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Минздрав РФ Микроген НПО
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
Публикаций - 12, упоминаний - 33
Минздрав РФ и организации, системы, технологии, персоны:
|RISSPA - Russian Information Systems Security Professional Association - Ассоциация профессионалов в области информационной безопасности 32 1
|Ященко Олеся 3 3
|Дегтерева Мария 28 2
|Калмыков Олег 1 1
|Железнов Олег 3 1
|Кубышкин Михаил 1 1
|Дорощенко Владимир 1 1
|Юкляев Владимир 1 1
|Поройков Владимир 1 1
|Хапаева Светлана 1 1
|Кеменов Федор 1 1
|Собина Ольга 2 1
|Зыкина Инна 1 1
|Голухов Георгий 1 1
|Жеглова Алла 1 1
|Михайлова Стелла 7 1
|Гаппель Александр 1 1
|Марков Дмитрий 82 1
|Дубин Михаил 50 1
|Захаренко Максим 58 1
|Вагизов Руслан 25 1
|Симаков Олег 113 1
|Владзимирский Антон 13 1
|Голикова Татьяна 57 1
|Захаров Павел 60 1
|Смирнов Евгений 41 1
|Князев Александр 17 1
|Васильев Сергей 72 1
|Лебедев Георгий 57 1
|Антонов Александр 77 1
|Майоров Александр 2 1
|Игнатьев Александр 9 1
|Анисимов Алексей 25 1
|Петухов Максим 14 1
|Смирнов Михаил 73 1
|Шифрин Михаил 8 1
|Афанасьев Юрий 3 1
|Когай Евгений 12 1
|Гилев Сергей 14 1
|Медведев Дмитрий 1665 1
|Борщевская Наталья 3 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11586 2
|CNews RND - R&D.CNews 2274 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1473537, в очереди разбора - 724509.
Создано именных указателей - 201516.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1473537, в очереди разбора - 724509.
Создано именных указателей - 201516.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.