИКТ в здравоохранении: от модернизации к развитию» 2
16.08.2013 Конференция CNews «Облачные технологии: инновационность и практика использования» 2
05.09.2012 «Микроген» продлил контракт с «ЦРТ Сервисом» на техобслуживание франкировальной техники 3
15.05.2012 Depo создала для «Микрогена» платформу для построения частного «облака» 9
14.10.2009 В России зарегистрированы две вакцины против свиного гриппа 2
20.12.2007 Вакцина "Гриппол" оказалась далеко не безупречной 2
14.11.2007 Фаговая терапия идет на смену антибиотикам 1
21.02.2006 Cognitive подводит итоги деятельности в 2005 г. 2
24.05.2005 "Микроген" модернизирует сеть передачи данных 5

Публикаций - 12, упоминаний - 33

Минздрав РФ и организации, системы, технологии, персоны:

АйТи - Ринтех 14 1
Трамплин Электроникс - Трамплин Холдинг 20 1
Broadcom - VMware 2621 1
SAP SE 5626 1
ЦКИКТ - ЦКИТ АНО - Центр Компетенций по Импортозамещению в сфере ИКТ - ЦРВ ППО - Центр развития и внедрения промышленного программного обеспечения 151 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3472 1
Microsoft Corporation 25851 1
ЦРПТ - Центр развития перспективных технологий 262 1
9679 1
Норси-Транс - НТ 148 1
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 491 1
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 992 1
Navicon - Навикон 342 1
DEPO Computers - Депо Электроникс 720 1
ICL Services - АйСиЭл Сервисез - ДжиДиСи Сервисез - Глобал Дата Консалтинг энд Сервисез 173 1
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии - Когнитив Технолоджис 722 1
Softline - Borlas - Борлас - Консалтинговая группа - Борлас Ай-Би-Си - Borlas Info Business Consulting 549 1
АйТи - АО Фирма АйТи Информационные технологии 1520 1
ХайТэк - Hi-Tech 240 1
Data Matrix - Дата Матрикс 92 1
ICL ГК - ICL Group 506 1
Аскон - Ascon - Аскон – Системы проектирования - Аскон Интеграция - Аскон — интеграционные решения 487 1
Мобайл Информ - Mobile Inform Group - MIG - Адванст Мобилити Солюшинз 107 1
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 281 1
Maykor - Мэйкор - Сервисная Холдинговая Компания 314 1
Loongson Technology 82 1
Ctrl2Go - КонтрлТуГоу - КонтролТуГоу.Ру 59 1
Inform GmbH 66 1
Ростех - Технодинамика - Авиационное оборудование 38 1
Облакотека - Виртуальные инфраструктуры 85 1
ЦРТ Сервис - Централизованный региональный технический сервис 77 1
Edelweiss - Эдельвейс 73 1
Ланит СКЗ - Системы Компьютерного Зрения 57 1
Ctrl2Go - 2050-Интегратор 7 1
Россети Цифра - Управления ВОЛС-ВЛ 40 1
Agfa Radiology Solutions - Agfa Healthcare 22 1
Fujifilm - Фуджифильм-РО 15 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - ММНКЦ им. С.П. Боткина - Московский многопрофильный научно-клинический центр им. С.П. Боткина - ГКБ им С. П. Боткина - Городская клиническая больница имени С. П. Боткина - Боткинская больница 17 1
СГМУ ФГБОУ ВО - Саратовский государственный медицинский университет им. В.И. Разумовского - НИИТОН СГМУ - СарНИИТО - НИИ травматологии и ортопедии 3 1
Минздрав РФ - НЦЭСМП ФГБУ МЗРФ - Научный центр экспертизы средств медицинского применения 12 1
PeWeTe - Петро Велт Технолоджис - КАТОБЬНЕФТЬ - КАТойл-Дриллинг 9 1
РЖД - Российские железные дороги 2106 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8986 1
Газпром ПАО 1498 1
Ростех - ОДК - Объединённая двигателестроительная корпорация 177 1
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 362 1
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 329 1
АФК Система - Медси - российская сеть частных медицинских клиник 163 1
Северсталь ПАО - Severstal 638 1
АльфаСтрахование СГ 399 1
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 263 1
Транснефть 338 1
ТМХ - Трансмашхолдинг 158 1
Сургутнефтегаз - СНГ 288 1
Bayer AG - Байер 85 1
Валента Фарм - Valenta Pharm 23 1
GSK - GlaxoSmithKline - Глаксосмитклайн 30 1
ВТБ Страхование - ВТБ МС - ВТБ Медицинское страхование - Росно-МС 15 1
Росимущество - КТРВ - Корпорация Тактическое Ракетное Вооружение 42 1
Петровакс Фарм НПО - Petrovax Pharm 11 1
ФГБУ НМХЦ им. Н.И. Пирогова - Национальный медико-хирургический центр им. Н. И. Пирогова 35 1
Минобороны РФ - ГВКГ ФГБУ - Главный военный клинический госпиталь имени академика Н.Н. Бурденко Министерства обороны РФ 9 1
Росатом - Русатом Хэлскеа - Медскан - Medical On Group - Медикал Он Груп - сеть клиник 44 1
РЖД Медицина ЦКБ - ЧУЗ Центральная клиническая больница - Дорожная клиническая больница им. Н.А.Семашко 23 1
Диагностический центр Алтайского края КГБУЗ 2 1
Gedeon Richter - Гедеон Рихтер-Рус - Фармацевтический завод 12 1
Dr. Reddy’s Laboratories - Реддис Лабораторис - Др. Редди’с Лабораторис 12 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 731 1
Северсталь ПАО - Северсталь Медсанчасть БУЗ ВО 2 1
МЕДСТРАХ МСК 1 1
ФораФарм 1 1
Катрен НПК 22 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1519 4
РАМН МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр Российской академии медицинских наук 162 3
Минздрав РФ - Росздравнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 179 2
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 395 2
МИАЦ - Медицинские информационно-аналитические центры 192 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5793 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1448 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3717 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5463 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3213 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2360 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1930 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4973 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2893 1
