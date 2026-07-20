Индексная книга (каталог) CNews*
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Мобайл Информ MIG S MIG T MIG LT защищенный планшет
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
Публикаций - 39, упоминаний - 94
Мобайл Информ и организации, системы, технологии, персоны:
|Манцветов Константин 10 7
|Мылицын Роман 111 5
|Манцветова Анна 5 3
|Германович Сергей 5 2
|Анфимов Павел 57 1
|Одинцов Александр 3 1
|Копосов Максим 74 1
|Зыков Владимир 13 1
|Лисицкий Павел 1 1
|Бойко Алексей 137 1
|Карпицкий Олег 84 1
|Богданова Анна 4 1
|Семилетов Антон 5 1
|Геллерман Михаил 74 1
|Махмадиев Шухрат 5 1
|Чернов Федор 35 1
|Тиняев Роман 8 1
|Головченко Алексей 18 1
|Гребенников Артём 6 1
|Путин Владимир 3451 1
|Рейман Леонид 1065 1
|Эйгес Павел 108 1
|Liliputing 76 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8585 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3940 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1458695, в очереди разбора - 728275.
Создано именных указателей - 197975.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1458695, в очереди разбора - 728275.
Создано именных указателей - 197975.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.