Промышленные планшеты MIG теперь работают и на операционной системе РОСА

Mobile Inform Group, российский разработчик и производитель решений для корпоративной мобильности, совместно с ИТ-компанией НТЦ ИТ РОСА подтвердили совместимость промышленных планшетов MIG T8X (x86) и MIG T10 (x86) с отечественной операционной системой РОСА «Хром» 12, разработанной на базе репозитория ROSA 2021.1. Об этом CNews сообщили представители НТЦ ИТ РОСА.

В ходе тестирования были внесены улучшения: обеспечена поддержка автоповорота экрана, использования обеих камер и модуля мобильной связи, а также оптимизировано энергопотребление для комфортного использования.

Решения на базе промышленных планшетов MIG и операционной системы РОСА «Хром» могут применяться в различных отраслях промышленности, включая металлургию, машиностроение, лесную, химическую, добывающую промышленность, нефтегазовую отрасль и электросетевую энергетику. Они также подходят для предприятий, требующих повышенной секретности.

Промышленные решения MIG на архитектуре x86 предлагают защищенные мобильные устройства с функциональностью стационарных компьютеров. Операционная система РОСА «Хром» 12 включает полный набор предустановленных приложений и обеспечивает технологическую совместимость с другими сертифицированными продуктами от НТЦ ИТ РОСА, что упрощает создание сложных инфраструктур с различными уровнями безопасности. Она обладает удобным для пользователя дизайном и интерфейсом, включая полный набор приложений «из коробки», позволяющий начать работу сразу после установки: почтовый клиент, браузер, офисный пакет, клиент быстрого обмена сообщениями и др.

Совместимость этих продуктов предоставляет клиентам решение для работы в промышленной мобильности, способствуя развитию отечественных технологий и импортозамещению.

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Mobile Inform Group – российский разработчик и производитель смартфонов и планшетов для корпоративной мобильности.

Научно-технический центр информационных технологий РОСА – российский разработчик и поставщик информационных технологий. Компания разрабатывает системное и инфраструктурное программное обеспечение на базе собственного репозитория ROSA 2021.1. В продуктовый портфель входят операционные системы, платформа виртуализации ROSA Virtualization, платформы управления операционными системами и гибридной виртуальной инфраструктурой. Продукты компании включены в Реестр отечественного ПО Минцифры России и имеют соответствующие сертификаты ФСТЭК России для работы с конфиденциальной информацией.