Правительство Самарской области - Губернатор Самарской области - Самарская губернская дума - органы государственной власти 113 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 367 1
ФМБА России - Центр Крови ФГБУЗ 100 1
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации - Поликлиники ФГБУ - Клинические больницы ФГБУ - Медицинский центр 12 1
Правительство Республики Мордовия - Администрация Главы Республики Мордовия 61 1
ФФОМС РФ - ТФОМС - Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 130 1
МИД РФ - ФГУП ГлавУпДК при МИД России - Главное производственно-коммерческое управление по обслуживанию дипломатического корпуса при МИД России 25 1
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 175 1
Минздрав РФ - Росздравнадзор РФ - Управление организации государственного контроля качества медицинской продукции 1 1
Правительство Чувашской Республики - Президент Республики Чувашия - органы государственной власти 81 1
Федеральная служба по оборонному заказу - Гособоронзаказ - Рособоронзаказ 276 1
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 411 1
RISSPA - Russian Information Systems Security Professional Association - Ассоциация профессионалов в области информационной безопасности 32 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54554 6
MedTech - Телемедицина - Telemedicine - Телемедицинские системы - Трансляционная медицина - Биотелеметрия - Биотелеметрические системы - Телерадиология - Дистанционный медосмотр 1442 3
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14389 3
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12981 3
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18292 2
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7297 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 14084 2
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5226 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26221 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7911 2
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13125 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24649 2
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1858 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13790 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 14097 2
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6100 2
Directory Service - Служба каталогов - средство иерархического представления ресурсов и информации об этих ресурсах - Управление службой каталогов и доменом, а также учетными записями 283 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10816 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 23482 1
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами - Оперативное планирование и управление производством 1058 1
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1913 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг/сервиса/обслуживания 2350 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4925 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7566 1
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2911 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 35609 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22755 1
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1642 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12395 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28498 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26726 1
Вертикальная интеграция - Вертикальная концентрация - Vertical Integration 54 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36626 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10285 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 5246 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8745 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13758 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33812 1
ITSM - IT Service Management - Управление ИТ-услугами - ITSMT - IT Service Management Tool 972 1
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 8032 1
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 627 2
Базальт СПО - BaseALT - Альт Платформа - Альт ОС 677 1
Cognitive Technologies - Ника СУБД 5 1
ХайТэк - LinQ HPD - ускоритель нейронных сетей - LinQ HPS ускоритель для высокоплотных вычислений - LinQ HPQ 36 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт Мобильный 6 1
Microsoft Windows 10 1953 1
ФГИС МДЛП - Федеральная государственная информационная система мониторинга движения лекарственных препаратов - Федеральный закон 61-ФЗ - Об обращении лекарственных средств 101 1
ЕМИАС РФ - Единая медицинская информационно-аналитическая система 270 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт Рабочая станция 307 1
Microsoft SCCM - Microsoft System Center Configuration Manager - Microsoft System Center Operations Manager, SCOM - Microsoft System Center Orchestrator, SCO - Microsoft System Center Virtual Machine Manager, SCVMM - Microsoft Endpoint Manager/Protection 442 1
Базальт СПО - BaseALT - ALT Linux Server - Альт Сервер 253 1
ЦРПТ - КМТ - Национальный каталог маркированных товаров, работ, услуг - КТРУ 45 1
Аскон Компас-3D - Аскон 3D-CAD САПР 272 1
Cognitive Technologies - Е1 Евфрат 294 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 482 1
Правительство Республики Татарстан - Минцифры РТ - Цифровой Татарстан - Электронный Татарстан - Единый реестр информационных систем Республики Татарстан - Электронное Правительство Республики Татарстан - Госуслуги Татарстана 120 1
Softline - Borlas HCM Персонал - Borlas Fusion Talent Management 11 1
