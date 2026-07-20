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Мобайл Информ MIG S MIG T MIG LT защищенный планшет

СОБЫТИЯ

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20.07.2026 Mobile Inform Group представила обновленную линейку взрывозащищенных смартфонов MIG S6 Gen. 2 1
12.03.2026 MIG представила промышленный смартфон для автоматизации мобильного персонала 1
26.02.2026 Новое слово в автоматизации цехов от Mobile Inform Group 2
05.02.2026 Защищенный смартфон MIG S6 с предустановленной РЕД ОС М включен в реестр Минпромторга России 4
03.02.2026 В мире российских смартфонов переполох. Производители срочно переходят на российские компоненты, чтобы вернуться на госзакупки 1
02.02.2026 Защищенный смартфон MIG S6 включен в реестр МПТ 2
27.01.2026 Россияне создали суверенную мобильную ОС для конкуренции с Android и iOS. У нее нет названия 3
05.12.2025 Россияне создали мощный бронированный планшет с поддержкой сотовых сетей, которых нет в стране. Его можно не заряжать 9
26.09.2025 Компании «Интелис» и MIG представляют совместный проект: ПАК, взрывозащищенный планшет MIG T8Х и HART-коммуникатор под управлением российской ОС «Ред ОС М» 1
04.09.2025 Компании MIG и «Резонит» реализовали совместный проект 1
03.09.2025 «Группа Астра» и Mobile Inform Group внедрили защищенное решение для цифровизации производства 1
01.04.2025 IoT -датчики «Автон» совместимы с взрывозащищенными смартфонами MIG S6 на «Ред ОС М». 1
13.02.2025 Россияне разработали «бронированный» планшет, который почти невозможно сломать. Он не боится воды и работает на хитром российском Android 2
13.02.2025 Доступен к заказу промышленный планшет MIG T8X на операционной системе «Ред ОС М» 1
23.01.2025 В России создан неубиваемый смартфон без Android, но с поддержкой Android-приложений. Опрос 3
22.01.2025 Mobile Inform Group представила смартфон MIG S6 под управлением «Ред ОС М» 1
17.11.2023 Планшет MIG T8X x86 исполнение 51 в реестре Минпромторга 2
22.09.2023 В России началось производство «антишпионского» смартфона на Linux. За ним стоит бывший министр связи 2
18.08.2023 Mobile Inform Group получила патент на первый российский корпоративный планшет MIG LT11i с нативной поддержкой Astra Linux Special Edition 4.7 1
25.07.2023 Промышленные планшеты MIG теперь работают и на операционной системе РОСА 2
13.07.2023 Российские промышленные планшеты на архитектуре x86 совместимы с российской операционной системой РОСА 2
05.06.2023 Выпущен антисанкционный ПК на редком отечественном процессоре и с российским Linux 3
26.04.2023 Корпоративный планшет MIG с нативной поддержкой Linux 1
13.04.2023 OCS начинает продвижение промышленных мобильных устройств Mobile Inform Group 4
27.02.2023 Treolan начинает поставки промышленного мобильного оборудования MIG 4
05.07.2021 Промышленный планшет MIG T8X включен в реестр отечественного «железа» 1
29.04.2021 Россияне создали компактный сверхзащищенный планшет на отечественной ОС 9
24.03.2021 «Дочка» «Росатома» покупает российские смартфоны и планшеты дороже iPhone и iPad 3
26.01.2021 Устройства MIG работают с дуальными смарт-картами Рутокен ЭЦП 3.0 NFC 5
19.10.2020 Tele2 подключила промышленные планшеты MIG к сети LTE-450 4
21.08.2020 JaCarta SF/ГОСТ совместима с защищенным планшетом MIG T10 под управлением Astra Linux «Смоленск» 2
15.05.2020 Вышло крупное обновление ОС Astra Linux Common Edition 1
03.04.2020 Выпущен сверхдешевый смартфон на Linux Ubuntu. Видео 1
23.01.2020 Начались продажи российского суперзащищенного планшета на отечественной ОС 3
20.01.2020 Выпущен сверхдешевый смартфон на Linux. ОС придется установить самостоятельно. Видео 1
15.01.2020 Россияне выпустили премиальный смартфон для экстремальных условий. Он будет работать на отечественной Linux 1
13.06.2019 Россияне выпустили бронированные смартфоны и планшеты на сверхзащищенной Astra Linux 3
13.06.2019 Операционная система Astra Linux – теперь для мобильных решений 2
26.11.2018 Российский промышленный планшет MigT8 получил RFID-приставку 3

Публикаций - 39, упоминаний - 94

Мобайл Информ и организации, системы, технологии, персоны:

Мобайл Информ - Mobile Inform Group - MIG - Адванст Мобилити Солюшинз 103 38
Inform GmbH 64 21
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3026 18
Google LLC 12645 5
Ред Софт - Red Soft 1220 4
Intel Corporation 12795 3
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 443 3
Ростех - Азимут - Azimut JSC 86 2
Ruteq - Рутек 41 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3448 2
Qualcomm Technologies 1968 2
Apple Inc 13110 2
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1267 2
Pine64 - Pine Store - Pine Microsystems 19 2
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1428 1
Росатом - РУКИТ - БайтЭрг 77 1
NXP Semiconductors - Philips Semiconductors 273 1
Сбер - Strategy Partners - Стратеджи Партнерс Групп - СПГ 120 1
Резонит - Rezonit - Электронные приборы и компоненты - Микролит 29 1
Ростех - АИС - Аэронавигационные и информационные системы 4 1
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Фплюс - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Ф-Плюс Мобайл - Fplusmobile - F+ tech - F+ data 416 1
Цифровые платформы АНО 9 1
Ростех - АИС - КЗТА - Калужский завод телеграфной аппаратуры 7 1
Samsung Electronics 11025 1
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1826 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3331 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2395 1
Элемент ГК - Микрон - Micron 1678 1
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken - Aktiv.Consulting 377 1
Элвис НПЦ - Электронные вычислительно-информационные системы 306 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1340 1
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 932 1
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр - О-Си-Эс Дистрибьюшн 545 1
Mali 38 1
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 490 1
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1133 1
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 513 1
Ланит - Treolan - Треолан - Ланит Дистрибуция - Ланит Трейдинг - Ландис 227 1
РЖД - Российские железные дороги 2091 1
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 454 1
Интер РАО ЕЭС ПАО 373 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3863 5
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5948 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13721 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3631 4
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5627 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3192 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5623 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1436 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6522 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2324 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3577 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 292 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1500 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6506 3
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 179 1
MIPI Alliance - Mobile Industry Processor Interface Alliance - Альянс процессорных интерфейсов мобильной индустрии 23 1
Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 62 1
Linux Foundation - Free Standards Group 205 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13023 27
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28155 25
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26648 22
IPX - International Protection Marking - Ingress Protection Code - Ingress Protection Rating - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании - влагозащита, пылеводозащита, противоударное водонепроницаемое оборудование 1794 18
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10635 15
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5358 13
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10087 13
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3247 13
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25447 13
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13440 12
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7906 12
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10274 12
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USB Type-C - USB-C - USB 3 2363 11
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SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6260 10
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АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12783 7
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Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13205 7
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RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация - Радиометки - ISO/IEC 18000, 14443 - стандарт метода модуляции и протокола обмена бесконтактных пассивных карт ближнего радиуса действия 1200 7
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Google Android Package Kit - APK 293 2
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Промышленный дизайн - промдизайн - предметный дизайн - индустриальный дизайн 206 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3942 1
Liliputing 76 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8585 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3940 1
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности - Палата по патентным спорам 106 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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