Cognitive Technologies - Евфрат-Документооборот 161 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт СП 122 1
DEPO Computers - Depo Cloud 10 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт домен 68 1
Ященко Олеся 3 3
Дегтерева Мария 28 2
Калмыков Олег 1 1
Железнов Олег 3 1
Кубышкин Михаил 1 1
Дорощенко Владимир 1 1
Юкляев Владимир 1 1
Поройков Владимир 1 1
Хапаева Светлана 1 1
Кеменов Федор 1 1
Собина Ольга 2 1
Зыкина Инна 1 1
Голухов Георгий 1 1
Жеглова Алла 1 1
Михайлова Стелла 7 1
Гаппель Александр 1 1
Марков Дмитрий 82 1
Дубин Михаил 50 1
Захаренко Максим 58 1
Вагизов Руслан 25 1
Симаков Олег 113 1
Владзимирский Антон 13 1
Голикова Татьяна 57 1
Захаров Павел 60 1
Смирнов Евгений 41 1
Князев Александр 17 1
Васильев Сергей 72 1
Лебедев Георгий 57 1
Антонов Александр 77 1
Майоров Александр 2 1
Игнатьев Александр 9 1
Анисимов Алексей 25 1
Петухов Максим 14 1
Смирнов Михаил 73 1
Шифрин Михаил 8 1
Афанасьев Юрий 3 1
Когай Евгений 12 1
Гилев Сергей 14 1
Медведев Дмитрий 1665 1
Борщевская Наталья 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 167809 11
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47942 6
Европа 25017 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3495 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8654 2
Россия - СФО - Томская область - Томск 1060 2
Россия - СФО - Иркутская область - Приангарье 1375 2
Россия - ПФО - Чувашия - Чувашская Республика 809 2
Москва - СВАО - Северо-Восточный административный округ 60 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 55009 1
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1462 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19702 1
Польша - Республика 2037 1
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4526 1
Франция - Французская Республика 8195 1
Россия - ПФО - Самарская область 1604 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2320 1
США - Калифорния 4840 1
Россия - ЦФО - Калужская область 1087 1
Грузия 1336 1
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1797 1
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратовский регион 833 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа - Уфимская агломерация 1329 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1707 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверская агломерация - Тверской регион 688 1
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимирская агломерация 916 1
Россия - ПФО - Пензенская область 648 1
Россия - СЗФО - Архангельская область 829 1
Россия - ПФО - Мордовия Республика 662 1
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1572 1
Россия - ЦФО - Костромская область 486 1
Россия - ЦФО - Брянская область 406 1
Россия - СФО - Красноярский край - Норильск - Норильский промышленный район 298 1
Россия - ЦФО - Московская область - Мытищинский муниципальный район - Мытищи 231 1
Россия - ЦФО - Московская область - Оболенск 27 1
Россия - ЦФО - Московская область - Черноголовка 92 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11447 7
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10493 5
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6664 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58254 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34144 4
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 5033 3
Здравоохранение - Вакцинация - Vaccination - Прививки 304 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53922 3
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7912 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6849 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16273 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18321 2
Здравоохранение - Биотехнология - Biotechnology - Биоинженерия - Bioengineering - Биологическая инженерия - Biological Engineering - Биоинформатика - Bioinformatics - Биосенсор - Biosensor 573 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8553 2
Образование в России 2949 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4458 1
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5892 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11900 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3918 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 4028 1
Know how - Ноу-хау - Секрет производства 752 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27554 1
Compliance - Комплаенс - Соответствие внутренним или внешним требованиям (нормам) 485 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6221 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6593 1
MBA - Master of Business Administration - Магистр бизнес-администрирования - EMBA, Executive MBA 500 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 3175 1
ВВП - Валовой внутренний продукт - Gross domestic product 977 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10958 1
Здравоохранение - ОРВИ - H5N1 - HPAI A - highly pathogenic avian influenza - высокопатогенный «птичий грипп» - серотип вируса гриппа A 159 1
Здравоохранение - ОРВИ - H1N1 - серотип вируса гриппа А 113 1
Биология молекулярная - Нуклеиновые кислоты - ДНК - Дезоксирибонуклеиновая кислота - DNA - Deoxyribonucleic acid - макромолекула - РНК - Рибонуклеиновая кислота 1329 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7570 1
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2300 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8897 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3329 1
Лёгкая промышленность - Текстильная промышленность - Ткацкая промышленность - Ткани - Textile industry - Fabrics 1381 1
Зоология - наука о животных 2903 1
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